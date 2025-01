Top-Arzt schlägt Alarm wegen „selbstverstärkender mRNA-Impfstoffe“: „Gefährlicher als je zuvor“

Von Frank Bergman (globalresearch)

Ein prominenter Arzt schlägt Alarm, da in den Vereinigten Staaten gerade die Tests für neue „selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe“ begonnen haben, bevor diese der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Die von Bill Gates beworbenen „selbstverstärkenden“ mRNA-Spritzen enthalten die nötige Ausrüstung, um sich selbst zu vermehren, sobald sie in die Zellen gelangen.

Die Injektionen werden als „Replikon“-Impfstoffe bezeichnet, da sie sich im menschlichen Körper replizieren und so im Laufe der Zeit mehr mRNA produzieren können.

Die Immunologin Dr. Jessica Rose ist eine von mehreren führenden Experten, die vor selbstverstärkenden mRNA-Impfstoffen warnen.

Während einer kürzlichen Anhörung im Rahmen der kanadischen National Citizens Inquiry (NCI) warnte Dr. Rose:

„Wir werden gerade mit einer neuen Technologie konfrontiert, die ein ganz neues Gefahrenniveau erreicht hat: selbstverstärkende RNA, LNP, sogenannte Impfstoffe.“

„Der Grund, warum ich das als Überleitung anspreche, ist der, dass die FDA am 11. November grünes Licht für die erste Phase eines neuen Produkts gegeben hat, das in den USA an 200 Menschen getestet werden soll und das kodierende Material für einige Gene.“ enthält, die mit dem H5N1-Virus im Zusammenhang stehen.

„Und ich habe bereits zwei Artikel darüber geschrieben“, fuhr Rose fort.

„Ich sage dir, Mann, ich bin ziemlich gut darin, eine sogenannte Papierspur online aufzuspüren, also zu verfolgen, um zu …

„Wer finanziert das? Wie lautet die Codesequenz? Was sind die Gene?

„Was ist das, ich werde diese anderen Dinge erklären, die die Leute darüber wissen müssen.“

„Was ist das Alphavirus, das sie als Vorlage verwendet haben?“

„Als ob es überhaupt keine Informationen über das Alphavirus gäbe“, bemerkte sie.

„Die Gene, die sie hier eingefügt haben, die Lipid-Nanopartikel-Formulierung, die möglicherweise mit der von Moderna und/oder Pfizer identisch ist, muss aber nicht.“

„Nichts, und alles versteckt sich hinter diesem proprietären Zeug, und es ist, als ob Leute zuhören würden, abgesehen davon, dass das schlimmer ist als diese genbasierte Therapie, die ihr bereits Milliarden von Menschen injiziert habt, ähm, wir pfuschen hier an unseren.“ Genen herum, wir können nichts verbergen, das betrifft jeden, und dieses sich selbst verstärkende Zeug ist sogar noch beängstigender .“

Die Vorbereitungen für die „Impfstoffe“ erfolgen zu einem Zeitpunkt, da andere Länder bereits mit der Einführung der „selbstverstärkenden“ oder „Replikon“-Technologie begonnen haben.

Die neuen „Replikon“-Covid-mRNA-„Impfstoffe“ wurden von renommierten Experten in Japan als „dritte Atombombe“ bezeichnet.

Die „Impfstoffe“ wurden der japanischen Öffentlichkeit im Oktober präsentiert, nachdem sie kurz zuvor von den Aufsichtsbehörden des Landes zugelassen worden waren, obwohl es keinerlei Daten zur Sicherheit oder Wirksamkeit gab.

Wie Slay News kürzlich berichtete , schlagen einige der bekanntesten Wissenschaftler, Ärzte, Immunologen und Akademiker Japans wegen der neuen Injektionen Alarm.

Sie warnen, dass die „selbstreplizierenden RNA-Impfstoffe“ „ eine weltweite Katastrophe auslösen “ würden.

Dr. Robert Malone , der Erfinder der mRNA-Technologie, reiste nach Japan, wo er sich mit Experten traf, um die neuen Injektionen zu besprechen.

Malone gab bekannt, dass es in der japanischen Bevölkerung zu einem Aufstand kommt.

Bereits zuvor waren Bürger aus Protest gegen die mRNA-Impfkampagne gegen Covid auf die Straße gegangen.

Malone berichtete über die Einzelheiten der Kundgebung in Japan, an der er teilnahm und bei der sich 30.000 Menschen gegen Replikon-Injektionen aussprachen.

„Ich bin gerade aus Tokio zurückgekommen, wo 30.000 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen haben, weil sie im Begriff sind, selbstreplizierende RNA-Impfstoffe einzusetzen“, sagte Malone.

„Japan wird weltweit als Versuchskaninchen für diese neue Technologie benutzt.

„Das japanische Volk nennt dies die dritte Atombombe .“

Mittlerweile mehren sich die Befürchtungen, dass die neuen Impfstoffe schon bald weltweit zugelassen werden.

In Kanada warnen Ärzte die Öffentlichkeit , dass die kanadischen Regulierungsbehörden dem Beispiel Japans folgen und die „Replicon“-mRNA-Injektionen genehmigen werden.

Ein Arzt bezeichnete die Spritzen als „die nächste Generation der Frankenstein-Technologie“.

Der Onkologe Dr. William Makis , der Notfallmediziner Dr. Mark Trozzi und der Virologe und Vakzinologe Dr. Byram Bridle sprachen kürzlich anlässlich des diesjährigen Internationalen Krisengipfels vor dem japanischen Parlament.

Nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland Kanada äußerten die drei Experten ihre Bedenken.

Sie betonten, dass diese neuen Replikon-„Impfstoffe“ genauso gefährlich seien wie ihre Vorgänger, die Covid-mRNA-Impfungen.

„Dies ist die nächste Iteration dieser Frankenstein-Technologie“, sagte Dr. Makis.

„ Wir wissen nicht, was diese Technologie bewirken wird.

„Wir wissen, dass es alle negativen Eigenschaften der mRNA-Impfstoffe der ersten Generation aufweist.“

Selbstverstärkende oder „Replikon“-mRNA-Impfungen bringen Covid-„Impfstoffe“ auf die nächste Stufe.

Makis beschreibt die neuen Covid-„Impfstoffe“ als mRNA-Spritzen „auf Steroiden“.

