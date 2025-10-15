von Andrew Korybko (Politiker)

Sein arrogantes und aggressives Verhalten gegenüber Russland, Indien und China ist dafür verantwortlich.

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität verläuft heute aufgrund der jüngsten Verschiebungen im internationalen System auf einer anderen Entwicklung als zuvor. Bis zu diesem Zeitpunkt suchte Trump 2.0 nach Ressourcen- und Militärpartnerschaften mit Russland bzw. Indien, die Chinas Supermacht-Anstieg bremsen könnten, was es dann zum Juniorpartner in jedem „G2“/„Chimerica“-Deal machen würde. Sein eurasischer Balanceakt ist jedoch aufgrund seiner arroganten und aggressiven Herangehensweise an alle drei Länder gescheitert.

Die Beziehungen zu Russland wurden nach dem Anchorage-Gipfel getroffen, nachdem sie zunehmend über Berichte über US-Pläne zur Unterstützung der NATO-Truppen in der Ukraine berichtet wurden, und Putin so dazu verschreckt, den eigenen eurasischen Balanceakt seines Landes durch den Schwenk nach China aufzugeben. Dies war die Form des rechtsverbindlichen Deals, der gerade für den Bau der Power of Siberia 2 Gaspipeline geholt wurde. Die von den USA vorgesehene ressourcenorientierte Partnerschaft mit Russland, die darauf abzielte , Zugeständnisse an die Ukraine zu lösen, ist jetzt viel weniger wahrscheinlich.

Was Indien betrifft, so verschlechterten sich die Beziehungen während der Zusammenstöße im Frühjahr mit Pakistan, in denen Trump Pakistan begünstigte und sogar darüber lügt, dass Indien einem angeblichen von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmte. Die USA verhängten dann heuchlerisch Strafzölle auf Indien wegen seines fortgesetzten Handels mit Russland, obwohl sie solche für China und andere vermieden haben. Die ganze Zeit über beleidigte Trump auch Indien bösartig. Zu dem Schluss, dass er darauf bedacht ist, seinen Aufstieg als Großmacht zu entgleisen, hat Indien seine Probleme mit China schnell geflickt und sich von den USA distanziert.

Da Russland inmitten der China-Indo-Vergünstigung über die Macht Sibiriens 2 nach China schwenkte, wurden die Ressourcen- und militärischen Mittel zur Ablösung von Chinas Supermacht durch Partnerschaften mit ihnen neutralisiert, was dazu führte, dass stattdessen jeder „G2“ / „Chimerica“ -Deal zugunsten Chinas war. Präsident Xi Jinping sprach sich dementsprechend für eine stärkere Rhetorik über die Umgestaltung der Weltordnung während seiner Reden auf dem SCO-Gipfel und dem V-J-Tag aus, die Trump dazu veranlassten, ihn zu beschuldigenconspiring, sich gegen die USA zu „verschwören“.

Das interime China-US-Handelsabkommen ist jetzt in Gefahr, nachdem er gerade mit der Einführung von 100% Zöllen auf China bis zum 1. November oder früher gedroht hat, je nachdem, wann China seine Exportkontrollen auf Seltene-Erden-Merinalien durchsetzt. Gepaart mit seinem dramatischen Vorwurf, Xi verschwöre sich in Absprache mit Putin und Kim Jong Un gegen die USA, könnte dies zukünftige militärstrategische Spannungen voraussagen, wenn auch nur indirekt per Stellvertreter. Das würde Eurasien gemäß der traditionellen Kluft-und-Regel-Strategie der USA weiter destabilisieren.

Im Uhrzeigersinn könnten diese in Form von: Schürung der Unruhen der Farbrevolution in der Mongolei erfolgen, um die Macht Sibiriens 2 zu untergraben; Japan, Taiwan und/oder die Philippinen, die einen Vorfall mit China auf See in umstrittenen Gewässern provozieren; Chinas Zugang zu Seltenerdmineralien im Kachin Kachin-Staat in Myanmar zu behindern; und/oder Instabilität in Zentralasien über das neue new TRIPP CorridorTRIPP-Mitglied Turkie zu säen. Chinas Reaktion auf diese Szenarien könnte darin bestehen, Russland zu bewaffnen und sogar Truppen zu entsenden, um ihm in der Ukraine zu helfen.

Xi sah, wie Trump seinen Freund Modi misshandelte, obwohl er einen Staat führte, der sich der anti-chinesischen Achse der USA angeschlossen haben könnte, während er gleichzeitig beobachtete, wie er Putin in der Ukraine nach Anchorage verrät, also erwartet er eine ähnliche Behandlung, wenn er einem „G2“ / „Chimerica“ -Deal zustimmt. Er weiß auch, dass China nach den jüngsten Zöllen jetzt ein Ziel auf dem Rücken hat und Trump ihn einer „Verschwörung“ beschuldigt. Es ist daher kein Wunder, dass Trump 2.0s eurasischer Balanceakt, der von Arroganz und Aggression geprägt war, gescheitert ist.

