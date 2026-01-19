Trumps gefährliches Spiel im Iran könnte das Ende Amerikas sein, wie wir es kennen

von Martin Jay (strategic-cultur)

Westliche Medien berichten natürlich nicht über die substantielle inländische Unterstützung, die das iranische Regime bei seinem Trotz gegen Israel und Amerika behält

Meint Trump es ernst mit dem, was viele glauben, bevorstehende Luftangriffe auf den Iran zu machen? Aus Sicht seiner Regierung erzielt die Kampagne gegen den Iran ihre beabsichtigten Ergebnisse: Chaos zu säen, das das Regime destabilisiert, während das Internet mit erfundenen Videos überschwemmt wird, die Gräueltaten der iranischen Sicherheitskräfte darstellen. Das soll nicht heißen, dass das Regime keine Demonstranten tötet – das ist es. Aber die Produktion von Fake News über Social-Media-Clips könnte den gegenteiligen Effekt haben: Teheran könnte die Desinformationskampagne zwischen CIA und Mossad als Cover ausnutzen und den „Nebel des Krieges“ nutzen, um sein Vorgehen mit noch höheren Opfern zu intensivieren, da es wenig zu verlieren hat.

Westliche Medien berichten natürlich nicht über die substantielle inländische Unterstützung, die das iranische Regime bei seinem Trotz gegen Israel und Amerika behält. Große Medien ignorierten die jüngsten regierungsnahen Demonstrationen, die über eine Million Menschen auf die Straße brachten. Die Iraner sind versiert; selbst diejenigen, die mit ihrer Regierung unzufrieden sind, erkennen das Spiel an, das Israel und die USA spielen, und weigern sich, darauf hereinzufallen.

Trump nutzt diese Zeit, um mit Teheran zu verhandeln, aber es ist erwähnenswert, dass die USA für eine echte Bombenkampagne mindestens einen – idealerweise zwei – Flugzeugträger in der Region benötigen würden. Derzeit gibt es weder dort noch bekannt, dass sie in den Persischen Golf gehen, trotz der Zentralität des Gebiets für Trumps Strategie.

Professor John Mearsheimer, eine der schärfsten außenpolitischen Stimmen, die Sendezeit gegeben hat, bezweifelt, dass Trump den Mut hat, aus drei Hauptgründen einen umfassenden Angriff mit US-Streitkräften zu starten.

„Ich denke, was Trump abschrecken wird, ist die Tatsache, dass die Iraner die Straße von Hormus schließen könnten“, sagte er kürzlich. Zweitens haben die Israelis und die Amerikaner nicht die Fähigkeit, iranische ballistische Raketen daran zu hindern, Israel zu schlagen. Und Nummer drei – von großer Bedeutung – für welchen Zweck tun wir das? Was werden wir erreichen? Wenn wir militärische Gewalt anwenden, was ist dann das Happy End für uns? Die Antwort ist: Es gibt kein Happy End für uns.“

Insbesondere verbindet der Professor die Interessen Israels nicht mit denen Amerikas. Für Israel wäre der Sturz des iranischen Regimes der größte Sieg seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973. Für Amerika sind die Vorteile, israelischen Interessen in diesem Ausmaß zu dienen, weit weniger klar – es würde einer winzigen Nation eine beispiellose Macht im Nahen Osten gewähren und unvermeidlich mehr Probleme für den Westen schaffen. Würde Israel dann Teile des Libanon, des Irak oder Jordaniens annektieren? Wachsende Spannungen mit mächtigen arabischen Staaten wie Saudi-Arabien deuten darauf hin, dass die Region einen Bruchpunkt erreichen könnte, weshalb das Königreich und andere Trump bereits gebeten haben, den Iran nicht zu schlagen – die Auswirkungen sind außerhalb seiner Reichweite.

