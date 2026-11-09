Trump muss den Krieg sofort beenden und alle hochrangigen Amtsträger entlassen, die damit in Verbindung stehen

Der Präsident muss seinen inneren Kreis durch neue Personen ersetzen, die in der Lage sind, das außenpolitische Establishment – den sogenannten „Blob“ – auszumanövrieren und dem Volk das zu geben, wofür es gestimmt hat.

Joe Kent (antikrieg)

In den vergangenen acht Monaten war der Krieg gegen den Iran Gegenstand heftiger Debatten: Liegt dieser Krieg in unserem nationalen Interesse? Stellte der Iran eine unmittelbare Bedrohung dar? Sollten wir den eingeschlagenen Kurs beibehalten oder den Konflikt eskalieren lassen?

Diese Debatte tobte innerhalb der historischen MAGA-Koalition, die Donald Trump und JD Vance ins Weiße Haus brachte. Meine Haltung dazu war eindeutig: Dieser Krieg war der Auslöser für meinen Rücktritt aus der Trump-Regierung – und wahrscheinlich auch für viele andere, die gingen, ohne ihren Dissens öffentlich zu machen.

Die Debatte wurde in rechten Online-Kreisen, in Podcasts und gelegentlich sogar auf etablierten rechten Medienplattformen wie Fox News hitzig und lautstark geführt. Doch am Dienstagabend, nach monatelangem, ohrenbetäubendem Streit, verstummte die Diskussion plötzlich – so als käme ein Vater von der Arbeit nach Hause und wiese seine streitenden Kinder an, endlich mit dem Lärm aufzuhören. Das amerikanische Volk erteilte dem Krieg eine deutliche Absage, indem es gegen die Republikanische Partei von Präsident Trump stimmte und den Demokraten einen historischen Erdrutschsieg bescherte, der ihnen die volle Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat sicherte.

Das amerikanische Volk hat die Debatte entschieden. Es ist an der Zeit, den Krieg gegen den Iran zu beenden. Das ist unbestreitbar – wie auch Vizepräsident Vance eingeräumt hat. Über 70 % der Wähler machen den Krieg gegen den Iran und unser unausgewogenes Verhältnis zu Israel für die außer Kontrolle geratene Inflation verantwortlich, die ihren Alltag belastet. Sie haben keinerlei Toleranz mehr für weitere, freiwillig vom Zaun gebrochene Kriege.

Angesichts dieser klaren Botschaft des amerikanischen Volkes muss Trump den Krieg unverzüglich beenden – noch heute. Eine Verlängerung des Konflikts wird nichts Gutes bringen; das hat das amerikanische Volk unmissverständlich und auf schmerzhafte Weise deutlich gemacht.

Präsident Trump muss den Krieg beenden, indem er seinem nationalen Sicherheitsteam unmissverständlich klarmacht, dass der Krieg vorbei ist. Um zu verhindern, dass er – wie schon in seiner ersten Amtszeit – vom neokonservativen außenpolitischen Establishment („dem Blob“) ausgebremst wird, muss er den Verteidigungsminister (Pete Hegseth), den CIA-Direktor (John Ratcliffe), den Außenminister (Marco Rubio) sowie seine Stabschefin (Susie Wiles) entlassen und durch andere Personen ersetzen. Präsident Trump muss neue Amtsträger ernennen, die verstehen, dass der Krieg beendet werden muss, und die wissen, auf welche Weise diese Institutionen vermutlich versuchen werden, uns im Krieg zu halten. Vor allem aber müssen diese neuen Führungskräfte den Mut und die organisatorischen Fähigkeiten besitzen, um sicherzustellen, dass diese Organisationen genau das umsetzen, was der Präsident anordnet.

Wir beenden den Krieg, indem wir unsere Truppen aus dem Persischen Golf abziehen und unsere Blockade aufheben. Das ist weniger dramatisch, als es klingt. Der Iran hat bereits den Großteil unserer Stützpunkte im Golf zerstört und damit ein für alle Mal bewiesen, dass diese Basen eher eine strategische Belastung als einen strategischen Vorteil darstellen. Sie haben ausgedient; sie endgültig aufzugeben, liegt in unserem Interesse und ist keineswegs eine Niederlage.

