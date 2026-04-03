Teheran meldet erneuten Abschuss eines US-Kampfjets – USA zerstören iranische Brücke

Iran hat nach eigenen Angaben eine neue Serie groß angelegter Angriffe auf Ziele in Israel gestartet. In der Stadt Petach Tikwa östlich von Tel Aviv wurde ein Werk getroffen, das Drohnen herstellt; Todesopfer oder Verletzte wurden dort zunächst nicht gemeldet. Auch aus Nordisrael wurden Einschläge und Schäden gemeldet, in Haifa sollen mindestens sechs Menschen verletzt worden sein.
Zugleich berichteten iranische Medien von US-amerikanischen und israelischen Angriffen in Iran. In Karadsch wurde demnach eine wichtige Brücke beschädigt; örtliche Behörden meldeten acht Tote und mehr als 95 Verletzte. Die iranischen Streitkräfte erklärten außerdem, ein weiteres US-Kampfflugzeug abgeschossen zu haben. Eine Bestätigung aus den USA gab es dafür zunächst nicht. Parallel dazu laufen diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts.
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Trump ist ganz stolz darauf, daß der zweite Pilot tatsächlich auch vor der iranischen Gefangenschaft gerettet wurde, wie stark verletzt weiß man noch nicht. Er soll sich in einem Haus nach der Bruchlandung versteckt haben und sich dann mit einem Transponder bei seiner Einheit gemeldet haben. Andere Berichte besagen jedoch, daß die USA einen hohen Preis dafür bezahlen mußten. Es scheint mir unwahrscheinlich, daß kein Amerikaner bei der Aktion getötet oder verletzt wurde. Diese Darstellung dürfte also eine der üblichen Lügen von Trump sein!
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ticker-trump-wir-haben-ihn-abgeschossener-us-soldat-gerettet-a5451149.html
„Das US-Militär habe den Offizier in „einer der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ gerettet, er könne „voller Freude mitteilen“, dass der Soldat zwar verletzt, aber „wohlauf“ sei.
„Er wird sich wieder erholen“, schrieb Trump weiter über das gerettete Besatzungsmitglied. Weiter erklärte Trump, er habe das US-Militär angewiesen, „dutzende von Flugzeugen, ausgerüstet mit den tödlichsten Waffen der Welt, zu entsenden“, um den Piloten aufzuspüren.
Es sei „das erste Mal in der Geschichte des Militärs, dass zwei US-Piloten getrennt voneinander tief im feindlichen Gebiet gerettet wurden“, erklärte der US-Präsident. Er fügte hinzu, dass beide Einsätze „ohne einen einzigen amerikanischen Toten oder Verletzten“ abgeschlossen worden seien. Der Pilot des Jets war bereits am 3. April gerettet worden.
Der gerettete Offizier wurde zur medizinischen Versorgung nach Kuwait geflogen. Zwei US-Transportflugzeuge, die für die Evakuierung der Rettungskräfte genutzt wurden, mussten an einem abgelegenen iranischen Stützpunkt zurückgelassen und zerstört werden, um nicht in iranische Hände zu fallen.“ Hinweis: Weil Kuwait den USA bei dem Krieg hilft, wurde es auch bisher ziemlich beschädigt!
„Iran benutzte Piloten als Köder? + Massive Verluste auf beiden Seiten + US-Flugzeuge abgeschossen!“
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„Iran zerstört Israels F-35-Basis, 300 Raketen zerstören Iron Dome, US-Flugzeugträger fliehen“
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„Irans neue Fattah-2-Raketen haben US-Stützpunkte getroffen – Mehrere Treffer bestätigt“
Unklar ist nach wie vor wann dieser Krieg enden wird!
„Iran feuert über 100 Raketen auf israelische Zentralstädte ab – Krieg eskaliert außer Kontrolle“
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“
Netanjahu will ein Großisrael schaffen, was nur mit enormen Lügen und Verbrechen möglich ist unter Ignorierung jedweden internationalen Völkerrechts. Deswegen kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, wenn auch die ganze Welt in Mitleidenschaft gerät und die Weltwirtschaft abschmiert.
Und die USA stehen zu 100 % hinter Israel, weil es von der jüdischen Lobby in den USA beherrscht wird, die auch die USA in den Krieg gegen das Deutsche Reich trieben, weil Hitler – leider – ein Antisemit war und Israel nicht geründen wollte.
Trump hat keine Unterstützung in der Bevölkerung, die ganz andere Probleme hat, als einen Krieg für Israel zu führen.
Aber auf die Bevölkerung nimmt man nie Rücksicht, wie wir jetzt beim Rußlandkrieg sehen. Die deutsche Regierung herrscht über die deutsche Bevölkerung mit grandiosen Geschichtslügen, mit denen sie die Bevölkkerung klein hält und deswegen selbst mit ihrem Rundfunk unentwegt weiter zementiert.
Die Republikaner in den USA sind eigentlich der weiße nationale Kern, deren Politiker sich in den größten Teilen allerdings dem jüdischen Geld verkauft haben wie Lindsay Graham. Die Demokraten sind tatsächlich die jüdische Partei, erkennbar an den vielen Juden im Kongreß, – jedoch nicht erkennbar bei den Republikanern -, die mit einer buntscheckigen Gruppierung von Rassen und Religionen die nationalen US-Amerikaner unterdrücken, um die jüdischen Weltziele mit diversen Agenden voranzutreiben.
Also werden beide Parteien des Kongresses den Krieg Trumps zugunsten Israels weiter unterstützen, wenn die Demokraten auch den nationalen Vertreter Trump hassen wie den Tod.
Der Iran hat erkannt, daß er es mit Falschspielern zu tun hat und diesen Krieg durchhalten muß, koste es, was es wolle, deswegen hat er auch einen 48-Stunden-Waffenstillstand von Trump abgelehnt. Es kann also nur ein Sieger von der Walstatt gehen, und vielleicht wird es gerade Israel bereuen, den Kampf auf Leben und Tod gesucht zu haben und mit einem ruchlosen Mord zu beginnen!