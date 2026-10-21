Trump kann einen Konflikt beginnen, aber nicht beenden. Jetzt will er sich auf eine Insel-Strategie einlassen

Larry C. Johnson (antikrieg)

Washington hat einen Plan für den Iran. Einer dem Weißen Haus nahestehenden Quelle zufolge sieht dieser vor, eine oder mehrere iranische Inseln im Persischen Golf zu besetzen. Senator Chris Murphy, der nach eigenen Angaben über die Absichten der Regierung für die Zeit nach den Zwischenwahlen am Dienstag unterrichtet wurde, fasste es diese Woche in vier Worten zusammen: „Ihr Plan ist wahnsinnig.“ Ausnahmsweise hat ein US-Senator damit sogar untertrieben.

Mein Freund Karl Miller hat gerade einen Bericht über die Grenzen der militärischen Kapazitäten der USA und Israels fertiggestellt. Das Fazit lässt sich auf einen Autoaufkleber bringen: Sie können einen Krieg zwar beginnen, aber nicht zu Ende führen. Ich möchte erklären, warum das so ist – und warum das Vorhaben, Inseln zu besetzen, eine ohnehin schon schwierige strategische Lage noch erheblich verschlechtert.

Die Vorräte sind aufgebraucht

Beginnen wir mit einem Thema, über das im Weißen Haus niemand sprechen will: Abfangraketen zur Raketenabwehr. Laut öffentlichen Schätzungen vom September, auf die sich Miller bezieht, haben die Vereinigten Staaten von Amerika seit Juni 2025 zwischen der Hälfte und zwei Dritteln ihres Bestands an bestimmten Abfangraketen verbraucht. Selbst bei einer Hochfahren der Produktion wird es mindestens fünf Jahre dauern, diese Bestände wieder aufzufüllen. Man kann einer Fabrik nicht einfach befehlen, schneller zu arbeiten. Es braucht Bauteile, qualifizierte Zulieferer, geschultes Personal und Testverfahren – zudem steht die Produktion in Konkurrenz zu Anforderungen aus dem Pazifikraum und von Verbündeten, die ebenfalls Schutz benötigen.

Und nein, das Pentagon kann dieses Problem nicht dadurch lösen, dass es einfach mehr Tomahawk-Marschflugkörper abfeuert. Offensivwaffen wie Raketen und Bomben erfüllen einen anderen Zweck als Abfangraketen, die Schiffe, Stützpunkte und Städte schützen. Man kann ein Lager voller Bomben haben und dennoch unfähig sein, die Raketen abzuwehren, die auf einen selbst abgefeuert werden. Israel ist zudem auf Nachschub aus Washington angewiesen, um seine eigene Verteidigung aufrechtzuerhalten – was bedeutet, dass Israels Problem bei der Durchhaltefähigkeit im Grunde ein amerikanisches Problem ist, nur eben unter einer anderen Flagge.

Die Rechnung folgt nach den Schlagzeilen

Millers zentrale Erkenntnis ist, dass nicht der erste Schlag, sondern die Vergeltung die Grenzen eines solchen Krieges bestimmt. Jeder Präsident kann den Befehl für die erste Angriffswelle geben. Die Frage ist, ob er auch dann noch bereit ist zu zahlen, wenn der Iran reagiert: durch den Schutz von Seeleuten und Stützpunkten, die Wiederauffüllung von Verteidigungsbeständen, die Reparatur von Schäden, die Offenhaltung von Seewegen – und indem er den Wählern erklärt, warum die Preise für Benzin und Diesel schon wieder gestiegen sind. In diesem Punkt teile ich Millers unverblümtes Urteil: Donald Trump und die israelische Führung haben nicht den nötigen langen Atem, um diesen Kampf bis zur Kapitulation des Iran durchzustehen.

Die wirtschaftlichen Kosten sind schon jetzt schwindelerregend. Laut Miller beläuft sich der weltweite Ausfall bei Diesel und Kerosin auf mindestens 3 Millionen Barrel pro Tag. Das sind 90 Millionen Barrel im Monat und etwa 1,1 Milliarden Barrel im Jahr. Bei einem Preis von 150 Dollar pro Barrel würde der Ersatz dieser Mengen 13,5 Milliarden Dollar im Monat kosten. Die Schätzungen für den Wiederaufbau des beschädigten Energiesystems am Golf reichen von 550 Milliarden bis zu 2,3 ??Billionen Dollar – verteilt auf einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren. Ein weiterer militärischer Feldzug verringert diese Zahlen keineswegs; er lässt sie weiter anwachsen.

Zudem führt das Zerstören von Anlagen nicht zu einer Kapitulation. Eine zerstörte Einrichtung bedeutet keinen dauerhaften Verlust an Kapazitäten. Ein getöteter Anführer bringt nicht automatisch einen gefügigen Nachfolger hervor. Beschränkungen im Nuklearbereich erfordern Inspektoren, Zugangsmöglichkeiten und Verifizierungsmechanismen – all das lässt sich nicht durch einen B-2-Bomber erreichen. Deshalb erwartet Miller den gleichen Kreislauf, den wir schon das ganze Jahr über beobachten konnten: Drohungen, Angriffe, Vergeltungsmaßnahmen und schließlich die verzweifelte Suche nach einem Ausweg, der sich als Sieg verkaufen lässt.

