The Winning Team

von Egon W. Kreutzer

Die alte Formel „Never change a winning Team“ hat ausgedient, seit der Profifußball bis zu fünf Auswechslungen pro Mannschaft und Spiel gestattet. Das war einmal ganz anders. Bis 1965 musste die Mannschaft, die bei Anpfiff auf dem Platz stand, auch durchhalten bis zum Ende. Wenn ein Spieler verletzt ausschied, musste eben in Unterzahl weitergespielt werden.So brutal diese Regel auch war, entsprach sie doch dem archaischen Muster, nach dem sich einst robuste Heere auf den Schlachfeldern gegenüberstanden und sich vom Morgen bis zum Abend gegenseitig niedermetzelten.Als es dann 1965 erlaubt wurde, einen verletzten Spieler durch einen Auswechselspieler zu ersetzen, war ein Damm gebrochen. Zum taktischen Foul kam die taktische Verletzung. Ab 1967 durfte dann auch ohne Verletzungspech einmal gewechselt werden. 1970 waren es schon zwei Auswechslungen, 1995 drei – und seit 2020 sind es fünf.Von einem „Winning Team“ kann nicht mehr die Rede sein. Von „Elf Freunde sollt ihr sein!“ auch nicht mehr. Schon gar nicht dann, wenn wenige Minuten vor dem Schlusspfiff die geschonten „Stars“ auflaufen und als „Joker“ den Ball ins Netz donnern.

Nimmt man nun, in Analogie zum Fußball, Friedrich Merz als den Cheftrainer an, so wäre es, nach den Regeln von 1965 möglich gewesen, Jens Spahn, der ohne Fremdeinwirkung über die eigenen Füße gestolpert ist, durch einen Nachrücker zu ersetzen.

Welche Vermutung drängt sich aber auf, wenn der Cheftrainer den Gestürzten nicht einfach durch einen Auswechselspieler ersetzt, sondern gleich die ganze Mannschaft umbaut, den erfolgreichsten Stürmer nach hinten ins Tor ins Kanzleramt stellt, den bisherigen Torhüter zum Fanbeauftragten in der Fraktion ernennt, dann den, der sich selbst nicht zutraut, das Tor zu treffen, in den Sturm stellt, einen weiteren, zusätzlichen Spieler auf den Platz stellt, als Verbindungsmann zur Zweiten Liga, und dann noch einen Wechsel durchführen will, der aber misslingt, weil der auf den Platz Gerufene stur auf der Bank sitzen bleibt, statt dem Ruf des Trainers zu folgen, und der schon vom Platz Genommene ganz fix das Trikot wieder überziehen muss?

Nun, es war von Anfang an kein „Winning Team“. Wer auch immer im Vereinsvorstand den Kader zusammengestellt hat, hat durchaus ein paar Fehleinkäufe getätigt. Der Trainer hat dann halt einfach mal genommen was da war. Im Ergebnis wurde erfolglos herumgekickt, während die Gegner auf der Anzeigetafel der Demoskopen einen grenzenlosen Höhenflug erlebten. Das einzige Gute, was der Bundestrainer gesehen hat, war das Tor von Stürmer Warken. Dem folgte allerdings sein katastrophaler Fehlschluss: Gute Spieler müssen da eingesetzt werden, wo es am meisten brennt. Nun dribbelt der Stürmer zwischen den Torpfosten hin und her und der Ausputzer aus der Innenverteidigung soll als einsame Spitze vor dem Tor auftauchen und darauf warten, dass er von einem der übrigen Feldspieler mit einer schönen Flanke bedient wird. Halleluja! Wer hätte gedacht, dass ich einmal dem Nagelsmann nachtrauern würde. Aber, halt! Der ist ja jetzt frei! Vergiss es. Für das Bundeskanzlergehalt wird er es nicht machen. Der ist das Zwanzigfache gewöhnt, 7 Millionen pro Jahr…

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