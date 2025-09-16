Trumps Schachzug: Europa gegen Russland aufhetzen, während die USA außen vor bleiben

Von Prof. Ruel F. Pepa (globalresearch)

Europa im Krieg, Amerika auf der Couch

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Europa in einen groß angelegten Konflikt mit Russland hineingezogen wird, Armeen mobilisiert, Bündnisse koordiniert und mit der vollen Last geopolitischer Instabilität zu kämpfen hat, während die USA bequem abseits stehen und aus der Ferne zuschauen. In diesem Szenario tragen die europäischen Nationen die unmittelbaren Kosten der militärischen Eskalation, wie die Entsendung von Truppen, die Aufrechterhaltung von Versorgungslinien und die Bewältigung von Flüchtlingsströmen, während die amerikanische Öffentlichkeit von den Folgen weitgehend abgeschirmt bleibt.

Mehreren Berichten zufolge ist dieses Szenario nicht bloß hypothetisch; es könnte US- Präsident Donald Trumps Vision von der Rolle Amerikas auf der Weltbühne widerspiegeln. Statt als entscheidende Kraft in internationalen Konflikten aufzutreten, betont Trumps Ansatz oft innenpolitische Prioritäten, wirtschaftliche Interessen und eine Art strategischen Rückzugs, sodass die Verbündeten Krisen weitgehend allein bewältigen müssen. Diese Haltung deutet auf eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik hin – weg vom traditionellen Interventionismus und hin zu einem Modell, in dem amerikanisches Engagement an Bedingungen geknüpft, transaktional oder sogar optional ist.

Die Auswirkungen einer solchen Strategie sind tiefgreifend. Für die NATO wirft sie dringende Fragen zu Lastenverteilung, Glaubwürdigkeit und Zusammenhalt auf. Die europäischen Nationen könnten sich gezwungen sehen, ihre Verteidigungsfähigkeiten zu überdenken und so möglicherweise ihre Bemühungen um strategische Autonomie oder neue Allianzen beschleunigen. Weltweit könnte ein zurückhaltenderer amerikanischer Ansatz Gegner ermutigen, das Kräfteverhältnis verschieben und die Konfliktaussichten in Regionen weit über Europa hinaus verändern.

Erst schießen, dann Washington fragen

Donald Trump hat Berichten zufolge vorgeschlagen, die Streitkräfte der NATO und der Europäischen Union sollten die Initiative ergreifen und russische Kampfflugzeuge abschießen, wenn diese den europäischen Luftraum verletzen, ohne die Zustimmung Washingtons abzuwarten. Mutig? Sicherlich. Rücksichtslos? Absolut. Ein solcher Vorschlag stellt die traditionelle militärische Koordination unter US-Führung auf den Kopf und drängt Europa im Wesentlichen dazu, in einer Krise, die historisch sorgfältige transatlantische Konsultationen und eine einheitliche Führung erfordert, unabhängig zu handeln.

Auf den ersten Blick scheint diese Idee die europäische Eigenständigkeit zu propagieren, ein Aufruf an die Verbündeten, ihre Souveränität zu behaupten und angesichts der russischen Aggression Entschlossenheit zu zeigen. Doch die praktischen und strategischen Auswirkungen sind weitaus komplizierter. Den europäischen Streitkräften, die der russischen militärischen Feuerkraft niemals gewachsen sind, fehlt es an der vereinten Stärke, den nachrichtendienstlichen Fähigkeiten und der logistischen Unterstützung, die die Vereinigten Staaten in Krisenzeiten bieten. Luftverteidigung, schnelle Einsatzbereitschaft und strategische Abschreckung waren in der Vergangenheit auf amerikanische Überwachungsnetze, Satellitenaufklärung und Präzisionsfähigkeiten über große Entfernungen angewiesen. Diese Ressourcen können europäische Nationen im Alleingang nicht so leicht nachbilden.

