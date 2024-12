Trump: USA sollen am Tag seiner Amtseinführung die WHO verlassen

Es wäre der nächste Paukenschlag von Trump. So will der designierte US-Präsident bereits die «Verschwörungstheoretiker» Robert F. Kennedy Jr. und Stanford-Professor Jayanta Bhattacharya in allerhöchste Regierungspositionen heben, den Mord an John F. Kennedys endgültig aufklären oder auch den Ukraine-Krieg umgehend stoppen. Von einem WHO-Austritt erhofft man sich auch weniger Einfluss von Big Pharma.

Wie etwa CBS News berichtet, will Donald Trump, dass die USA am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit aus der WHO austreten; Quelle: Youtube-Kanal von CBS News

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den nächsten Paukenschlag angekündigt: Nicht nur beabsichtigt der 80-Jährige, als «Verschwörungstheoretiker» Abgekanzelte wie Robert F. Kennedy Jr. und Jayanta Bhattacharya, Professor für Medizin und Ökonomie an der Stanford University, in allerhöchste Regierungspositionen zu heben, die Hintergründe der Ermordung John F. Kennedys endgültig aufzuklären oder auch dem Ukraine-Krieg gleich nach seinem Amtsantritt den Garaus zu machen. Jetzt will er auch noch, dass die USA am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten.

Das berichtet etwa Greenmedinfo (siehe auch Video oben von CBS News). Das Medium beruft sich dabei auf einen Beitrag der Financial Times und meint: «Befürworter der Gesundheitssouveränität in den USA feiern dies als einen entscheidenden Schritt hin zu einer stärker lokal ausgerichteten und ganzheitlichen Gesundheitssteuerung». Es sei «ein Triumph für die MAHA-Bewegung», also der von Robert F. Kennedy Jr. gepushten «Make-America-Healthy-Again»-Bewegung.

Dieser Schritt decke sich mit der Forderung, Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister zu nominieren und zu bestätigen, und unterstreiche eine bedeutende Verschiebung in Richtung Gesundheitssouveränität und alternativer medizinischer Praktiken. Und weiter:

«Die beträchtliche Finanzierung der WHO durch große Nationen und private Einrichtungen wie Deutschland, die Bill & Melinda Gates Foundation und die Vereinigten Staaten hat entscheidend dazu beigetragen, dass die WHO in der Lage ist, sich mit globalen Gesundheitsnotfällen zu befassen – und Kritiker würden sagen, dass sie diese unverhältnismäßig aufblasen.



Dieser beträchtliche finanzielle Einfluss hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Übereinstimmung der WHO-Politik mit der Gesundheitsautonomie der einzelnen Länder und den öffentlichen Interessen aufkommen lassen.»

Greenmedinfo verweist auch auf die Kampagne «EXIT THE WHO» von der Organisation Stand for Health Freedom (SHF), die die wachsende Besorgnis der US-Bürger über den Einfluss globaler Organisationen auf die nationale Gesundheitspolitik unterstreiche. Bedenken würden insbesondere auch in Bezug auf den sogenannten Pandemievertrag geäußert. Greenmedinfo:

«Viele in der MAHA-Gemeinschaft und in der Gemeinschaft der Natur- und Alternativmediziner betrachten den von der WHO vorgeschlagenen Pandemievertrag als einen Mechanismus zur Festigung der globalen Autorität über nationale Gesundheitsmaßnahmen, wodurch die ganzheitliche Medizin zugunsten pharmazeutisch orientierter Ansätze an den Rand gedrängt werden könnte.»

Über diese Kritik an dem Pandemievertrag hat Transition News auch mehrfach berichtet. Im April 2022 etwa brachten wir den Artikel «‹Pandemie-Vertrag› wird der WHO die Schlüssel zur Weltregierung übergeben» und vor wenigen Wochen den Beitrag «Die versteckte Agenda hinter dem WHO-Pandemievertrag». Darin wird auf eine juristische Analyse eingegangen, die aufzeigt, wie der Pandemievertrag die nationale Souveränität und juristische Autonomie von Staaten in Frage stellen könnte.

Kritisiert wird dabei nicht zuletzt auch der enorme Einfluss von Big Pharma auf die WHO. Von einem Austritt der USA aus der WHO erhofft man sich entsprechend auch einen Rückgang des Einflusses der Pharmakonzerne auf gesundheitspolitische Entscheidungen.

Darüber hinaus habe die Lobbyarbeit der SHF zu bedeutenden Aktionen an der Basis geführt, so Greenmedinfo. Dazu zählen etwa «die mehr als 250.000 E-Mails an US-Senatoren, die sich für die Verabschiedung des WHO Withdrawal Act (HR79) einsetzen, der nationale Autonomie in der Gesundheitspolitik fordert».

Quelle:

Greenmedinfo: BREAKING: U.S. Plans WHO Withdrawal on Inauguration Day – A Move Toward Health Sovereignty – 23. Dezember 2024

CBS News: Trump team reportedly planning immediate WHO exit, Trump slams Biden’s death row commutations – 24. Dezember 2024

(Visited 9 times, 9 visits today)