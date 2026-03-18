Trump greift das iranische Ölterminal auf der Insel Kharg an. „US. Truppen nach Westasien“? Selbstmordmission

Iwo Jima und Koh Tang zeigen die Schwierigkeit, die iranische Ölinfrastruktur zu erobern

Von Kurt Nimmo (globalresearch)

Präsident Trump und sein Kriegsministerium stellen sich einer Zwickmühle. Die Bemühungen, die Regierung des Iran zu stürzen und ihre Fähigkeit, sich selbst zu schützen, zu zerstören, sind ins Stocken geraten.

Es ist allgemein bekannt, dass Luftangriffe allein nicht in der Lage sind, das Ziel zu erreichen, eine Regierung zu entsetzen.

Die einzige Möglichkeit für Trump ist, Bodentruppen zu schicken.

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Am 11. März sagte Senator Richard Blumenthal, Trump habe „Scheinen auf einem Weg“ zu sein, Truppen in den Iran zu entsenden. Zunächst erwog die Trump-Regierung, Kharg Island zu erobern, wo der Iran sein primäres Ölexportterminal hat. Die Insel kümmert sich um rund 90% der iranischen Ölexporte.

Präsident Trump sprach am 13. März mit Reportern, bevor er in die Air Force One auf der Joint Base Andrews, Maryland, zu einer Reise nach Florida einstieg. Er sagte, die USA hätten einen „bestrafenden“ Angriff auf Kharg Island gestartet und die Einsätze als „die stärksten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens“ bezeichnet. Trump fügte hinzu, dass das US-Militär „völlig jedes MILITÄRISCHE Ziel in Irans Kronjuwel, Kharg Island, ausgelöscht“ habe. Später an diesem Tag schrieb er zu seinem Truth Social, dass „ich mich aus Anstandsgründen dafür entschieden habe, die Ölinfrastruktur auf der Insel NICHT auszulöschen“.

Das US-Zentralkommando sagte, der Angriff zerstörte Marineminenlager, Raketenlagerbunker und mehrere andere Militärstandorte. Das US-Militär habe „erfolgreich mehr als 90 iranische Militärziele auf der Insel Kharg getroffen und gleichzeitig die Ölinfrastruktur erhalten“, so ein X-Post am 14. März.

Kharg Insel und Stiefel auf dem Boden

1979, während der iranischen Geiselkrise, erwog der damalige Präsident Jimmy Carter, Druck auf die Regierung Khomenei auszuüben, indem er auf Kharg abzielte. Der Plan wurde als zu schwierig und riskant abgelehnt. Die Insel war gut verteidigt und in der Nähe des Festlandes, was sie anfällig für Vergeltungsangriffe machte, wenn sie überfallen wurde. Wenn das Kharg-Terminal geschlossen würde, würde Brent auf $ 150 oder mehr pro Barrel steigen.

„Kharg Island ist das Maß dafür, wie weit die Vereinigten Staaten bereit sind zu gehen“, schreibt Analystin Shanaka Anslem Perera.

„Die Diskussion ist das Signal. Die Beschlagnahme, wenn sie kommt, ist der Moment, in dem sich dieser Krieg von einem regionalen Konflikt in eine globale Wirtschaftskrise verwandelt, die jede Wirtschaft auf der Erde berührt. Wenn die USA in Kharg Island eindringen, erklärt Glenn Diesen, Professor an der Universität von Südostnorwegen, „dann wird der Iran wahrscheinlich jede Energieanlage in der Region treffen.“

Die Gefangennahme und Besetzung von Kharg könnte ausgeschlossen sein. Der Wunsch, US-Truppen in den Iran zu schicken, bleibt jedoch „auf dem Tisch“. Trumps Kriegsminister Pete Hegseth verwarf nicht die Möglichkeit, US-Truppen nach Westasien zu schicken.

„Präsident Trump weiß, ich weiß, Sie sagen es dem Feind nicht, Sie sagen es der Presse nicht, Sie sagen niemandem was – was Ihre Grenzen für eine Operation wären. Wir sind bereit, so weit wie nötig zu gehen, um erfolgreich zu sein“, sagte Hegseth auf eine Frage von Major Garret von CBS News.

Am 10. März sagte Trump-Sprecherin

„Boots vor Ort, der Präsident hat wiederholt darüber gesprochen. Klugerweise schließt er Optionen als Oberbefehlshaber nicht aus.“

Unabhängig von der Zweideutigkeit sind die Mitglieder des Kongresses über den Krieg entlang der Parteilinien gespalten. Am 5. März 2026 lehnte das Repräsentantenhaus eine Resolution der Kriegsmächte knapp ab, die Trumps Militäraktionen im Iran stoppen sollte. Die Abstimmung war 212-219. Eine Mehrheit der Republikaner lehnte die Resolution ab, während die meisten Demokraten sie unterstützten.

