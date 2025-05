Trump-Gesandter enthüllt NATO-Truppenaufmarschpläne für die Ukraine

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Ich habe mich gefragt, ob die Friedensverhandlungen des Trump-Regimes aufrichtig sind. Der von Trumps Gesandtem Keith Kellogg enthüllte Plan deutet darauf hin, dass die Verhandlungen nicht ernsthaft sind. Putin, Lawrow und der Sekretär des Sicherheitsrates, der ehemalige Verteidigungsminister Schoigu, haben allesamt deutlich gemacht, dass NATO-Truppen in der Ukraine inakzeptabel sind und zu einem Dritten Weltkrieg führen könnten. Warum also hat Kellogg eine gemeinsame Erklärung der Außenminister Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Polens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs unterstützt bzw. arrangiert, in der „robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine“ zugesagt werden, bestehend aus „einer Koalition von Luft-, Land- und Seestreitkräften, die dazu beitragen könnten, Vertrauen in einen künftigen Frieden zu schaffen und die Regeneration der ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen“. Dies ist sicherlich nicht die vom Kreml geforderte Entmilitarisierung der Ukraine, und der Schutz durch NATO-Streitkräfte ist dasselbe wie eine Mitgliedschaft in der NATO.

Putin hat Russland diese Situation selbst eingebrockt, weil er und sein Außenminister ständig auf eine Verhandlungslösung drängen. Mehr als drei Jahre lang hat Putin einen militärischen Sieg vermieden. Die Erklärung, die ich anbiete, ist, dass er in dem Konflikt eine Chance sah, ihn zu nutzen, um eine Großmachtlösung zu erreichen wie das gegenseitige Sicherheitsabkommen mit dem Westen, das er und sein Außenminister im Dezember 2021 und Februar 2022 zu erreichen versuchten.

Putins Unfähigkeit, auf einen Konflikt mit dem Westen in der Ukraine vorbereitet zu sein, und sein Verzicht auf einen militärischen Sieg haben zu einer gefährlichen Situation geführt. Putins Duldung eines nicht enden wollenden Konflikts hat den Konflikt zu Raketenangriffen bis tief nach Russland hinein und zur jüngsten Schließung aller Moskauer Flughäfen infolge von Drohnenangriffen ausgeweitet. Dies muss bei den Russen die Frage nach Putins Effektivität als Kriegsführer aufwerfen. Ein Ergebnis ist, dass der Westen Putin so wenig schätzt, dass er trotz seiner eindringlichen Warnung plant, NATO-Truppen in der Ukraine zu stationieren. Es wäre viel besser gewesen, wenn Putin sich darum gekümmert hätte, den Krieg zu gewinnen, anstatt zu versuchen, ihn zu nutzen, um eine Einigung mit dem Westen auszuhandeln. Das Ergebnis von Putins Versagen, auf Sieg zu kämpfen, wird wahrscheinlich ein viel größerer Krieg sein.

Ist sich der Kreml darüber im Klaren, dass der Zweck der „Friedensverhandlungen mit der Ukraine“ darin besteht, Washingtons Kriege mit Russland und China aneinanderzureihen, weil Washington nicht in der Lage ist, sie gleichzeitig zu führen? Ist dem Kreml klar, dass die Verhandlungen nicht aufrichtig sind und dazu dienen, Washington aus dem Konflikt herauszuziehen und durch die NATO zu ersetzen, damit sich Washington auf China konzentrieren kann, das als stärkster Gegner gilt? Es ist klar, dass Washington Russland und China als Gegner ansieht, die es zu besiegen gilt. Werden die „Friedensverhandlungen“ dazu benutzt, Kriege in die Wege zu leiten, anstatt sie zu beenden?

erschienen am 14. Mai 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

