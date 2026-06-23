Trump und der Iran-Deal 

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Trump hat aus „Verzweiflung“ einen Deal gemacht. – Iranischer Oberster Führer

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Hat Präsident Trump wirklich einen Deal gemacht oder vielmehr die Öffentlichkeit wieder verraten – zum x-ten Mal? Ein solcher Verrat ist nur möglich, weil niemand die Details liest. Er weiß es. Der Mainstream weiß es. Die Big Shot-Politiker wissen das.

Die bewusste Verwirrung darüber, wo man den „Deal“ unterschreiben sollte, zuerst Genf, dann auf Macrons Beharren in Evian, wo sich die G7 trafen (15.-17. Juni 2026), dann auf dem Schweizer Buergenstock-Berg (wo das absurde ukrainische Friedensgespräch vom Mai 2024 ohne russische Präsenz stattfand, und wo sich die Bilderberger oft treffen); und schließlich die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU), überhaupt kein Friedensvertrag, am 17. Juni

Macron, mit einer „So-niedrig-wie-es-gets“ Popularitätsbewertung, wollte eine Rolle in dem Deal spielen, um sein Ego und seine Zustimmungsrate zu steigern, ohne die fragwürdige Vergangenheit von Versailles in Betracht zu ziehen, die diesen Deal auch verfolgen könnte, wie viele andere zuvor.

Die Stadt Versailles ist aus vielen Gründen umstritten, nicht zuletzt aus den verschiedenen Giftskandalen des späten th17. und th18. Jahrhunderts, aber der umstrittenste Vertrag, der nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet wurde, ist der Vertrag von Versailles (1919) selbst mit seinem berüchtigten Artikel 231, dem Friedensvertrag, der auch als „Schuldvertrag“ bezeichnet wird, der Deutschland die gesamte Verantwortung für das Erste Weltkrieg zuschreibt. Der Vertrag (Artikel 231) beendete damals den Krieg zwischen Deutschland und den alliierten Mächten. Aber hat es das wirklich?

Der Vertrag wurde von fast jedem Land, das ihn unterzeichnete, nicht gemocht und wird weithin als ein wichtiger Faktor angesehen, der den Weg für den Zweiten Weltkrieg ebnete. Es wurde am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichnet und trat am 10. Januar 1920 in Kraft.

Macron muss das wissen. Es ist ein schlechtes Omen für jeden neuen „Friedensvertrag“ – oder einen MoU, der einen Friedensvertrag werden will.

Schauen wir uns einige Details an. Die Absichtserklärung, die am 17. Juni 2026 in Versailles unterzeichnet wurde, wurde als 14-Punkte-Rahmen für die Beendigung des Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran gemeldet.

Die wichtigsten Punkte des MoU:

Sofortige und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten bei der Unterzeichnung.

[Die von der Absichtserklärung berichtete Definition der 60-tägigen Einstellung ist ein sofortiger und dauerhafter Stopp militärischer Aktionen über alle Fronten hinweg, wobei beide Seiten und ihre Verbündeten davon absehen, Angriffe oder Drohungen gegeneinander auszulösen. Es wird als Abdeckung der breiteren Konfliktzone, einschließlich Israel gegen den Libanon, beschrieben, die eher einen gegenseitigen Stillstand als eine einseitige Pause erfordert.

Dies deckt jedoch nicht Israels anhaltende Aggressionen ab, da sie ihr Territorium in Richtung Großisrael ausdehnen, das seit Jahrhunderten auf dem Reißbrett steht. Das zionistische Israel gibt vor, dass das Großisrael und schließlich die Kontrolle über die Welt von ihrem Gott, Jahwe, , eine alte semitische Gottheit versprochen wurde.]

Gegenseitige Achtung der Souveränität und territorialen Integrität, ohne Einmischung in innere Angelegenheiten.

Verpflichtung, innerhalb von 60 Tagen eine umfassende endgültige Vereinbarung auszuhandeln, die im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann.

kann. Aufhebung der US-Marineblockade und Wiederherstellung des normalen Schiffszugangs in der Straße von Hormus, wobei der Iran die Meerenge für den kommerziellen Verkehr wieder öffnet.

