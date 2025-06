Tricky Bibi: Ein geheimes Video aus dem Jahr 2001 bestätigt Netanjahus Strategie, einen Völkermord zu begehen

Kommentar von Gideon Levy (globalresearch)

Die Ausstrahlung dieses Videos (Link unten) an Minderjährige hätte verboten werden müssen.

Dieses Video hätte in jedem israelischen Haushalt gezeigt und anschließend nach Washington und Ramallah geschickt werden sollen. Kindern sollte es verboten werden, es anzusehen, um sie nicht zu verderben, und es sollte im ganzen Land und weltweit verbreitet werden, damit jeder weiß, wer die israelische Regierung führt. Channel 10 präsentierte:

Das wahre (und betrügerische) Gesicht von Benjamin Netanjahu . Die Sendung, die am Freitagabend in „This Week with Miki Rosenthal“ ausgestrahlt wurde, wurde 2001 heimlich gefilmt, als der Bürger Netanjahu das Haus einer trauernden Familie in der Siedlung Ofra besuchte. Erstaunlicherweise hat sie kein Aufsehen erregt.

Die Szene war erbärmlich und empörend zugleich. Selbst die letzten treuen Anhänger Netanjahus, die ihn für den Mann halten, der Frieden bringen wird, hätten ihre Meinung sofort geändert.

Die Präsidenten Barack Obama und Shimon Peres, die weiterhin behaupten, Netanjahu werde Frieden bringen, würden anders reden, wenn sie diesen heimlich gefilmten Videoclip gesehen hätten.

Selbst der Einwand des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, direkte Verhandlungen mit dem Mann aus dem Video zu führen, wäre verständlich. Was gibt es denn schon mit einem Gauner zu besprechen, dessen einziges Ziel darin besteht, „zwei Prozent zu geben, um 100 Prozent zu verhindern“, wie sein Vater ihm unter Berufung auf seinen Großvater sagte.

Israel hatte viele rechte Führer, seit Menachem Begin „viele Elon Morehs“ versprach, aber nie einen wie Netanjahu, der dies durch Betrug erreichen will, um Amerika zu verspotten, die Palästinenser auszutricksen und uns alle in die Irre zu führen. Der Mann im Video verrät sich selbst als Betrüger und ist nun wieder Premierminister Israels. Versuchen Sie nicht zu behaupten, er habe sich seitdem geändert. Solch eine verdrehte Denkweise ändert sich über die Jahre nicht.

Vergessen Sie die Rede an der Bar-Ilan-Universität, vergessen Sie die faktischen Erfolge seines letzten Besuchs in den USA; das ist der wahre Netanjahu. Keine weiteren Behauptungen, die Palästinenser seien für das Scheitern der Oslo-Abkommen verantwortlich. Netanjahu enthüllte seinen Gastgebern in Ofra die nackte Wahrheit: Er hat die Oslo-Abkommen mit seinen eigenen Händen und Taten zerstört und ist sogar stolz darauf. Nachdem uns jahrelang die Schuld der Palästinenser gesungen wurde, kommt nun die Wahrheit aus erster Hand ans Licht.

Und wie hat er das gemacht? Er erinnerte daran, wie er seine Unterzeichnung des Hebron-Abkommens von 1997 von der amerikanischen Zustimmung abhängig machte, dass es keinen Abzug aus „bestimmten Militärstandorten“ geben würde, und bestand darauf, genau diese Standorte auszuwählen, wie zum Beispiel das gesamte Jordantal. „Warum ist das wichtig? Weil ich von diesem Moment an die Oslo-Abkommen gestoppt habe“, prahlte er. Der echte Netanjahu prahlte auch mit seinem Wissen über Amerika: „Ich weiß, was Amerika ist. Amerika ist etwas, das sich leicht bewegen lässt.“ Zur Information des Weißen Hauses.

Er bezeichnete den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton als „extrem pro-palästinensisch“ und behauptete, die Palästinenser wollten uns ins Meer werfen. Angesichts solch rückständiger Ansichten kann niemand überzeugend argumentieren, dass er ein Abkommen wolle.

Diese Äußerungen sind zutiefst deprimierend. Sie bestätigen all unsere Ängste und Vermutungen: dass die israelische Regierung von einem Mann geführt wird, der den Palästinensern nicht glaubt und nicht an eine Einigung mit ihnen glaubt, der glaubt, Washington stecke in seiner Tasche und könne es hinters Licht führen. Es hat keinen Sinn, Netanjahus unmögliche rechte Koalition als Hindernis für den Fortschritt zu bezeichnen. Sagen Sie von nun an einfach, Netanjahu wolle sie nicht.

Was wäre, wenn Kadima der Regierung beitritt und Israel Beitenu austritt? Nichts würde sich ändern. Was wäre, wenn Danny Danon nach links abdriftet und Zipi Hotovely sich Peace Now anschließt? Netanjahu will das nicht.

Hätte er es ehrlich gesagt, wie er es tat, als er dachte, die Kamera in Ofra sei ausgeschaltet, dann hätte man ihm seine extremen Positionen verzeihen können. Es ist sein gutes Recht, so zu denken und dafür gewählt zu werden. Das Volk hätte bekommen, was es sich gewünscht hat. Aber wenn Netanjahu seine wahren Positionen hinter einem Tarnnetz verbirgt und sie in ein Netz aus Täuschung verstrickt, verringert er nicht nur die Chancen auf eine Einigung, sondern schadet auch der politischen Kultur Israels. Viele Menschen wünschen sich vielleicht einen rechtsgerichteten, nationalistischen Premierminister, aber einen Premierminister, der ein Hochstapler ist? Ist es zu viel verlangt, dass Netanjahu genauso zu uns spricht wie in Ofra? Warum verdienen eine Handvoll Siedler die Wahrheit und nicht wir? Sagen Sie uns die Wahrheit, Netanjahu. Sprechen Sie mit uns, als wären die Kameras ausgeschaltet, genau wie Sie es damals, 2001 in Ofra, dachten.

Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu spricht vor dem US-Kongress

