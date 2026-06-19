Tulsi Gabbard: «Fauci manipulierte Geheimdienstinformationen und log vor dem Kongress»

An ihrem letzten Arbeitstag hat die US-Geheimdienstkoordinatorin Dokumente publiziert, die Anthony Faucis direkte Rolle bei der Beeinflussung und Manipulation von Geheimdiensterkenntnissen zu COVID-19 belegen. Die angewendeten Taktiken «stammen direkt aus dem Lehrbuch des Tiefen Staates».

Quelle: transition-news

An ihrem letzten Arbeitstag hat die US-Geheimdienstkoordinatorin der USA, Tulsi Gabbard, Dokumente veröffentlicht, die beweisen, dass der ehemalige wissenschaftliche Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, und der «Tiefe Staat» während der «Pandemie» zusammengearbeitet und gelogen haben. Gabbard schreibt:

«Heute, an meinem letzten Tag als Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, publiziere ich bisher unveröffentlichte Korrespondenz und Dokumente, die aufdecken, wie Dr. Fauci Millionen von US-Steuergeldern zur Finanzierung gefährlicher ‹Gain-of-Function›-Forschung im Labor in Wuhan bereitstellte, mit politisierten Kräften innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft zusammenarbeitete, um die Wahrheit über seine Handlungen zu vertuschen und den Ursprung des Virus als Laborunfall zu verschleiern. Fauci hat im Jahr 2024 unter Eid vor dem Kongress gelogen. Es ist an der Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren.»

Hier Gabbards Pressemitteilung:

«Vor der COVID-19-Pandemie stellte Anthony Fauci als Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) Millionen von US-Steuergeldern für gefährliche Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology (WIV) bereit. Diese Forschung gilt heute weithin als Ursache für das unbeabsichtigte Laborleck, das die Pandemie auslöste.

Die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard veröffentlicht heute bisher unveröffentlichte Kommunikationen und Dokumente, die aufdecken, wie Fauci mit politisch motivierten Führungskräften der Nachrichtendienste zusammenarbeitete, um die Wahrheit über sein Handeln, den Ursprung des Virus durch das Laborleck und seine Rolle bei der Steuerung der US-Finanzierung dieser gefährlichen Forschung zu unterdrücken, die unermesslichen Schaden und unzählige Todesopfer verursachte.

Diese Dokumente enthüllen Faucis direkte Rolle bei der Beeinflussung und Manipulation von Geheimdiensterkenntnissen zu COVID-19. Auch zeigen sie, wie er 2024 vor dem Kongress gelogen hat, als er unter Eid jegliche Kenntnis von oder Beteiligung an Gesprächen mit Geheimdienstmitarbeitern über Virusforschung abstritt.

Sie können die Kommunikation und die Dokumente HIER einsehen.

Die COVID-19-Pandemie hat Millionen unserer amerikanischen Mitbürger und unzähligen Menschen weltweit unermessliches Leid zugefügt. Nach Jahren der Lügen, Zensur und Vertuschung verdient die amerikanische Bevölkerung Transparenz, Wahrheit und Rechenschaftspflicht.

Die Taktiken, mit denen die Wahrheit verschleiert wurde, stammen direkt aus dem Lehrbuch des Tiefen Staates: Politisierte, eigennützige Führungskräfte wie Dr. Fauci vertuschten ihr eigenes Fehlverhalten und ihren Machtmissbrauch, manipulierten Geheimdienstinformationen, logen vor dem Kongress und untergruben einen ordnungsgemäß gewählten Präsidenten, indem sie ihm den Zugang zu wichtigen Fakten verweigerten, die für die Sicherheit des Landes notwendig waren. Es ist an der Zeit, dass die amerikanische Bevölkerung die Wahrheit erfährt.

Die heute veröffentlichten Materialien sind das Ergebnis der einjährigen Überprüfung geheimer Dokumente durch DNI Gabbard im Rahmen von Präsident Trumps Transparenzauftrag. Während dieses Prozesses sammelten Beamte des ODNI (Anm. d. Red.: Büro der Direktorin des Nationalen Geheimdienstes) Aussagen von mehreren Whistleblowern der Nachrichtendienste, die Vergeltungsmaßnahmen für ihre Kritik an der Manipulation von Geheimdienstinformationen über den Ursprung des Virus meldeten.

Dies enthüllte ein klares Muster der Unterdrückung abweichender Meinungen, der Einschüchterung von Kritikern und der Vertuschung von Beweismitteln, was die Integrität der Nachrichtendienste untergrub und dem amerikanischen Volk schadete.