Die Sache mit den Inseln

Damit kommen wir zum „Insel-Plan“. Soweit ich erfahren habe, ist er folgendermaßen zustande gekommen: In der Woche ab dem 19. Oktober wurden Trump verschiedene Optionen für einen erneuten Krieg gegen den Iran vorgelegt. Die Pläne stammten nicht von der Abteilung J5 des Generalstabs – der zentralen Planungsbehörde des Pentagons –, sondern von der J5-Abteilung des Central Command, also jenem Hauptquartier, das den Krieg tatsächlich führen würde. Laut meiner Quelle entschied sich Trump für die Option, eine oder mehrere Inseln zu besetzen. Murphys Kommentar, der Plan sei „wahnsinnig“ – geäußert nach seinem Briefing –, passt zu dieser Entscheidung. Welche Ziele genau ins Visier genommen wurden, hat Murphy öffentlich nicht genannt. Analysten, die sein Briefing erörterten, nannten Kharg – Irans wichtigstes Ölexportterminal – sowie Qeshm, die große Insel, die gegenüber der Straße von Hormus liegt.

Am 29. Oktober entließ Verteidigungsminister Pete Hegseth dann Generalleutnant Brett Sylvia, den Leiter der Abteilung J5 im Generalstab (Joint Staff). Laut Pentagon erfolgte die Entlassung, weil er geheime Informationen weitergegeben und Lügendetektortests nicht bestanden habe. Zwei weitere Quellen aus dem Pentagon erklärten gegenüber CBS, diese Vorwürfe seien falsch. Mir wurde – ebenso wie anderen Analysten aus deren eigenen Quellen – zugetragen, dass Sylvia sich gegen den Insel-Plan ausgesprochen hatte. Sollte das stimmen, dann hat die Regierung gerade jenen General entlassen, dessen Aufgabe es war, ihr mitzuteilen, welche Pläne schlecht sind – und zwar nur eine Woche, bevor sie einen dieser Pläne umsetzen will. Das hat nichts mit Führung zu tun. Das ist so, als würde man den Rauchmelder zerschießen.

Ich verstehe, warum das für Trump attraktiv erscheint. Eine Insel ist etwas Greifbares. Man kann eine Flagge darauf hissen, ein Foto machen und das Ganze als Erfolg verbuchen. So die Theorie. Schauen wir uns nun die Praxis an.

Der Weg dorthin

Die klassische Methode zur Einnahme einer Insel ist eine amphibische Landung: Schiffe, Landungsboote und Marines, die an Land waten. Diese Option ist so gut wie ausgeschlossen. Jedes amerikanische amphibische Kriegsschiff, das in den Persischen Golf einläuft, begibt sich in Reichweite iranischer Anti-Schiffs-Raketen, Drohnen, Seeminen und Schnellboote. Die Insel Charg liegt etwa 16 Meilen vor der iranischen Küste; Larak, in der Nähe von Qeschm, befindet sich nur wenige Meilen vor der Küste. Ein großes amphibisches Schiff in dieses Gebiet zu schicken, käme einer Einladung gleich, den ersten Verlust eines amerikanischen Großkampfschiffs durch Feindbeschuss seit dem Zweiten Weltkrieg zu riskieren. Selbst Proceedings, die Fachzeitschrift des Naval Institute, veröffentlichte im April eine Analyse, in der davor gewarnt wurde, dass die US-Marine möglicherweise gar nicht nah genug herankommen könnte, um amphibische Fahrzeuge überhaupt einzusetzen.

Bleibt also der Luftweg: Entweder man setzt Fallschirmjäger ab, oder man lässt C-130-Transportflugzeuge auf der Insel landen, um dort Truppen auszuladen. Hier ergibt sich ein rechnerisches Problem: Eine C-130 transportiert weniger als 100 voll ausgerüstete Soldaten – bei Fallschirmjägern sind es je nach Modell typischerweise zwischen 64 und 92. Um 1.000 Soldaten oder Marines an Land zu bringen, sind mindestens ein Dutzend Einsätze erforderlich – und deutlich mehr, wenn man Fahrzeuge, Munition, Wasser, Sanitätspersonal und Flugabwehr hinzurechnet. Jedes dieser Flugzeuge ist ein großes, langsames und ungepanzertes Ziel, das in einen Luftraum fliegt, in dem der Iran über Jahre hinweg Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme und schultergestützte Raketen in Stellung bringen konnte. Wird ein einziges Flugzeug im Anflug abgeschossen, ist eine ganze Kompanie verloren.

Die erste Welle muss zudem die Landebahn sichern, bevor weitere Einheiten landen können – und es ist klar, wer diese Aufgabe übernimmt: Die Einnahme von Flugplätzen ist die Spezialmission des 75. Ranger-Regiments. Genau das haben die Ranger bereits bei Point Salines auf Grenada (1983), in Rio Hato in Panama (1989) und beim „Objective Rhino“ in Afghanistan (2001) getan. Berichten zufolge befinden sich bereits Ranger-Bataillone im Einsatzgebiet; ihnen würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Auftrag erteilt, per Sprung die Landebahn zu besetzen, damit die C-130-Maschinen nachrücken können. Dies ist die beste leichte Infanterie der Welt. Sie ist eben leichte Infanterie: leicht bewaffnet, trägt nur das bei sich, mit dem sie auch noch springen kann, und ist auf alles angewiesen, was ihr nachfolgt. In Grenada und Panama konnten die Verteidiger den Flugplatz nicht vom nur wenige Meilen entfernten Festland aus unter Beschuss nehmen. Hier kann der Iran das. Zudem kennt der Iran das Einsatzkonzept der Rangers – so gut wie jeder, der sich mit der Geschichte befasst hat; er weiß also genau, welche Landebahn er im Auge behalten muss. Die Rangers damit zu beauftragen, einen Flugplatz in Sichtweite der iranischen Küste zu besetzen, kommt dem Befehl gleich, dass Amerikas beste Truppen die Tür in einem bereits brennenden Raum offen halten sollen.

Dort bleiben

Die Landung ist noch nicht einmal der schwierigste Teil. Der schwierige Teil beginnt am Tag danach. Sobald amerikanische Truppen auf der Insel sind, befinden sie sich nur wenige Meilen vor der iranischen Küste – ohne befestigte Stellungen, in Reichweite iranischer Artillerie, Raketen, ballistischer Flugkörper und Drohnenschwärme. Der Iran muss die Insel gar nicht erst zurückerobern. Er kann sie einfach rund um die Uhr unter Beschuss nehmen – so lange, wie die Amerikaner dort bleiben wollen. Und die Amerikaner müssten sich mit den bereits stark dezimierten Beständen an Abfangmunition verteidigen, die Miller beschreibt – gegen Ziele, deren Herstellung für den Iran kostengünstig ist, deren Abwehr für uns hingegen sehr teuer.

Hinzu kommt die Nachschubversorgung. Eine „Marine Expeditionary Unit“ führt Vorräte für etwa 15 Tage mit sich. Danach muss jede Patrone, jeder Liter Treibstoff, jede Flasche Wasser und jedes Ersatzteil per Luft- oder Seeweg herangeschafft werden – durch genau jene Gefahrenzone, die schon die Landung so riskant gemacht hat. Verwundete müssen auf demselben Weg abtransportiert werden. Das bedeutet: eine endlose Luftbrücke mit verwundbaren Transportmaschinen, Schiffe, die im Persischen Golf stationiert sind – oder beides. Die Insel wird zur Geisel, und die amerikanische Öffentlichkeit verfolgt abends in den Nachrichten, wie die Zahl der Opfer steigt.

Und was würde das bringen? Die Besetzung einiger kleiner Inseln in der Nähe der Straße von Hormus neutralisiert keineswegs die lange südliche Küstenlinie des Iran – genau dort, wo die Raketen und Drohnen gestartet werden, die die Schifffahrt bedrohen. Die Einnahme von Kharg würde Irans Ölexporte beeinträchtigen – doch der Iran verfügt über weitere Terminals. Die wahrscheinlichste Reaktion wären verstärkte Angriffe auf die Öl- und Wasserinfrastruktur der Golfstaaten – eine Infrastruktur, die ohnehin nur noch mit Notbehelfen zusammengehalten wird. Wir würden ein symbolisches Hissen der Flagge gegen ein dauerhaftes Angriffsziel eintauschen.

Kein Wunder, dass der General ablehnte.

Dies ist die Art von Plan, die auf einem Whiteboard in Tampa großartig aussieht, vor Ort am Golf jedoch katastrophal wäre. Er setzt voraus, dass der Iran keine Transportflugzeuge abschießt, keine ungeschützte Garnison unter Beschuss nimmt, keine Nachschublinien angreift und den Krieg nicht ausweitet. Jede dieser Annahmen hat sich in diesem Jahr als falsch erwiesen.

Und nun stehen wir hier. Die Hälfte der Abfangraketen ist aufgebraucht. Der Dieselvorrat ist erschöpft. Das Energiesystem der Golfregion benötigt ein Jahrzehnt für notwendige Reparaturen. Der General, der Berichten zufolge vor diesem Plan gewarnt hatte, wurde entlassen. Und der Präsident bereitet sich darauf vor, amerikanische Truppen auf eine Insel vor der iranischen Küste zu schicken – nur wenige Meilen von der feindlichen Artillerie entfernt –, wo sie auf C-130-Transportmaschinen warten sollen, die womöglich nie eintreffen. Wollte man einen Krieg konzipieren, den die Vereinigten Staaten zwar beginnen, aber nicht zu einem erfolgreichen Ende führen können – besser könnte man es kaum anstellen. Irgendwo in Teheran hofft man wahrscheinlich, dass wir das durchziehen.

erschienen am 31. Oktober 2026 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, ursprünglich auf > Sonar21

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