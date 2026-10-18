Von Renee Parsons (globalresearch)

In einem versehentlichen Versuch, sein Prestige rechtzeitig vor den Zwischenwahlen wiederzuerlangen, sagte Präsident Donald Trump die öffentliche Hinrichtung von Nidal Malik Hasan ab, die für den 3. Dezember geplant warrd. Die Hinrichtung wird stattfinden, aber nicht mit Tausenden von Zeugen.

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Sie haben vielleicht bemerkt , dass, seit sich die USA und Russland auf ihr Diesel-Abkommen geeinigt haben, es einen Streit mit Präsident Trump gegeben hat, der Präsident Selenskyj ausruft. Trump kündigte an, dass die ganze Welt „das ist ein Krieg, der nie hätte beginnen sollen, und ich denke, es ist Zeit für die Ukraine, einen neuen Präsidenten zu bekommen.“

Trump hatte genau recht, um zu behaupten, dass der Ukraine-Krieg kein angemessener Grund für den Beginn eines Krieges sei. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass der Kandidat Trump versprochen hat, den Ukraine-Krieg am ersten Tag zu beenden, was er nicht geschafft hat.

Um es noch einmal zu wiederholen, begann der Krieg, weil die USA 1990 ein Abkommen zwischen Außenminister Baker und Präsident Bush nicht anerkannten, dass die NATO niemals „nicht einen Zoll nach Osten“ zur ukrainisch-russischen Grenze übergehen würde.

Trotz des Glaubens, dass der Krieg falsch war , hat jede amerikanische Regierung, seit Trump die Ukraine weiterhin mit amerikanischen Geldern und Waffen und Informationen und Zielen versorgt hat und was auch immer sie sonst brauchten, um ihre hässlichen Kriege am Laufen zu halten.

Und nachdem der Krieg gut im Gange war, sagte Trump zu Selenskyj: „Wir haben gesagt, tun Sie, was Sie wollen, aber treffen Sie ihre Raffinerien nicht, weil das ein Weltproblem ist“, aber Selenskyj hörte nicht zu, also bombardierte er weiterhin russische Infrastruktur, Energieeinrichtungen und Zivilisten.

Mit anderen Worten, der Punkt hier ist, dass Trump die Möglichkeit hatte, diesen Krieg von seinem Rücken zu bekommen, und stattdessen spielte der Präsident das Spiel weiter. Und dann gibt es den Alaska-Gipfel mit Putin, als ein Abkommen hätte vereinbart werden können, um den Krieg zu beenden, aber immer noch – kein Deal.

Damals äußerte der russische Außenminister Lawrow die Worte, die weiterleben werden, um zu beschreiben , dass der Präsident „unfähig zu einer Einigung“ sei, und wir sehen heute die gleiche Präsidentschaftsdynamik im Iran mit demselben incapable„unfähigen“ Abkommen.

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Zur gleichen Zeit, als Präsident Trump mit seinem Diesel-Deal mit Putin prahlt, sicher, dass er die Zwischenwahl mit seinem Schlag politischer Brillanz gerettet hat, werden russische Rechenzentren bombardiert.

Nicht weniger als drei Drohnenangriffe auf Yandex-Rechenzentren in vier Tagen, die drei der sechs Rechenzentren des Unternehmens offline nahmen, wobei eines erheblichen Schaden erhielt und zwei russische Supercomputer ausschaltete.

Die Frage ist, wer den Bombenanschlag vornimmt, während er die wesentliche Frage stellt, weiß Trump, dass die Bombardierung der russischen Rechenzentren stattgefunden hat. Und ob Trump Kenntnis von den Bombenanschlägen hatte oder den Befehl gab, den Bombenanschlag zu beginnen.

Am Mittwoch wurde vom stellvertretenden Premierminister Aleksandr Novak berichtet, dass die Ukraine trotz Trumps Forderungen zwei russische Raffinerien getroffen hat.

Es wird angenommen, dass die US-Bemühungen von Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-CEO, geleitet werden. Schmidt ist direkt an der Entwicklung und Verwaltung eines US-amerikanischen Gegendrohnensystems, des Merops-Abfangjägers, beteiligt.

Schmidt’s hat seine eigene defensive Initiative, Perennial Autonomy, die große USA gesichert hat. Armeeverträge und werden in NATO- und Nahost-Operationen eingesetzt. Unterstützt von Schmidts langjähriger Beziehung zum Pentagon wurden durch Kampfdaten aus der Ukraine sowie iranische Shahed-Munition geprägt.

Schmidt ist auch Vorsitzender der USA AInationalsecurity Advisory Gremien und hat das Silicon Valley und das Pentagon aktiv durch beratende Rollen und Investitionen überbrückt.