Faucis enge Verbindungen zu den Nachrichtendiensten ermöglichten es ihm, während der Pandemie drei Schlüsselpositionen zu übernehmen, die ihn vor genauerer Überprüfung schützten, während er gleichzeitig übermäßigen Einfluss ausübte.

Fauci finanzierte riskante Coronavirus-Forschung, die mit Big Pharma und dem Streben nach ‹universellen Impfstoffen› im Wert von Billionen Dollar in Verbindung steht.

Fauci war der Berater hinter den Kulissen, der zusammen mit seinen handverlesenen Experten die Nachrichtendienste (IC) dazu drängte, einen natürlichen, tierischen Ursprung zu bestätigen, um seine gefährliche Forschung zu verbergen.

Fauci wurde zum Pandemie-‹Experten› der Nation und verbreitete öffentlich Lügen, Desinformation und Zensur.

Faucis Beziehung zur Nachrichtendienstgemeinschaft prägte Geheimdienst- und öffentliche Narrative

Während der gesamten Pandemie schufen Fauci und politisierte Führungskräfte innerhalb der Nachrichtendienstgemeinschaft eine eigennützige, zirkuläre Berichtsschleife. Er stellte handverlesene, vom NIAID finanzierte Wissenschaftler zur Verfügung, um die Nachrichtendienste zu beraten. Diese Beiträge beeinflussten offizielle Geheimdienstbewertungen, die anschließend öffentlich als wissenschaftlicher Konsens angeführt wurden, um die Laborleck-Theorie zu widerlegen.

Laut Hunderten ausgewerteter E-Mails übernahmen die Nachrichtendienste fast immer seine Empfehlungen. Fauci bewarb eine betrügerische Studie, deren Veröffentlichung er mit angestoßen hatte, als legitime Information für die Prüfung durch die Nachrichtendienstgemeinschaft. Hochrangige Analysten lobten Fauci nicht als ‹politischen Entscheidungsträger›, sondern als unparteiischen Wegweiser zu ‹den echten Coronavirus-Experten› – während sie Experten ignorierten, die Faucis Darstellungen hätten widersprechen können.

Fauci log vor dem Kongress

Die heute veröffentlichten Korrespondenzen widersprechen direkt Faucis Aussage von 2024 vor dem Sonderunterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie. In dieser Anhörung wurde Fauci unter Eid wiederholt gefragt, ob er vor, während oder nach der Pandemie mit dem ‹FBI, der CIA, der DIA oder einer anderen US-Geheimdienstbehörde über Virusforschung› gesprochen habe. Fauci wich den Fragen wiederholt aus, bevor er fälschlicherweise erklärte: ‹Nicht meines Wissens in Bezug auf COVID.

Vergeltungsmaßnahmen gegen Wahrheitssuchende

Aussagen mehrerer Whistleblower zeigen, dass Geheimdienstanalysten, die Faucis Schlussfolgerungen zum Ursprung von COVID infrage stellten, Vergeltungsmaßnahmen befürchten mussten, an den Rand gedrängt wurden und häufig berufliche Nachteile erlitten. Dadurch wurde Widerspruch zum Schweigen gebracht und eine Kultur gefördert, in der die Wahrheit der Konformität geopfert und glaubwürdige Beweise unterdrückt wurden.

Die folgenden Beispiele stammen aus Whistleblower-Berichten, die Direktorin Gabbard an den Generalinspekteur der Nachrichtendienstgemeinschaft weitergeleitet hat.

Ein Auftragnehmer wurde nur wenige Tage nach seiner Meldung als Whistleblower an das ODNI entlassen.

Führungskräfte erinnerten Analysten, die die Laborleck-Hypothese unterstützten, daran, dass die Leitung darüber entscheiden würde, welche Analysten befördert werden. Die Botschaft war eindeutig: Widerspruch gegen die manipulierte Schlussfolgerung würde Karrieren gefährden.

Hochrangige Führungskräfte sollen Hindernisse für Whistleblower geschaffen haben, indem sie die Anonymität im Beschwerdeverfahren beseitigten und darauf bestanden, dass Vorgesetzte oder Anwälte bei ODNI-Treffen anwesend sein müssten, wodurch ein Klima der Einschüchterung entstand.»

Quelle:

ODNI: FAUCI FUNDED WUHAN LAB RESEARCH THAT SPARKED COVID – 18. Juni 2026

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