Die Aufhebung der Seeblockade erfüllt zwei wichtige Funktionen: Erstens entfällt ein lohnendes Ziel für den Iran – ein Ziel, dessen Beschuss uns wieder in den Krieg hineinziehen könnte, und zwar zu Bedingungen, die der Iran vorgibt, nicht wir. Zweitens liegt der diplomatische Ball nach der Aufhebung der Blockade wieder beim Iran. Wir sind in eine diplomatische Sackgasse geraten: Die Iraner verweigern Zugeständnisse, solange sie unter einer Blockade stehen und der Gefahr eines Angriffs ausgesetzt sind.

Der Iran nutzt die Blockade, um seine Angriffe im Persischen Golf zu rechtfertigen. Fällt die Blockade weg, fehlt dem Iran die Rechtfertigung für ein aggressives Vorgehen in der Straße von Hormus. Wahrscheinlich wird er dann auf eine stille Diplomatie mit seinen Nachbarn am Golf setzen, um eine praktikable Lösung für die Durchfahrt von Tankern durch die Meerenge zu finden. Zudem könnten wir eine schrittweise Lockerung der Sanktionen auf iranisches Öl und Erdgas in Aussicht stellen – ein Anreiz für den Iran, den Schifffahrtsweg offen zu halten.

Parallel zum Abzug unserer Truppen aus der Region müssen wir auch die Israelis wirksam in die Schranken weisen. So stellen wir sicher, dass sie unsere Bemühungen zur Beendigung des Krieges nicht konterkarieren – wie sie es bei früheren Verhandlungen über einen Waffenstillstand getan haben. Israel in die Schranken zu weisen, erfordert mehr als nur Worte: Wir müssen wesentliche Komponenten der Luftverteidigung – etwa die amerikanischen Raketenabwehrsysteme, die wir den Israelis zur Verfügung gestellt haben – abziehen. Auf diese Weise werden sie gezwungen, ihre eigenen Ressourcen für die Verteidigung statt für Offensivaktionen einzusetzen.

Der Präsident muss zudem vom scheidenden, von den Republikanern dominierten Kongress fordern, Abschnitt 219 aus dem „National Defense Authorization Act“ (Gesetz zur Genehmigung der nationalen Verteidigung) sowie Abschnitt 662 aus dem „Intelligence Authorization Act“ (Gesetz zur Genehmigung von Geheimdienstaktivitäten) zu streichen. Diese Bestimmungen verschaffen Israel einen unschätzbar wertvollen Zugang zu den sensibelsten Kapazitäten unseres Verteidigungs- und Geheimdienstapparats und stellen einen Affront gegen unsere Souveränität dar.

Um schließlich sicherzustellen, dass Israel in seinem Handeln gebremst wird, muss der Präsident Botschafter Mike Huckabee sowie alle Mitglieder seines Teams abberufen und entlassen. Huckabee und sein Team haben auf eklatante Weise bewiesen, dass ihre Loyalität eher Israel als unserer eigenen Nation gilt. Dies darf so nicht weitergehen.

Das amerikanische Volk hat sich unmissverständlich geäußert und diesen Krieg abgelehnt. Präsident Trump muss lediglich den Mut aufbringen, den Krieg zu beenden, Israel in die Schranken zu weisen und Amerika an die erste Stelle zu setzen.

erschienen am 6. November 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Joe Kent ist ein Kampfveteran der US-Armee und ehemaliger paramilitärischer Offizier der CIA; von 2025 bis 2026 fungierte er als Direktor des Nationalen Anti-Terror-Zentrums (National Counterterrorism Center). Aufgrund des amerikanisch-israelischen Angriffskriegs gegen den Iran trat er von diesem Amt zurück.

(Visited 31 times, 31 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …