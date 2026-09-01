Trumps gestohlenes venezolanisches Rohöl nach Israel geschickt

Der US-Präsident log, als er sagte, der illegale Erlös würde dem venezolanischen Volk zugute kommen.

Von Kurt Nimmo (globalresearch)

Am 29. August ging Präsident Trump in die sozialen Medien und prahlte damit, venezolanisches Öl zu stehlen. Der Diebstahl, so Trump, „verdoppelt die amerikanischen Ölreserven mehr als“. Er sagte, es gebe „keine Kosten“ für die amerikanischen Steuerzahler, obwohl es offensichtlich enorme Kosten für die Menschen in Venezuela geben wird, die wenig sehen werden, wenn überhaupt, von Trumps Plünderung profitieren.

Trump ging so weit zu behaupten, dass der dreiste Diebstahl dem venezolanischen Volk zugute kommen wird. Es wird erwartet, dass die Gewinne die Führungskräfte und Eliten der Ölgesellschaft und nicht die normalen Bürger bereichern.

Das durchschnittliche monatliche Nettogehalt in Venezuela beträgt $218. Die Armut ist extrem stark, da über 80% der Haushalte betroffen sind und mehr als die Hälfte in extremer Armut leben. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung sieht sich mit Nahrungsmittelknappheit konfrontiert, wobei sich viele Grundnahrungsmittel nicht leisten können.

Die Vereinigten Staaten verkauften einen Großteil des gestohlenen Öls an Vitol, ein in Genf ansässiges Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen, und auch Trafigura, ein in Singapur ansässiges multinationales Rohstoffunternehmen. Der Diebstahl und Verkauf von Öl hat Bedenken hinsichtlich Transparenz und Rechenschaftspflicht aufgeworfen, insbesondere in Bezug auf die Verwaltung und Verteilung seiner Erlöse.

Acht Monate nachdem Trump „Millionen von Barrel“ Öl gerissen hatte, ließ die Regierung eine Lüge aus, um ihren kühnen Diebstahl zu bedecken. Das Außenministerium verkündete, dass es Gewinne aus den Verkäufen zum „Nutzen des amerikanischen Volkes und des venezolanischen Volkes“ verwenden würde. Später hieß es, dass „Milliarden von Dollar an die venezolanische Wirtschaft ausgezahlt wurden“ und dass „finanzielle Überwachung im Gange ist, um sicherzustellen, dass die Mittel dem venezolanischen Volk zugute kommen“.

Die Financial Times berichtete, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Ölgeld nach Venezuela zurückkehrt, wie Trump behauptet, und dass Venezuelas BIP im ersten Quartal das niedrigste seit fünf Jahren war. Öl macht praktisch ein Viertel des BIP des Landes aus.

„Trumps Invasion in Venezuela ging es von Anfang an um Öl, Macht und Transplantation, wobei Milliarden von Dollar an venezolanischen Öleinnahmen von der Trump-Regierung ohne Transparenz oder Sicherheitsvorkehrungen kontrolliert werden“, Joaquin Castrosagte der demokratische Abgeordnete Joaquin Castro der FT.

Das Schweizer Unternehmen Vitol ist an der Verschiffung von venezolanischem Öl nach Israel beteiligt, das zum Teil dazu dient, seine Apartheid und seinen anhaltenden Völkermord an Palästinensern in Gaza und Angriffe auf schiitische Gemeinden im Südlibanon anzuheizen. Die Raffinerie von Vitol in Sarroch, Sardinien, Italien, lieferte 17% der israelischen Importe von Öl und raffinierten Produkten.

„In einer Zeit, in der Palästinenser abgeschlachtet, ethnisch gereinigt und der grundlegendsten Notwendigkeiten beraubt werden“, erklärte Maren Mantovani mit der palästinensisch geführten BDS-Bewegung, „ist jedes Unternehmen, das Israels Völkermord, Apartheid und militärische Besatzung befeuert, zutiefst mitschuldig und muss zur Rechenschaft gezogen werden – ebenso wie seine Führungskräfte und Vorstandsmitglieder nach internationalem Recht.“

Im Februar wurde berichtet, dass die erste Lieferung von Rauböl nach Israel ging. Die Lieferung war nicht das Ergebnis einer Entscheidung Venezuelas oder seiner Petróleos de Venezuela (PDVSA), sondern vielmehr als „indirekte Folge der Neukonfiguration des von Washington orchestrierten globalen Energiemarktes“, schreibt Misión Verdad für die Orinoco Tribune.

Am 10. Februar berichtete Bloomberg Línea, eine spanische und portugiesische Nachrichtenwebsite, dass die Ölfracht zur Bazan Group transportiert wurde, einem Ölraffinerie- und Petrochemieunternehmen in Haifa Bay, Israel. Es ist die größte Raffinerie in Israel.

Die zionistische Regierung gibt nicht bekannt, wo sie Rohöl erhält, und laut Bloomberg Línea verschwinden Tanker, die in den Hafen fahren, oft von Tracking-Systemen, wenn sie sich Israel nähern. Das israelische Energieministerium lehnte es ab, zu enthüllen, woher das Land sein Öl bekommt.

Delcy Rodríguez, die Präsidentin Venezuelas wurde, nachdem Trump Nicolás Maduro wegen gefälschter Drogenvorwürfe entführt hatte, stellte im August die Beziehungen zu Israel wieder her. Im Jahr 2009 trennte Venezuela zusammen mit Bolivien die Beziehungen zu Israel als Reaktion auf seine Besatzung in Gaza und seine anhaltende Gewalt gegen das palästinensische Volk. Wie ich im August bemerkte, ist die Trump-Regierung damit beschäftigt, rechte Führer in Lateinamerika zu fördern und bei der Installation zu helfen.

Die illegale Entführung von Maduro ist das Signature-Event von Trumps „Donroe Corollary to the Monroe Doctrine“. Die Monroe-Doktrin, die erstmals am 2. Dezember 1823 von Präsident James Monroe artikuliert wurde, warnte die europäischen Mächte davor, eine Kolonisierung in Lateinamerika zu versuchen.

Die Roosevelt Corollary, die 1904 von Präsident Theodore Roosevelt ausgesprochen wurde, erweiterte die ursprüngliche Monroe-Doktrin, indem sie behauptete, dass die Vereinigten Staaten in die inneren Angelegenheiten lateinamerikanischer Länder eingreifen könnten, um die amerikanischen Geschäftsinteressen und Investitionen zu schützen.

Trump erweiterte die Roosevelt-Streife und bestand darauf, dass Venezuela Land, Öl und andere Vermögenswerte zurückführte, von denen er behauptete, dass sie sie aus den USA gestohlen hätten.

„Trumps Erklärung war absurd, weil Venezuela nie etwas aus den USA gestohlen hat, während seine Drohung, Gewalt anzuwenden, gegen die Resolution 2(4) des UN-Sicherheitsrates verstieß, die Mitglieder daran hindert, mit Gewalt gegen andere zu drohen“, bemerkt Simon Chege Ndiritu, der für New Eastern Outlook schreibt. „Die Mischung der Vereinten Nationen aus Schweigen und abgeschrägter Reaktion auf die sich entwickelnde US-Aggression gegen Venezuela ist jedoch die Zustimmung des modernen Kolonialismus“, fährt Ndiritu fort.

Donald Trumps Diebstahl einer lebenswichtigen natürlichen Ressource aus einem verarmten Land nach einer Militäroperation sollte nicht unerwartet sein. Donald Trump und seine Familie haben ihre Position ausgenutzt, um durch Kryptowährungen und damit verbundene Unternehmungen zu profitieren. Laut einer Schätzung des Kongressausschusses vom Januar 2026 generierten diese Systeme etwa $ 2,25 Milliarden an realisierten Gewinnen aus Auslandszahlungen und anderen angeblichen Quellen.

Darüber hinaus haben Analysten ungewöhnliche Handelsaktivitäten beobachtet, die häufig ansteigen, kurz bevor Trump signifikante öffentliche Erklärungen oder Ankündigungen macht. Dieses Muster wurde auch offensichtlich, bevor Trump eine Pause bei den Zöllen ankündigte, in der Händler kurz vor der Ankündigung auf Börsenerhöhungen setzten.

„Trump hat auf die Formalitäten verzichtet“, berichtet The Democracy Lab, „und scheint offen Zugang zum Weißen Haus zu verkaufen, im Austausch für Bargeld, das nicht auf Wahlkampfkonten, sondern mehr oder weniger direkt in Trumps Tasche geht.“

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Kurt Nimmo ist Journalist, Autor und geopolitischer Analyst, New Mexico, USA. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Besuchen Sie den Blog des Autors.

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