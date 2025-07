Trumps „Große Aussage“ zu Russland ist ein ungeschickter Versuch, die Nadel zu fädeln

Andrew Korybko (substack)

Seine angedrohten sekundären Sanktionen könnten weitgehend nach hinten losgehen, indem sie den eigenen Interessen der USA schaden.

Die „große Aussage“ zu Russland, die Trump früher gehypt hatte, entpuppte sich als ein ungeschickter Versuch, die Nadel zwischen der radikalen Eskalation der USA im in the ukrainischen Konflikt und dem Weggehen von ihm zu fädeln. Sein neuer dreigleisiger Ansatz umfasst: 1) die schnelle Versendung von bis zu 17 Patriot-Raketensystemen in die Ukraine; 2) mehr Waffenverkäufe an NATO-Länder, die sie wiederum an die Ukraine übertragen werden; und 3) bis zu 100% sekundäre Sanktionen gegen Russlands Handelspartner, wenn ein Friedensabkommen nicht in 50 Tagen erreicht wird.

In der Reihenfolge, die sie erwähnt wurden, zielt jeder entsprechende Schritt darauf ab,: 1) die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken, um das Tempo der anhaltenden Gewinne Russlands vor Ort zu verlangsamen; 2) der Ukraine zu helfen, einen Teil ihres verlorenen Landes zurückzuerobern; und 3) China und Indien dazu zu zwingen, Russland zu einem Waffenstillstand unter Druck zu setzen. Die ersten beiden Ziele sind selbsterklärend, wobei die zweite angesichts des Scheiterns der viel schwerer bewaffneten Gegenoffensive der Ukraine im Sommer 2023 unrealistisch ist, während die dritte eine gewisse Ausarbeitung erfordert.

Chinas und Indiens groß angelegte Importe von vergünstigtem russischem Öl haben als entscheidende Ventile aus dem Druck westlicher Sanktionen gedient, indem sie dazu beigetragen haben, den Rubel und damit die russische Wirtschaft im Allgemeinen zu stabilisieren. Obwohl diese Importe auch ihren eigenen Volkswirtschaften helfen, wettet Trump, dass sie sie zumindest beschneiden werden, um seine angedrohten 100-sten-sekundären Sanktionen zu vermeiden. Er könnte eine Ausnahme für die Europäer und Türken, die auch russische Ressourcen kaufen, unter dem Vorwand, dass sie die Ukraine bewaffnen.

Indem er sich auf die beiden größten Energieimporteure Russlands konzentriert, versucht Trump, die Haushaltseinnahmen, die der Kreml aus diesen Verkäufen erhält, stark zu reduzieren, während er weitere Spaltungen innerhalb des RIC-Kerns der BRICS und der SCO sät, da er erwartet, dass zumindest China oder Indien zumindest mindestens nachkommen werden. Vor seiner Frist sieht er vor, dass ihre Führer – die Jahrelange enge Freunde mit Putin sind – versuchen werden, ihn zu dem Waffenstillstand zu drängen, den der Westen will, obwohl es nicht bekannt ist, ob sie Erfolg haben.

Auf jeden Fall ist Trump bereit, sich selbst in ein Dilemma zu stellen, wenn einer von ihnen seiner Forderung, den Handel mit Russland einzustellen, nicht einhält, oder wenn einer oder beide dies teilweise tun. Er müsste entweder die Verhängung seiner angedrohten 100-prozentigen Sekundärsanktionen auf alle ihre Importe hinauszögern, das Niveau senken oder die Skala reduzieren, nur für ihre Unternehmen zu gelten, die sonst noch mit Russland handeln, sonst könnte es einen ernsthaften Rückschlag geben, vor allem, wenn China derjenige ist, der nicht vollständig nachkommt.

Sein vorläufiges Handelsabkommen mit China, das er Anfang Mai als „totalen Neustart“ in ihren Beziehungen bezeichnete, könnte zusammenbrechen und damit die Preise für die Amerikaner erhöhen. Was Indien betrifft, könnten auch ihre laufenden Handelsgespräche zusammenbrechen, was eine Öffnung für die fortschreitende Sino-Indo-Annäherung schaffen könnte, deren Existenz am Montag von seinem Top-Diplomaten vorsichtig bestätigt wurde. Jeder Fall von Rückschlägen, geschweige denn beide gleichzeitig, könnte den amerikanischen Interessen sehr schaden.

Trumps Versuch, die Nadel zu fädeln, ist daher nicht nur unbeholfen, sondern könnte auch weit nach hinten losgehen, was die Frage aufwirft, warum er sich dazu bereit erklärte. Es sieht so aus, als ob er dazu verleitet wurde, zu denken, dass Putin einem Waffenstillstand zustimmen würde, der die sicherheitsrelevanten Ursachen des Konflikts im Austausch für eine ressourcenzentrierte strategische Partnerschaft nicht löst. Als Putin ablehnte, nahm Trump es persönlich und stellte sich vor, dass Putin ihn spielte, was dazu führte, dass Trumps Berater ihn als Rache in diese Eskalation manipulierten.

