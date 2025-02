Trumps Energieminister empfiehlt Europa die Aufgabe des „Klimawahnsinns“

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Chris Wright, Energieminister von Präsident Donald Trump, hat Europa aufgefordert, den Green Deal der EU aufzugeben, bevor die Sicherheit und Lebensqualität der Bürger weiter beeinträchtigt wird.

Während einer virtuellen Ansprache auf der Konferenz der Alliance for Responsible Citizenship (ARC) in London kritisierte Wright den „Klimawahnsinn“ der „Klimawandel“-Agenda scharf. Wright kritisierte in seinem Gespräch mit Chris Uhlmann von Sky News ebenfalls die Agenda Net Zero 2050 des Weltwirtschaftsforums (WEF).

„Net Zero 2050 ist ein falsches Ziel“, sagte er. Energiepolitiken wie Net Zero 2050 ‘haben keine Vorteile gebracht, aber enorme Kosten verursacht“, warnte Wright. Der Minister der Trump-Regierung wies darauf hin, dass diese Kostenerhöhungen weit über die Teuerungen an der Zapfsäule oder der Stromrechnung einer Familie hinausgingen.

Sie manifestierten sich in Form einer groß angelegten Deindustrialisierung, so Wright. Die anhaltenden Angriffe auf die Energiebranche führten zur Verarmung der Arbeitnehmer und zu einer zunehmenden Ungleichheit.

Als Beispiel nannte er das Vereinigte Königreich.

Wenn man Energie teurer und weniger zuverlässig macht, wie es das Vereinigte Königreich in den letzten Jahrzehnten getan hat, senkt man den Lebensstandard der Bevölkerung, schränkt ihre Möglichkeiten ein und exportiert einfach seine Industrie. Niemand wird mehr ein energieintensives Produkt im Vereinigten Königreich herstellen. Es wurde einfach woandershin verlagert. Es wird in einer Fabrik mit billigen Strom aus Kohle in China hergestellt, auf ein dieselbetriebenes Schiff verladen, um den Fluss hinunterzufahren, auf ein größeres dieselbetriebenes Schiff, um an den Docks in London entladen zu werden.

Wright sagte, dieser Zyklus sei ‚keine Energiewende‘.

„Das ist Wahnsinn“, sagte er über die globalistische Klimaagenda. „Das ist die Verarmung der Bürger aufgrund der Illusion, dass dies die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen wird.“

Wright beantwortete eine Frage von Uhlmann zu den Äußerungen von Vizepräsident JD Vance am Freitag in Deutschland. Wie TKP berichtete, forderte Vance in Paris und München die regulatorischen, energiepolitischen und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen Europas heraus.

„Energierealismus ist entscheidend, wenn man Humanismus will“, sagte Wright. „Deutschland selbst hat eine halbe Billion Dollar ausgegeben, um sein Energiesystem zu revolutionieren oder zu verändern.“