Indem Trumps Haltung eine „Alleingänge“-Mentalität fördert, besteht die Gefahr, dass örtlich begrenzte Luftraumverletzungen zu Krisenherden mit schnellem Eskalationspotenzial werden. Eine einzige Fehleinschätzung – sei es eine Radarfehlmessung, ein Pilotenfehler oder ein falsch interpretiertes Manöver – könnte aus einer Routineverletzung einen internationalen Zwischenfall machen und mehrere Staaten in einen Konflikt verwickeln, bevor Washington überhaupt eingreifen kann. Es steht mehr auf dem Spiel, als es scheint: Was wie eine kühne Behauptung europäischer Handlungsfähigkeit erscheinen mag, könnte in der Praxis die Gefahr vergrößern und eine Region destabilisieren, die auf koordinierte Abschreckung angewiesen ist.

Die Geschichte bietet warnende Lehren. Während des Kalten Krieges wurden selbst geringfügige Luftraumverletzungen mit äußerster Vorsicht behandelt, da jeder Fehltritt eine Kettenreaktion zwischen atomar bewaffneten Supermächten auslösen konnte. Die integrierte Kommandostruktur der NATO und die Führung der USA waren darauf ausgelegt, voreilige Entscheidungen zu verhindern, die zu einem umfassenden Krieg hätten eskalieren können. Vor diesem Hintergrund stellt die Vorstellung einseitiger europäischer Maßnahmen ohne transatlantische Konsultationen jahrzehntelange Militärdoktrinen und Bündnisnormen in Frage.

Das strategische Kalkül ist umfassend. Wenn Europa ohne amerikanische Führung um seine Verteidigung kämpft, verlagert sich die Last der regionalen Sicherheit dramatisch. Die Glaubwürdigkeit der NATO – also die Fähigkeit des Bündnisses, Aggressionen abzuschrecken und die kollektive Verteidigung aufrechtzuerhalten – könnte untergraben werden. Zudem wird Washingtons Rolle als Garant globaler Stabilität in Frage gestellt. Eine unabhängig agierende europäische Luftwaffe könnte zwar Entschlossenheit signalisieren, aber auch Schwachstellen offenlegen, den politischen Zusammenhalt belasten und Gegner zu aggressiveren Grenzüberschreitungen verleiten.

Im Grunde ist „Erst schießen, dann Washington fragen“ nicht nur ein provokanter Slogan; es ist ein Wagnis mit Konsequenzen, die weit über den europäischen Luftraum hinausgehen. Es stellt die Grundlagen der transatlantischen Verteidigung in Frage, testet die Grenzen der alliierten Koordinierung und wirft unangenehme Fragen über die Natur der Abschreckung in der modernen Ära auf. In einer Welt, in der Fehlkalkulationen zu Katastrophen führen können, ist Kühnheit ohne Strategie möglicherweise das gefährlichste Risiko überhaupt.

Lasst sie bluten, wir werden davon profitieren

Die Genialität oder der Zynismus dieses Ansatzes liegt in seiner Einfachheit: Die USA mischen sich nicht direkt in europäische Konflikte ein und beobachten das Chaos aus einer Position relativer Sicherheit. Indem sie sich außen vor lassen, umgeht Amerika die unmittelbaren und spürbaren Kosten eines Krieges wie Truppenverluste, enorme finanzielle Ausgaben und die innenpolitischen Folgen, die oft mit militärischen Einsätzen einhergehen, während Europa die vollen Auswirkungen des Konflikts auf seinem eigenen Boden zu spüren bekommt.

Diese Haltung ist nicht ohne Präzedenzfall. Die Geschichte ist voll von Beispielen von Mächten, die ihre Gegner in Konflikten auspowern ließen und sich gleichzeitig so positionierten, dass sie vom Ausgang strategisch profitieren konnten. Großbritannien und die USA verfolgten in den frühen Phasen europäischer Kriege im 19. und 20. Jahrhundert Variationen dieses Ansatzes. Sie wogen die Vorteile eines Engagements gegen die Kosten ab und warteten auf den richtigen Moment, um ihren Einfluss entscheidend geltend zu machen. Im heutigen Kontext steht jedoch noch mehr auf dem Spiel: Das atomar bewaffnete Russland, die tief verflochtenen europäischen Volkswirtschaften und die vernetzten globalen Märkte bedeuten, dass Untätigkeit neben potenziellen Vorteilen auch Risiken birgt.

