Trump lobt Merz: „Er wird hervorragende Arbeit leisten“

US-Präsident Donald Trump ließ kein gutes Haar an der Energiewende. In scharfen Tönen kritisierte er die Bemühungen der letzten Jahre auf dem europäischen Kontinent.

Während er kritisierte, dass in Deutschland „jetzt 22 Prozent weniger Strom als 2017“ erzeugt werden, fand er jedoch lobende Worte für Bundeskanzler Friedrich Merz: „Das ist nicht die Schuld des jetzigen Bundeskanzlers. Er löst das Problem. Er wird hervorragende Arbeit leisten.“

Hervorragende Arbeit?

Ja – für den Finken Larry!

(Visited 27 times, 10 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …