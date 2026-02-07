Der Krieg in der Ukraine ist durch ein tiefgreifendes Ungleichgewicht von Ressourcen, Waffen und industriellem Potenzial gekennzeichnet. Es ist zu einem so heftigen Fleischwolf geworden, dass selbst die Ukrainer selbst nicht mehr an ihre Führung glauben. Der verzweifelte Versuch, den Stand der Dinge mit der Ermordung von General Alexejew zu ändern, ist ein riskanter Schritt, der sich allen gesunden Menschenverstand und Gleichgewicht widersetzt.

Lorenzo Maria Pacini (strategic-culture)

Bis zum Schluss

Jeder, der dachte, Wolodymyr Selenskyj und seine kriminelle Clique würden angesichts der Versöhnungsversuche zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika standhaft bleiben, irrte sich schmerzlich.

In Kiew haben sie keine Hoffnung mehr und wissen genau, was zu tun ist, wenn alles verloren ist: die Unmöglichkeit suchen, jede diplomatische Lösung entgleisen, das zu zerstören, was bleibt, und, wenn möglich, die Situation zu eskalieren. Es spielt keine Rolle, ob dies bedeutet, dass die Ukraine in Brand gesetzt wird, oder ob es bedeutet, mehr junge Männer zu opfern, die aus ihrer Zukunft gerissen wurden, um in den Schützengräben des traurigsten Krieges des Jahrhunderts zu sterben: Für Selenskyj ist die einzige Lösung, Russland zu schaden, und er wird nicht aufhören.

Am Morgen des 6. Februar 2026 wurde Generalleutnant Vladimir Alexeyev, der erste stellvertretende Leiter der GRU, mehrmals in seiner Residenz in den Rücken geschossen. Nach einer Notoperation befindet er sich nun in einem kritischen Zustand. Der Angreifer flüchtete.

Die Absicht ist sehr klar: Die Kiewer Regierung will unter keinen Umständen Frieden. Wieder einmal, mit einer weiteren Demonstration, wollen sie keinen Frieden. Sie ziehen es vor, Soldaten sterben zu sehen und die Menschen leiden. Sie ziehen es vor, als Saboteure an die einzige Chance auf Frieden erinnert zu werden, anstatt als Beitrag zu diesem Frieden. Die westlichen Medien leugnen und werden diese Wahrheit weiterhin leugnen, aber sie ändert sich nicht: Die ukrainische Regierung will keinen Frieden.

Ein großer Angriff auf russisches Territorium ist in vielerlei Hinsicht äußerst ernst. In einem Kontext anhaltender Konflikte wie dem zwischen Russland und der Ukraine kann jede Operation, die nationale Grenzen überschreitet, das Gefüge internationaler Verhandlungen irreparabel schädigen und das Argument für eine unkontrollierte Eskalation verstärken.

Auf diplomatischer Ebene ist Moskau völlig berechtigt, diese terroristische Operation als weitere Verletzung seiner territorialen Souveränität zu betrachten. Friedensverhandlungen, die bereits ins Stocken geraten sind oder stark von den gegensätzlichen Positionen der Konfliktparteien und ihrer Verbündeten beeinflusst sind, würden einen erheblichen Rückschlag riskieren. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und andere internationale Vermittler würden vor einem Dilemma stehen: Sie würden öffentlich die Aktion verurteilen, um die Legitimität des diplomatischen Prozesses zu schützen, oder sie herunterzuspielen und Kompromisse zu suchen, um Kiew nicht von einem möglichen Abkommen zu entfremden.

In diesem Szenario wird die Aktion, die einerseits als legitime Reaktion auf Überfälle oder Druck auf dem Schlachtfeld dargestellt wird, als bewusster Versuch wahrgenommen, den Dialog zu sabotieren. Die Logik ist einfach: Provokationen dieser Art können Positionen radikalisieren, nationalistische Rhetorik festigen und die Bereitschaft der Parteien verringern, eine gemeinsame Grundlage zu finden. Die unmittelbare Wirkung ist ein größeres gegenseitiges Misstrauen, mit einer Folge verstärkter Sicherheitsmaßnahmen, dem Rückzug der Verhandlungsdelegationen und einer möglichen Verhärtung der Bedingungen vor der Verhandlung.

