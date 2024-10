Der Wirtschaftsumbau von Robert Habeck, insbesondere seine Versuche, die Energiewende voranzutreiben, steht vor einem kolossalen Scheitern. Eine lange Liste gescheiterter Projekte, die er als Prestigeprojekte ankündigte, zeigt das Ausmaß seines Versagens und wirft die Frage auf, ob die deutsche Wirtschaft unter seiner Führung wirklich zukunftsfähig ist.

Eines der prominentesten Beispiele ist der geplante Bau einer Produktionsanlage für „grünen Stahl“ bei ThyssenKrupp. Dieses Projekt sollte die deutsche Stahlindustrie revolutionieren, indem es Stahl mithilfe von Wasserstoff statt Kohle produziert, um so CO₂ zu reduzieren. Trotz Milliarden an Steuergeldern für das Projekt droht es nun zu scheitern. ThyssenKrupp erwägt, die 3-Milliarden-Euro-Anlage komplett zu stoppen, weil die Kosten explodiert sind und die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Stahl massiv infrage gestellt wird. Bereits ausgezahlte Fördergelder in Höhe von 500 Millionen Euro könnten nun für ein gescheitertes Projekt verpuffen.

Auch das Intel-Projekt, das den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg vorsah, ist ins Stocken geraten. Obwohl 10 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen zugesagt wurden, wurden die Pläne zunächst auf Eis gelegt. Hier zeigt sich die dramatische Lage: Selbst mit massiven Finanzspritzen kann Habeck es nicht schaffen, solche Zukunftsprojekte zu realisieren.

Habeck hat sich mit seinen ambitionierten Zielen zur Transformation der deutschen Wirtschaft übernommen. Der sogenannte „grüne Stahl“ und die Chipfabrik in Magdeburg stehen exemplarisch für sein Scheitern. Projekte, die als Leuchttürme der Energiewende gedacht waren, entpuppen sich als unkontrollierte Kostenfallen, die weder nachhaltig noch wirtschaftlich tragfähig sind. Während Deutschland in Sachen Energiewende immer weiter hinterherhinkt, ziehen asiatische und amerikanische Wettbewerber davon. Die hohen Energiepreise und eine schlecht durchdachte Industriepolitik setzen den deutschen Industriestandort zusätzlich unter Druck.

Robert Habecks politische Inkompetenz, seine Unfähigkeit, die deutsche Industrie nachhaltig zu transformieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu halten, hat die Energiewende zu einem teuren, ineffizienten Debakel gemacht. Wenn er weiter auf diese Weise agiert, riskiert er, Deutschland von einem der stärksten Industrieländer in eine Nation der verpassten Chancen zu verwandeln.

