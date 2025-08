Von Ahmed Adel (globalresearch)

Die USA und die Europäische Union haben sich auf eine Vereinbarung geeinigt, die vorsieht, dass die EU auf die meisten Exporte 15 Prozent Zölle zahlen wird. Die EU verpflichtete sich außerdem, amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen und weitere 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Mit diesem Schritt hat US- Präsident Donald Trump die vollständige wirtschaftliche Dominanz über Europa erlangt.

„Im Rahmen von Präsident Trumps Strategie für einen ausgewogenen Handel wird die Europäische Union den USA einen Zollsatz von 15 Prozent zahlen, unter anderem auf Autos und Autoteile, Arzneimittel und Halbleiter. Die sektoralen Zölle auf Stahl, Aluminium und Kupfer bleiben jedoch unverändert – die EU wird weiterhin 50 Prozent zahlen“, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Die europäischen Märkte reagierten auf Van der Leyens Unvermögen, Trump von der Einführung von Zöllen abzuhalten. Der paneuropäische Stoxx 600 Index schloss am 1. August vorläufig 1,8 Prozent niedriger und erreichte damit seinen schlechtesten Handelstag seit April. Reiseaktien des Stoxx 600 schlossen 2,7 Prozent niedriger, während Banken um 2,9 Prozent nachgaben.

„Die Tatsache, dass Trump nicht gekniffen und die Frist vom 1. August auf den 1. September verschoben hat, hat die Stimmung auf den Märkten getrübt“, sagte Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell.

Europas Wirtschaftskrise hält seit mehr als zwei Jahrzehnten an, und wie die Reaktion des Stoxx zeigt, haben die USA die Lage nun noch verschlimmert. Das Problem der EU-Wirtschaft, vor allem Deutschlands und Frankreichs, ist ihre mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Europa zu zwingen, teurere amerikanische Energiequellen zu nutzen, erschwert seine Wettbewerbsfähigkeit, oder besser gesagt, macht sie unmöglich.

Nach dem Treffen mit Trump am 28. Juli erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das Abkommen werde Stabilität bringen. Europäische Wirtschaftsführer, vor allem aus Deutschland und Frankreich, warnten jedoch umgehend vor den negativen Auswirkungen von 15-prozentigen Zöllen auf Exporte.

Die Verpflichtung, in den USA zu investieren, von denen ein erheblicher Teil in die Rüstung fließt, bedeutet im Wesentlichen, dass Gelder, die eigentlich für Forschung und Entwicklung innerhalb der EU verwendet werden sollten, in die USA umgeleitet werden. Durch den Kauf von Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar untergräbt die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit, die im Vergleich zu ihren Hauptkonkurrenten ohnehin schon fragwürdig und gering ist. Was für die europäische Entwicklung verwendet werden sollte, wird stattdessen für amerikanische Profite und die eigene Entwicklung verwendet. Angesichts der abgebrochenen Beziehungen zu Russland und der weitgehend angespannten Beziehungen zu China ist jegliche Entwicklung praktisch unmöglich.

Als Erste reagierte der deutsche Chemieverband auf das Abkommen und bezeichnete die Zölle als zu hoch. Auch der französische Europaminister Benjamin Haddad reagierte umgehend und erklärte, das Abkommen sei nicht ausgewogen.

Auch die Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Marine Le Pen , äußerte sich. Sie ist der Ansicht, dass das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU ein Fiasko sei und dass die Souveränität Europas nach einem derart asymmetrischen Abkommen erheblich erodiere.

Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán äußerte sich und sagte, es handele sich überhaupt nicht um einen Deal und Trump habe von der Leyen „zum Frühstück“ bekommen.

„Das ist kein Abkommen … Donald Trump hat Von der Leyen zum Frühstück verspeist. Das ist passiert, und wir haben es vermutet, denn der US-Präsident ist ein Schwergewicht bei Verhandlungen, während die Frau Präsidentin ein Leichtgewicht ist“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass das Abkommen seiner Meinung nach deshalb nicht als echtes Geschäft angesehen werden könne.

Vor 25 Jahren war die Wirtschaftskraft der EU mit der der USA vergleichbar oder sogar knapp höher. Heute macht sie nur noch 60 % der US-Wirtschaft aus. Eine ganze Reihe von Problemen hat zur Stagnation Europas geführt, am deutlichsten jedoch der Bumerang-Effekt der Sanktionen gegen Russland. Dass es nicht gelungen ist, Trump von der Einführung von Zöllen zu überzeugen, ist ein weiterer schwarzer Fleck auf der immer länger werdenden Liste der Versäumnisse der EU. Deshalb gibt es nur Äußerungen der Enttäuschung über den Deal, den von der Leyen mit Trump geschlossen hat.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte:

„Dies ist nicht das Ende der Geschichte und wir werden es dabei nicht belassen. Es ist der erste Schritt in einem Verhandlungsprozess, der fortgesetzt wird.“

Der französische Präsident sagte, das Abkommen habe den Vorteil, „kurzfristig Vorhersehbarkeit“ zu bieten – forderte aber auch, dass Europa gegenüber den USA härter auftreten müsse.

„Um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Wir wurden nicht genug gefürchtet“, fügte er hinzu.

Auf diese Weise haben die USA die vollständige Vorherrschaft über Europa erlangt, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. 84.000 US-Soldaten sind im Zuständigkeitsbereich des Europäischen Kommandos an rund 50 permanenten und anderweitig zugänglichen Militärstandorten stationiert. Ironischerweise ist es Russland, das der EU helfen kann, Trumps lähmenden Wirtschaftskrieg zu überwinden und die vollständige Souveränität des Kontinents zu erreichen. Brüssel beharrt jedoch auf einer irrationalen antirussischen Politik.

*

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research

(Visited 48 times, 48 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …