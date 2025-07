Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Was steckt hinter Trumps wütendem Ultimatum an Russland in dieser Woche? Die kurze Antwort: Versagen und Frustration. Donald Trump versprach den amerikanischen Wählern, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden nach seiner Wahl im November 2024 zu beenden. Sechs Monate nach seinem Amtsantritt hat Trump seine großspurigen Versprechen nicht eingelöst.

Diese Woche stellte Trump sein Image als Schrittmacher auf den Kopf, indem er der Ukraine neue amerikanische Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar versprach. Er drohte Russland außerdem, innerhalb von 50 Tagen einen Waffenstillstand auszurufen, andernfalls drohen ihm hohe Sekundärzölle auf seine Öl- und Gasexporte. Die Zölle, die mit 100 Prozent angegeben werden, werden auf Länder erhoben, die russische Exporte kaufen, vor allem Brasilien, China und Indien. Dieser letztgenannte Schritt deutet darauf hin, dass der von den USA geführte Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland in Wirklichkeit Teil einer größeren geopolitischen Konfrontation zur Aufrechterhaltung der amerikanischen globalen Hegemonie ist.

Moskau wies Trumps Ultimatum jedenfalls zurück. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow erklärte, Moskau werde dem Druck nicht nachgeben und Russland werde nicht von seinen strategischen Zielen in der Ukraine abrücken, um der historischen Aggression der NATO entgegenzuwirken.

Es ist offensichtlich, dass Trump und seine Regierung Russlands strategische Position und die Ursachen des Konflikts nicht verstanden haben.

Trumps angebliche Diplomatie wird als oberflächlich, eher Showbiz-artig und ohne Substanz wahrgenommen. Er strebt ein Friedensabkommen mit Russland an, um seine gerühmten Fähigkeiten als Verhandlungsführer unter Beweis zu stellen und sich Aufmerksamkeit, Schlagzeilen und Bewunderung zu sichern.

Die Lösung eines Konflikts wie in der Ukraine erfordert tiefes historisches Verständnis und echte Sorgfaltspflicht. Moskau hat wiederholt betont, dass die Ursachen des Konflikts angegangen werden müssen: die NATO-Ausweitung an seinen Grenzen, der von der CIA unterstützte Putsch in Kiew 2014 und die Natur des von der NATO bewaffneten Neonazi-Regimes im letzten Jahrzehnt.

Trump und seine Regierung haben Russlands Standpunkt nicht verstanden. Daher ist die Erwartung eines Friedensabkommens, das nur auf Rhetorik und leeren Versprechungen über ein „Ende des Tötens“ beruht, vergeblich. Es wird nicht passieren.

Dieses auf unrealistischen Erwartungen beruhende Versagen hat Trump in den letzten Wochen zu einer zunehmend verbitterten Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Ironischerweise warf Trump Putin Doppelzüngigkeit und Zaudern vor, während Trump in Wirklichkeit kein ernsthaftes Engagement für eine Lösung des Konflikts gezeigt hat.

Nun reagierte Trump, verärgert und mit gekränktem Ego, frustriert über seine eigenen Versäumnisse und stellte Ultimaten an Russland. Trumps 50-Tage-Frist für eine russische Antwort auf seine Forderungen ähnelt der 60-Tage-Frist, mit der er dem Iran drohte, woraufhin er einen massiven Bombenangriff auf das Land verübte. Trumps Aggression gegen den Iran hat sich als Fiasko und Fehlschlag erwiesen. Russland zu bedrohen ist noch sinnloser.

Diese Neigung, andere Nationen zu bedrohen, trägt das Markenzeichen eines mafioso-größenwahnsinnigen Menschen. Sie führt auch dazu, dass Trump an Unterstützung bei seiner Wählerbasis verliert, die glaubte, er würde die „endlosen Kriege“ beenden. Es ist chaotisch. Bidens Krieg wird zu Trumps Krieg, denn letztlich herrscht der imperiale Tiefe Staat der USA.

