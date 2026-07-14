Überschuldete USA verlieren Investorenvertrauen, da sich der Dollar abschwächt

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Ausländische Investoren verlagern große Mengen an Kapital von traditionellen sicheren Vermögenswerten wie US-Staatsanleihen auf amerikanische Technologieunternehmen, was nicht nur auf neue Anlagepräferenzen, sondern auch auf einen Rückgang des Vertrauens in das amerikanische Finanzsystem hinweist. Die Anleger scheinen weniger bereit zu sein, die umfangreiche Verschuldung der US-Regierung zu finanzieren, was die Anfälligkeit des Dollars für Marktschwankungen und externe Schocks erhöht.

Die Analysten der Deutschen Bank stellen fest, dass Technologieunternehmen stark abschneiden, was vor allem auf die rasanten Fortschritte bei KI zurückzuführen ist.

Diese Innovationen bieten erhebliche Wachstumschancen, die traditionelle Staatspapiere nicht bieten. Die Bank warnt davor, dass die Umverteilung von Investitionen in diese Sektoren den Dollar empfindlicher für Veränderungen der Anlegerstimmung und die Schwankungen der Aktienmärkte machen könnte.

Historisch gesehen waren US-Staatsanleihen eine stabile Grundlage für den Wert des Dollars. Wenn das Interesse an amerikanischen Schulden jedoch sinkt, könnte der Dollar angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen und sich entwickelnder globaler Kapitalströme einer erhöhten Volatilität ausgesetzt sein.

Die USA haben seit vielen Jahren anhaltende Handels- und Haushaltsdefizite erlebt und geben regelmäßig mehr aus, als sie im Inland erzeugen, und sind stark auf Importe angewiesen, um den Mangel zu decken. Um diesen Mangel zu decken, ist das Land maßgeblich von ausländischen Kapitalzuflüssen abhängig. Ein großer Teil dieses Kapitals stammt aus dem Kauf von US-Staatsanleihen, die als eine der sichersten Investitionen weltweit gelten.

In Zeiten globaler Unsicherheit oder Finanzkrisen haben sich die Anleger in der Vergangenheit dem Dollar und den US-Staatsschulden als zuverlässige Wertspeicher zugewandt. Dieses Muster hat die führende Rolle des Dollars als weltweit wichtigste Reservewährung gestärkt. Folglich wurde ein Großteil des internationalen Handels, der Rohstoffpreise und der grenzüberschreitenden Transaktionen in Dollar durchgeführt, was seine ausschließliche Dominanz festigt.

Heute hat sich die Landschaft verändert, und die Investoren sehen jetzt, dass die Möglichkeiten des privaten Sektors – insbesondere in innovativen Technologieunternehmen – bessere Renditen und Wachstumsaussichten bieten. Bemerkenswerte Beispiele sind Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon und Meta Platforms, die starke Gewinne durch die KI-Revolution gezeigt haben. Ihr Erfolg hat Kapital angezogen, das sonst für die staatliche Kreditaufnahme hätte verwendet werden können.

Diese Präferenz ergibt sich aus sorgfältigen Bewertungen von Risiko und Belohnung. Staatsanleihen, die einst für ihre Stabilität und vorhersehbare Renditen bevorzugt wurden, erscheinen jetzt weniger attraktiv. Hohe US-Schuldenemissionen, die durch eine umfassende Fiskalpolitik getrieben werden, haben das Angebot erhöht und möglicherweise ihre Sicherheit verringert. In der Zwischenzeit werden Technologieunternehmen als Motoren von realer wirtschaftlicher Wertschöpfung durch Innovation, Produktivitätsgewinne und Marktexpansion angesehen.

Der Übergang hat wichtige Auswirkungen, da langfristige Bestände an Staatsanleihen dazu neigen, stetige Kapitalzuflüsse bereitzustellen, die die Währungsstabilität über längere Zeiträume unterstützen. Aktieninvestitionen, insbesondere in wachstumsstarken Technologiesektoren, sind weitaus flüssiger. Anleger verkaufen Aktien oft schnell als Reaktion auf negative Nachrichten, Gewinnfehler oder breitere Marktkorrekturen, wodurch eine größere kurzfristige Volatilität der Kapitalströme eingeführt wird.

Analysten der Deutschen Bank warnen davor, dass der Dollar jetzt empfindlicher auf Schwankungen der Aktienmärkte reagieren könnte. Während starke Aktiengewinne die Währung durch anhaltende Zuflüsse unterstützen, würde ein starker Rückgang der Tech-Aktien oder das Platzen einer „KI-Blase“ zu schnellen Kapitalabflüssen führen und den Dollar stark unter Druck setzen und die Wechselkursschwankungen erhöhen.

Die Anleger hüten sich davor, zu viel Engagement in einem einzigen Vermögenswert, insbesondere US-Staatsschulden, zu konzentrieren. Jahrzehntelang waren Schatzkammern ein Magnet für globale Einsparungen wegen ihres wahrgenommenen minimalen Risikos. Jetzt verteilen die Marktteilnehmer Investitionen auf eine breitere Palette von Möglichkeiten, um Konzentrationsrisiken zu vermeiden.

Geopolitische Unsicherheiten wie internationale Konflikte und sich verändernde Allianzen haben die Notwendigkeit einer Risikodiversifizierung und des verringerten Interesses an US-Anleihen erhöht. Gleichzeitig erhöhen viele Zentralbanken ihre Devisenreserven mit anderen Währungen als dem Dollar.

Obwohl diese Veränderungen bemerkenswert sind, wird die globale Dominanz des Dollars nicht sofort zusammenbrechen. Der Wert der Währung wird immer mehr mit dem Erfolg der US-amerikanischen Tech-Industrie verbunden als mit ihrer Abhängigkeit von Staatsschulden. Die vollständige De-Dollarisierung bleibt ein schrittweiser Prozess. Alternative Vermögenswerte, wie Anleihen, die von schnell entwickelnden Volkswirtschaften ausgegeben werden, müssen noch die Liquidität, Stabilität und das Vertrauen erreichen, die erforderlich sind, um den Dollar in großem Umfang zu verdrängen. Ihre Attraktivität, einschließlich Chinas Yuan, wächst jedoch im Laufe der Zeit.

Die Lehren aus vergangenen Krisen, wie die globale Finanzkrise 2008 und die wirtschaftlichen Pandemie-Unterbrechungen, belegen die Bedeutung einer umsichtigen Diversifizierung. Große Investoren und große Institute verstehen, dass Überkonzentration zu erheblichen Verlusten führen kann, so dass sie ihr Kapital über Regionen und Vermögenswerte hinweg diversifizieren. In diesem Zusammenhang haben sich Länder wie China als attraktive Ziele für internationale Investitionen positioniert.

Offensichtlich verändert die Weiterentwicklung von Technologie und KI nicht nur die Unternehmensbewertungen, sondern auch die Basis der Währungsstärke. Für die USA wird es schwierig sein, das Vertrauen der Anleger zu wahren, insbesondere in einer multipolaren Finanzlandschaft, die deutlich gemacht hat, dass das Ende der vollständigen Dominanz des US-Dollars eine Frage des Zeitpunkts ist, nicht ob.

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Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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