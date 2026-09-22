Trump und Bibi planen für den Krieg, während Huthis Riyad sprengt. Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt

Von Mike Whitney (globalresearch)

Am Samstag starteten die Huthis ballistische Raketen auf Ziele in Saudi-Arabien, die ein Treibstofflager in Brand setzen, während sie die Schließung des King Khalid International Airport in Riad erzwangen. Die saudische Zivilschutzbehörde gab Notfallwarnungen für eine „feindliche Bedrohung“ aus, nachdem Anwohner und Journalisten von Explosionen in der Gegend berichtet hatten. Laut BBC:

Luftangriffswarnungen hatten in der Hauptstadt zum ersten Mal seit der verstärkten Angriffe auf Saudi-Arabien im Juli in der Hauptstadt ertönt.

…eine schwarze Rauchsäule wurde aus Treibstofftanks in der Nähe des internationalen Flughafens der saudischen Hauptstadt aufsteigen sehen, wo die Flüge am Samstag vorübergehend unterbrochen wurden.

In einer Erklärung, die online veröffentlicht wurde, sagte der Sprecher des Huthi-Militärs Yahya al-Sarea, dass eine „große Anzahl von ballistischen und Marschflugkörpern und Drohnen“ verwendet wurde, um „sensible Standorte“ in den staatlichen Öl- und Gasunternehmen Yanbu in Riad und Aramco an der Küste anzugreifen.

Am Freitag sagte der Investmentbanking-Gigant JP Morgan, er habe Schwierigkeiten vorherzusagen, wie die Ölpreise vom Krieg beeinflusst würden, und sagte den Anlegern in einer seltenen Notiz, dass „wir einfach nicht wissen, wie wir das Endspiel modellieren sollen“. BBC-Staaten

Die saudischen Führer haben zunehmend die Sorge geäußert, dass ihr langfristiger Konflikt mit dem Jemen wahrscheinlich eskalieren wird, da die Huthis ihre ballistischen Raketen- und Drohnenfähigkeit verbessert haben. Der aktuelle Vorfall ist das erste Mal, dass die Huthis die saudische Hauptstadt getroffen haben, was darauf hindeutet, dass der Krieg in eine gefährliche neue Phase verschärfter Feindseligkeiten eingetreten ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Huthis durch ihre erfolgreiche Offensive entlang der Küste des Roten Meeres ermutigt wurden, wo sie die saudischen Streitkräfte in einem überraschenden Blitz schlugen, der die strategische Hafenstadt Mocha am Roten Meer eroberte und sie die Kontrolle über die gesamte westliche Küste des Jemen hatte. Die Operation wurde durch die Beschlagnahme von Perim Island, einem kritischen Außenposten in der Nähe der Bab al-Mandab-Straße, der strategischen Tor zum Roten Meer, abgesperrt. Von ihrem neuen Standpunkt aus werden die Huthis in einer besseren Position sein, „um die Schifffahrt zu bedrohen oder zu unterbinden und grenzüberschreitende Angriffe effektiver nach Saudi-Arabien zu starten. Es erweitert auch ihre Rolle in der breiteren regionalen Konfrontation mit dem Iran und gibt ihnen einen größeren strategischen Wert für Teheran und mehr Raum, um den Druck auf den Verkehr in Saudi-Arabien und dem Roten Meer zu erhöhen. „ Kurz gesagt, die Huthis beeindruckenden Sieg entlang der Westküste haben ihr Selbstvertrauen gestärkt und ihre Eskalationsbereitschaft stark erhöht. Daher sollten wir in den kommenden Tagen und Wochen mehr Angriffe auf Riad und auf die saudische kritische Energieinfrastruktur erwarten.

Am Freitag veröffentlichte das iranische Pressefernsehen einen brillanten Artikel, in dem die extreme Verwundbarkeit der Infrastruktur Saudi-Arabiens und wie die Huthis diese Schwäche ausnutzen könnten, hervorgehoben wird. Der Artikel trug den Titel „Inside Yemen’s target bank: Why Saudi Arabia’s Critical Infrastructure sits on a tinderbox“ von Ivan Kesic. Hier ein ziemlich langer Auszug aus dem Stück:

Während Saudi-Arabien an seiner unprovozierten militärischen Aggression gegen die zivile Infrastruktur des Jements festhält, haben die jemenitischen Streitkräfte und die Widerstandsbewegung Ansarullah eine umfassende Zielbank mit kritischer saudischer Infrastruktur vorbereitet, die von Ölverarbeitungsanlagen und Exportterminals bis hin zu Entsalzungsanlagen und Luftfahrtzentren reicht. Die jemenitische Reaktion hat bereits mit ballistischen Raketen- und Drohnenangriffen gegen saudische Aramco-Einrichtungen in Jizan und Yanbu begonnen und erzielte genaue und direkte Treffer, die erneut die Reichweite und Präzision der jemenitischen militärischen Fähigkeiten demonstriert haben.

Die erklärte Seeblockade der saudischen Schifffahrt durch die Bab el-Mandeb-Straße, die mit der bestehenden Schließung der Straße von Hormus für die USA und alliierten Schiffe koordiniert wird, stellt eine zweigleisige Strategie dar, die in der Lage ist, zwei der kritischsten Energiearterien der Welt gleichzeitig zu durchtrennen. Diese strategische Realität erfordert eine Untersuchung der Zielbank, die dem Jemen zur Verfügung steht, ein Katalog saudischer Infrastruktur, dessen Störung Riad inakzeptable Kosten auferlegen könnte.

Östliches Energie-Kernland der Provinz

Die Gründung der Wirtschafts- und Militärmacht Saudi-Arabiens liegt in der Ostprovinz, wo sich über Jahrzehnte das weltweit konzentrierteste Netzwerk der Kohlenwasserstoffinfrastruktur entwickelt hat. Das Ölfeld Ghawar, das sich etwa 250 Kilometer von Nord nach Süd erstreckt, gilt als das größte konventionelle Ölfeld, das jemals entdeckt wurde, und hat seit seiner Entwicklung einen erheblichen Anteil der saudischen Rohölproduktion geliefert.

Nahegelegene Felder wie Khurais, Shaybah, Safaniyah, Manifa, Zuluf, Marjan, Abu Safah und Berri produzieren zusammen Millionen von Barrel Rohöl täglich, was das Lebenselixier der saudischen Wirtschaft und die primäre Einnahmequelle darstellt, die die militärische Aggression gegen den Jemen finanziert.

Der Abqaiq-Verarbeitungskomplex nimmt eine außergewöhnliche Position innerhalb dieses Netzwerks ein und fungiert als eines der weltweit größten Rohölstabilisierungs- und -verarbeitungszentren, durch das ein Großteil des Rohöls Saudi-Arabiens fließt, bevor er Exportterminals oder Raffinerien erreicht.

Diese Anlage entfernt flüchtige Gase, passt den Druck an und bereitet Rohöl auf kommerzielle Spezifikationen vor, was als strategischer Engpass innerhalb des globalen Erdölsystems dient.

Der Angriff auf Abqaiq und das nahegelegene Khurais im Jahr 2019 unterbrach vorübergehend etwa 5,7 Millionen Barrel pro Tag der Produktion, was etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung entspricht, was die Verwundbarkeit dieser konzentrierten Infrastruktur zeigt.

Der Verarbeitungskomplex von Khurais bildet eine weitere wichtige Komponente dieses Netzwerks, das in der Lage ist, durch moderne Anlagen, die Gas-Öl-Abscheideanlagen, Pumpstationen und Speichertanks umfassen, weit über eine Million Barrel Rohöl pro Tag zu produzieren. Diese Verarbeitungszentren stellen zusammen mit den Gasverarbeitungsanlagen Hawiyah, Haradh, Uthmaniyah, Shedgum und Wasit, die Erdgasflüssigkeiten trennen und verarbeitetes Gas an Kraftwerke und petrochemische Industrien verteilen, kritische Knotenpunkte dar, deren Zerstörung das gesamte saudische Energiesystem durchdringen würde.

Die Konzentration dieser Vermögenswerte in der östlichen Provinz schafft sowohl Effizienz als auch Anfälligkeit.

Die moderne Infrastrukturplanung hat Redundanz und schnelle Erholung betont, aber die geografische Nähe dieser Einrichtungen bedeutet, dass koordinierte Streiks möglicherweise mehrere Knoten gleichzeitig stören könnten, was die Reaktionsfähigkeiten überwältigt und zu kaskadierenden Ausfällen im gesamten integrierten Energienetz führt.

Exportterminals und maritime Infrastruktur

Saudi-Arabiens Fähigkeit, seinen Ölreichtum zu exportieren, hängt von einem Netzwerk von maritimen Terminals ab, die lukrative Ziele für Vergeltungsmaßnahmen darstellen.

