Trumps Iran-Versagen: Amerika ist ein untergehendes Imperium. Endlose Kriege werden den Niedergang der USA und Israels nicht aufhalten

Israel ist laut Dr. Wolff und vielen anderen eine „Siedlerkolonie“, die nun Gefahr läuft, ihr unvermeidliches historisches Ende zu erreichen. Dennoch sind Trump und seine Regierung immer noch Israels Machthaber . Das ist noch schlimmer und gefährlicher als die israelische Beteiligung an der Ermordung von John F. Kennedy und am 11. September. Damals hatten andere Akteure noch einen gewissen Einfluss innerhalb der US-Regierung. Doch das ist vorbei. Trump gerät täglich tiefer und schneller in die Krise.

Einige US-Kommentatoren behaupten jedoch, Israel sei lediglich ein Instrument der imperialen Hegemonie der USA im Nahen Osten. Dem stimme ich nicht zu. Meiner Ansicht nach ist Israel die Speerspitze einer weltweiten rabbinischen Verschwörung zur Errichtung einer Weltregierung, in der das auserwählte Volk das stark dezimierte Gojim-Vieh vollständig versklavt und auf ewig als unterworfene Drohnen regiert. Die „Plandemie“, künstliche Intelligenz, die Mainstream-Medien, endlose Kriege usw. sind Instrumente zu diesem Zweck. Parteien wie die US-Evangelikalen sind lediglich Werkzeuge.

Ich rate jedem, das klassische Werk auf diesem Gebiet zu lesen und zu studieren: „ Der Streit um Zion“ des britischen Journalisten Douglas Reed. Entscheiden Sie dann, wo Sie stehen. Ich lade insbesondere jüdische Freunde und Leser ein, solche Wahnvorstellungen abzuschütteln und gemeinsam mit der Menschheit eine bessere Welt zu schaffen.

In diesem Interview von BreakThrough News analysiert Professor Richard Wolff die unberechenbaren Aktionen von Trump und Netanjahu und das Gesamtbild dahinter.

Professor Richard Wolff ist Autor und Mitbegründer der Organisation Democracy at Work. Seine Arbeiten finden Sie unter rdwolff.com.

Richard C. Cook ist ein pensionierter US-Bundesanalyst mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Regierungsbehörden, darunter der US Civil Service Commission, der FDA, dem Weißen Haus unter Carter, der NASA und dem US-Finanzministerium. Er ist Absolvent des College of William and Mary. Als Whistleblower zur Zeit der Challenger-Katastrophe deckte er die fehlerhaften O-Ring-Verbindungen auf, die das Space Shuttle zerstörten, und dokumentierte seine Geschichte in dem Buch „Challenger Revealed“. Nach seiner Zeit im Finanzministerium wurde er ein lautstarker Kritiker des privatfinanzgesteuerten Währungssystems und legte seine Bedenken in „We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform“ dar. Er diente als Berater des American Monetary Institute und setzte sich mit dem Kongressabgeordneten Dennis Kucinich für die Ersetzung der Federal Reserve durch eine echte nationale Währung ein. Siehe sein neues Buch „ Our Country, Then and Now“ , Clarity Press, 2023. Er wurde kürzlich zum Research Associate des Centre for Research on Globalization (CRG) ernannt.

