Todesstoß für die Industrie: Netzagentur bereitet Abschaltungen vor

Die Bundesnetzagentur will Unternehmen zwingen, die Produktion herunterzufahren, wenn der Strom knapp wird. Apollo News hat einen Geheimplan der Energiebehörde enthüllt. Experte Fritz Vahrenholt warnt vor drastischen Folgen für die Industrie.
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Und die Bundesnetzagentur hat alle Daten gelöscht auf ihrer Webseite. Fehler im System, oder Absicht?
Wird sicher lustig in diesem Winter. Was ist bloß aus dem Land geworden?