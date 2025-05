Transhumanismus und KI: Eine Ideologie des Todes

Hackbare Tiere

Meine Freunde, ich möchte Ihnen Yuval Noah Harari vorstellen, einen Mann voller großer Ideen. Er erklärte während der Covid-Krise: „Covid ist von entscheidender Bedeutung, weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wenn wir diese Epidemie stoppen wollen, müssen wir nicht nur die Menschen überwachen, sondern auch das, was unter ihrer Haut passiert.“

von Aaron Kheriaty (dirtyworld1)

In einem 60 Minutes-Interview mit Anderson Cooper wiederholte Harari diese Idee: „Was wir bisher gesehen haben, sind Unternehmen und Regierungen, die Daten darüber sammeln, wo wir hingehen, wen wir treffen, welche Filme wir uns ansehen. Die nächste Phase ist die Überwachung, die unter unsere Haut geht“. (Vgl. YouTube) Auch gegenüber India Today äußerte er sich zu den von der Bevölkerung akzeptierten Veränderungen während Covid:

Heute werden Massenüberwachungssysteme sogar in demokratischen Ländern eingeführt, die sie früher abgelehnt haben, und auch die Art der Überwachung hat sich geändert. Früher fand die Überwachung hauptsächlich oberhalb der Haut statt, jetzt wollen wir sie unter der Haut… Die Regierungen wollen nicht nur wissen, wo wir hingehen oder wen wir treffen. Sie wollen wissen, was unter unserer Haut passiert: wie hoch ist unsere Körpertemperatur, wie hoch ist unser Blutdruck, wie ist unser Gesundheitszustand?

Harari ist eindeutig ein Mann, der … unter die Haut gehen will. Vielleicht gelingt es ihm ja. In einem anderen aktuellen Interview wird er philosophisch: „Der Mensch entwickelt heute noch größere Kräfte als je zuvor. Wir erlangen wirklich göttliche Kräfte der Schöpfung und Zerstörung. Wir sind dabei, die Menschen zu Göttern zu machen. Wir erlangen zum Beispiel die Macht, das menschliche Leben umzuformen.“ Wie Kierkegaard einst über Hegel sagte, wenn er über das Absolute spricht, klingt Harari, wenn er über die Zukunft spricht, als würde er in einem Ballon aufsteigen.

Verzeihen Sie mir, aber ein paar letzte Worte von Professor Harari runden das Bild seiner Philosophie und seiner hochfliegenden Hoffnungen und Träume ab: „Menschen sind jetzt hackbare Tiere. Die ganze Idee, dass der Mensch eine Seele oder einen Geist hat und einen freien Willen, und dass niemand weiß, was in mir vorgeht, dass ich also frei entscheiden kann, was ich wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt – das ist vorbei.“ (Vgl. X)

Harari erklärt, dass man zum Hacken von Menschen eine Menge Rechenleistung und eine Menge biometrischer Daten braucht, was bis zum Aufkommen der KI nicht möglich war. In hundert Jahren, so argumentiert er, werden die Menschen zurückblicken und die Covid-Krise als den Moment bezeichnen, „in dem ein neues Überwachungsregime die Oberhand gewann, insbesondere die Überwachung unter der Haut – was meiner Meinung nach die wichtigste Entwicklung des 21. Jahrhunderts ist, die Fähigkeit, Menschen zu hacken.“

Die Menschen machen sich zu Recht Sorgen, dass ihr iPhone oder Alexa zu „Abhörgeräten“ der Überwachung geworden sind, und in der Tat kann das Mikrofon eingeschaltet werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Aber stellen Sie sich ein tragbares oder implantierbares Gerät vor, das von einem Moment zum anderen Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihren Hautleitwert aufzeichnet und diese biometrischen Informationen in die Cloud hochlädt.

Jeder, der Zugriff auf diese Daten hat, könnte genau wissen, wie Sie auf jede Aussage reagieren, während Sie eine Präsidentschaftsdebatte verfolgen. Sie könnten Ihre Gedanken und Gefühle zu jedem Kandidaten und zu jedem diskutierten Thema einschätzen, selbst wenn Sie kein einziges Wort gesprochen haben.

