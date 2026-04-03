Teheran meldet erneuten Abschuss eines US-Kampfjets – USA zerstören iranische Brücke

Iran hat nach eigenen Angaben eine neue Serie groß angelegter Angriffe auf Ziele in Israel gestartet. In der Stadt Petach Tikwa östlich von Tel Aviv wurde ein Werk getroffen, das Drohnen herstellt; Todesopfer oder Verletzte wurden dort zunächst nicht gemeldet. Auch aus Nordisrael wurden Einschläge und Schäden gemeldet, in Haifa sollen mindestens sechs Menschen verletzt worden sein.

Zugleich berichteten iranische Medien von US-amerikanischen und israelischen Angriffen in Iran. In Karadsch wurde demnach eine wichtige Brücke beschädigt; örtliche Behörden meldeten acht Tote und mehr als 95 Verletzte. Die iranischen Streitkräfte erklärten außerdem, ein weiteres US-Kampfflugzeug abgeschossen zu haben. Eine Bestätigung aus den USA gab es dafür zunächst nicht. Parallel dazu laufen diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts.

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