Trumps sprunghafter Wechsel von der Bekundung des Friedens in der Ukraine zur Intensivierung des Waffenversprechens zeigt, dass seine bisherigen Bestrebungen stets hohl und von anderen Interessen abhängig waren.

Es scheint, als wollte der 47. amerikanische Präsident doch keinen Frieden. Sein offensichtlicher Wunsch, den Ukraine-Konflikt – den er als „Bidens Krieg“ missbilligte – zu beenden, war schlicht und ergreifend die Senkung der amerikanischen Finanzkosten.

Trump reizte die Tatsache, dass die geplanten neuen amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine von Europa bezahlt werden. Geld und Profit sind ihm alles, was zählt. Es ist bezeichnend, dass Trump, als er das neue Waffengeschäft ankündigte, neben NATO-Chef Mark Rutte im Oval Office saß. Rutte hat ein Talent für Schmeicheleien: Er bezeichnete Trump zuvor als „Papa“ und lobte diese Woche absurderweise die USA als Weltpolizisten für die Sicherung des Friedens. Es scheint, als hätten die NATO und das transatlantische Establishment einen Weg gefunden, Trump zu manipulieren. Man müsse ihm sagen, dass die Europäer fortan den militärisch-industriellen Komplex der USA direkt subventionieren würden.

Das Problem für Trump und das NATO-Establishment ist, dass es sich um einen haltlosen Bluff handelt. Erstens wurde das US-Arsenal an Patriot-Raketen und anderer Munition in den letzten drei Jahren in der Ukraine von Russland dezimiert und zerstört. Es gibt keine „Wunderwaffen“, die Russlands Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld ändern könnten.

Zweitens sind die europäischen Volkswirtschaften pleite und können den geplanten Kauf von US-Waffen für die Ukraine kaum stemmen, selbst wenn solche Lieferungen machbar wären, was sie aber nicht sind. Mindestens vier europäische Staaten, darunter Frankreich, Tschechien, Italien und Ungarn, haben erklärt, sich an keinem Plan zum Kauf amerikanischer Waffen für die Ukraine zu beteiligen.

Drittens ist Trumps Drohung mit Sekundärsanktionen gegen Brasilien, China, Indien und andere Staaten wegen ihrer Geschäftsbeziehungen mit Russland ein eklatanter Angriff auf die BRICS-Staaten und den Globalen Süden, der nur internationale Verachtung hervorrufen wird. Trumps Einschüchterungsversuche sind weder tragfähig noch glaubwürdig. Sein früherer Handelskrieg gegen China ist bereits gescheitert und hat gezeigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ein ohnmächtiger Riese sind, dessen Macht der Vergangenheit angehört. Trump musste gegenüber China von seinem Steckenpferd absteigen.

China und andere mit 100-prozentigen Zöllen für Geschäfte mit Russland zu bedrohen, ist wie ein ehemaliger Preisboxer, der im Rollstuhl mit der Faust wackelt. Er riskiert, sich selbst noch mehr zu schaden.

Schließlich gewinnt Russland den von der NATO geführten Stellvertreterkrieg in der Ukraine deutlich. Die Luftabwehr des Kiewer Regimes ist derzeit nicht existent. Daher kann und wird Russland seine strategischen Bedingungen durchsetzen, um den Konflikt zu beenden, da es der militärische Sieger ist.

Trumps Ultimatum an Russland ist nichts als Großspurigkeit und Bluff. Trump verhöhnte einst den ukrainischen Marionettenpräsidenten Selenskyj, er habe keine Karten mehr auszuspielen. Trump hat trotz all seiner Tapferkeit selbst nur zwei Karten.

In 50 Tagen wird Trump eine schwere Blamage erleiden, wenn Russlands Sieg im NATO-Stellvertreterkrieg deutlicher wird.

erschienen am 18. Juli 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

