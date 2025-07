Trump, Bibi und Ayn Rands Geist

Von Patrick Lawrence (globalbridge)

(Red.) Wer die USA verstehen will, das egoistische Weltbild der dortigen Top-Politiker, die Missachtung der Probleme der – zunehmenden! – Armut, die Rücksichtslosigkeit der Administration gegenüber den Unterschichten, der muss die Bücher von Ayn Rand lesen. Die aus Russland ausgewanderte und in die USA eingewanderte Jüdin – in den USA wird sie als „Philosophin“ gehandelt – propagierte in ihren Büchern den puren Egoismus als einzigrichtiges moralisches Verhalten. Ihre Bücher wurden alle Bestseller und erreichten Millionenauflagen! Darüber schreibt hier unser Autor Patrick Lawrence aus den USA. (cm)

Dieses verblüffende Video von Präsident Trump und Bibi Netanjahu am Abend des 7. Juli am Esstisch im Weißen Haus: Wer kann sich das erklären? Ein nach internationalem Recht als Kriegsverbrecher gesuchter Mörder bricht das Brot mit dem „Führer der freien Welt“, der Israels Terrorkampagnen im Gaza-Streifen und im Westjordanland finanziert und unterstützt – beide haben sich gerade zusammengetan, um den Iran zu bombardieren. Und dann überreicht der israelische Ministerpräsident dem amerikanischen Präsidenten eine Kopie seines Schreibens, in dem er den Amerikaner für den Friedensnobelpreis nominiert. „Sie haben ihn verdient, und Sie sollten ihn bekommen“, sagt Bibi zu Trump, der „gerade in diesem Moment in einem Land nach dem anderen Frieden schmiedet“.

„Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll“, kommentierte Medea Benjamin, eine prominente Antikriegsaktivistin, als das Video weit verbreitet wurde. In der Tat: Wie viele palästinensische Kinder, die hungrig und verwaist in Gaza umherirren, wurden auf der anderen Seite des Globus getötet, während Trump und Bibi sich über ihre Weisheit, ihre Friedensstiftung, ihre Siege und all das andere, was sie als ihre Errungenschaften rühmen, brüsteten?

„Surreal“, war Medea Benjamins Wort für diese Szene. Ja, das war es natürlich für jeden, der über ein grundlegendes Gefühl für Menschlichkeit, anständiges Benehmen, allgemeine Moral und eine ethische Sichtweise auf das Leben und andere Menschen verfügt.

Aber wir müssen noch weiter gehen, wenn wir dieses Ereignis betrachten: Wir müssen die Angelegenheit so durchdenken, dass wir erkennen können, dass diese beiden entsetzlichen Männer es ernst meinten mit ihrer Selbstbeweihräucherung. Das Bild, das sie vor den Medienkameras von sich präsentierten, ist echt: Sie verstehen sich selbst aufrichtig so – tugendhaft, mutig, die Fahne der Welt hochhaltend.

Woraus sind solche Menschen gemacht? Das ist unsere Frage.

Um eine Antwort zu finden, müssen wir die intellektuelle und politische Geschichte Amerikas durchforsten, bis wir zu dem kuriosen Fall von Ayn Rand gelangen, einer Autorin didaktischer Romane und Verbreiterin radikal unsinniger Ideen, die sie und ihre Anhänger als Philosophie verkleideten, die sie Objektivismus nannten. Es ist schwer, Rands Irrationalität und die Unmenschlichkeit im Kern ihrer Ideen zu übertreiben, darunter vor allem das, was sie „die Tugend des Egoismus“ nannte. Und es wäre töricht, ihren Einfluss auf das Denken – wenn ich das so sagen darf – von Generationen extremistischer amerikanischer Konservativer zu unterschätzen. Zu diesen Extremisten zählen Donald Trump und Benjamin Netanjahu, der sich als Nachahmer der jeweils aktuellen politischen und kulturellen Moden in Amerika bestens bewährt hat.

Ayn Rand wurde 1905 als Alissa Zinovyevna Rosenbaum in eine wohlhabende jüdische Familie im damaligen (und heutigen) St. Petersburg geboren. Mit der bolschewistischen Revolution zwölf Jahre später verlor ihr Vater seine florierende Chemiefirma und die Familie stürzte in extreme Armut. Diese Jahre prägten Rands Leben bis zu ihrem Tod im Jahr 1982. Sie war nicht nur eine überzeugte Antikommunistin: Diese prägenden Erfahrungen führten dazu, dass sie jedes Denksystem und jede Politik, die auch nur den geringsten Anflug von Sorge um die Gemeinschaft oder das Gemeinwohl erkennen ließ, obsessiv ablehnte. Ihre Philosophie – und das ist hier ein entscheidender Punkt – war somit in erheblichem Maße das Ergebnis psychologischer und emotionaler Komplexe.

Aus einem Essay von Jennefer Burns, einer von Rands Biografen (Goddess of the Market, Oxford, 2009), der im Februar 2017 in Die Zeit erschien, einen Monat nachdem – das sei angemerkt – Donald Trump seine erste Amtszeit als Präsident antrat:

Zitat:

«Der Kommunismus war nicht nur ein politisches System, sondern ein ethisches System, das behauptete, die Gemeinschaft sei wichtiger als der Einzelne. Um den Kommunismus zu bekämpfen, kam sie zu dem Schluss, dass es notwendig sei, das Individuum über alles andere zu stellen. Und um dies wirksam zu tun, musste man die gesamte Grundlage der westlichen Moral in Frage stellen. Rand, eine Atheistin, glaubte, dass die christliche Moral die Wurzel des Problems sei. Um den globalen Kampf gegen den Kollektivismus zu gewinnen, brauche die Gesellschaft ein neues Moralsystem, das das Individuum an die erste Stelle stelle. Dies sei das Ideal, dem sie ihr Leben gewidmet habe.»

Ende Zitat.

Aus diesem intellektuellen Nährboden entstand der Objektivismus. Sie selbst erklärte dessen wesentlichen Grundsatz wie folgt: „Der Mensch existiert um seiner selbst willen, das Streben nach seinem eigenen Glück ist sein höchstes moralisches Ziel, er darf sich weder anderen opfern, noch andere sich selbst opfern.“

Daraus folgt mehr oder weniger automatisch, dass Egoismus tugendhaft ist – eine frühe Version von „Gier ist gut“, dem Ethos, das wir mit den 1980er Jahren verbinden. Praktisch bedeutet dies, dass der Staat sich auf die Bereitstellung von Militär, Polizei und Justiz beschränken sollte.

Rand entwickelte dieses Thema – das radikale Individuum, das sich über die mittelmäßige Mehrheit erheben und seine Visionen ohne Fesseln verwirklichen muss – in zwei Romanen. The Fountainhead erschien 1943 und erhielt gemischte Kritiken, bildete jedoch die Grundlage für den späteren Kult um Ayn Rand. Es war Atlas Shrugged, veröffentlicht 1957, das Rand berühmt machte (ebenfalls mit sehr gemischten Reaktionen, zwischen Spott und Verehrung).

Der Protagonist von „The Fountainhead“ war ein Architekt namens Howard Roark, der von der Perfektion seiner eigenen Entwürfe besessen ist: Am Ende des Buches zerstört er sein Meisterwerk, anstatt es verändern zu lassen. „Atlas Shrugged“ handelt von den Kämpfen einer Eisenbahnmanagerin namens Dagny Taggart und ihrem Geliebten, einem Stahlunternehmer namens Hank Reardon, gegen eine Regierung, die zunehmend zu Regulierung und Marktbeschränkungen neigt. Am Ende schließen sie sich einem seltsamen und merkwürdig gezeichneten Charakter namens John Galt an, der in der Wüste eine Gemeinschaft namens Galt’s Gulch gründet, wo sie planen, eine neue Art von kapitalistischer Gesellschaft aufzubauen, die Rand als ihr Ideal vor Augen hatte – jeder für sich, ohne Platz für banale Gefühle wie Mitgefühl oder Großzügigkeit.

Auch „Atlas Shrugged“ wurde von der Kritik eher gleichgültig oder sogar ablehnend aufgenommen, aber Rand war auf dem besten Weg, für die einen zur visionären Heldin, für viele andere einfach zu einer Spinnerin zu werden. Jonathan Freedland, Kolumnist beim „Guardian“, hat vor einigen Jahren in einem Artikel über Rands tatsächlichen Platz in der Debatte einen wunderbaren Satz geschrieben:

Zitat:

«Die meisten Leser besuchen Galt’s Gulch – das versteckte Paradies der wiedergeborenen Kapitalisten aus Atlas Shrugged, dessen goldenes Dollarzeichen wie ein Maibaum steht – zum ersten und letzten Mal irgendwann zwischen dem Verlassen von Mittelerde und dem Packen für das College.»

