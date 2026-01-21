Trump lobt Merz: „Er wird hervorragende Arbeit leisten“

US-Präsident Donald Trump ließ kein gutes Haar an der Energiewende. In scharfen Tönen kritisierte er die Bemühungen der letzten Jahre auf dem europäischen Kontinent.
Während er kritisierte, dass in Deutschland „jetzt 22 Prozent weniger Strom als 2017“ erzeugt werden, fand er jedoch lobende Worte für Bundeskanzler Friedrich Merz: „Das ist nicht die Schuld des jetzigen Bundeskanzlers. Er löst das Problem. Er wird hervorragende Arbeit leisten.“
Hervorragende Arbeit?
Ja – für den Finken Larry!
Merz ist ein Agent von Blackrock Larry Fink, der schon Panama übernommen hat und auch Venezuela und Grönland übernehmen will, deswegen ist Merz ein Wolf im Schafspelz, der sich bei den Linken einnistete, um Bundeskanzler zu werden. Trump mag ihn, weil er ein Mitarbeiter von Larry Fink ist und Merz hielt es deswegen in der letzten Zeit für angebracht überhaupt nichts zu sagen und das Maul zu halten. So ähnlich wie Scholz es häufig vorzug zu schweigen nach dem Motto: Lieber zu schweigen als einmal das Falsche zu sagen wie bei der Ostseeröhrensprengung. Merz ist deswegen für Trump auch der perfekte Mann für einen Wechsel, nachdem er Putin schon ein 24-Stunden-Ultimatum angedroht hatte, dann aber stillschweigend fallen ließ, aber für uns Deutsche bietet Merz keine Hoffnung, weil er nicht von unseren Interessen geleitet wird und genauso wie die anderen Systemparteien Unsummen in der Ukraine verpulverte.
Die CDU hat sich an der Deindustrialisierung Deutschlands beteiligt, so daß alle deren Vertreter wie Merkel, Laschet, Kiesewetter, Röttgen usw. keine Pension bekommen dürfen. Die CDU muß sich als enttarnte Schädlingspartei auflösen wie weiland die Democrazia Cristiana, die als Schädlingspartei enttarnt wurde. Auch die anderen Systemparteien haben alle zusammengearbeitet, haben uns nur geschadet und müssen allesamt aufgelöst werden ohne jede Pensionsansprüche.
KI:
„Die Democrazia Cristiana (DC), die über fast 50 Jahre (1945–1993) das politische Leben in Italien dominiert hatte, verschwand Anfang der 1990er Jahre aufgrund einer Kombination aus tiefgreifenden Korruptionsskandalen, dem Ende des Kalten Krieges und einem generellen Wandel der italienischen Gesellschaft.
Die Hauptgründe für das Verschwinden der Partei waren:
Tangentopoli und Mani Pulite (1992–1994): Der entscheidende Auslöser war der Mani pulite-Prozess („Saubere Hände“), der ein massives System von Schmiergeldern (Tangentopoli) aufdeckte. Die DC war das Zentrum dieses Korruptionsnetzes, was zu einer tiefen Vertrauenskrise und der strafrechtlichen Verfolgung zahlreicher Führungskräfte führte.“
Bei uns wird es zu keiner Strafverfolgung kommen, weil wie der EuGH schon feststellte, sind bei uns die Staatsanwälte alle von den Politikern abhängig.
Kommentar von Meinrad Müller, der allerdings bei Iran, Grönland und Trump meiner Meinung nach häufig falsch liegt!
https://www.mmnews.de/politik/245133-donald-trump-rechnet-in-davos-mit-deutschlands-gruenem-betrugssystem-ab
Donald Trump rechnet in Davos mit Deutschlands grünem Betrugssystem ab
22. Januar 2026
Vor den Eliten der Weltwirtschaft zerlegt Donald Trump die deutsche Wirtschaftspolitik. – Deutschland wird in Davos zum Paradebeispiel für grünen Betrug.
Von Meinrad Müller
Deutschland sei abschreckendes Beispiel vor aller Welt, wegen ideologischer Verblendung und industrieller Selbstzerstörung.
Donald Trump hielt in Davos keine diplomatische Rede, sondern eine öffentliche Abrechnung. Deutschland stellte er vor versammelter Mannschaft an den Pranger. Ein Land, das einst für Industrie und Verlässlichkeit stand, werde heute von der eigenen Politik geschwächt. Sinkende Stromproduktion bei explodierenden Preisen seien kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen.
Friedrich Merz saß im Publikum und musste sich das anhören.
Trump sprach offen vom „Green Scam“, einem grünen Betrugssystem, das ganze Volkswirtschaften ruiniere. Deutschland sei dafür das beste Beispiel. Funktionierende Kraftwerke würden abgeschaltet, während ineffiziente Windräder und teure Ersatzmodelle subventioniert würden. Das Ergebnis seien hohe Preise, unsichere Versorgung und ein Standort, der für Industrie unattraktiv werde. Trump verspottete diese Politik nicht beiläufig, sondern stellte sie als systematischen Irrweg dar, der auf Ideologie beruhe, nicht auf Vernunft.
Industrieflucht aus ideologischen Gründen
Besonders deutlich wurde Trump bei der Frage, warum Unternehmen Deutschland verlassen. Sie fliehen nicht nur vor hohen Energiekosten, sondern vor politischer Ideologie. Wer Investitionen von Gesinnung abhängig mache, vertreibe Kapital und Arbeitsplätze. Trump schilderte, wie Firmen ihre Werke schließen und stattdessen in den USA neu bauen. Nicht, weil Amerika nur freundlich zu Investoren sei, sondern weil dort produziert werden dürfe, ohne sich einem grünen Glaubenssystem unterwerfen zu müssen.
Spott mit klarer Warnung
Trumps Ton war spöttisch, die Botschaft unmissverständlich. Trump machte sich über das deutsche Modell lustig, weil es sich selbst ernst nimmt und dabei scheitert. Vor den Mächtigen in Davos sagte er im Kern: Wer Industrie mit Moral belehrt, verliert sie.
Viele Zuhörer dürften gehofft haben, dass diese öffentliche Bloßstellung ein Umdenken auslöst. Denn Trumps Kritik zielte nicht auf Deutschland als Nation, sondern auf ein politisches System, das sich selbst sabotiert.
Meinrad Müllers Blog: http://www.info333.de/p