Ich könnte noch mehr Zitate von Professor Harari über das Hacken des menschlichen Körpers aufzählen, aber Sie verstehen schon, worum es geht. An dieser Stelle könnte man versucht sein, Harari als einen überhitzten, Science-Fiction-besessenen Dorf-Atheisten abzutun. Nachdem er jahrelang Science-Fiction-Romane verschlungen hat, schwebt der Ballon seiner Fantasie nun ständig irgendwo über dem Äther. Warum sollten wir den Prognosen und Prophezeiungen dieses Mannes überhaupt Beachtung schenken?

Es stellt sich heraus, dass Harari Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem ist. Von seinen Bestsellern wurden weltweit über 20 Millionen Exemplare verkauft, was nicht wenig ist. Noch wichtiger ist, dass er einer der Lieblinge des Weltwirtschaftsforums und ein wichtiger Architekt ihrer Agenda ist. Im Jahr 2018 wurde sein Vortrag auf dem WEF mit dem Titel „Wird die Zukunft menschlich sein?“ zwischen die Reden der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschoben. Er spielt also im Sandkasten mit den großen Hunden.

In seinem WEF-Vortrag erklärte Harari, dass wir in den kommenden Generationen „lernen werden, wie man Körper, Gehirne und Köpfe konstruiert“, so dass diese „die Hauptprodukte der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts sein werden: nicht Textilien, Fahrzeuge und Waffen, sondern Körper, Gehirne und Köpfe“. (Vgl. YouTube)

Die wenigen Herren der Wirtschaft, so erklärt er, werden die Menschen sein, die Daten besitzen und kontrollieren: „Heute sind Daten der wichtigste Vermögenswert der Welt“, im Gegensatz zum Altertum, als Land der wichtigste Vermögenswert war, oder zum Industriezeitalter, als Maschinen im Vordergrund standen. WEF-Chef Klaus Schwab griff Hararis Ideen auf, als er erklärte: „Eines der Merkmale der Vierten Industriellen Revolution ist, dass sie nicht verändert, was wir tun, sondern uns selbst“, und zwar durch Gen-Editing und andere biotechnologische Werkzeuge, die unter unserer Haut arbeiten. (Vgl. rumble)

Selbst der verträumte Harari räumt ein, dass diese Entwicklungen auch Gefahren bergen: „Wenn sich zu viele Daten in zu wenigen Händen konzentrieren, wird sich die Menschheit nicht in Klassen, sondern in zwei verschiedene Arten aufteilen.“ Das wäre, so könnte man annehmen, keine gute Sache. Aber alles in allem ist er mehr als bereit, diese Risiken einzugehen und diese Agenda voranzutreiben. Fairerweise muss man sagen, dass Harari nicht für einen zukünftigen totalitären Staat oder die Herrschaft allmächtiger Konzerne plädiert, sondern hofft, uns vor den kommenden Gefahren zu warnen.

In einem außergewöhnlich naiven Vorschlag glaubt Harari jedoch, dass die offensichtlichen Probleme, die ein tyrannischer Biosicherheitsstaat aufwirft, mit mehr Überwachung gelöst werden können, indem die Bürger einfach die Regierung überwachen: „Drehen Sie es um“, sagte er in einem Vortrag auf dem Athens Democracy Forum, “überwachen Sie die Regierungen mehr. Ich meine, Technologie kann immer in beide Richtungen gehen.

Wenn sie uns überwachen können, können wir sie auch überwachen.“ (Vgl. YouTube) Dieser Vorschlag ist – um es nicht zu sehr auf den Punkt zu bringen – unglaublich dumm. Wie die meisten von uns schon im Kindergarten gelernt haben, ergeben zwei falsche Dinge kein richtiges Ergebnis.

Das WEF machte vor einigen Jahren von sich reden, als es auf seiner Website den Slogan veröffentlichte: „Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein.“ Obwohl die Seite später gelöscht wurde, blieb der unauslöschliche Eindruck: Sie lieferte eine klare und einfache Beschreibung der Zukunft, die sich der Mensch von Davos vorstellt. Wie die WEF-Kenner vorhersagen, werden wir uns in der letzten Phase dieser Entwicklung in einer Nur-Miet-/Abonnement-Wirtschaft wiederfinden, in der uns nichts mehr wirklich gehört. Stellen Sie sich die Uberisierung von allem vor.