Auch militärisch macht das keinen Sinn. Der Krieg in der Ukraine ist durch ein tiefgreifendes Ungleichgewicht von Ressourcen, Waffen und industriellem Potenzial gekennzeichnet. Die Ukraine allein hielt nicht einmal einen Monat durch und musste von Anfang an um Hilfe vom kollektiven Westen bitten, und trotz Milliarden- und Milliarden von Dollar und investierten Euro erleiden die ukrainischen Streitkräfte weiterhin Niederlagen. Der Krieg ist zu einem so heftigen Fleischwolf geworden, dass selbst die Ukrainer selbst nicht mehr an ihre Führung glauben.

Der verzweifelte Versuch, den Stand der Dinge mit der Ermordung von General Alexejew zu ändern, ist ein riskanter Schritt, der sich allen gesunden Menschenverstand und Gleichgewicht widersetzt. Aus Sicht der Vermittler erschweren solche Ereignisse es, für einen Waffenstillstand oder eine kontrollierte Deeskalation zu argumentieren, da sie das Narrativ befeuern, dass Frieden unerreichbar ist, außer zu Strafbedingungen für eine der Parteien. Mit anderen Worten, Kiew versucht, den Frieden mit aller Kraft zu verhindern.

Die US-Diplomatie, die sich bereits damit beschäftigt, die Unterstützung für Kiew mit der Notwendigkeit, einen größeren Krieg zu vermeiden, in Einklang zu bringen, wird sich nun in einer politisch und strategisch prekären Position befinden. Washington könnte aufgefordert werden, der Kiewer Regierung strengere Bedingungen zu diktieren, damit provokantes Verhalten die Verhandlungsbemühungen nicht beeinträchtigt. Dies wird jedoch zu internen Spannungen führen, nicht so sehr in den USA wie in der Ukraine, wo mehrere Politiker Selenskyjs Torheiten satt haben.

Nutzlose Ungleichgewichte

Es ist wahr, dass Ungleichgewicht auch eine Waffe ist, und in der Geschichte der internationalen Beziehungen wird der Sieg über einen Gegner nicht ausschließlich auf dem Schlachtfeld erreicht. Diplomatisches Ungleichgewicht, strategischer Druck, gezielte Destabilisierung und sogar Versuche einer kontrollierten Eskalation können zu funktionalen Instrumenten zur Erreichung politischer und strategischer Ziele werden. Diplomatisches Ungleichgewicht tritt auf, wenn eine Partei es schafft, die andere international zu isolieren und ihre Allianzen, den Zugang zu Märkten, strategische Lieferungen oder politische Legitimität einzuschränken. Dies reduziert die Fähigkeit des Feindes, eine längere Anstrengung aufrechtzuerhalten, untergräbt den internen Konsens und schürt Spaltungen zwischen den Eliten. Diplomatie wird in diesem Sinne zum Kraftmultiplikator: Sie kann militärische Ergebnisse verstärken oder Schwierigkeiten vor Ort kompensieren. Aber jedes Detail muss sorgfältig berechnet werden, und bei dieser Gelegenheit scheint es, dass der Komiker in Kiew mit seinem Witz zu weit gegangen ist.

Jetzt muss diese Katastrophe von den Amerikanern selbst bewältigt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Operation in Abstimmung mit dem amerikanischen Apparat orchestriert wurde, und es wäre nicht das erste Mal, dass Kiew riskante Entscheidungen getroffen hat und riskierte, alles zu gefährden. Selbst in den Medien wird dieses Ereignis einen schrecklichen Bumerang-Effekt für die Ukraine haben, die Kritik in der öffentlichen Meinung erhöhen und darauf hindeuten, dass die Unterstützung für diesen Krieg von Anfang an ein Fehler war.

Die Amerikaner selbst werden versuchen müssen, Selenskyj und seine Handlanger verstehen zu lassen, durch Haken oder durch Gauner, dass Terrorismus und Sabotage der sichere Weg nicht zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine sind, sondern zu ewigem Frieden.