Das Ras Tanura-Terminal an der Küste des Persischen Golfs gehört nach wie vor zu den größten Ölexportanlagen der Welt, mit riesigen Lagerbetrieben, mehreren Offshore-Ladeplätzen, Pumpstationen und Marineterminals, die es Supertankern ermöglichen, Millionen von Barrel für die Lieferung nach Asien, Europa und Nordamerika zu laden.

Die nahe gelegenen Terminals in Juaymah, Ras al-Khair und Industriehäfen rund um Jubail erweitern die Exportkapazitäten weiter, während der Hafen von König Abdulaziz in Dammam die östliche Provinz mit den globalen Märkten durch spezialisierte Einrichtungen verbindet, die Massengüter und petrochemische Exporte unterstützen.

Um die Abhängigkeit von der Straße von Hormus zu verringern, hat Saudi-Arabien stark in die westliche Exportinfrastruktur investiert, insbesondere in die Ost-West-Pipeline, die etwa 1.200 Kilometer über die arabische Halbinsel von der östlichen Provinz in den Hafen des Roten Meeres von Yanbu transportiert. Diese strategische Pipeline bietet eine alternative Exportroute, sollte der Seeverkehr durch die Straße von Hormus gestört werden.

Die Pipeline selbst stellt jedoch ein anfälliges lineares Ziel dar, dessen Störung die westliche Exportkapazität des Königreichs durchtrennen könnte, während das Yanbu-Terminal und die zugehörigen Raffinerien, petrochemischen Komplexe, Industriehäfen und Entsalzungsanlagen konzentrierte Ziele bieten, deren Zerstörung sowohl Auswirkungen auf die saudischen Exporte als auch auf das Inlandsangebot hätte.

Küsteninfrastruktur am Roten Meer und Persischen Golf

Saudi-Arabiens ausgedehnte Küste sowohl entlang des Roten Meeres als auch des Persischen Golfs beherbergt eine bemerkenswerte Konzentration kritischer Infrastrukturen, die jemenitische Streitkräfte bedrohen können. Die Küste des Roten Meeres, die sich von der jordanischen Grenze bis zum Jemen erstreckt, umfasst die wichtigsten Häfen von Dschidda, Yanbu und Jazan sowie die Industriestädte Yanbu und Rabigh.

Diese Einrichtungen unterstützen nicht nur den Energieexport, sondern auch den Import von lebenswichtigen Gütern, die Militärlogistik und die religiöse Pilgerinfrastruktur, die jedes Jahr Millionen von Besuchern und erhebliche Einnahmen in das Königreich bringt. Die Küstenkonzentration der Infrastruktur bedeutet, dass eine relativ begrenzte Anzahl von Streiks unverhältnismäßige Auswirkungen erzielen könnte, indem sie auf die Knoten abzielt, durch die Saudi-Arabiens wirtschaftliches Lebenselixier fließt.

Luftfahrtinfrastruktur als strategisches Ziel

Saudi-Arabiens große internationale Flughäfen, darunter der King Abdulaziz International Airport in Dschidda, der King Khalid International Airport in Riad, der King Fahd International Airport in Dammam und der Prince Mohammad bin Abdulaziz Airport in Medina, dienen nicht nur als zivile Verkehrsknotenpunkte, sondern auch als kritische Knotenpunkte für militärische Logistik, Truppentransport und Unterstützung für die Aggression gegen den Jemen.

Die Störung dieser Flughäfen würde die saudischen Militäroperationen erschweren, den Einsatz von Streitkräften und Ausrüstung verzögern und die Fähigkeit Riads, seine Aggression aufrechtzuerhalten, erhebliche Kosten verursachen. Die Ausrichtung dieser Stützpunkte würde die saudischen Offensivfähigkeiten direkt beeinträchtigen und gleichzeitig eine klare Botschaft senden, dass die Kosten der Aggression auf saudischem Territorium getragen werden.

Wasser- und Strominfrastruktur

Saudi-Arabiens Abhängigkeit von der Meerwasserentsalzung für die kommunale, industrielle und landwirtschaftliche Wasserversorgung stellt eine kritische Schwachstelle dar, die jemenitische Streitkräfte möglicherweise ausnutzen könnten.

Massive Entsalzungsanlagen an der Küste des Persischen Golfs und des Roten Meeres, einschließlich der Werke in Jubail, Shuaibah, Shuqaiq, Ras al-Khair, Yanbu und Jeddah, produzieren täglich Millionen von Kubikmetern Süßwasser, um die wichtigsten städtischen Zentren und die industrielle Entwicklung zu unterstützen.

Die Zerstörung oder Störung selbst einer einzigen großen Entsalzungsanlage könnte eine humanitäre Krise verursachen, die Millionen von saudischen Bürgern und Einwohnern betrifft.

Das nationale Stromnetz, das hauptsächlich von der Saudi Electricity Company betrieben wird, umfasst Tausende von Kilometern Hochspannungsübertragungsleitungen, große Umspannwerke, Gaskraftwerke und einen zunehmenden Anteil erneuerbarer Energieprojekte.

Die Abhängigkeit des Netzes von Erdgas aus Verarbeitungsanlagen, die selbst anfällig für Angriffe sind, schafft eine Kette von Abhängigkeiten, die durch koordinierte Streiks ausgenutzt werden könnten. Die Unterbrechung der Stromversorgung würde nicht nur das zivile Leben, sondern auch den Betrieb von Ölverarbeitungsanlagen, Entsalzungsanlagen, Flughäfen und militärischen Einrichtungen beeinträchtigen und zu kaskadierenden Ausfällen in der gesamten Wirtschaft führen.

Industriestädte und wirtschaftliche Diversifizierungsprojekte

Saudi-Arabiens Vision 2030-Wirtschaftstransformation hat eine neue Infrastruktur geschaffen, deren Störung sowohl wirtschaftliche als auch symbolische Bedeutung hätte. Die Industriestadt Jubail an der Küste des Persischen Golfs hat sich zu einem der weltweit größten petrochemischen Produktionszentren, Wohnanlagen, die von Saudi Aramco, SABIC, betrieben werden, und zahlreiche internationale Partner geworden.

Zu den dort hergestellten Produkten gehören Kunststoffe, Düngemittel, Industriechemikalien, Stahl, Polymere und spezialisierte petrochemische Rohstoffe, die für Märkte weltweit bestimmt sind. Die Industriestadt Yanbu an der Küste des Roten Meeres beherbergt große Raffinerien, petrochemische Komplexe, LNG-bezogene Anlagen und Fertigungsindustrien. Die Ausrichtung dieser Projekte würde zeigen, dass die ehrgeizigen Entwicklungspläne der saudischen Regierung nicht von den Folgen ihrer militärischen Aggression isoliert werden können.

Pipelines und internes Logistiknetzwerk

Die Ost-West-Pipeline, die Rohöl von der östlichen Provinz nach Yanbu transportiert, ist ein besonders strategisches Gut, dessen Schaden die Exporte durch die anfällige Straße von Hormus umleiten würde. Die regionalen Pipelines, die Saudi-Arabien mit Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Persischen Golfstaaten verbinden, bieten zusätzliche Routen für Energieexporte und inländische Versorgung, die alternative Ziele darstellen, deren Störung die allgemeinere regionale Sicherheit beeinträchtigen würde.

Das Eisenbahnnetz, einschließlich der North-South Railway und der Haramain High-Speed Railway, unterstützt den Warenverkehr, die Passagiere und die militärische Logistik im ganzen Königreich. Die Unterbrechung des Schienenverkehrs würde den Einsatz von Streitkräften und Ausrüstung erschweren und gleichzeitig der zivilen Wirtschaft Kosten auferlegen.

Das Straßennetz, obwohl umfangreich und redundant, umfasst Brücken, Tunnel und andere Drosselstellen, deren Schäden die Bewegung von Militärgütern und Personal stören könnten. Das interne Logistiknetzwerk, das die militärische Aggression Saudi-Arabiens gegen den Jemen unterstützt, umfasst Versorgungsdepots, Munitionslager und Wartungszentren im ganzen Königreich. Die Ausrichtung dieser Einrichtungen würde die Fähigkeit Saudi-Arabiens beeinträchtigen, seine Offensivoperationen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig direkte Kosten für seine Kriegsführungsfähigkeit zu verursachen.

Die jemenitischen Streitkräfte haben bereits die Fähigkeit bewiesen, solche Ziele durch ihre Angriffe auf Aramco-Einrichtungen und den Abha International Airport zu identifizieren und zu treffen, was auf eine umfassende Zieldatenbank hindeutet, die sich weiter ausdehnen wird, wenn die Aggression anhält.

Strategische Auswirkungen der jemenitischen Zielbank

Die umfassende Zielbank, die der Jemen gegründet hat, stellt eine strategische Abschreckung dar, deren Glaubwürdigkeit durch die nachgewiesene Fähigkeit, hochwertige Vermögenswerte präzise zu streichen, gestärkt wird. Die Seeblockade der saudischen Schifffahrt durch Bab el-Mandeb, die mit der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormus koordiniert wird, stellt eine doppelte Strategie dar, die Saudi-Arabiens Energieexporte und wichtige Importe gleichzeitig durchtrennen könnte.

Die Ansarullah-Bewegung hat eine Belagerung für die Belagerungspolitik erklärt, die den Beschränkungen und dem militärischen Druck, der auf den Jemen ausgeübt wird, mit entsprechenden Maßnahmen gegen Saudi-Arabien abgleicht. Das iranische Außenministerium hat seine Unterstützung für diese Position zum Ausdruck gebracht und die vollständige Umsetzung des von den Vereinten Nationen gesponserten Fahrplans und ein Ende der Blockade und Aggression gefordert, die dem jemenitischen Volk solches Leid verursacht haben.

Die wirtschaftlichen Folgen der Vergeltung des Jemen wären verheerend für Saudi-Arabien und die Weltwirtschaft. Die Schließung von Bab el-Mandeb würde die Ölpreise auf $ 200 pro Barrel steigen lassen, was weltweit einen Inflationsdruck auslösen und möglicherweise gefährdete Volkswirtschaften in die Rezession kippen könnte. Die kombinierte Schließung sowohl von Bab el-Mandeb als auch der Straße von Hormus würde zwei der wichtigsten Energiearterien der Welt durchtrennen und eine globale Transportkrise von katastrophalem Ausmaß schaffen.

Die Saudis würden die Hauptlast dieser Folgen tragen, da ihre exportabhängige Wirtschaft durch die Unfähigkeit, Öl zu versenden oder lebenswichtige Güter zu importieren, gelähmt wäre.

Beobachtern zufolge scheint Riad zu glauben, dass seine militärische Überlegenheit den jemenitischen Widerstand überwältigen kann, aber die historischen Aufzeichnungen des letzten Jahrzehnts zeigen die Sinnlosigkeit dieses Ansatzes.

Die jemenitischen Streitkräfte haben eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt, indem sie ihre Taktiken angepasst und ihre Fähigkeiten erweitert haben, um der sich entwickelnden Bedrohung zu begegnen.

Die Zielbank, die sie zusammengestellt haben, stellt eine strategische Realität dar, die die Saudis bei ihrem Peri l ignorieren. „Innerhalb der Zielbank Jemens: Warum Saudi-Arabiens kritische Infrastruktur auf einer Zunderbox sitzt“, Press TV

Kesics Artikel liest sich weniger wie ein politischer Kommentar als ein strategischer Bauplan für die umfassende Auslöschung Saudi-Arabiens. Dennoch können wir angesichts der territorialen Erfolge von Ansarullah in den letzten Wochen (gepaart mit seinen Angriffen auf die Hauptstadt) davon ausgehen, dass der Houthi-Masterplan ziemlich eng mit den Standorten auf Kesics „Zielbank“ übereinstimmt. Die Frage ist, wie kann Saudi-Arabien hoffen, diesem verwelkenden und anhaltenden Angriff auf seine kritische Infrastruktur standzuhalten? Riads Söldnermiliz hat sich bereits unter Beschuss als wertlos erwiesen, und Trump hat seine saudischen Verbündeten bereits mit einer Handbewegung verlassen. Wie werden sie also diesen „Tod um tausend Kürzungen“ abwehren; diese kalkulierten Präzisionsangriffe auf seine Öl- und Gasanlagen, seine Pipelines, seine Entsalzungsanlagen, seine Industriestädte, seine Rechenzentren und Technologiezentren, sein Stromnetz und seine Verkehrsknotenpunkte?

Wir sehen nicht, wie sich Saudi-Arabien in diesem Showdown durchsetzen kann. Wir sehen nicht, wie sie es besser machen werden, als es die USA und Israel in ihrem fehlgeleiteten Krieg mit einem praktisch uneinnehmbaren Iran getan haben. Jeder einigermaßen intelligente Mensch kann sehen, dass es keine „Silberkugel, keine magische Waffe gibt, die die gegenwärtige Machtdisparität überwinden kann. Die Huthis sitzen eindeutig auf dem Fahrersitz, und nichts weniger als eine massive Bodeninvasion wird das ändern. Und – Tatsache ist – Trump wird keine Bodeninvasion starten. Also, wie endet das?

Nicht gut, fürchte ich, denn Anfang September haben die USA ein geheimes Treffen in Deutschland einberufen, zu dem hochrangige US-Militärkommandeure sowie Minister aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Kuwait, Katar, Jordanien, Ägypten und Israel gehörten. Das Treffen konzentrierte sich Berichten zufolge auf den anhaltenden Krieg mit dem Iran und die „US-Zwangshaltung im Nahen Osten in Bezug auf die Straße von Hormus“. Angeblich „hat der israelische Stabschef der IDF die Gruppe auch über israelische Operationen informiert.“

Warum also beruft Trump geheime, „geschlossene“ Treffen mit US-Militärführern, Golf-Verbündeten und Israels IDF-Stabschef?

Wenn das keine rote Fahne ist, weiß ich nicht, was ist!

Und im Hinterkopf, das Treffen sollte im Widerspruch zu Irans Konfab zur regionalen Sicherheit stehen, die aufgrund des gefälschten Antrags Saudi-Arabiens in letzter Minute auf eine Umplanung verschoben wurde. (Das Treffen sollte sich mit „regionalen Sicherheitsfragen, insbesondere Vorkehrungen für Seewege und Schifffahrt durch die Straße von Hormus“ befassen.) Wie kommt es also, dass die Saudis Minister zum US-Treffen schicken können, aber nicht zum iranischen Treffen?

Könnte es sein, dass das Trump-Team das iranische Treffen absichtlich sabotieren wollte, damit sich seine Verbündeten nicht zu regionalen Sicherheitsvereinbarungen mit ihrem Erzrivalen Iran verpflichten würden? Könnte es sein, dass Trump die drohenden Sicherheitsabkommen entgleisen wollte, bis die USA und Israel einen, letzten großen Vorstoß machen, um das Regime in Teheran zu stürzen und die Kontrolle über die Straße wieder geltend zu machen?

Ist das nicht der Grund, warum Trump Axios am Donnerstag sagte, dass er sich einem kritischen Punkt im Iran-Krieg nähert, ob er massive Angriffe wieder aufnehmen soll, um den Konflikt zu beenden.

„Ich habe eine große Entscheidung. Will ich reingehen und sie vernichten oder nicht? Es ist eine große Entscheidung. Alles könnte mit mir passieren.“

Ist das nicht der Grund, warum der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zahlreiche öffentliche Erklärungen abgegeben hat, in denen er kürzlich sein Engagement betont hat, den Iran zu besiegen und seine Regierung in naher Zukunft zu verdrängen:

„Wir haben den größten Teil der Arbeit erledigt, aber es gibt noch Arbeit zu erledigen, und wir werden sie abschließen.“ (17. September 2026)

Oder das: „Wir werden die Hamas beseitigen, und in erster Linie werden wir das Regime im Iran besiegen. Wir werden es runterziehen. Es wird fallen.“

Er hat das iranische Regime wiederholt als schwach bezeichnet, „um sein Leben kämpfen“ und erklärt, dass „sein Ende nahe ist“, während er den Sturz der zentralen verbleibenden Mission des Regimes Israels bezeichnete.

Diese Aussagen gehen über die Erniedrigung der militärischen oder nuklearen Fähigkeiten des Iran hinaus. Die iranische Regierung zu stürzen, ist Israels Hauptziel, und Bibi ist genauso entschlossen, dieses Ziel zu erreichen wie immer. Natürlich wird Trump alles tun, was ihm gesagt wird.

Also, was jetzt?

Analysten sagen voraus, dass Trump und Co die Details ihres neuen Plans mit den Golf-Verbündeten während der Aktivitäten dieser Woche bei den Vereinten Nationen ausarbeiten werden. (ab Dienstag) Was jedoch sicher ist, ist, dass Trump und Bibi sich nicht auf die gleiche Luftangriffs- und Raketenstrategie verlassen werden (sie haben in den letzten sieben Monaten verwendet), die das gewünschte Ergebnis nicht erzielt hat. Wenn herkömmliche Waffen nicht den Trick machen, werden sie wahrscheinlich auf tödlichere Alternativen zurückgreifen. Und das ist etwas, das uns alle betreffen sollte.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im Bundesstaat Washington. 2002 begann er seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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