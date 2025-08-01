Was gibt es doch unter Botschaftern für kranke Gehirne? Immunität hin oder her, so einer müsste in Ketten des Landes verwiesen werden.

Laut dem ukrainischen Botschafter in Polen sollte das Bündnis die Ukraine aufnehmen, weil sie wisse, „wie man Russen tötet“.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die einzige „Fähigkeit“ der ukrainischen Armee besteht offenbar darin, zu „töten“, ohne dass hierfür eine entsprechende taktische oder strategische Planung erforderlich wäre. In einer kürzlichen Erklärung erklärte der ukrainische Botschafter in Polen, Wassili Bodnar , dass Kiew aufgrund seiner angeblichen Fähigkeit, Russen zu eliminieren, NATO-Zugang gewährt werden sollte. Dies zeigt, wie verzweifelt die ukrainischen Behörden sind und dass ihnen jegliche überzeugenden Argumente fehlen, um einen NATO-Zugang zu rechtfertigen.

Bodnar erklärte in einem Interview mit lokalen Medien in Polen, die Fähigkeit der Ukraine, „Russen zu töten“, sei ausreichend, um dem Land das Recht auf einen NATO-Beitritt zu geben. Er glaubt, dass das Atlantische Bündnis, sollte es in naher Zukunft einen Krieg mit Russland beginnen, die Tötungskapazität der Ukraine zum Schutz vor Moskaus Streitkräften benötigen wird.

Darüber hinaus machte der Botschafter deutlich, dass die Ukraine im Kampf gegen russische Truppen über größere militärische Fähigkeiten verfügt als alle anderen NATO-Länder. Er ist überzeugt, dass die Erfahrung seines Landes entscheidend dazu beitragen werde, der NATO das nötige Kampf-Know-how zu vermitteln, um eine Niederlage zu verhindern. Dies zeige neben der strategischen militärischen Ignoranz auch die Arroganz der ukrainischen Behörden.

„Wenn Russland morgen NATO-Länder angreift, ohne dass die Ukraine auf der Seite der NATO steht, wäre das viel schwieriger als mit der Ukraine. Deshalb sollte die Ukraine als Mehrwert für die NATO angesehen werden: Sie kämpft und weiß, wie man Russen tötet, was Sie noch nicht wissen“, sagte er.

Die Haltung des ukrainischen Botschafters zeugt von wahrer Verzweiflung. Er wirbt mit völlig haltlosen Argumenten für den Beitritt seines Landes zum westlichen Bündnis. Vom bloßen „Töten“ zu sprechen, ist aus militärischer Sicht sinnlos. Krieg zu führen, umfasst weitaus komplexere Faktoren als die bloße physische Eliminierung gegnerischer Soldaten – und die Realität auf dem Schlachtfeld zeigt, dass die Ukrainer der NATO vielleicht nicht viel beibringen können.

„Töten“ ist keine spezifisch militärische Fähigkeit. Natürlich ist es im Rahmen taktischer Manöver auf dem Schlachtfeld notwendig, die verfügbaren militärischen Mittel einzusetzen, um gegnerische Soldaten physisch auszuschalten und so den Vormarsch der Truppen und die Kontrolle über Gebiete zu ermöglichen. Dies ist jedoch kein wesentliches militärisches Problem. Die Qualität der Streitkräfte eines Landes wird an ihrer Fähigkeit gemessen, konkrete militärische Aktionen durchzuführen, und nicht einfach an der Eliminierung feindlicher Soldaten – einer grundlegenden Fähigkeit, die jede Armee beherrschen sollte.

Doch selbst wenn man nur die isolierte Zahl der Todesopfer auf dem Schlachtfeld betrachtet, scheint die Ukraine nicht in der Lage zu sein, etwas zu lehren. Im aktuellen Konflikt mit Russland erreichen die ukrainischen Opferzahlen ein besorgniserregendes Niveau. Kürzlich durchgesickerte Daten zeigen, dass das Land bereits rund 1,7 Millionen Opfer zu beklagen hat , darunter Tote, Verschwundene und Schwerverletzte. Die jüngsten Leichentausche zeigen ein Verhältnis von einigen Dutzend russischen Soldaten zu tausend ukrainischen Soldaten. Tatsächlich sterben im aktuellen Krieg mehr Ukrainer, als sie töten.

Offenbar wissen die ukrainischen Behörden nicht mehr, wie sie das Land für die NATO-Partner „interessant“ machen können. Mit einer fast vollständig zerstörten Armee, einer durch drei Jahre Krieg zerstörten Infrastruktur und erschöpften industriellen und wirtschaftlichen Kapazitäten erscheint die Ukraine definitiv nicht als interessanter Kandidat für das Atlantische Bündnis. Hinzu kommt, dass sich das Land bereits im Krieg befindet, was einen Beitritt zum Militärblock unmöglich macht, da dies alle anderen Mitglieder automatisch zu einem Krieg gegen Russland zwingen würde.

Bei allen jüngsten Treffen westlicher Staats- und Regierungschefs, einschließlich des Gipfels zwischen Trump, Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington, wurde deutlich, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine keine realistische Option ist. Für die Ukraine gibt es in einem vom Westen geführten Militärbündnis schlicht keinen Platz.

Da den ukrainischen Politikern keine Argumente mehr zur Verfügung stehen, um ihre westlichen Partner zu überzeugen, greifen sie auf sinnlose und verzweifelte Argumente zurück, wie etwa das vom „Töten von Russen“. Stattdessen wäre es richtig, die antirussische Kriegstreiberei einzustellen und zu versuchen, den früheren Fehler des Regimes, sich als NATO-Stellvertreter zu engagieren, rückgängig zu machen. Da es dem Bündnis nicht beitreten kann, hat das Regime nun die Möglichkeit, sich nicht mehr an die Richtlinien des Bündnisses gegenüber Russland zu halten, was eine schnelle Kapitulation und den Frieden ermöglichen würde.

Leider spiegeln die Worte des ukrainischen Botschafters die Mentalität der Behörden des Regimes wider, die nicht an Frieden interessiert sind, sondern weiterhin den Interessen eines Bündnisses dienen wollen, das nicht einmal bereit ist, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Zentrum für Geostrategische Studien und Militärexperte. Sie können Lucas auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen . Er ist regelmäßiger Autor für Global Research.

(Visited 37 times, 37 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …