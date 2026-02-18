Trump mag so tun, als wäre Israel ein Kundenstaat Washingtons, der der Linie folgen muss, aber in Wirklichkeit ist klar, dass Israel das Sagen hat.

Martin Jay (strategic-culture)

Trump hat die Möglichkeit, mit dem Iran in den Krieg zu ziehen und dringend benötigte Wahlkampfgelder von Israel für die Midterms zu erhalten – oder sich dafür zu entscheiden, Bibi zu trotzen und sich einer gewissen Niederlage zu stellen, indem er beide Häuser verliert und sich einer gewissen Amtsenthebung gegenübersieht. Können die Iraner ihn retten?

Ist Trump es ernst damit, mit dem Iran in den Krieg zu ziehen? Um dies zu verstehen, ist es wichtig, seine Beziehung zu Netanjahu zu untersuchen und zu sehen, wer den Vorteil hat, wenn es darum geht, die USA in einen Krieg zu ziehen, und ob Israel tatsächlich eine größere Bedrohung für die USA darstellen kann, als Teheran es jemals sein kann.

Die Falle, in die Trump tappt, ist eine, in der er wenig oder gar keinen Spielraum hat, um die Iran-Krise zu kontrollieren, wobei Israel ihn mit Isolation bedrohen kann, während es mit seinem Streik vorangeht.

Hier spielen zwei Dynamiken, die darum kämpfen, einen Kompromiss zu finden. Trump will ein Abkommen mit dem Iran, das ihnen ihre nuklearen Fähigkeiten nimmt, während Israel einen Krieg will, der das iranische Regime stürzt und eine Mossad / CIA-Marionette installiert. Das Problem ist jedoch, dass Israel kein ehrlicher Makler ist und die Torpfosten weiter verlagert. Die jüngste Forderung ist jetzt, dass die Entfernung der ballistischen Raketen des Iran im Mittelpunkt jedes Abkommens stehen sollte, das Trump durchzieht.

Trump ist umgarnt und weiß, wie Bibi ihn manipuliert. Er mag gelegentlich Journalisten vorschlagen und so tun, als wäre er sein eigener Chef und sein eigener Präsident und dass Israel ein Kundenstaat Washingtons ist, der die Linie verfolgen muss, aber in Wirklichkeit ist klar, dass Israel das Sagen hat.

In den letzten Tagen haben wir gehört, dass der einzige Flugzeugträger, den die USA in der Region hatten, die USS Abraham Lincoln, von einem zweiten Namen namens USS Gerald Ford begleitet werden soll. US-Medien berichten, dass sich der Lincoln im „Arabischen Meer“ befindet, was eine komische Art ist zu sagen, dass er Abstand von den iranischen Küsten und Huthi-Raketen vor der Küste des Jemen hält. Aber andere Berichte deuten darauf hin, dass der Grund, warum Trump behauptet, einen zweiten Träger geschickt zu haben – um die „Flottille“ im Falle eines Krieges mit dem Iran zu verstärken – unwahr ist. Einige Insider informieren Journalisten, dass der Lincoln technische Probleme hat, die ihn in einer Kampfsituation nutzlos machen und daher durch den fortschrittlicheren Ford ersetzt werden müssen.

Aber selbst dies könnte eine falsche Erzählung sein, die von Pentagon-Insidern angeboten wird, die keine Unterstützer von Trump sind. Eine zweite Erklärung über die Carrier ist, dass es Trump Zeit kauft. Er hat Reportern sogar gesagt, dass es etwa einen Monat dauern wird, bis der Ford dorthin gelangt, was seiner Meinung nach ausreichend Zeit für ein Abkommen mit dem Iran sein sollte, oder ihm zumindest noch vier weitere Wochen geben wird, um einen Weg zu finden, mit der Bedrohung umzugehen – das ist die Bedrohung durch Israel, nicht von Iran.

Israel drohte Trump zuvor, als er im Juni letzten Jahres mit seinen Bunker-Buster-Bomben weitermachte, indem es einfach sagte: „Wenn Sie es nicht tun, werden wir den Iran abstürzen.“ Es hat funktioniert. Dieses Mal ist die Drohung: „Wenn Sie sich uns nicht anschließen, dann werden wir den Iran allein schlagen und Sie müssen sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen, der erste US-Präsident zu sein, der der jüdischen Lobby erklären muss, warum der Iran Israel vom Gesicht der Landkarte wischt.“ Diese zweite Bedrohung ist vielschichtig und könnte auch mit Trump zusammenarbeiten, da die bevorstehenden Zwischenwahlen das Doppelte der Wahlkosten kosten werden, was ihn ins Amt gebracht hat. Es wird jüdisches Geld sein, das ihn diesmal finanziert, mit der Absicht, ihn davor zu bewahren, beide Häuser zu verlieren und sich einer unvermeidlichen Amtsenthebung zu stellen.

Und so ist Trump in vielerlei Hinsicht näher und abhängiger vom Regime in Teheran, um ihm zu helfen. Ein Abkommen, das die Anreicherung von Uran einschränkt und garantieren kann, dass keine Atombombe gemacht werden kann, könnte etwas sein, das er dem amerikanischen Volk als großen Sieg präsentieren kann. Die Ironie ist, dass der Deal mehr oder weniger eine Kopie von Obamas sein könnte, die er, Trump, in seiner ersten Amtszeit ablehnte, eine Ablehnung, die die gegenwärtige Krise verursacht hat.

Das Problem mit jedem Deal, der jetzt über Bereicherung geht, ist, dass es unwahrscheinlich ist, die Israelis zufrieden zu stellen, die sich in den letzten Wochen über die Fähigkeit der jüngsten iranischen Generation von ballistischen Raketen sowohl in Bezug auf Verteidigung als auch auf Angriffe bewusster geworden sind. Darüber hinaus hat der US-Angriff auf den Iran im vergangenen Jahr seit 12 Tagen die Einsätze jetzt auf einen Fieberpech erhöht, was die Iraner klarer und konzentrierter über jede Art von Angriff gegen sie macht: einen umfassenden Krieg.

Einigen glaubwürdigen Berichten zufolge fragte Trump kürzlich Pentagon-Chefs, ob die USA eine einzige Ein- und Aus-Streik-Operation durchführen könnten, die verwendet werden könnte, um den Iran zu warnen, während Israel gleichzeitig über die Bedrohung durch die USA zufriedenstellend ist, und ihm wurde gesagt, dass keine solchen Optionen durchführbar sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Iran jetzt viel besser auf solche Angriffe vorbereitet ist, sowohl militärisch als auch nachrichtendienstlich, während die Mossad-Operation, zivile Auseinandersetzungen vor Ort zu schaffen, spektakulär gescheitert ist. Die USA befinden sich gerade in einer sehr engen Ecke, da ihre Streitkräfte und ihre Verbündeten in der Region in dem Moment im Fadenkreuz des Iran stehen, als die erste Bombe abgeworfen wird, und so sind Trumps Optionen, in den Krieg zu ziehen, sehr begrenzt. Es wäre selbstmörderisch für Trump, den Iran anzugreifen, da die Verluste für die US-Streitkräfte und die Störung der Ölverteilung über die Straße von Hormus zu groß wären, ganz zu schweigen von der Zerstörung der Infrastruktur in Israel selbst.

Aber es gibt auch einen anderen Faktor, der den ganzen Druck auf Trump ausübt, einen Deal mit dem Iran zu bekommen. Seit dem Angriff im vergangenen Juni und in jüngerer Zeit Trumps Verrat an den herzlichen Beziehungen zu Putin, der zusammen mit dem Putsch in Venezuela heraufbeschworen wurde, haben sowohl Russland als auch China ihre Unterstützung für den Iran erhöht. Dies ist ein kritischer Faktor, der Trump jetzt daran hindert, den Iran mit irgendetwas zu treffen. China hat dem Iran kürzlich sein neuestes hochmodernes neues Radarsystem gegeben, das US-Stealth-Bomber in einer Reichweite von 700km identifizieren kann. Spielwechsler. Wenn man den Iran, Israel und die USA als drei Pokerspieler am Tisch betrachtet, ist jetzt klar, dass der Iran jetzt die beste Hand mit den meisten Optionen hat. Es kann jetzt seine Rolle maximieren und Trumps Verwundbarkeit ausnutzen, indem es sich um einen Deal handelt, bei dem Sanktionen gelindert werden, oder es könnte ein langes Spiel über Trumps einmonatigen Atemraum hinaus aushalten und ihn wirklich aufdrehen, der zu den Midterms im November führt. Der Iran spielt immer auf Zeit und ist gut in dieser Strategie. Und da selbst die freundlichste Analyse der amerikanischen Angriffsfähigkeit im Iran zwei Wochen vor der Erschöpfung aller Raketenbestände ist, müssen alle Falken, die Trump nahestehen und auf einen Angriff drängen, auch die Zerstörung der USA in ihrer Strategie haben, da der Iran in so kurzer Zeit nicht in einen Zustand der Unterwerfung gesteckt werden kann. Das kann doch nicht das Ziel von Bibi sein. Sicher nicht!

