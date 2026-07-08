Trump erklärt Waffenstillstand mit Iran für beendet

US-Präsident Trump hat das Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran für beendet erklärt und die iranische Führung wüst beschimpft.

Quelle: anti-spiegel

Bei einem Pressetermin mit NATO-Generalsekretär Rutte auf dem NATO-Gipfel in der Türkei hat US-Präsident Trump erklärt, das Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran sei beendet:

„Für mich ist es vorbei. Soweit es mich betrifft, ist das reine Zeitverschwendung.“

Er sagte, die Gespräche mit dem Iran könnten zwar fortgesetzt werden, seien aber Zeitverschwendung:

„Sie sind Lügner, Betrüger. Sie sind kranke Menschen.“

Damit könnten die wochenlangen Gespräche beendet sein, die auf die Unterzeichnung der Absichtserklärung durch beide Seiten folgten. In der Absichtserklärung haben die USA und der Iran einen 60-tägigen Waffenstillstand vereinbart, der auch für den Libanon und Israel gelten sollte. Israel war strikt dagegen und hat seine Angriffe auf den Libanon fortgesetzt. Was sonst noch in dem Abkommen vereinbart wurde, können Sie hier nachlesen.

Unter anderem waren darin auch die Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus durch den Iran und die Aufhebung der Seeblockade des Iran durch die USA vereinbart. Außerdem sollten die USA die Sanktionen gegen iranische Ölexporte aufheben, was sie zunächst auch getan haben.

Wegen der fortgesetzten israelischen Angriffe im Libanon stand das Abkommen von Beginn an auf der Kippe, da der Iran von den USA die Umsetzung des Waffenstillstandes auch im Libanon forderte, die USA sich gegenüber Israel aber nicht durchsetzen konnten oder wollten.

Auch in der Straße von Hormus kam es immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen der Iran Handelsschiffe angegriffen haben soll, die gegen die Regeln für die Durchfahrt verstoßen haben sollen. Am Montag und Dienstag hat der Iran mindestens drei Handelsschiffe angegriffen, die die Straße von Hormus durchquerten. Das US-Militär reagierte laut eigenen Angaben mit Angriffen auf über 80 Ziele im Iran, woraufhin der Iran laut seien Angaben 85 militärische Objekte der USA Bahrain und Kuwait angegriffen hat.

NATO-Generalsekretär erklärte nach den Angriffen der USA auf den Iran, die Angriffe seien „absolut notwendig“ gewesen. Außerdem forderte er vom Iran die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus für Schiffe der NATO-Staaten.

Ob Trump sich auf dem NATO-Gipfel vor seiner Annullierung des Abkommens mit dem Iran die Unterstützung der NATO-Staaten für einen weiteren Krieg gegen den Iran gesichert hat, ist nicht bekannt.

Interessant wird auch die Reaktion der Türkei, die im Streit mit Israel steht. Netanjahu hatte sich daher dagegen ausgesprochen, der Türkei F-35-Jäger zu liefern, während Trump auf dem NATO-Gipfel erklärte, er habe sich für die Lieferung der F-35 an die Türkei entschieden.

Was auf dem NATO-Gipfel hinter den Kulissen passiert, werden wir wohl erst in einigen Tagen verstehen können.

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