Trumps Augen sind jedoch auf ein neues Regime fixiert – oder eines, das dazu gezwungen ist, seine Forderungen zu akzeptieren -, das westliche Investitionsmöglichkeiten und Ölgeschäfte bieten könnte. Seine öffentliche Rhetorik über Menschenrechte und Morde ist absurd unaufrichtig; es ist ihm egal. Es ist nur ein bequemer Vorwand, einen zukünftigen Angriff an eine leichtgläubige Öffentlichkeit zu verkaufen.

Ein Angriff ist wahrscheinlich, weil es keinen realistischen Halbzeitkompromiss gibt, den Teheran akzeptieren würde. Der Iran hat Trumps Forderung, sein Atomprogramm und seine Urananreicherung abzuwickeln, bereits abgelehnt. Was könnte sein Team noch fragen? Aufhören, Öl an China zu verkaufen? Das ist ebenso unrealistisch und würde das Regime nur angesichts der inneren Unruhen schwach erscheinen lassen. Ein möglicher Kompromiss könnte eine Änderung der Regierung und eine Verwässerung der Befugnisse des Obersten Führers beinhalten – eine Verschiebung, die viele Iraner unterstützen könnten, wenn dies eine pragmatischere, weniger korrupte Regierung bedeutet. Eine moderne, westliche Regierung, die Drohungen an Israel im Austausch für Sanktionserleichterungen abschwächt, wäre eine Win-Win-Situation für Trump und den Iran – aber nicht für Israel.

Doch ein solches Ergebnis ist unwahrscheinlich. Was fast sicher scheint, ist, dass Trump in eine Ecke seiner eigenen Herstellung gedrängt wird und, anstatt das Gesicht zu verlieren, Angriffe auf die militärische Infrastruktur des Iran genehmigen wird. Die Konsequenzen werden sofort sein – und weder er noch seine Berater haben sie richtig kontextualisiert. Der Iran wird seinen Fehler vom 12. Juni letzten Jahres nicht wiederholen, indem er die Türkei und die GCC-Länder aus dem Konflikt herauslässt; stattdessen wird er die israelische militärische Infrastruktur innerhalb von 48 Stunden auslöschen. Trump versäumt es zu begreifen, dass dies eine Falle ist: Er wird in einen Krieg mit dem Iran hineingezogen, weil von Israels Luftwaffe oder Bodenanlagen nichts mehr übrig sein wird. Er könnte davon ausgehen, dass selbst wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert, die US-Streitkräfte sie in Stunden räumen könnten. Er hat vielleicht Recht – aber zu welchem Preis?

Amerikas wahre Schwäche ist seine politische Verwundbarkeit gegenüber Opfern. 1993 brauchte Bill Clinton nur den Rückzug aus Somalia, um sich von einem toten US-Soldaten zu begeben, der auf dem Cover von Newsweek durch die Straßen von Mogadischu geschleppt wurde. Wie viele tote Amerikaner würde es brauchen, damit Trump aus einem Krieg mit dem Iran ausscheiden würde? Vielleicht ist der Grund, warum er keinen Flugzeugträger in die Region geschickt hat, dass er weiß, dass es am ersten Tag ein Hauptziel sein würde – so wie er bereits US-Truppen aus Katar evakuiert hat.

Was auch immer Trump plant, es scheint keine von den USA geführte Operation zu sein – eine naive und schlecht durchdachte Annahme, dass die Vergeltung des Iran die amerikanischen Streitkräfte verschonen würde. Selbst wenn Teheran direkte Angriffe auf US-Vermögenswerte vermeiden würde, wäre der regionale und globale Fallout katastrophal und würde Trumps Vermächtnis als erster US-Präsident zementieren, der einen Weltkrieg durch seine eigene Torheit und Eitelkeit auslöst. Jede israelische Regierung plädiert für einen neuen amerikanischen Präsidenten, den Iran anzugreifen. Jeder US-Präsident hat sich widersetzt – aus gutem Grund. Nimmt Trump den Köder?

(Visited 13 times, 13 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …