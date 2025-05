Trumps Strategie: Wirtschaft und Waffen. „Putin ist in Verhandlungen besonders hart“

Von Manlio Dinucci (globalresearch)

Präsident Trump sagte, die Lösung von Konflikten sei schwieriger als gedacht.

Was die Ukraine betrifft, „ ist Putin in Verhandlungen besonders hart und will alles“.

Was Gaza betrifft, „ist es schwierig, eine Lösung zu finden, weil sie dort seit tausend Jahren kämpfen!“

Dies ist seine Erzählung. Fakten zeigen, was die Realität ist.

Unter der Führung von Präsident Trump seien die Vereinigten Staaten und die Ukraine eine „historische, einzigartige Partnerschaft“ eingegangen, teilte das Weiße Haus mit : Die Ukraine übergibt ihre natürlichen Ressourcen – Mineralien wie Seltene Erden, Uran, Lithium und andere im Wert von schätzungsweise 13 Billionen US-Dollar sowie Öl und Gas – an die Vereinigten Staaten, die US-Unternehmen mit deren Ausbeutung betrauen werden.

Fünfzig Prozent der Gewinne fließen in die Kassen multinationaler US-Konzerne und Regierungsbehörden.

Die anderen 50 Prozent werden von einem „paritätisch besetzten Unternehmen“ verwendet, das de facto unter US-Kontrolle steht und „zum Wiederaufbau und zur Modernisierung der Ukraine als Reaktion auf die massive Zerstörung durch die russische Invasion“ dienen soll.

Diese Partnerschaft, so das Weiße Haus, „sendet ein starkes Signal an Russland, dass die Vereinigten Staaten mitmischen und sich für den langfristigen Erfolg der Ukraine einsetzen. Kein Staat, kein Unternehmen und keine Einzelperson, die die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert haben, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren.“ Unmittelbar nach dem Ende dieser „historischen Partnerschaft“ zwischen den USA und der Ukraine nahmen die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wieder auf.

Das Weiße Haus informiert: Im Nahen Osten hat Präsident Trump die „ strategischen Partnerschaften “ mit Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Golfstaaten gestärkt .

Trump kündigte Saudi-Arabiens Investitionen von 600 Milliarden Dollar in den USA an. Die ersten geplanten Abkommen „ stärken die Rüstungsindustrie, unsere Energiesicherheit, unsere technologische Führungsrolle und den Zugang zu globaler Infrastruktur und wichtigen Mineralien “. Weitere saudische Investitionen in den USA dürften die Gesamtsumme auf eine Billion Dollar erhöhen.

Auch mit Katar laufen die Geschäfte gut: Das Unternehmen schenkte Trump einen Luxusjet im Wert von 400 Millionen Dollar und unterzeichnete im Beisein von Präsident Trump einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Boeing über den Kauf von 210 Verkehrsflugzeugen.