Um ein Gefühl für diese Zukunft zu bekommen, stellen Sie sich die Welt als ein Amazon-Lagerhaus im Großformat vor: Eine Kaste digitaler Virtuosen wird hinter Bildschirmen das Sagen haben und die Massen unter ihnen mit Hilfe von immer raffinierteren Algorithmen lenken. Der prophetische Aldous Huxley hat diese Schöne Neue Welt in seinem Roman von 1932 vorausgesehen. Diese Veränderungen werden nicht nur unsere politischen, wirtschaftlichen und medizinischen Institutionen und Strukturen in Frage stellen, sondern auch unsere Vorstellungen davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wie wir gleich sehen werden, ist es genau das, was ihre Befürworter feiern.

Korporatistische Arrangements öffentlich-privater Partnerschaften, die die Macht des Staates und der Unternehmen vereinen, sind gut geeignet, um die notwendige Konvergenz bestehender und neu entstehender Bereiche zu verwirklichen. Diese biologisch-digitale Konvergenz, die sich das WEF und seine Mitglieder vorstellen, wird Big Data, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Genetik, Nanotechnologie und Robotik miteinander verbinden.

Schwab bezeichnet dies als die vierte industrielle Revolution, die auf die ersten drei – mechanisch, elektrisch und digital – folgen und darauf aufbauen wird. Die Transhumanisten – die wir gleich kennenlernen werden – träumen schon seit einigen Jahrzehnten von einer solchen Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt. Nun aber sind ihre Visionen im Begriff, unsere Realität zu werden.

Mechanismen der Kontrolle

Die nächsten Schritte beim Hacken von Menschen werden die versuchte Einführung – gegen die wir uns energisch wehren sollten – von digitalen IDs sein, die mit Fingerabdrücken und anderen biometrischen Daten wie Iris-Scans oder Gesichts-IDs, demografischen Informationen, medizinischen Aufzeichnungen, Daten über Bildung, Reisen, Finanztransaktionen und Bankkonten verknüpft sind.

Diese werden mit digitalen Zentralbankwährungen kombiniert und geben den Regierungen Überwachungsbefugnis und Kontrolle über jede Ihrer Finanztransaktionen, mit der Möglichkeit, Sie vom Markt auszuschließen, wenn Sie sich nicht an die Regierungsrichtlinien halten.

Die Verwendung biometrischer Daten bei alltäglichen Transaktionen macht diese Technologien zur Routine. Wir gewöhnen Kinder daran, biometrische Überprüfungen als Selbstverständlichkeit zu akzeptieren. So werden beispielsweise in mehreren Schulbezirken Gesichtsausweise verwendet, um die Schüler schneller durch die Essensschlangen zu bringen. Bis vor kurzem wurden biometrische Daten wie Fingerabdrücke nur für Hochsicherheitszwecke verwendet, z. B. wenn jemand eines Verbrechens angeklagt wurde oder wenn ein wichtiges Dokument beglaubigt werden sollte.

Heute werden junge Menschen durch die routinemäßige biometrische Überprüfung bei sich wiederholenden Tätigkeiten – vom Mobiltelefon bis zur Essensausgabe – an den Gedanken gewöhnt, dass ihr Körper als Werkzeug für Transaktionen dient. Wir instrumentalisieren den Körper auf unbewusste und subtile, aber nichtsdestotrotz mächtige Weise.

Diejenigen, die ein wirtschaftliches Interesse an der Schaffung von Märkten für ihre Produkte haben (seien es Impfstoffe, digitale Überwachungshardware und -software oder gesammelte Daten), werden weiterhin mit Zuckerbrot und Peitsche den Zugang zu medizinischer Versorgung und anderen Dienstleistungen erzwingen, um die Akzeptanz digitaler Ausweise in unterentwickelten Ländern zu fördern.

In den Industriestaaten werden sie anfangs mit sanften Handschuhen vorgehen und digitale Ausweise als bequeme und zeitsparende Maßnahmen verkaufen, die viele nur schwer ablehnen können, wie z. B. das Umgehen langer TSA-Sicherheitsschlangen an Flughäfen. Die Risiken für den Schutz der Privatsphäre, einschließlich der Möglichkeit der ständigen Überwachung und des Sammelns von Daten, werden in den Hintergrund treten, wenn man dabei ist, seinen Flug zu verpassen, wenn man sich nicht an den Anfang der Warteschlange stellen kann.

Wenn wir uns nicht kollektiv weigern, an diesem neuen sozialen Experiment teilzunehmen, werden digitale IDs, die mit privaten demografischen, finanziellen, ortsbezogenen, bewegungsbezogenen und biometrischen Daten verknüpft sind, zu Mechanismen für die massenhafte Datenerfassung und Verfolgung von Menschen auf der ganzen Welt. Wir sollten uns dagegen wehren – auch indem wir uns gegen die neuen Gesichtsscans an den TSA-Kontrollstellen auf Flughäfen entscheiden, was wir immer noch legal tun können.

Sobald dieses Überwachungssystem vollständig realisiert ist, wird es beispiellose Kontrollmechanismen bieten, die es ermöglichen, das Regime gegen jede Form von Widerstand aufrechtzuerhalten. Dieser technokratische Traum würde das unnachgiebigste autoritäre System festigen, das die Welt je gekannt hat – in dem Sinne, dass es sich durch monopolistische technologische und wirtschaftliche Macht gegen jede Form von Widerstand behaupten könnte.

Die Unterdrückung abweichender Meinungen wird zu einem großen Teil durch die Finanzkontrollen des Systems erfolgen, insbesondere wenn wir digitale Zentralbankwährungen einführen. Versucht man, sich zu widersetzen oder aus dem System auszusteigen, werden die Türen zu den Märkten einfach geschlossen. Das bedeutet, dass es fast unmöglich sein könnte, dieses System zu stürzen, sobald es einmal etabliert ist.

Eugenik aus der Mikrowelle

Harari – den ich zu Beginn dieses Vortrags ausführlich zitiert habe – gehört zu den prominenteren Mitgliedern einer neuen Spezies von Akademikern, Aktivisten und „Visionären“, die sich selbst als Transhumanisten bezeichnen. Diese Leute wollen die Technologie nicht dazu nutzen, um die Lebensumwelt zu verändern, sondern um die menschliche Natur selbst grundlegend zu verändern.

Das Ziel ist es, den Menschen zu „verbessern“ oder „aufzuwerten“. Dies ist sowohl möglich als auch wünschenswert, wie Harari erklärt, weil alle Organismen – ob Menschen oder Amöben, Bananen oder Viren – im Grunde nur „biologische Algorithmen“ sind. Dies ist die alte materialistische, sozialdarwinistische Ideologie, die mit den Werkzeugen der Gen-Editierung, Nanotechnologie, Robotik und fortschrittlichen Pharmazeutika aufgemotzt und technisiert wurde. Transhumanismus ist Eugenik aus der Mikrowelle. Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Die Eugeniker des 20. Jahrhunderts bezeichneten behinderte Menschen als „nutzlose Esser“. In Anlehnung an diese Rhetorik hat Harari mehrfach über die Frage nachgedacht, was in Zukunft mit Menschen geschehen soll, die KI-vermittelte Erweiterung ablehnen – Menschen, die er als „nutzlose Menschen“ bezeichnet.

„Die vielleicht größte Frage in Wirtschaft und Politik in den kommenden Jahrzehnten“, sagt er voraus, ‚wird sein, was man mit all diesen nutzlosen Menschen macht.‘ (Vgl. rumble) Er erklärt weiter: “Das Problem ist eher die Langeweile, was man mit ihnen macht und wie sie einen Sinn im Leben finden, wenn sie im Grunde bedeutungslos und wertlos sind.“

Harari schlägt eine mögliche Lösung für das Problem vor, was man mit nutzlosen Menschen machen soll: „Meine beste Vermutung ist derzeit eine Kombination aus Drogen und Computerspielen.“ Nun, zumindest haben wir einen Vorsprung, eine Tatsache, die Harari nicht entgeht: „Man sieht immer mehr Menschen, die ihre Zeit mit Drogen und Computerspielen verbringen, sowohl mit legalen als auch mit illegalen Drogen“, erklärt er. Harari sagt voraus, dass diejenigen, die sich weigern, sich zu Zwecken der KI-Erweiterung hacken zu lassen, sich dort wiederfinden werden. (Vgl. Miami Standard)

Die Begegnung mit Hararis Gedanken war nicht meine erste Berührung mit der transhumanistischen Bewegung. Vor einigen Jahren sprach ich auf einem vom Zephyr-Institut gesponserten Podium an der Stanford University zum Thema Transhumanismus. Ich kritisierte die Idee des „Human Enhancement“, also des Einsatzes biomedizinischer Technologie nicht zur Heilung von Kranken, sondern um Gesunde „besser als gesund“ zu machen, d. h. größer, schneller, stärker, klüger usw. Die Veranstaltung war von mehreren Studenten des Transhumanist Club in Stanford gut besucht.

Wir hatten eine herzliche Diskussion, und ich genoss es, mich nach dem Vortrag mit diesen Studenten zu unterhalten. Ich erfuhr, dass das Symbol ihrer Studentengruppe H+ („Humanity-Plus“) war. Es waren außergewöhnlich kluge, ehrgeizige und ernsthafte junge Männer und Frauen – typische Stanford-Studenten. Einige von ihnen hatten neben dem Scientific American auch ihren Plato gelesen. Sie wollten die Welt aufrichtig besser machen.

Vielleicht gab es den einen oder anderen heimlichen Autoritaristen unter ihnen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie kein Interesse daran hatten, die Weltherrschaft durch oligarchische, korporatistische Regime zu ermöglichen, die befugt sind, Menschen zu hacken.

Dennoch hatte ich den Eindruck, dass sie die Implikationen der von ihnen angenommenen Axiome nicht verstanden haben. Wir können unsere ersten Prinzipien, unsere grundlegenden Prämissen, wählen, aber dann müssen wir ihnen bis zu ihren logischen Schlussfolgerungen folgen; andernfalls machen wir uns etwas vor.

Diese Stanford-Studenten waren keine Ausreißer, sondern repräsentativ für die lokale Kultur: Der Transhumanismus ist im Silicon Valley enorm einflussreich und prägt die Vorstellungswelt vieler der einflussreichsten Tech-Eliten. Zu den Befürwortern gehören der Philosoph Nick Bostrom von der Oxford University, der Harvard-Genetiker George Church, der verstorbene Physiker Stephen Hawking, der Google-Ingenieur Ray Kurzweil und andere bekannte Persönlichkeiten.

Der transhumanistische Traum

In seiner Rede am WEF 2018 räumt Harari ein, dass die Kontrolle über Daten nicht nur menschliche Eliten in die Lage versetzen könnte, digitale Diktaturen zu errichten, sondern dass das Hacken von Menschen etwas noch Radikaleres ermöglichen könnte: „Eliten könnten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst umzugestalten.“ Während sich das Publikum in Davos aufwärmt, steigert er sich zu einem Crescendo: „Dies wird nicht nur die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit sein, sondern auch die größte Revolution in der Biologie seit dem Beginn des Lebens vor vier Milliarden Jahren.“

Das ist natürlich eine ziemlich große Sache. Denn über Milliarden von Jahren hinweg hat sich an den grundlegenden Spielregeln des Lebens nichts Grundlegendes geändert, wie er erklärt: „Vier Milliarden Jahre lang unterlag alles Leben – Dinosaurier, Amöben, Tomaten, Menschen – den Gesetzen der natürlichen Auslese und den Gesetzen der organischen Biochemie.“ Doch damit ist jetzt Schluss: All dies wird sich bald ändern, wie er erklärt:

Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Auslese durch die Evolution durch intelligentes Design – nicht das intelligente Design eines Gottes über der Wolke, sondern unser intelligentes Design und das Design unserer Wolken: die IBM-Cloud, die Microsoft-Cloud – das sind die neuen Triebkräfte der Evolution. Gleichzeitig kann die Wissenschaft das Leben in die Lage versetzen – nachdem es vier Milliarden Jahre lang auf den begrenzten Bereich der organischen Verbindungen beschränkt war -, in den anorganischen Bereich auszubrechen.