Die Folgen für Europa wären gravierend. Die europäischen Nationen könnten verheerende militärische Verluste auf dem Schlachtfeld erleiden, lähmende wirtschaftliche Belastungen durch Handelsstörungen, Energieknappheit und Sanktionen sowie politische Instabilität erleben, da die Regierungen angesichts anhaltender Krisen um das Vertrauen der Bevölkerung kämpfen. Die menschlichen Opfer wie zivile Opfer, Massenvertreibungen und soziale Unruhen würden die strategischen und wirtschaftlichen Herausforderungen noch verschärfen. Da Europa über keine nennenswerten militärischen Fähigkeiten verfügt, könnte es, wenn es weitgehend allein agiert, zu schwierigen Kompromissen oder Zugeständnissen gezwungen sein, um zu überleben. Dies könnte die politische und sicherheitspolitische Architektur des Kontinents für Jahrzehnte verändern.

Die strategischen Auswirkungen auf die USA könnten zweifacher Natur sein. Erstens könnte ein geschwächtes Europa, das in der Nachkriegszeit zunehmend auf amerikanische Unterstützung angewiesen ist, das Einflussgewicht entscheidend in Richtung Washington verschieben. Wiederaufbau, Wirtschaftshilfe und Sicherheitsgarantien würden es den USA ermöglichen, mit minimalen Vorabinvestitionen Bedingungen und Konditionen festzulegen. Zweitens könnte sich die globale Machtdynamik neu ausrichten: Indem Amerika relativ unbeschadet bleibt, behält es eine Position der Stärke, während seine Gegner Ressourcen und politisches Kapital aufwenden, was möglicherweise neue Wege für Verhandlungen, Handel und strategischen Einfluss eröffnen könnte.

Im Wesentlichen verwandelt dieser Ansatz Europa in ein Versuchsfeld für Konflikte, d. h. in eine Phase, in der die Kosten des Krieges anderswo getragen werden, während die Vereinigten Staaten in einer Position relativer Stärke hervorgehen und indirekt von den Turbulenzen im Ausland profitieren. Es ist eine Haltung, die Elemente strategischer Geduld, realpolitischen Kalküls und moralischer Distanz vereint und kritische ethische Fragen über die Verantwortung einer globalen Supermacht aufwirft. Während eine solche Strategie im Hinblick auf das nationale Interesse rational erscheinen mag, besteht die Gefahr, dass sie das Vertrauen zwischen Verbündeten untergräbt, langjährige Allianzen zerrüttet und eine Region destabilisiert, deren Sicherheit seit langem eng mit dem amerikanischen Engagement verknüpft ist.

Letztlich ist „Lasst sie bluten, wir profitieren“ nicht nur eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung; es ist eine Vision globaler Strategie, die davon ausgeht, dass Amerika vom Leid anderer profitieren und gleichzeitig die unmittelbaren Folgen vermeiden kann. Die langfristigen moralischen und praktischen Auswirkungen bleiben ungewiss, doch das Risiko ist klar: Die Vereinigten Staaten entscheiden sich für Sicherheit und Vorteile auf Kosten der europäischen Stabilität, des Zusammenhalts der Bündnisse und der ethischen Verantwortung, auf der Weltbühne eine Führungsrolle zu übernehmen.

Zurück zum Kalten Krieg im Trump-Stil

Donald Trumps neue Strategie könnte die Weltordnung in eine bipolare Welt im Stil des Kalten Krieges verwandeln – allerdings mit einer entscheidenden Wendung. In dieser Vision sind die USA und Russland die dominierenden Pole mit wirtschaftlicher, militärischer und technologischer Macht, während Europa an den Rand gedrängt und auf eine Nebenrolle statt auf eine zentrale Rolle in der Weltpolitik reduziert wird. Während der ursprüngliche Kalte Krieg ein zwischen Washington und Moskau gespaltenes und umkämpftes Europa war, sieht Trumps Ansatz ein Europa vor, das Krisen weitgehend allein bewältigen muss und als Puffer und Testgelände fungiert, während die Supermächte ihren strategischen Einfluss behalten.

