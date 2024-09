Todesfälle aller Art nehmen unter Covid-Geimpften zu

Eine alarmierende neue Studie hat ergeben, dass die Zahl der Todesfälle aller Ursachen bei Personen, die den Covid mRNA-Impfstoff erhalten haben, im Vergleich zu nicht geimpften Personen dramatisch ansteigt.

von Frank Bergman (dirtyworld1)

Dies geht aus einer Studie hervor, die von einem italienischen Forscherteam unter der Leitung von Professor Marco Alessandria von der Universität Turin und Dr. Alberto Donzelli von der Unabhängigen Medizinisch-Wissenschaftlichen Kommission Italiens durchgeführt wurde.

Die Forscher analysierten Daten aus einer zuvor veröffentlichten Studie von Rosso et al. über die Bevölkerung der überwiegend ländlichen italienischen Provinz Pescara.

Die Forscher waren jedoch besorgt über das Problem des “Immortal Time Bias” (ITB), das frühere Studien mit Covid-Impfstoffen beeinträchtigt hatte.

Sie erklären, dass das häufige Problem des ITB zu irreführenden Studienergebnissen führen kann und dies ihrer Meinung nach bei den meisten Studien der Fall war, die behaupteten, dass Covid-Impfstoffe sicher seien.

Sie weisen darauf hin, dass in einer typischen Studie Todesfälle im Kontext eines Impfstoffes nur dann erfasst werden, wenn die Teilnehmer während der Studiendauer gestorben sind.

Wenn unter anderem eine sechsmonatige Studie über die Sicherheit von Covid-Spritzen ergibt, dass niemand in diesem Zeitraum gestorben ist, würden die Forscher zu dem Schluss kommen, dass die Injektionen “sicher” sind.

Würden jedoch 90 Prozent der Teilnehmer nach einem Jahr sterben, wären sie in der Studie nicht erfasst und das offensichtliche Risiko würde nicht deutlich.

Vor diesem Hintergrund führten die Forscher eine neue Studie durch, in der die Daten von Rosso et al. überarbeitet und an die ITB angepasst wurden.

Professor Alessandria und sein Team haben die Ergebnisse ihrer jüngsten retrospektiven Kohortenstudie in der Fachzeitschrift MDPI Microorganisms veröffentlicht.

Nachdem sie die frühere Studie angepasst hatten, um solche Verzerrungen zu verringern, kamen die Forscher zu einigen beunruhigenden Ergebnissen.

Sie stellten fest, dass die Gesamtmortalität in der Gruppe der mit Covid Geimpften im Vergleich zu der nicht geimpften Gruppe deutlich anstieg.

Die für die Studie erhobenen Daten beziehen sich auf die Bevölkerung von Pescara mit rund 320.000 Einwohnern.

Die Autoren konzentrierten sich insbesondere auf große Kohorten, lange Nachbeobachtungszeiträume und Anpassungen für die durch die ITB beeinflussten Störfaktoren.

Ihr Ziel war es, die tatsächliche Wirksamkeit der Covid mRNA-Impfkampagne zu überprüfen, indem sie das Risiko für alle Todesursachen zwischen der geimpften und der ungeimpften Bevölkerung verglichen.

Um die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs zu untersuchen, verglichen die italienischen Autoren das Risiko für alle Todesursachen zwischen der geimpften und der ungeimpften Bevölkerung.

Alle Probanden wurden an einem einzigen Stichtag untersucht, und die Forscher betrachteten das Ergebnis “Todesfälle aller Ursachen”, um die Überlebensverteilung der ungeimpften Gruppe mit den verschiedenen Impfstatus zu vergleichen.

Bei der Berechnung der Gesamtmortalität stellten die Forscher fest, dass die Gesamtmortalität bei denjenigen, die mindestens eine Dosis Covid mRNA erhalten hatten, 2,4-mal höher war als bei denjenigen, die nicht geimpft worden waren.

Bei denjenigen, die zwei Dosen erhalten hatten, gab es 1,98-mal so viele Todesfälle aller Art.

Die Forscher warnen davor, dass die “berechnete reduzierte mittlere Überlebenszeit und die reduzierte mittlere verlorene Zeit” einen “signifikanten Nachteil für die geimpften Populationen” darstellen.

Während der COVID-19-Pandemie war die Welt weitgehend geimpft.

Die Bevölkerung in den Industrieländern, z. B. in Europa, war überwiegend geimpft, aber zwischen 10 % und 40 % waren nicht geimpft, d. h. es gab zwei verschiedene Kohorten.

Die italienischen Forscher stellten jedoch fest, dass die Gesamtsterblichkeitsrate nach Einführung der COVID-19-Gegenmaßnahmen immer noch signifikant höher war als zuvor.

Angesichts der Abhängigkeit von Gesundheitspolitikern, Regierungen, Medien und Gesundheitssystemen von Beobachtungsstudien zur Wirksamkeit von Impfstoffen in der Praxis betont das italienische Studienteam, wie wichtig es ist, dass solche Studien wirklich zuverlässig und möglichst frei von Verzerrungen sind.

Die Autoren äußern ernsthafte Bedenken, dass die Mehrzahl der Beobachtungsstudien, die die angebliche Wirksamkeit der Covid mRNA Injektionen belegen, in hohem Maße irreführend sein könnten.

Die Studie reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Belegen, die auf erhebliche Risiken im Zusammenhang mit mRNA-Injektionen hinweisen.

Wie Slay News bereits berichtete, hat eine weitere alarmierende neue Studie gerade bestätigt, dass Millionen von Amerikanern, die Covid mRNA-Spritzen erhalten haben, plötzlich als “Nebenwirkung” der Injektionen gestorben sind.

Die Studie, die von zwei Forschern der deutsch-jordanischen Universität SEEIT, Fakultät für Informatik, und der Universität Petra, Fakultät für Informationssysteme, in Jordanien durchgeführt wurde, ergab, dass fast 3 Prozent der mit Covid geimpften Personen nach der Impfung starben.

Die Forscher versuchten, eine umfassende Liste aller bekannten Nebenwirkungen der Covid-mRNA-Injektionen zu erstellen.

Die Studie, die in der Fachzeitschrift Informatics in Medicine Unlocked veröffentlicht wurde, ergab, dass 2,9 Prozent der Geimpften durch den Impfstoff” starben.

Bei geschätzten 230 Millionen Amerikanern, die als “vollständig geimpft” gelten, sind der Studie zufolge allein in den USA 6,67 Millionen Menschen durch Injektionen gestorben.

Quelle: https://slaynews.com/news/all-cause-deaths-surging-covid-vaxxed-study-warns