Die Frage bleibt also: Während die USA und Russland den Deal für Diesel die Hand schütteln, wer bombardiert diese Rechenzentren? Hat Präsident Trump den Befehl gegeben, diese Orte zu bombardieren?

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Iullia Mendel, ehemalige Sekretärin von Selenskyj, gab kürzlich Zeugnis für Tucker Carlson und Podcaster Daniel Davis. Mendel sprach davon, wie ohne Frieden das ukrainische Volk auf das Aussterben blickt und dass sie glaubte, dass Selenskyj heute das beste Hindernis für den Frieden ist.

In dem einst größten Land in Europa, das auf etwa 30 Millionen geschätzt wurde, ist die derzeitige Bevölkerung schwer zu bestimmen.

Sie wies darauf hin, dass Selenskyj die Wahlen abgesagt habe und glaube nicht , dass die Ukraine für die Demokratie bereit sei und dass er versprach, vor Putin zu bitten, der Ukraine Frieden zu geben.

Er setzte sich als Friedenskandidat ein und führte 2019 persönliche Gespräche mit Putin und versprach, dass die Ukraine niemals Teil der NATO werden wollen würde.

Sie sagte, dass Selenskyj wie Goebbels sei und Propaganda wie ein „tausender Talk Heads“ wiederholen müsse. Während die Ukraine $ 5,5 Milliarden vom IWF erhielt, gab es auch einen Zuschuss von der EU. Niemand wusste, wie viel es wert war.

Zudem würde Selenskyj den Konflikt bewusst verlängern. Er vermied es, Wahlen abzuhalten, weil er Angst hatte, zu verlieren, und erwähnte, dass er gerne las. Er hat die Wahlen wiederholt verschoben, da seine Amtszeit im Frühjahr 2024 auslief. Er hat inzwischen das Kriegsrecht erklärt, um Wahlen zu vermeiden.

Mendel erzählte die Geschichte über die britische Außenministerin Liz Truss 2021-2022 sagte Selenskyj , dass das Ziel Großbritanniens darin bestand, den Krieg so lange wie möglich fortzusetzen; dass ihr Wunsch war, die Russen auszubluten. Der Preis wäre die Nation der Ukraine.

Sie sprach von Boris Johnson und dem Istanbuler Friedenstreffen im Jahr 2022. In der Ukraine gibt es keine Meinungsfreiheit. Sie sagte, Selenskyj sei „kein Mann von Substanz“.

Sie hatte das Gefühl, dass sowohl Biden als auch Selenskyj psychische Probleme hatten, wie man mit 40 Millionen Menschen umgeht, und stellte in Frage, wie Politiker den Krieg rechtfertigen. Selenskyj hatte zwei Chancen, den Krieg zu beenden. Sie berichtete, dass sie ihn nie Drogen nehmen sah.

Und schließlich gab Tucker ihr die Möglichkeit, ein Video an Wladimir Putin zu schreiben.

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Als Beispiel dafür, wie einige Medien die Probleme verdrehen oder manipulieren können, präsentierte Rick ein journalistisches Interview von Selenskyj.

Der Journalist erklärte gegenüber Selenskyj: „Es ist nicht nur Präsident Trump; wir haben auch von Elon Musk gehört, der sagte: „Selensky ist zu weit gegangen.“

Der Journalist, der das Interview führte, fragte dann nach Selenskyj: „Warum geben sie dir die Schuld für die Fortsetzung dieses Krieges?“

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Rick Sanchez von RT News wiederholte eine Frage, die er Putin beim letztjährigen Wirtschaftsforum in Valdai stellte.

„Du hast über Minsk gesprochen, du warst bereit, dich zu befassen. Du hast über Istanbul gesprochen, du warst bereit zu verhandeln. Du hast über Anchorage gesprochen, du hattest einen Kompromiss, dem du fast bereit warst, dir zuzustimmen. In all diesen Fällen scheint man abgelehnt zu werden. Also meine Frage ist gegeben, wie oft, Sie Sir, Sie wurden abgelehnt und gegeben, was gerade in diesem Konflikt vor sich geht, warum sollten Sie verhandeln? “

Mit einem breiten, freundlichen Lächeln antwortete Putin mit einem Lachen: „Nach dieser Frage muss ich nicht antworten.

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Renee Parsons war eine gewählte öffentliche Beamtin in Colorado, Umweltlobbyistin bei Friends of the Earth und Mitarbeiterin im US-Repräsentantenhaus in Washington, DC. Vor ihrem Untergang war sie auch Mitglied des Florida State Board of Directors der ACLU und Präsidentin des ACLU Treasure Coast Chapter.

Sie schreibt regelmäßig für Global Research.

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