Die Auswirkungen dieser Neuausrichtung sind tiefgreifend. Ein geschwächtes Europa, das mit wachsenden Sicherheitsproblemen, Energieengpässen und wirtschaftlichem Druck zu kämpfen hat, würde in zunehmendem Maße von den USA abhängig werden, was Führung, Schutz und Stabilisierung angeht. Das kollektive Verteidigungsprinzip der NATO, historisch gesehen das Fundament der transatlantischen Sicherheit, könnte geschwächt werden, wenn das amerikanische Engagement an Bedingungen geknüpft oder selektiv wird. Ohne klare amerikanische Unterstützung könnten die europäischen Nationen Schwierigkeiten haben, ihre militärische Bereitschaft aufrechtzuerhalten, ihre Streitkräfte zu modernisieren oder sich wirksam zu koordinieren. Dies würde ihre Fähigkeit zu unabhängigem Handeln in regionalen und globalen Angelegenheiten beeinträchtigen.

Gleichzeitig festigt Amerika seinen Einfluss nicht durch ständige Interventionen, sondern indem es anderen erlaubt, die Kosten des Konflikts zu tragen und gleichzeitig seinen strategischen Vorteil zu wahren. Dieser Ansatz spiegelt eine Form modernisierter Realpolitik wider: Die USA nutzen ihre Position als Supermacht, um indirekt die Ergebnisse zu diktieren und die geopolitische Landschaft zu gestalten, ohne Bodentruppen einzusetzen oder die gesamten finanziellen und politischen Lasten des Krieges zu tragen. Washington wird so zum ultimativen Machtmakler, der aus einer Position relativer Sicherheit heraus andere Nationen belohnen, zwingen oder deren Handeln lenken kann.

Die historischen Parallelen sind frappierend. Während des Kalten Krieges setzten die USA auf eine Kombination aus nuklearer Abschreckung, wirtschaftlichem Einfluss und strategischen Allianzen, um ihren Einfluss auch ohne direkte Konfrontation in jedem Konflikt zu wahren. Unter Trumps Vision wird dieses Modell weitergeführt, wobei Europa jedoch eine geringere Rolle spielt. Statt als gleichberechtigter Partner bei der Wahrung der globalen Stabilität zu fungieren, wird der Kontinent in die unterste Liga der internationalen Politik verbannt: wichtig genug, um ihn zu überwachen, zu unterstützen oder einzudämmen, aber nicht mehr in der Lage, die Ergebnisse eigenständig zu gestalten.

Mögliche Szenarien verdeutlichen, was auf dem Spiel steht. Ohne eine garantierte Intervention der USA könnte Europa in Krisen geraten – sei es die Eindämmung der osteuropäischen Aggressivität durch Russland, Energiestreitigkeiten oder regionale Konflikte auf dem Balkan. Länder wie Deutschland, Polen und Frankreich müssten die Risiken sorgfältig abwägen und die Verteidigungsanforderungen mit den wirtschaftlichen und politischen Realitäten in Einklang bringen. Die USA könnten sich unterdessen selektiv engagieren und Unterstützung leisten, wenn dies mit ihren strategischen Prioritäten vereinbar ist, während sie Europa die unmittelbaren Kosten und Komplikationen überlassen.

In Trumps Welt misst sich Stärke weniger an aktiven Allianzen oder kollektivem Handeln, sondern vielmehr an selektivem Engagement und der Fähigkeit, aus strategischer Zurückhaltung heraus Einfluss auf die Ergebnisse zu nehmen. Die USA werden zum Schiedsrichter der Weltpolitik und behaupten ihre Macht nicht dadurch, dass sie alle Lasten tragen, sondern indem sie die Regeln bestimmen, die Bedingungen für den Wiederaufbau festlegen und sich als entscheidender Akteur in einer neuen bipolaren Realität positionieren, in der viel auf dem Spiel steht. Das Ergebnis ist eine Welt, in der Europas Einfluss schwindet, Russlands ausgeprägte Macht unangefochten wird und die USA abseits stehen – abgeschirmt von unmittelbaren Krisen und gleichzeitig in der Lage, von der sich entwickelnden Weltordnung zu profitieren.

Riskant, rücksichtslos und Realpolitik

Kritiker nennen es rücksichtslos. Zyniker nennen es machiavellistisch. Doch für Donald Trump stellt es eine Meisterleistung in strategischem Theater dar – einen Ansatz, der globale Sicherheit weniger als gemeinsame Verantwortung, sondern vielmehr als Hebel zur Stärkung des amerikanischen Vorteils betrachtet. Indem er die europäischen Nationen ermutigt, die Risiken einer Konfrontation mit Russland zu tragen, positioniert Trump die Sicherheit der Verbündeten als Instrument zur Wahrung amerikanischer Interessen – und minimiert gleichzeitig die Gefährdung amerikanischer Leben, Ressourcen und politischen Kapitals.

Die Strategie ist gerade deshalb kühn, weil sie jahrzehntelange gängige Vorstellungen über Bündnisführung und kollektive Verteidigung in Frage stellt. Traditionell verlassen sich die NATO und die von den USA geführten Koalitionen auf enge Abstimmung, den Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und eine abgestimmte militärische Planung, um Gegner abzuschrecken und eine Eskalation zu verhindern. Trumps Ansatz stellt dieses Modell auf den Kopf: Europa wird aufgefordert, mutig zu handeln und in Krisen die ersten Schritte zu unternehmen, während die USA sich den Luxus vorbehalten, selbst zu entscheiden, ob sie sich einmischen oder wann sie intervenieren.

Dieser Ansatz beruht auf einem delikaten, fast theatralischen Gleichgewicht. Die europäischen Nationen müssen genügend Stärke und Entschlossenheit zeigen, um der gewaltigen russischen Militärmacht Paroli zu bieten, gleichzeitig aber Übergriffe vermeiden, die eine unkontrollierbare Eskalation provozieren könnten. Ein falsch eingeschätzter Angriff oder eine falsch berechnete Reaktion könnten einen regionalen Vorfall in eine kontinentale oder gar globale Krise verwandeln. Unterdessen verfolgen die USA eine Haltung selektiven Engagements: Sie greifen nur dann ein, wenn dies mit engen nationalen Prioritäten vereinbar ist oder wenn die Kosten der Untätigkeit die Vorteile der Zurückhaltung zu überwiegen drohen.

Die Geschichte liefert aufschlussreiche Parallelen. Während des Kalten Krieges nutzten die USA ihre Verbündeten oft als Puffer oder Ersthelfer und setzten auf Abschreckung und die implizite Drohung einer amerikanischen Intervention, um den Ausgang zu beeinflussen. Ähnlich verhielt es sich in europäischen Konflikten des 20. Jahrhunderts: Mächtige Nationen ließen kleinere Staaten manchmal die anfänglichen Kosten tragen, während sie den optimalen Zeitpunkt für eine Intervention berechneten. Trumps Modell ist eine modernisierte, transaktionale Version dieser Strategien: Verbündete tragen die unmittelbaren Risiken, Gegner werden auf die Probe gestellt, und die USA behalten ihren strategischen Einfluss, ohne die Kosten eines Eingreifens voll zu tragen.

Es geht um viel Politisches und Ethik. Realpolitisch gesehen bringen moralische Erwägungen oft strategische Vorteile, doch dieser Ansatz birgt die Gefahr, Verbündete zu verprellen und Vertrauen zu untergraben. Wenn sich europäische Nationen zu Konfrontationen mit hohem Risiko gezwungen fühlen, während die amerikanische Unterstützung an Bedingungen geknüpft bleibt, werden Zusammenhalt und Glaubwürdigkeit der NATO definitiv geschwächt. Gegner könnten unterdessen Grenzen aggressiver austesten, da sie Lücken im amerikanischen Engagement erkennen.

Trumps Kalkül verfolgt ein klares Ziel: den amerikanischen Einfluss zu maximieren und gleichzeitig die direkten Kosten zu minimieren. Stärke misst sich nicht an der Fähigkeit, in jeder Krise zu handeln, sondern an der Fähigkeit, Ergebnisse zu beeinflussen, Zugeständnisse zu erzwingen und strategisch von Situationen zu profitieren, die weitgehend von anderen gesteuert werden. Das Ergebnis ist ein geopolitisches Spiel mit hohem Einsatz, bei dem die Karten zu Amerikas Gunsten gestapelt sind, die Risiken, Verluste und Unsicherheiten aber bewusst Europa und anderen Verbündeten überlassen werden.

Dieser Ansatz ist riskant, rücksichtslos und kompromisslos realpolitisch verwurzelt. Er gibt das beruhigende Narrativ geteilter Lasten und kollektiver Sicherheit zugunsten einer transaktionalen, ergebnisorientierten Vision auf. Für Trump ist die Welt ein Schachbrett, Verbündete sind Figuren, die umsichtig eingesetzt werden müssen, und das ultimative Ziel ist der amerikanische Vorteil, der erreicht werden muss, ohne in die unmittelbaren Kosten eines Konflikts hineingezogen zu werden.

Die Frage, die Europa stellen muss

Europa steht nun vor einem kritischen Dilemma: Wird es die Falle erkennen, bevor es zu spät ist, oder wird es unabsichtlich in einen Konflikt hineinmarschieren, der die Weltordnung zu Amerikas Vorteil umgestaltet? Der Einsatz könnte nicht höher sein. Da Russland als unangefochtene militärische und geopolitische Macht auf dem Vormarsch ist, werden die europäischen Nationen gezwungen, sich Herausforderungen zu stellen, die ihre Kapazitäten übersteigen könnten – sei es in Bezug auf militärische Bereitschaft, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit oder politischen Zusammenhalt. Gleichzeitig positionieren sich die Vereinigten Staaten so, dass sie, wenn überhaupt, nur selektiv intervenieren und so ihre eigene Stärke, ihren Einfluss und ihre Entscheidungsfreiheit bewahren.

Dies ist eine prekäre Situation, die hartes strategisches Denken erfordert. Die Entscheidungen Europas werden darüber entscheiden, ob es ein zentraler Akteur in der Weltpolitik bleibt oder in einer neuen, von den USA und Russland dominierten bipolaren Welt auf eine Nebenrolle verwiesen wird. Die NATO, einst Garant kollektiver Verteidigung, steht vor einem Glaubwürdigkeitstest. Sollte Amerikas Engagement kontingent oder selektiv sein, bleibt Europa möglicherweise keine andere Wahl, als massiv in seine eigene Verteidigung zu investieren, seine strategische Autonomie zu forcieren und sich ohne das Sicherheitsnetz, auf das es sich jahrzehntelang verlassen hat, durch ein komplexes Netz aus Allianzen und Rivalitäten zu navigieren.

Für Europa ist die Frage dringend und unausweichlich: Wird es seine Verteidigung verstärken, den politischen und militärischen Zusammenhalt stärken und seine strategische Autonomie behaupten? Oder wird es zum Spielball in einem Spiel mit hohem Einsatz, bei dem Regeln, Zeitplan und letztendliche Ziele jenseits des Atlantiks festgelegt werden und der Kontinent die Kosten trägt, während Washington die strategischen Vorteile einheimst? Die Antwort wird nicht nur das Schicksal Europas, sondern auch die Gestaltung der Weltordnung für die kommenden Jahrzehnte bestimmen.

Prof. Ruel F. Pepa ist ein philippinischer Philosoph mit Sitz in Madrid, Spanien. Als pensionierter Akademiker (Associate Professor IV) lehrte er über fünfzehn Jahre Philosophie und Sozialwissenschaften an der Trinity University of Asia, einer anglikanischen Universität auf den Philippinen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

