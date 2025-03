Trump- und Kennedy-Akten: Warum hat Trump die JFK-Akten jetzt veröffentlicht?

Von Hasan Erel (globalresearch)

Donald Trumps erstes Versprechen nach seinem Amtseid war, „alle Kriege zu beenden“. Tatsächlich begann Trump seine zweite Amtszeit mit einem starken Stab und einer starken Basis, und seine erste Aufgabe war es, Moskau anzurufen. Das Treffen zwischen Trump und Putin begann zunächst telefonisch, anschließend trafen sich die Delegationen in Riad, und es wurden die ersten Schritte zur Beendigung des Ukraine-Krieges unternommen. Tatsächlich hatte dieser Prozess definitiv etwas mit dem Assad-Regime zu tun, das am 8. Dezember in Syrien „plötzlich“ zusammenbrach. Israel schien für Trump eine rote Linie zu sein, und Russland erfüllte dem neuen US-Präsidenten und Netanjahu ihren Wunsch, indem es seinen ehemaligen Verbündeten Baschar al-Assad nach Moskau brachte. Natürlich hätte die Ukraine die Antwort darauf sein sollen.

Trump schockierte die EU und Großbritannien mit der Aussage: „Hört auf, diesen Krieg fortzusetzen, ich bin nicht mehr dabei.“ Auch Trumps rechte Hand, Geschäftsmann und Berater Elon Musk, unterstützte die Nationalisten im Kampf gegen die globalisierte Struktur in Europa. Das Atlantische Bündnis stand kurz vor dem Zerfall. Für Trump war Israel immer die Ausnahme. In Israel konnten die USA, Großbritannien und die EU (und sogar Russland, wenn auch zurückhaltend) zusammenhalten.

Donald Trumps anfängliches Versprechen von Weltfrieden und seine spätere feindselige Sprache gegenüber Palästina und dem Iran widersprachen sich jedoch deutlich. Einige diplomatische Beobachter behaupteten, in Wirklichkeit sei nicht alles so, wie es schien, und Trump habe Netanjahus ständigen Kriegsdruck abschütteln wollen. Sie verweisen darauf, dass der Waffenstillstand im Gazastreifen noch vor seinem Amtsantritt erreicht worden sei und Trump sich für ein Abkommen mit dem Iran anstelle eines zerstörerischen Krieges ausgesprochen habe. Meiner Meinung nach liegen sie damit gar nicht so falsch.

Es ist kein Geheimnis, dass Russland, dessen Beziehungen zu den USA sich zu verbessern begonnen haben, zwischen dem Iran und den USA vermittelt. Trump und die von ihm vertretene Idee von „America First“ unterscheiden sich grundlegend von der globalistischen Struktur in den USA und im Westen. Die Biden-Ära war eine Zeit, in der die USA in völliger Harmonie mit dem globalistischen System (vertreten in Davos und dem tiefen Staatsapparat) lebten. Die Globalisten standen eher im Einklang mit der säkularen pro-israelischen aschkenasischen Struktur als mit Netanjahu und seiner religiös (eschatologischen) faschistischen Koalition in Israel. Sie gerieten zeitweise in Konflikt mit Netanjahus rücksichtslosen zionistischen Exekutivideen. Insbesondere in jüngster Zeit, als er mit Korruptionsverfahren gegen ihn zu kämpfen hatte, bezeichnete Netanjahu diese Struktur als Feind.

Es wurde sogar mit handfesten Beweisen behauptet, er habe vom überraschenden Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 gewusst und ihn als Druckmittel genutzt, um seinen Sitz zu retten und das Großisrael-Projekt zu unterstützen. Am Vorabend seines Korruptionsprozesses brach Benjamin Netanjahu einseitig den Waffenstillstand in Gaza und im Libanon und veranlasste daraufhin US-Luftangriffe gegen die jemenitischen Houthis, die ihr Versprechen, Israel nicht anzugreifen, gebrochen hatten. Obwohl Trump das Massaker in Gaza verhöhnte und wegen des Jemen scharfe Drohungen gegen den Iran aussprach, will er aus vielen konkreten Gründen einen Krieg vermeiden, der für Amerika, das bereits mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, sehr kostspielig wäre.

Die JFK-Akten veröffentlicht

Vielleicht hat Trump deshalb Israel und den Mossad, die er zuvor in den Epstein-Skandaldokumenten zensiert hatte, bei den diesmal veröffentlichten Dokumenten zur Ermordung John F. Kennedys nicht verschont. Die Veröffentlichung der Dokumente fiel zudem mit dem Druck Israels zusammen, Angriffe auf den Iran, den Irak und den Jemen zu starten. Dies scheint eher eine bewusste Entscheidung als ein Zufall zu sein.

Die 1.123 Dokumente im Zusammenhang mit der Ermordung Kennedys, über die seit Jahren spekuliert wurde, wurden auf der Website der US-amerikanischen National Archives and Records Administration (NASA) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die 1.123 Dokumente umfassen insgesamt rund 80.000 Seiten. Ersten Eindrücken zufolge stützen die Dokumente die Behauptung, Kennedy sei im Rahmen einer streng geheimen CIA-Operation mit dem Wissen seines Vizepräsidenten Lyndon Johnson getötet worden . Es wird auch davon ausgegangen, dass der damalige CIA-Direktor für Spionageabwehr, James Angleton , zusammen mit seinen israelischen Kollegen an diesem Attentat beteiligt war. Angleton entfernte später alle Abschnitte mit Bezug zu Israel aus den Akten, die an das FBI geschickt werden sollten.

Obwohl die CIA die Lüge verbreitete, Kennedy sei aufgrund seines Versagens in Kuba bei einer gemeinsamen Operation mit der Mafia getötet worden, war der wahre Täter Israel, das, wie Kennedy betonte, grünes Licht für den Aufstieg zur Atommacht gegeben hatte. Der Reaktor von Dimona war erst zwei Monate vor seinem Amtsantritt als Präsident im Januar 1961 entdeckt worden, und Kennedy war bereits zutiefst besorgt über Israels Atomambitionen (Einzelheiten finden Sie in „Kennedy, Dimona, and the Problem of Nuclear Proliferation: 1961-1962“ im National Security Archive Electronic Briefing Book Nr. 547).

Diese frühen Bedenken führten Mitte Mai 1961 zum ersten amerikanischen Inspektionsbesuch in Dimona und am 30. Mai zu einem persönlichen Treffen zwischen Kennedy und dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion. Die Atomfrage wurde auch bei einem Treffen zwischen Kennedy und der israelischen Außenministerin Golda Meir Ende Dezember 1962 erörtert. Ben-Gurion versicherte Kennedy klar, dass Israels Atomprogramm friedlichen Zwecken diene, und Meir betonte, Israel beabsichtige nicht, Atomwaffen zu entwickeln.

Anfang 1963 flammten die amerikanischen Bedenken erneut auf. Im Januar erhielt Kennedy eine neue National Intelligence Estimate (NIE), die Dimonas Atomwaffenpotenzial hervorhob. Sie deutete darauf hin, dass der Dimona-Komplex voraussichtlich noch im selben Jahr in Betrieb gehen würde. Laut NIE würde Israel, sobald Dimona mit voller Leistung in Betrieb sei, genug Plutonium für ein bis zwei Atomwaffen pro Jahr produzieren. Wochen später, Mitte März, unterzeichnete Sherman Kent, Direktor des Office of National Estimates, eine Geheimdienstschätzung, die die regionalen und globalen Folgen für die Vereinigten Staaten hervorhob, sollte Israel Atomwaffen erwerben. Am 25. März traf sich Kennedy mit CIA- Direktor John McCone, um das israelische Atomprogramm zu besprechen. Kurz darauf bat er den Nationalen Sicherheitsberater McGeorge Bundy, die US-amerikanischen nachrichtendienstlichen Kapazitäten sowohl für das israelische Atomprogramm als auch für Ägyptens „fortgeschrittene Waffenprogramme“ zu stärken. Am nächsten Tag erließ Bundy das National Security Action Memorandum (NSAM) 231, eine formelle Anweisung an das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und die CIA, die „nuklearen Kapazitäten des Nahen Ostens“ zu untersuchen.

Anfang April formulierten Kennedy und seine Berater ihre Bedenken hinsichtlich Dimonas in eine stille, aber positive politische Forderung: Sie bestanden darauf, dass Israel regelmäßige zweijährliche US-Inspektionen (oder, diplomatischer ausgedrückt, „Besuche“) Dimonas akzeptieren müsse. Kennedy übte den Druck zunächst durch diplomatische Botschaften aus. Am 2. April überreichte der israelische Botschafter Walworth Barbour Ben-Gurion eine Bitte um halbjährliche US-Besuche; zwei Tage später wurde der israelische Botschafter Avraham Harman für eine ähnliche Botschaft ins Außenministerium zitiert.

Ben-Gurion sollte bei seinem nächsten Treffen mit Barbour auf Kennedys Anfrage nach Dimona eingehen, war jedoch nicht auf eine direkte Konfrontation mit einem entschlossenen US-Präsidenten vorbereitet. Ebenso wenig war er bereit, Kennedys Ziel halbjährlicher Besuche zu akzeptieren. Kennedy schränkte zudem die Aktivitäten israelischer Lobbyorganisationen ein, indem er sie als „ausländische Agenten“ in den USA anerkannte. Stellt man die Frage nach dem „Cui Bono“, stellt sich heraus, dass Israel, das die Atomanlage Dimona mit aus den USA gestohlenen Informationen und Materialien errichtete, am meisten von dem Attentat profitierte. Auch die israelische Lobbyorganisation AIPAC wurde nach dem Attentat von allen Beschränkungen befreit und entwickelte sich zu einer Macht, die heute jeden Politiker im Kongress und Senat bestechen kann. Diejenigen, die Netanjahu im US-Kongress drei Minuten lang stehend applaudierten, verdankten dies dem Kennedy-Attentat. Die von Trump veröffentlichten Dokumente stellen einen wichtigen Meilenstein bei der Aufdeckung der israelischen Rolle bei dem Attentat dar und erschüttern die Ansicht, Trump sei praktisch Israels Sklave.

Der berühmte amerikanische Professor Jeffrey Sachs, der Trump mit seiner Haltung zum Ukraine-Krieg indirekt unterstützte, sagte in einem Interview Folgendes:

Netanjahu ist der größte und verheerendste Präsident des 21. Jahrhunderts. Er hat zwanzig Jahre lang die amerikanische Außenpolitik bestimmt und uns Billionen von Dollar gekostet. Israel benutzt die USA, als wären sie seine eigene Armee, und das ist sie auch.“

Wir möchten Sie daran erinnern, dass einer der berühmtesten Historiker Amerikas (er ist heute 92 Jahre alt und hat 50 Bücher geschrieben), Martin Sandler, in seinem Buch „John Kennedy’s Letters“ ebenfalls schrieb, dass der Mossad Kennedy getötet habe.

Es ist sinnvoll, die von Trump freigegebenen JFK-Dokumente aus dieser Perspektive zu lesen.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf ATASAM veröffentlicht .

Hasan Erel ist ein türkischer Journalist und Autor. Er arbeitete 30 Jahre lang als Diplomatie- und Auslandsreporter sowie Redakteur bei TRT und anderen Medien. Er ist regelmäßiger Kommentator für Radio Sputnik News und CRI Turk in der Türkei.

Das vorgestellte Bild stammt aus der JFK Presidential Library and Museum