Ein breiteres Wirtschaftspaket, einschließlich eines gemeldeten Wiederaufbau- oder Entwicklungsfonds in Höhe von $ 300 Milliarden für den Iran [Es sagt nicht, woher die Mittel kommen werden und wer sie verwalten wird].

Sanktionserleichterung, einschließlich der Beendigung der US-Sanktionen auf einen Zeitplan, der im endgültigen Abkommen festgelegt werden soll, sowie Verzichtserklärungen für iranische Öl- und Petrochemie-Exporte in der Zwischenzeit.

Irans Verpflichtung, keine Atomwaffen zu betreiben.

Keine neuen Sanktionen oder eine große militärische Eskalation durch die USA, während die Interimsvereinbarung in Kraft bleibt.

Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und Vermögenswerte.

Schaffung eines Implementierungsmechanismus zur Überwachung der Compliance.

Die endgültige Vereinbarung soll durch eine verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Genehmigung vorgelegt werden.

An der Oberfläche, die wie eine Niederlage für die USA aussieht. Die Absichtserklärung ist jedoch weit entfernt von einem Friedensvertrag, sondern eher einem Rahmenabkommen, das den Konflikt pausiert, Schifffahrts- und Sanktionsbedingungen festlegt und die nuklearen Fragen und andere ungelöste Punkte im endgültigen Abkommen geregelt werden muss. Dazu gehören die wichtigsten inhaltlichen Entscheidungen über die nuklearen „Beschränkungen“ des Iran (Anreicherung oder nicht, den Umgang mit dem bereits angereicherten Uran und dem „Sanktionsspiel“), die alle undefiniert und vollständig der Gnade der USA ausgeliefert sind.

Die für die nächsten 60 Tage – Dauer der Absichtserklärung und der Verhandlungen – sind die wichtigsten Elemente: Waffenstillstand, Wiedereröffnung von Hormus, Sanktionserleichterungen, keine Atomwaffen, wirtschaftlicher Wiederaufbau und ein 60-tägiges Verhandlungsfenster.

Die 60-Tage-Frist ist entscheidend, um die wichtigsten Aspekte für die Zukunft des Iran in der Region zu lösen, darunter:

Irans Verpflichtung, keine Atomwaffen zu betreiben.

Der Umgang mit den hoch angereicherten Uran- und Anreicherungsaktivitäten des Iran.

Sanktionshilfe und Ölexportverzicht.

Versand, Maut und Blockade-bezogene Bedingungen in der Straße von Hormus.

Wiederaufbau- oder Entwicklungsfinanzierung im Zusammenhang mit der endgültigen Regelung.

Die 60-Tage-Uhr ist nicht nur für eine Waffenstillstandsverlängerung, sondern die Zeit, in der die Parteien den Inhalt des endgültigen Friedens- und Atompakets regeln sollen. Und das ist, wenn man genau betrachtet wird, (noch) kein Sieg für den Iran.

Gleichzeitig scheint es, obwohl nicht viel darüber veröffentlicht wurde, dass Israel und die Hisbollah einem Waffenstillstand zugestimmt haben, der am Freitag, dem 19. Juni, beginnt, so ein Bericht von Reuter. Allerdings wurde weder von den israelischen Verteidigungskräften noch von der Hisbollah eine offizielle Bestätigung vorgenommen.

Das amerikanisch-iranische MoU unterzeichnete und finalisierte am 17./18. Juni 2026 besagt, dass der Krieg an allen Fronten, auch im Libanon, beendet werden sollte. Israel hat jedoch seine Angriffe auf seinen Nachbarn fortgesetzt und erst am Freitagabend, dem 19. Juni, mindestens 18 Menschen getötet, teilte das Gesundheitsministerium des Landes zuvor mit.

Israel ist seit ihrer Existenz bekannt, keine Einigung zu respektieren, noch irgendeine UN-Resolution, die Israel verpflichtet, das Töten zu stoppen.

Israels Verhalten in den nächsten 60 Tagen wird entscheidend für die Verhandlung der Absichtserklärung zu einem echten Friedensabkommen sein. Mit ihrem behaupteten, von Gott gegebenen Recht, nicht nur das Großisrael, sondern die ganze Welt zu kontrollieren, sind die Chancen für einen echten Frieden nach der 60-tägigen Frist gering.

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Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

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