Senator Joni Ernst, ein pensionierter Militäroffizier, der als Juniorsenator aus Iowa dient, sagte Newsmax Iran könnte Drohnen gegen die Vereinigten Staaten einsetzen. Ernst behauptete, für das amerikanische Volk zu sprechen, als sie sagte: „Sie verstehen die Bedrohung für das Heimatland und wenn wir die Amerikaner hier schützen wollen, müssen wir unsere Dienstmänner ins Ausland schicken.“ Der republikanische Senator von Iowa hat 441.553 $ von pro-israelischen Interessengruppen erhalten.

Der Mayaguez-Vorfall auf Koh Tang

Im Jahr 1975, nach dem Fall Vietnams, beschlagnahmte die kambodschanische Marine der Roten Khmer das amerikanische Frachtschiff SS Mayaguez und seine 39-köpfige Besatzung in internationalen Gewässern. Die Regierung von Präsident Gerald Ford dachte, dass die Besatzung der Mayaguez auf Koh Tang, der größten einer Gruppe kambodschanischer Inseln vor der Küste der Provinz Sihanoukville im Golf von Thailand, festgehalten wurde. Die Gefangenen wurden stattdessen auf das kambodschanische Festland gebracht. Ford und sein Nationaler Sicherheitsrat betrachteten die Beschlagnahme von Mayaguez als einen Akt der Piraterie, obwohl die Behauptung nicht im Seerecht stand.

Dann Verteidigungsminister James R. Schlesinger wies das Militär an, das Schiff zu lokalisieren und befahl auch den Flugzeugträger USS Coral Sea, die Zerstörer-Eskorte USS Harold E. Holt und der Lenkwaffenzerstörer USS Henry B. Wilson an den Golf von Thailand als Teil der Bemühungen, die Mayaguez zu lokalisieren. Darüber hinaus wurde ein Alarmbefehl an das erste Bataillon 4th Marines in Subic Bay und an das 9th Marine Regiment auf Okinawa geschickt. Eine verstärkte Firma von Marines wurde angewiesen, nach Thailand zu fliegen, während sich ein tausend Mann-Bataillon-Team in Okinawa versammelte.

„Die Mission zielte darauf ab, die gefangenen Amerikaner schnell zu befreien, aber sie geriet schnell ins Chaos“, schreibt Aria Moore. „Intelligenzversagen führte dazu, dass die Marines an unerwarteten Orten landeten und auf heftigen Widerstand stießen. Diese Fehleinschätzung machte die Operation zu einem längeren und tödlichen Einsatz und verdeutlichte die Unberechenbarkeit und Gefahr militärischer Rettungen unter unsicheren Bedingungen.“

Die Roten Khmer hatten 150 gut bewaffnete Soldaten auf der Insel stationiert. Die Schlacht von Koh Tang führte zu einem erheblichen Verlust von Menschenleben für die US-Marines. Tragischerweise verloren 41 Marines und Flieger ihr Leben, während über 50 andere Verletzungen erlitten. Darüber hinaus wurden drei CH-53-Hubschrauber abgeschossen oder zerstört, und mehrere andere erlitten schwere Schäden, was den Vorfall zum bedeutendsten Luftbrückenverlust seit dem Zweiten Weltkrieg machte. Die erstaunliche Opferrate stellt eine der höchsten in einem einzigen Engagement während der Vietnamkriegszeit dar. „Die hohen Opfer hoben die Gefahren der Mission und den kostspieligen Preis hervor, der in Menschenleben gezahlt wurde, was ein düsteres Ende des Konflikts bedeutet“, bemerkt Moore.

Insel Kharg: Selbstmordmission

Michael Rubin, Senior Fellow am neocon American Enterprise Institute, hat die mögliche Beschlagnahme von Kharg Island durch das US-Militär als „No-Brainer“ bezeichnet. Rubin sagte der Washington Post, die iranische Energieressourcen zu erfassen, würde es der Trump-Regierung ermöglichen, die kritischen Öleinnahmen der Islamischen Republik zu sperren. Trump habe „ernsthaftes Interesse“ daran geäußert, US-Truppen in den Iran zu schicken, so NBC News.

