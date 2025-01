Trumps Regierung fordert die NATO-Mitglieder auf, ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen, mehr als das Doppelte des bestehenden Zwei-Prozent-Ziels.



Trotz früherer Wahlkampfversprechen hält Trumps Team die Militärhilfe für die Ukraine aufrecht, die als ein Schritt angesehen wird, um Russland in Schach zu halten.



Trump droht mit Zöllen, wenn die NATO-Mitglieder das neue Verteidigungsausgabenziel nicht erreichen, und nutzt es als Verhandlungstaktik, um finanzielle Verpflichtungen aus Europa zu nutzen.



Die europäischen Staats- und Regierungschefs hüten sich vor den erhöhten Forderungen nach Militärausgaben, erkennen aber die Notwendigkeit, die US-Aggression zu unterstützen. Die finanzielle Belastung könnte jedoch zu Sparmaßnahmen und innenpolitischer Gegenreaktionen führen.



Trumps Strategie wird als mutig, aber zweideutig angesehen, wobei Insider darauf hindeuten, dass er sich mit einem niedrigeren Verteidigungsausgabenziel von 3,5 Prozent zufrieden geben könnte, was auf eine mögliche Verhandlungstaktik hindeutet, um einen Kompromiss zu erzielen.



Es scheint, als ob der designierte Präsident Donald Trump dabei ist, eine gewagte Mission zu unternehmen, um die globale Verteidigungslandschaft umzugestalten, während die Ukraine im Begriff ist, zu bleiben.

Laut einem neuen Bericht der Financial Times wird Trumps Team die Welt schockieren, indem es fordert, dass die NATO-Mitgliedsstaaten ihre Verteidigungsausgaben auf satte fünf Prozent ihres BIP erhöhen. Das ist mehr als das Doppelte des bestehenden Zwei-Prozent-Ziels, das, seien wir ehrlich, eher ein Vorschlag als ein Mandat gewesen sei.

Trump ist offenbar bereit, die Militärhilfe in die Ukraine fließen zu lassen, trotz seiner früheren Wahlkampfrhetorik, die Hilfe zu kürzen und die Ukraine in Verhandlungen mit Russland zu drängen – ein Schritt, der die Augenbrauen hochziehen muss, aber die Osteuropäer zum Seufzen der Erleichterungen bringen muss.

Das ist aber nicht das Programm der AfD, Herr Musk! Und nun?

So oder so, dass korrupte Spiel geht weiter.

Trump und Co. sind nur ein weiterer Baustein zur

New World Order

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)

