Trumps Broker kauften letztes Jahr Rüstungsaktien im Wert von mindestens 10 Millionen Dollar

Das Portfolio des Präsidenten häufte kontinuierlich Anteile an Unternehmen wie Palantir und Lockheed Martin an, die direkt von seinen globalen Militäreskalationen profitierten.

Julian Cooper und Nick Cleveland-Stout (antikrieg)

Laut einer Analyse von RS auf Basis einer neuen Finanzoffenlegung, die der Präsident letzte Woche veröffentlichte, erwarben Broker, die Präsident Donald Trump vertraten, im Jahr 2025 Aktien im Wert von 9,7 bis 24,3 Millionen Dollar von einem Dutzend Rüstungsherstellern und anderen Pentagon-Auftragnehmern, darunter Palantir, Lockheed Martin und General Dynamics.

Die Offenlegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Regierung neue Angriffe auf den Iran startet, eine beispiellose Aufstockung der Waffenbestände im Inland beaufsichtigt und ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar fordert. All dies kommt vielen der Unternehmen zugute, in die er investiert hat.

Trumps Brokerfirmen ist es untersagt, Handelsaufträge des Präsidenten und seiner Familie anzunehmen. Da er sein Vermögen jedoch nicht in einen Blind Trust eingebracht hat, könnte Trump wissen, welche Aktien er besitzt, und die Politik zu Gunsten dieser Unternehmen beeinflussen. Sein Einkommen vervierfachte sich von 2024 bis 2025, seinem ersten Amtsjahr.

Laut den Unterlagen erwarben Trumps Broker Aktien von Palantir im Wert von 1,6 bis 3,9 Millionen US-Dollar. Palantir ist das Unternehmen für Überwachungstechnologie, das das Maven Smart System entwickelte, das KI-System, mit dem in den ersten 24 Stunden des Krieges 1.000 Ziele im Iran angegriffen wurden. Palantir profitierte maßgeblich von der KI-Strategie der Trump-Regierung und erhielt im vergangenen Jahr einen 10-Milliarden-Dollar-Auftrag, um den Software- und Datenbedarf der US-Armee auf absehbare Zeit zu decken.

Der Präsident erwarb außerdem Aktien von GE Aerospace im Wert von bis zu 3 Millionen US-Dollar. GE Aerospace stellt Teile für eine Vielzahl von Flugzeugen her, die von den USA und Israel bei ihren Angriffen auf den Iran eingesetzt wurden. Weitere Aktien von Lockheed Martin im Wert von bis zu 1,4 Millionen US-Dollar wurden von Lockheed Martin produziert, dem Hersteller der gegen den Iran eingesetzten F-35- und F-22-Kampfjets. Bis zu einer Million Dollar an Aktien von General Dynamics, dem Hersteller schwerer Bomben und Raketen, die bei Angriffen auf den Iran eingesetzt wurden; und mehr als 800.000 Dollar an Aktien von RTX, dem Hersteller der Tomahawk-Raketen, die bei dem Angriff im Iran zum Tod von über 120 Schülerinnen eingesetzt wurden.

Viele dieser Unternehmen erhielten Großaufträge zum Wiederaufbau ihrer Waffenarsenale, die im Krieg gegen den Iran, der am 28. Februar begann, dezimiert wurden. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn beantragte das Pentagon die Umverteilung von 373 Millionen Dollar aus bereits bewilligten Mitteln, um 23 neue Standard Missile-3 IB-Abfangraketen von RTX zu beschaffen. Nachdem der Iran mehrere US-amerikanische THAAD-Radarsysteme im Nahen Osten erfolgreich zerstört hatte, erhielt Lockheed Martin einen Auftrag über 35 Milliarden Dollar zur Vervierfachung der Produktion.

Einige Unternehmen aus Trumps Investitionsportfolio unterhalten auch direkte Geschäftsbeziehungen mit Israel. Boeing – ein wichtiger Rüstungskonzern, von dem Trump 2025 Aktien im Wert von über 700.000 US-Dollar erwarb – verkaufte weniger als drei Monate vor dem gemeinsamen US-israelischen Angriff auf den Iran F-15-Kampfjets im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar an Israel.

Die Enthüllungen zeigten, dass Trumps Team jeweils über 1,2 Millionen US-Dollar in Kratos Defense und Honeywell sowie jeweils über 200.000 US-Dollar in Howmet Aerospace und L3Harris investierte. Trump erwarb außerdem Aktien von TransDigm im Wert von über 800.000 US-Dollar. TransDigm ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das laut einem Bericht des Generalinspekteurs des Pentagons aus dem Jahr 2021 Wucherpreise verlangte – in einem Fall mit einem Gewinn von 9.400 % für einen Metallstift.

Fast alle diese Aktien verzeichneten im ersten Jahr von Trumps Amtszeit deutliche Kursgewinne. Die Aktien von Palantir stiegen bis 2025 um 135%, die von Kratos um 188 %, die von GE Aerospace um 84 % und die von Raytheon um 61 %. Im April postete Trump auf Truth Social über die Palantir-Aktie, woraufhin deren Kurs innerhalb weniger Minuten um 3 % zulegte. „Palantir Technologies (PLTR) hat seine hervorragenden Fähigkeiten und seine Ausrüstung für die Kriegsführung unter Beweis gestellt. Fragen Sie einfach unsere Feinde!!!“, schrieb Trump.

All diese Aktienkäufe waren Teil einer umfassenderen Offenlegung seiner Finanzen, aus der hervorging, dass Trump im vergangenen Jahr 2 Milliarden US-Dollar durch private Unternehmungen erwirtschaftete, darunter rund 1,4 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Kryptowährungen.

Die Akte wirft auch Fragen nach ausländischem Einfluss auf die Trump-Administration auf. Der Präsident profitierte im vergangenen Jahr mit 799 Millionen US-Dollar von World Liberty Financial – einem gemeinsamen Kryptowährungsunternehmen der Familien Trump und seines Nahost- und Russland/Ukraine-Beauftragten Steve Witkoff –, das von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wird. Scheich Tahoon bin Zayed Al Nahyan, Bruder des emiratischen Präsidenten und Außenministers, investierte nur wenige Tage vor Trumps Amtseinführung 2025 500 Millionen US-Dollar in World Liberty Financial. Im Frühjahr desselben Jahres investierten Tahoons Firmen 2 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährungsplattform Binance mit „USD1“, der von World Liberty Financial ausgegebenen und der Familie Trump eigenen Kryptowährung.

In einem Bericht vom April warnte Public Citizen, dass die Investition der VAE in den Trump-Fonds „einen massiven Interessenkonflikt für die US-Außenpolitik“ schaffe. Die VAE haben wiederholt vor diplomatischen Kontakten der USA mit Teheran gewarnt und sich sogar an Dutzenden von Angriffen gegen den Iran beteiligt, während sie ihre Annäherung an Israel intensivieren. Das Wall Street Journal berichtete, dass die Investitionen der emiratischen Königsfamilie in World Liberty Financial möglicherweise mit dem Zugang zu wertvollen US-Mikrochips in Verbindung stehen.

„Wir profitieren also alle. Ich profitiere, weil ich viel Geld und viel Bargeld habe und es Institutionen gebe“, sagte Trump auf Fragen zu seinen Finanzangaben. „Ich weiß nicht, ob sie wissen, was sie tun, aber sie kaufen die unterschiedlichsten Dinge.“

Trump selbst hat seine Position zu der Frage, ob diese Transaktionen einen Interessenkonflikt darstellen, revidiert. Auf die Frage des Guardian nach möglichen Interessenkonflikten im vergangenen Jahr sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly: „Es gibt keine Interessenkonflikte.“

In einem Interview mit der New York Times Anfang dieses Jahres änderte Trump seine Meinung. „Ich habe festgestellt, dass es niemanden interessiert“, sagte Trump.

erschienen am 9. Juli 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Julian Cooper ist Journalist in Chicago, Redaktionspraktikant bei The Progressive und Forschungspraktikant im Programm „Demokratisierung der Außenpolitik“ des Quincy Institute.

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