Der einleitende Satz gibt die ursprüngliche Definition der Eugenik von Sir Francis Galton, dem Cousin von Charles Darwin, wieder, der den Begriff Ende des 19. Jahrhunderts geprägt hat: „Was die Natur blind, langsam und unbarmherzig tut [Evolution durch natürliche Auslese], kann der Mensch vorsorglich, schnell und freundlich tun [Evolution durch unsere eigene intelligente Gestaltung – oder durch die der Wolke].“ Aber wovon spricht Harari in diesem letzten Satz – vom Ausbruch des Lebens in den anorganischen Bereich?

Seit den Anfängen der modernen Computertechnik träumen Transhumanisten davon, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, den Informationsgehalt unseres Gehirns oder unseres Geistes (wenn Sie an einen Geist glauben) in eine Art massives Computersystem, eine digitale Wolke oder einen anderen technischen Speicher hochzuladen, der riesige Datenmengen speichern kann.

Nach diesem materialistischen Menschenbild brauchen wir unseren menschlichen Körper nicht mehr, der uns am Ende doch immer im Stich lässt. Indem wir diese sterbliche Hülle ablegen – diesen organischen Staub, der immer wieder zu Staub wird – werden wir die technologischen Mittel finden, um… nun ja, um ewig zu leben. Das ewige Leben in der digitalen Wolke oder im Großrechner im Himmel ist die Eschatologie der Transhumanisten: Erlösung durch digitale Technologie.

Dieses Projekt ist natürlich physisch (und metaphysisch) unmöglich, denn der Mensch ist eine untrennbare Einheit aus Körper und Seele – kein Geist in der Maschine, nicht nur ein Stück Software, das auf eine andere Hardware übertragen werden kann. Aber lassen wir das erst einmal beiseite und schauen wir uns stattdessen an, was uns dieser eschatologische Traum über die transhumanistische Bewegung verrät.

Diese phantasievollen Höhenflüge haben offensichtlich den Bereich der Wissenschaft weit hinter sich gelassen. Der Transhumanismus ist eindeutig eine Religion – und zwar eine besondere Form der neugnostischen Religion. Er zieht heute Anhänger an – einschließlich gebildeter, wohlhabender, mächtiger und kulturell einflussreicher Anhänger -, weil er an unerfüllte, zutiefst religiöse Bestrebungen und Sehnsüchte anknüpft. Sie ist eine Ersatzreligion für ein säkulares Zeitalter.

Diese abscheuliche Kraft

Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das Buch von C.S. Lewis, The Abolition of Man (Die Abschaffung des Menschen), für unsere Zeit ist. Lewis bemerkte einmal, dass sein dystopischer Roman That Hideous Strength (Diese abscheuliche Kraft), der dritte Teil seiner „Weltraumtrilogie“, The Abolition of Man in fiktiver Form sei. Diejenigen, die aus Huxleys Brave New World und Orwells Nineteen Eighty-Four gelernt haben, täten gut daran, auch That Hideous Strength zu lesen, einen unterschätzten Beitrag zum Genre der dystopischen Fiktion.

Schon 1945 sah Lewis Yuval Harari und seine transhumanistischen Gesinnungsgenossen am Horizont voraus. Er persiflierte ihre Ideologie auf brillante Weise in der Romanfigur des Filostrato, eines ernsthaften, aber zutiefst fehlgeleiteten italienischen Wissenschaftlers.

In der Geschichte übernimmt eine Gruppe von Technokraten eine idyllische Universitätsstadt in England – man denke an Oxford oder Cambridge – und macht sich sofort an die Arbeit, die Dinge nach ihren Vorstellungen von der Zukunft zu verändern. Der Protagonist des Romans, Mark Studdock, wird von der Universität in das neue Institut der Technokraten berufen. Mark möchte vor allem Teil der progressiven Gruppe sein, des „inneren Rings“, der das nächste große Ding steuert. Seine ersten Tage im N.I.C.E. (National Institute for Coordinated Experiments) verbringt er mit dem vergeblichen Versuch, herauszufinden, was seine neue Aufgabe genau beinhaltet.

