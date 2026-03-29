Die Geschichte des amerikanisch-iranischen Konflikts lässt sich auf die bösartige Intervention von Churchill zurückführen

USA Präsident Donald Trump ist ein großer Fan des britischen Führers Winston Churchill aus dem Zweiten Weltkrieg und lobt seinen wahrgenommenen Mut und seine Standhaftigkeit. Während Trump für einen Sieg über den Iran herumprügelt, ist seine Faszination für Churchill bedrohlich.

Der amerikanische Präsident hält eine Statuette des britischen Kriegsführers im Oval Office zur Inspiration. Vor kurzem verspottete Trump den britischen Premierminister Keir Starmer über seine zögerliche militärische Unterstützung im Krieg gegen den Iran, indem er sagte: „Er ist kein Churchill.“

Trump kauft sich, wie viele andere Politiker in Washington, in den Mythos von Churchill als dem zähen und trotzigen Krieger-Politiker ein, der Nazi-Deutschland besiegte. „Wir werden sie an den Stränden bekämpfen.“ Und das alles.

Aber während Trump die US-Truppen für einen Bodenkrieg gegen den Iran in Richtung Persischer Golf treibt, hat die Zugehörigkeit zu Churchill ein vorahnenderes Zeichen.

In seiner früheren Karriere als First Lord of the Admiralty (1911-15) war Churchill für die katastrophale Niederlage der alliierten Truppen in den Dardanellen und Gallipoli während des Ersten Weltkriegs verantwortlich. Bis zu 50.000 britische, französische, australische und andere alliierte Soldaten wurden von türkischen Streitkräften abgeschlachtet, die eine uneinnehmbare Küste verteidigten.

In einem Artikel in dieser Woche, USA Der pensionierte Oberst Douglas MacGregor weist auf eine unheilvolle Ähnlichkeit mit dem hin, was die Trump-Regierung im Krieg gegen den Iran versucht. Er warnt davor, dass alle US-Truppen, die versuchen, auf der Insel Kharg im Persischen Golf oder an der Küste der Straße von Hormus zu landen, mit katastrophalen Verlusten durch die gewaltige Feuerkraft konfrontiert sein werden, die der Iran hat. „Es ist eine Selbstmordmission“, sagt MacGregor.

Es geht nicht nur um Feuerkraft. Die mühsame Geographie der iranischen Küste und die Logistik, Inseln von steilen Bergen übersehen zu nehmen, machen die Aufgabe eines erfolgreichen US-Angriffs höchst unwahrscheinlich. Wie werden sie Truppen zu den Landeplätzen bringen? Wie werden sie unter verwelkender Artillerie und Drohnenangriffe aus dem Iran wieder versorgt?

Trump und Kriegsminister Pete Hegseth schicken bis zu 10.000 Elitesoldaten von den Marines, der 82. Airborne Division und den Army Rangers in die Region. Da das Ultimatum für den Iran kapituliert, das am Wochenende auslaufen wird, sieht es so aus, als würde Trump versuchen, das Gesicht durch den Einsatz von Bodentruppen zu wahren. Er hat sich in eine Ecke gestürzt, indem er erklärt hat, dass der Krieg gewonnen und der Iran ausgelöscht wird.

Die Tapferkeit eines Präsidenten, der den Vietnamkrieg entwirrt, der mit einem puerlien und psychotischen Kriegsminister gemischt ist, sowie einem Hollywood-Bild eines kirchillischen Helden, ist ein Rezept für Unglück.

Ironischerweise könnte er jedoch erkennen, dass er den gleichen fatalen Fehler begeht wie Churchill vor über einem Jahrhundert in Gallipoli. Ein arroganter Churchill ignorierte Warnungen vor der Unmöglichkeit der Mission. Seine bigotte Haltung der rassistischen Überlegenheit ließ ihn glauben, dass er die Türken besiegen könnte.

Das monumentale Debakel führte zu Churchills Rücktritt in Schande als Oberhaupt der britischen Royal Navy und den „Wildnisjahren“ als gescheiterter Politiker. Er feierte ein glückliches Comeback im Zweiten Weltkrieg als britischer Premierminister. Aber sein Erfolg während dieses Krieges wird oft überbewertet, durchdrungen von der westlichen Mythologie, die die entscheidende Rolle der Sowjetunion bei der Besiegung Nazi-Deutschlands herunterspielt.

Trump wäre jedoch nicht der einzige amerikanische Führer mit einer falschen Sicht auf Churchill, die zu schädlichen Auswirkungen führte.

Die ganze feindliche Geschichte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stammt von diesem britischen Staatsmann. In den frühen 1950er Jahren, als der iranische Premierminister Mohammad Mossadegh die britische iranische Ölindustrie verstaatlichte, war es Churchill, der die Eisenhower-Regierung davon überzeugte, 1953 eine Regimewechsel-Operation zu starten. Es war die erste derartige Regimewechsel-Operation der Nachkriegszeit, und die Verletzung der UN-Charta und des Völkerrechts ebnete den Weg für wiederholte verdeckte, illegale Eingriffe in Dutzende anderer Nationen durch die Vereinigten Staaten und Großbritannien, was euphemistisch als ihre „besondere Beziehung“ bezeichnet wird.

Seit seiner Entdeckung im Jahr 1908 war der riesige Ölreichtum des Iran ein „Geschenk“ für das britische Empire, wie Churchill selbst bemerkte. Der Plan, die Industrie zugunsten des iranischen Wohltatens Churchill zu verstaatlichen. Es war einfach unerträglich.

Wie unser Buch Killing Democracy untersucht, war es Churchill, der die Amerikaner persönlich davon überzeugte, sein Schema für einen Regimewechsel in Teheran zu unterstützen. Der britische Führer spielte die kolonialistischen Interessen Londons herunter und verkaufte den Amerikanern die falsche Behauptung, dass die Sowjetunion versuche, den Iran zu übernehmen.

Während des frühen Streits über die iranische Ölverstaatlichung war die Truman-Regierung tatsächlich mit dem iranischen Fall gegen die Briten einverstanden. Als Eisenhower 1952-53 das Weiße Haus eroberte, verstärkte Churchill die Befürchtungen des Kalten Krieges, Washington zu überzeugen, den Regimewechsel zu unterstützen. Der britische MI6 war das Gehirn und die führende Agentur, um die iranische Regierung zu untergraben, nicht die amerikanische CIA, obwohl letztere die Operation Ajax sicherlich finanzierte und hinrichtete.

Der Putsch im Jahr 1953 führte zur brutalen Diktatur von Shah Reza Pahlavi. Nachdem der Schah 1979 durch die iranische Revolution abgesetzt wurde, wurden die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA und Großbritannien von endlosen Feindseligkeiten heimgesucht. Der Verrat und Verrat der Amerikaner und Briten geht auf das Jahr 1953 und Churchills Intrigation zurück.

Jede US-Regierung seit Eisenhower hat den Zorn der Iraner erlitten. Trump und seine rücksichtslose, kriminelle Aggression gegen den Iran, der zu einem größeren Krieg zu führen droht, sind nur die jüngste in einer langen Reihe von Konflikten.

Die Geschichte des amerikanisch-iranischen Konflikts lässt sich auf die bösartige Intervention von Churchill zurückführen, der die Ängste Washingtons des Kalten Krieges geschickt ausnutzte, um hinterhältige britische Interessen zu verfolgen, um den Ölreichtum für London anzuzapfen.

Trump schlägt herum und versucht, mit einem historischen Problem umzugehen, das er nicht zu verstehen hat. Absurderweise ist er dabei, das Problem zu einer noch größeren militärischen Katastrophe zu machen, die aus einer einfachen Faszination für seinen britischen „Helden“ entstanden ist.

Finian Cunningham ist Co-Autor von Killing Democracy: Western Imperialism’s Legacy of Regime Change and Media Manipulation.

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