Ende Zitat.

Ungeachtet der weit verbreiteten Ambivalenz bildete sich nach der Veröffentlichung von „Atlas Shrugged“ ein innerer Kreis um Rand, zu dessen Mitgliedern auch ein junger Ökonom namens Alan Greenspan gehörte. Das ist wichtig zu erwähnen. Greenspan wurde später langjähriger Vorsitzender der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, und war bekannt für seinen energischen Marktfundamentalismus (von dem er sich nach der Finanzkrise 2008 distanzierte). Greenspan kündigte damit praktisch den Einzug von Ayn Rands übertriebener Verehrung des Individualismus (als „Ismus“, als Ideologie) in die politischen und regierenden Kreise an, verbunden mit einer entsprechenden Feindseligkeit gegenüber der Regierung und der Überzeugung, dass „der Markt“ es immer besser wisse als alle fühlenden Menschen.

Die Liste derer, die Rand als Einfluss, wenn nicht sogar als lebenslanges Leitbild bezeichnet haben, ist lang. Präsident Reagan bezeichnete Rand als eine seiner intellektuellen – kann man dieses Wort bei Reagan überhaupt verwenden? – Vorfahren. Viele prominente Senatoren und Kongressabgeordnete taten dies ebenfalls. Mike Pompeo, Gesetzgeber und später CIA-Direktor und Außenminister während Trumps erster Amtszeit, war ein Anhänger von Ayn Rand. („Atlas Shrugged hat mich wirklich geprägt.“) Und so kommen wir zu Trump selbst, der während seines Wahlkampfs 2016 über „The Fountainhead“ sagte: „Es handelt von Wirtschaft, Schönheit, Leben und inneren Emotionen. Dieses Buch handelt von allem.“

Eines sollte man bedenken, wenn solche Leute Rand und ihre Bücher zitieren. In fast allen Fällen haben sie Rand nicht gelesen. Es ist ein wenig wie bei den Marktfundamentalisten, die gerne Adam Smith zitieren: Nur sehr wenige haben tatsächlich Smiths berühmtes Werk „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ aus dem Jahr 1776 gelesen. Das wird deutlich, wenn man sieht, wie wenig diese Leute tatsächlich über Smith wissen. Im historischen Kontext betrachtet war er kein Verfechter des freien Marktes, wie es die Fundamentalisten unter uns annehmen. Sein Name hat im Laufe der Jahre, in denen er zitiert wurde, ohne dass man ihn gelesen hat, einfach eine Art totemistische Bedeutung erlangt.

So wie diese Leute Adam Smith verfälschen, verfälschte Ayn Rand Nietzsche (unter anderem), und diejenigen, die behaupten, Rand gelesen zu haben, dies aber offensichtlich nicht getan haben – darunter ganz sicher der fast analphabetische Trump –, benutzen sie als eine Art Kühlerfigur, wie wir in Amerika sagen, um den Eindruck von intellektuellem Gewicht zu erwecken, während sie ein paar unausgereifte Ideen anführen: Die Regierung ist schlecht, der Markt darf nicht reguliert werden, Unternehmen dürfen nicht behindert werden, Sozialausgaben sind verschwenderisch und falsch. Rands Objektivismus, der an sich schon grob ist, wird auf eine Handvoll Slogans reduziert.

Und hier liegt der absurde Widerspruch all dieser Rand-Leser, die Rand nicht gelesen haben. Sie bekennen sich zum Rand-Katechismus, einem fast nicht existierenden Gebotssatz, während sie selbst hohe Ämter im Staatsapparat bekleiden und sich mit der Macht behaupten, die ihnen der Staat verleiht. Das ergibt keinen Sinn, genauso wenig wie Ayn Rand selbst, wenn man ein wenig darüber nachdenkt.

Es wäre nicht angebracht, unter diesen Slogans den Gedanken aufzunehmen, dass die Menschen an der Spitze Visionäre sind, die hoch über der geistlosen Mehrheit stehen und handeln und die ebenfalls nicht behindert werden dürfen. Das wäre in einem Staatswesen, das vorgibt, als Demokratie zu funktionieren, politisch nicht korrekt. Aber der Einfluss von Rands Denken ist in die politische Struktur der USA (und anderer westlicher Länder) eingesickert und lässt sich mittlerweile kaum noch ausmerzen. In Silicon Valley wird Ayn Rand beispielsweise nicht oft zitiert, aber der Kult um Visionäre hat dort eine sehr starke Anhängerschaft.

So habe ich den Moment am vergangenen Montagabend interpretiert, als zwei Führer mit blutbefleckten Händen einander gegenüber saßen und sich gegenseitig überschwänglich lobten. „Ich beende Kriege. Ich beende Kriege“, sagte Trump als Antwort auf „mein Freund Bibi“. Und dann ein Hinweis auf die Bombardierung des Iran: „Wir hatten eine großartige Zeit, ich würde sagen, es war viel Arbeit, aber wir haben kürzlich ein großartiges Ergebnis erzielt. Und wir werden noch viele großartige Ergebnisse erzielen.“

Keiner der beiden hat jemals die Massenopfer ihrer verschiedenen Kampagnen geleugnet. „Ich hasse es, Menschen sterben zu sehen“, bemerkte Trump bei dem Abendessen mit Bibi, das er gab. Nein, und lassen Sie uns diesen Moment als das verstehen, was er war: Wie die Statistiken und die Bilanz der letzten 21 Monate belegen, spielen die Opfer für diese beiden einfach keine Rolle. Sie sind nach ihrer eigenen Selbstdarstellung Visionäre im Stil von Rand – einsam an der Spitze, aber dennoch ohne mit der Wimper zu zucken ihren vollendeten Idealen nachgehend, genau wie Gary Cooper, der 1949 in der Verfilmung von „The Fountainhead“ die Rolle des Howard Roark spielte.

Netanjahu ist ein aktiver Anhänger des Rand-Kults, der sich im Laufe der Jahrzehnte von explizit zu implizit entwickelt hat. Er hat Rand in der Vergangenheit genau so zitiert, wie es amerikanische Politiker üblicherweise tun. Die israelische Tageszeitung Haaretz hat diese Beziehung in einem vor einigen Jahren veröffentlichten Artikel mit der Überschrift „Die Verbindung zwischen Benjamin Netanjahu und der extremen Libertären Ayn Rand“ nachgezeichnet. Bibis Vision einer israelischen Vorherrschaft in Westasien, die gerade Gestalt annimmt, lässt sich sinnvoll als seine Variante von Hoard Roarks unantastbarem Meisterwerk lesen.

Netanjahus Interesse an Rand, wie aktiv es auch immer derzeit sein mag, wirft noch ein anderes Licht auf die Sache. Wie bereits erwähnt, entstand Ayn Rands „Philosophie“ – bleiben wir bei den Anführungszeichen – aus den psychologischen Erfahrungen ihrer Kindheit in den frühen Jahren der Sowjetunion. Dies ist keine solide Grundlage für eine echte Philosophie, die aus der rationalistischen Tradition hervorgeht. Es ist eine Philosophie als Ausdruck eines unbewältigten Traumas. Im Fall von Netanjahu entspringt seine obsessive Feindseligkeit gegenüber der arabischen Bevölkerung in seiner Umgebung – seine „harte Linie“, wie er es nennt – zum Teil aus dem Tod seines Bruders Yonatan während der Geiselbefreiungsaktion in Entebbe 1976.

Mein Punkt ist einfach: Eine Politik, die so stark von emotionalen Verletzungen geprägt ist, muss zwangsläufig so unausgewogen sein wie Rands Objektivismus.

Slavoj Žižek, der überproduktive slowenische Wissenschaftler, bezeichnet die Verfilmung von The Fountainhead als „ultrakapitalistische Propaganda, die so lächerlich ist, dass ich sie einfach lieben muss“. Ayn Rands anhaltende Präsenz im politischen Leben Amerikas sollte indessen nicht so humorvoll abgetan werden. Rand war nach jeder Definition des Begriffs eine Extremistin. Meiner Meinung nach gibt es eine direkte Verbindung zwischen ihrem Vermächtnis und dem seit vielen Jahren zu beobachtenden Rechtsruck in den USA.

Und ich glaube nicht, dass diese … diese was? … diese Deformierung des amerikanischen Staatswesens noch an den Küsten der beiden Ozeane Halt macht. Sie prägt heute die Außenpolitik der USA und damit auch die Politik anderer Länder, Israel ist ein Beispiel dafür. Fiktionen, extravagant ausgelebter Narzissmus, Selbstinszenierung: Sind das die schädlichen Hinterlassenschaften von Ayn Rand? Leben wir mit ihrem Geist unter uns?