Schließlich findet er heraus, dass er hauptsächlich beauftragt wurde, Propaganda zu schreiben, um die Aktivitäten des Instituts in der Öffentlichkeit zu erklären. Etwas entmutigt – schließlich ist er Sozialwissenschaftler und kein Journalist – setzt er sich eines Tages mit Filostrato, einem Mitglied des inneren Kreises des N.I.C.E., zum Mittagessen zusammen und erfährt ein wenig über die Weltanschauung dieses Wissenschaftlers.

Zufällig hat der Filostrato gerade den Auftrag erteilt, einige Buchen auf dem Gelände des Instituts zu fällen und durch Bäume aus Aluminium zu ersetzen. Jemand am Tisch fragt natürlich nach dem Grund und bemerkt, dass ihm die Buchen sehr gefallen haben. „Oh, ja, ja“, antwortet Filostrato. „Die schönen Bäume, die Gartenbäume. Aber nicht die Wilden. Ich habe die Rose in meinem Garten, aber nicht den Dornbusch. Der Waldbaum ist ein Unkraut.“

Filostrato erklärt, dass er in Persien einmal einen Metallbaum gesehen hat, „der so natürlich ist, dass er täuscht“, und von dem er glaubt, dass er perfektioniert werden könnte. Sein Gesprächspartner wendet ein, dass ein Baum aus Metall kaum mit einem echten Baum vergleichbar sei. Doch der Wissenschaftler lässt sich nicht beirren und erklärt, warum der künstliche Baum besser ist:

„Aber bedenke die Vorteile! Wenn du ihn an einem Ort satt hast, tragen ihn zwei Arbeiter an einen anderen Ort: wohin du willst. Er stirbt nie. Kein Laub, das fällt, keine Zweige, keine Vögel, die Nester bauen, kein Dreck und kein Durcheinander.“

„Ich nehme an, ein oder zwei, als Kuriositäten, könnten recht amüsant sein.“

„Warum ein oder zwei? Ich gebe zu, im Moment brauchen wir Wälder für die Atmosphäre. Wir werden bald einen chemischen Ersatz finden. Und warum dann überhaupt natürliche Bäume? Ich sehe auf der ganzen Erde nichts anderes als den Kunstbaum vor. In der Tat, wir säubern den Planeten.“

Auf die Frage, ob er damit meint, dass es überhaupt keine Vegetation geben würde, antwortet Filostrato: „Genau. Man rasiert sich das Gesicht: sogar auf die englische Art und Weise rasiert man sich jeden Tag. Eines Tages rasieren wir den Planeten.“ Jemand fragt sich, was die Vögel davon halten werden, aber Filostrato hat auch für sie einen Plan: „Ich würde auch keine Vögel haben. Auf dem Kunstbaum würde ich die Kunstvögel alle singen lassen, wenn man einen Schalter im Haus drückt. Wenn man das Singen satt hat, schaltet man sie ab. Betrachten Sie noch einmal die Verbesserung. Keine Federn fallen herum, keine Nester, keine Eier, kein Schmutz.

Mark entgegnet, dies käme der Abschaffung so ziemlich allen organischen Lebens gleich. „Und warum nicht?“ entgegnet Filostrato. „Es ist einfache Hygiene.“ Und dann hören wir, in Anlehnung an die Rhetorik von Yuval Harari, Filostratos hochtrabende Rede, die auch auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos gut aufgehoben gewesen wäre:

„Hört zu, meine Freunde. Wenn ihr ein verrottetes Ding in die Hand nehmt und feststellt, dass organisches Leben darauf herumkrabbelt, sagt ihr dann nicht: ‚Oh, dieses schreckliche Ding. Es ist lebendig‘, und lasst es dann fallen? … Und ihr, besonders ihr Engländer, seid ihr nicht feindselig gegenüber jedem organischen Leben außer eurem eigenen auf eurem eigenen Körper? Anstatt es zuzulassen, habt ihr das tägliche Bad erfunden….Und was nennt ihr schmutzigen Schmutz? Ist es nicht gerade das Organische? Mineralien sind sauberer Schmutz.

Aber der wirkliche Dreck ist das, was von Organismen kommt – Schweiß, Spucke, Ausscheidungen. Ist nicht Ihre ganze Vorstellung von Reinheit ein einziges großes Beispiel? Das Unreine und das Organische sind austauschbare Begriffe…. Schließlich sind wir selbst Organismen.

„Ich gebe es zu … In uns hat das organische Leben den Geist hervorgebracht. Er hat seine Arbeit getan. Danach wollen wir nichts mehr von ihm. Wir wollen nicht mehr, dass die Welt mit organischem Leben überzogen ist, wie das, was ihr den blauen Schimmel nennt – alles sprießt und knospt und brütet und verrottet. Wir müssen es loswerden. Nach und nach, natürlich.

Langsam lernen wir, wie. Wir müssen lernen, unser Gehirn mit immer weniger Körper leben zu lassen: Wir müssen lernen, unseren Körper direkt mit Chemikalien aufzubauen und ihn nicht mehr mit totem Ungeziefer und Unkraut vollzustopfen. Wir lernen, wie wir uns ohne Kopulation fortpflanzen können.“

Jemand wirft ein, dass dieser letzte Teil nicht nach viel Spaß klingt, aber Filostrato antwortet: „Mein Freund, du hast bereits den Spaß, wie du ihn nennst, von der Fruchtbarkeit getrennt. Der Spaß selbst beginnt zu vergehen….Natur selbst beginnt, den Anachronismus wegzuwerfen. Wenn sie ihn weggeworfen hat, dann wird echte Zivilisation möglich.“

Bedenken Sie, dass dies Jahrzehnte vor der Erfindung der In-vitro-Fertilisation und anderer Technologien zur künstlichen Befruchtung sowie vor der sexuellen Revolution geschrieben wurde, die eine breite Akzeptanz der Antibabypille mit sich brachte. Wie Lewis am Ende des Romans enthüllt, wird die N.I.C.E. jedoch nicht von brillanten Wissenschaftlern kontrolliert, sondern steht letztlich unter der Herrschaft dämonischer Kräfte.

Sowohl in der realen Figur des Harari als auch in der fiktiven Figur des Filostrato finden wir Männer, die die Idee begrüßen, ja sogar feiern, dass der Mensch das schmutzige Geschäft des organischen Lebens ablegen und seine körperliche Existenz irgendwie in sterile anorganische Materie übertragen kann. In beiden Figuren begegnen wir der Art von Männern, die die ganze Erde mit Handdesinfektionsmittel bleichen wollen.

Wurden wir nicht während des Covid in die Richtung von Filostratos Traum gestoßen, vielleicht ein bisschen zu weit, als wir versuchten, unsere Lebenswelt vollständig zu desinfizieren und zu hygienisieren und unsere gesamte Kommunikation in die digitale Welt zu verlegen?

Haben wir uns nicht auch in diese Richtung bewegt, indem wir mehr wache Stunden vor Bildschirmen in einer virtuellen Welt verbringen, als mit Menschen in der realen Welt zu interagieren, während Unmengen von Verhaltensdaten aus jedem unserer Tastenanschläge und Klicks für eine prädiktive Analyse durch KI extrahiert werden?

Die organische Materie ist lebendig, während die anorganische Materie tot ist. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass der Traum der Transhumanisten letzten Endes eine Philosophie des Todes ist. Aber wir müssen zugeben, dass sie bei vielen der heutigen Eliten zu einer einflussreichen Philosophie geworden ist.

Auf die eine oder andere Weise sind wir alle von der irrigen Vorstellung verführt worden, dass wir durch massiv koordinierte Wachsamkeit und den Einsatz von Technologie unser Lebensumfeld von Krankheitserregern befreien und unsere Welt vollständig reinigen könnten – vielleicht sogar den Tod vereiteln.

Wie der italienische Philosoph Augusto Del Noce feststellte, verfehlen Philosophien, die von falschen Voraussetzungen ausgehen, nicht nur ihren Zweck, sondern führen unweigerlich zum genauen Gegenteil ihrer erklärten Ziele. Der Transhumanismus strebt nach überlegener Intelligenz, übermenschlicher Kraft und unendlichem Leben.

Da er jedoch auf einer völlig falschen Vorstellung davon beruht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, werden wir uns, wenn wir den transhumanistischen Traum leichtsinnig annehmen, stattdessen in einer alptraumhaften Dystopie von Dummheit, Schwäche und Tod wiederfinden.

Quelle: https://brownstone.org/articles/transhumanism-and-ai-an-ideology-of-death/