Trotz Trumps Befehl, Kharg Island zu bombardieren, und seiner Absicht, eine kleine Truppeneinheit für strategische Operationen vor Ort einzusetzen, wird der Akt der Besetzung des Ölterminals wahrscheinlich keine einfache Mission sein.

„Im Februar 1945 verbrachten die USA 15 Tage damit, eine 8 Quadratmeilen große Insel namens Iwo Jima zu beschießen und zu bombardieren, um sich auf einen Marineangriff vorzubereiten“, schrieb Scott Ritter, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des United States Marine Corps und Waffeninspektor der Vereinten Nationen, auf X. Die USA ließen 6.800 Tonnen Sprengstoff auf die von den Japanern besetzte Insel fallen und es „machte keine Delle … Stelle keine Marines auf die Insel Kharg. Wir wollen keine weitere Gedenkstätte bauen.“ Die Schlacht von Iwo Jima kostete über 18.000 Menschenleben.

Laut Francis Galgano, einem außerordentlichen Professor an der Villanova University in Pennsylvania, würde die Einnahme der kleinen Korallenriffinsel „eine beträchtliche Anzahl von Bodenkampftruppen in die Region bringen … Ich schätze etwa 5.000, um die Insel zu erobern und zu halten.“ Das Amphibienangriffsschiff der Amerika-Klasse, die USS Tripolis, wäre jedoch aufgrund der aktuellen Schließung der Straße von Hormus nicht in der Lage, sich Kharg Island zu nähern.

„Wenn Marines versuchen sollen, die Insel Kharg zu erobern, muss es sich um einen Angriff handeln, der von Land aus gestartet wird, nicht vom Meer aus. Marines und ihre Osprey-Tilt-Rotor-Flugzeuge müssen nach Kuwait oder Bahrain entsenden, die derzeit von iranischen Raketen und Drohnen angegriffen werden, und von dort aus einen Luftangriff versuchen“, erklärt Ritter. „Jeder Versuch, Marines auf der Insel Kharg zu landen, wird in einer Katastrophe enden, die die Koh Tang-Insel wie ein Kinderspiel aussehen lässt.“

Trump greift Medien an, weil sie seine Kriegserzählung in Frage stellen

In einem verzweifelten Versuch, das Narrativ über seine Unfähigkeit, den Iran zu besiegen, zu ändern, ging Trump auf seine Truth Social-Plattform und behauptete, die Islamische Republik habe ihre „Luftverteidigung, Luftwaffe, Marine und Führung“ trotz gegenteiliger Beweise verloren. Aber als Robert A. Pape, Professor für Politikwissenschaft an der Universität von Chicago, scheint den Krieg strategisch zu gewinnen. „Das Regime festigt die Macht, zerbricht die Koalition der USA und Golf und treibt globale Energieschocks an. Unterdessen glaubt Washington, dass die Eskalation die Kontrolle wiederherstellen wird. Die Geschichte deutet auf das Gegenteil hin.“

Als Teil des Versuchs, das Narrativ umzudrehen und die Wahrnehmung des Krieges zu verändern, wies Trump die Unternehmensmedien zurecht. Am 14. März forderte er, dass sie aufhören, über Schäden und Verluste zu berichten, die den USA durch den Iran zugefügt wurden.

„Die New York Times und das Wall Street Journal (insbesondere) und andere Lowlife-Papers und Medien wollen tatsächlich, dass wir den Krieg verlieren“, schrieb er. „Sie sind wirklich kranke und verrückte Menschen, die keine Ahnung haben, welchen Schaden sie den Vereinigten Staaten von Amerika zufügen.“

Nicht lange nachdem Trump seine Schmähschrift gepostet hatte, ging der FCC-Vorsitzende Brendan Carr auf X und sagte, dass die Sender „Schwindel und Nachrichtenverzerrungen durchführen“ und sie eine Chance haben, „den Kurs zu korrigieren, bevor ihre Lizenzverlängerungen auftauchen“. Laut Carr liegt die Berichterstattung über den Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran nicht „im öffentlichen Interesse“.

Anscheinend sind der erste Verfassungszusatz und die Wahrheit auch nicht im öffentlichen Interesse. Der Schaden, den Trump erwähnt, hat wenig mit den schwankenden Bemühungen zu tun, die Regierung des Iran zu stürzen und das Land und alles, was mit dem Nivellieren mit dem amerikanischen Volk über einen nicht deklarierten Krieg zu tun hat, der keine klaren Ziele und eine denkbare Ausstiegsrampe hat.

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Kurt Nimmo ist Journalist, Autor und geopolitischer Analyst, New Mexico, USA. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Besuchen Sie den Blog des Autors.

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