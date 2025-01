Technokratie, Panikmacher und die Verschwörung

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ ist während der „Covid-Ära“ Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden, aber obwohl wir alle wissen, worauf er sich bezieht – und wer die betreffenden „Verschwörungstheoretiker“ sein sollen, nämlich jene Menschen, die den „Pandemie“-Schwindel und alles, was damit einherging, durchschaut haben – ist die genaue Natur der „Verschwörung“ wahrscheinlich weniger klar.

von Bert Olivier (dirtyworld1)

Wenn ich Einzelpersonen frage, was sie darunter verstehen, antworten sie normalerweise mehr oder weniger vage. Also, was ist es?

In seinem Buch HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy (2003) – dem 2006 Weather Warfare folgte – weist Jerry Smith auf die Bedeutung hin, die er dem Begriff beimisst, indem er ihn durchgehend groß schreibt.

Smith setzt ihn in Beziehung zu dem, was er als Waffe für die Kriegsführung betrachtet, nämlich das „High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)“, und deckt auf, was die Mächte hinter diesem Projekt aus offensichtlichen Gründen lieber geheim gehalten hätten, sobald man die Gründe für seine Einrichtung durch die „Verschwörung“ kennt.

Ich möchte hier nicht auf die Besonderheiten von HAARP eingehen, sondern mich lediglich auf Smiths erhellende Erkenntnisse in Bezug auf die „Verschwörung“ konzentrieren. Seine Antwort auf die Frage nach dem „Was?“ findet sich im ersten der beiden oben erwähnten Bücher verstreut. Hier sind einige Auszüge (Smith, 2003, S. 22-24):

Manche Menschen glauben, dass es eine übergreifende Verschwörung gibt, eine Gruppe unglaublich mächtiger Menschen, die die Welt beherrschen wollen. Die meisten von uns tun solche Leute als paranoide Spinner ab.

Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sich seit über hundert Jahren unter den führenden Intellektuellen, Industriellen und „globalen Dorfbewohnern“ der Welt eine Bewegung entwickelt hat, die Kriege beenden und gesellschaftliche Probleme (wie Überbevölkerung, Handelsungleichgewichte und Umweltzerstörung) durch die Schaffung einer einzigen Weltregierung lösen will.

Ob es sich bei dieser globalistischen Bewegung um eine teuflische „Verschwörung“ der wenigen Bösen oder um einen breiten „Konsens“ der vielen Wohlmeinenden handelt, spielt im Grunde keine Rolle. Sie ist so real wie AIDS und potenziell genauso tödlich, zumindest für unsere individuelle Freiheit, wenn nicht sogar für unser Leben…

Um zu verstehen, warum Smith den Begriff „tödlich“ in Bezug auf die Verschwörung verwendet, muss man das Buch lesen, aber hier reicht es aus, darauf hinzuweisen, dass, wenn die Nationen ihr eigenes souveränes Recht aufgeben würden, mit Überbevölkerung, Umweltproblemen usw. so umzugehen, wie sie es für richtig halten – selbst wenn dies in Zusammenarbeit mit internationalen Agenturen geschehen würde -, ein „Eine-Lösung-für-alle“-System bedeuten würde, dass ihnen eine Politik aufgezwungen würde, die für ihre eigenen Bedürfnisse nicht geeignet oder akzeptabel ist.

Die Idee eines „Völkerbundes“, die nach dem Ersten Weltkrieg aufkam, war nur eine Verkörperung dieser Bewegung. Die heutigen Vereinten Nationen (UN) wurden auf dem Konzept des Völkerbundes aufgebaut.

Die UNO wurde in erster Linie gegründet, um Kriege zu beenden, indem sie die Nationen abschafft. Die Logik lautet: Wenn es keine Nationen gibt, kann es auch keine Kriege zwischen Nationen geben. Dies wurde in der „Weltverfassung“ der Vereinten Nationen mit diesen Worten klar zum Ausdruck gebracht: „Das Zeitalter der Nationen muss enden.

Die Regierungen der Nationen haben beschlossen, ihre getrennten Souveränitäten in einer einzigen Regierung zu ordnen, der sie ihre Waffen übergeben werden.

Der Denker des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant, hätte zwar das Ziel der Beendigung von Kriegen zwischen Nationen begrüßt, aber er wäre sicherlich weniger begeistert von der Idee gewesen, dass souveräne Nationen ihre Souveränität zugunsten einer umfassenden Assimilation in eine Weltregierung aufgeben müssten.

Im zweiten der „Endgültigen Artikel“, die er in seinem Aufsatz über den „Ewigen Frieden“ formulierte, legte er seine Gründe klar dar: „Das Recht der Nationen soll auf einer Föderation freier Staaten beruhen.

Für Kant ist dies eine wesentliche Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden, da eine solche Föderation, in der die Staaten den Bundesgesetzen unterworfen sind, mit einem Staat mit republikanischer Verfassung vergleichbar ist, der nach Gesetzen regiert wird, die dem (oft ungeordneten) Willen der Bürger selbst fremd sind.

Solange eine solche Föderation von Nationen (im Gegensatz zu einem „Staat“ von Nationen, in dem alle Mitgliedsstaaten nur eine „Nation von Staaten“ bilden würden) nicht gegründet wird, wären die Rechte jedes Mitgliedsstaates nicht garantiert, so wie die Rechte der Bürger in einem republikanischen Staat garantiert sind.

Mit anderen Worten: Jeder Mitgliedsstaat und seine Bürger wären dem ausgeliefert, was die übergeordnete „Weltregierung“ beschließt. Besonders die Worte (im obigen Auszug), „ihre getrennten Souveränitäten in eine Regierung zu ordnen, der sie ihre Waffen übergeben werden“, klingen geradezu ominös.

Die Neue Weltordnung (NWO) ist nur ein Name für diesen Vorstoß zur Schaffung einer echten Weltregierung. Viele Befürworter der NWO vertreten eine Philosophie, die Technokratie genannt wird, d. h. die Herrschaft von Experten, Wissenschaftlern oder Technikern.

Sie ist nicht demokratisch in dem Sinne, wie Amerikaner den Begriff verstehen. Ein sehr berühmter Befürworter der Neuen Weltordnung ist Zbigniew Brzezinski. Er war ein nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter und anderen Präsidenten.

Er nannte seine Version der Technokratie „Technetronik“. In seinem Buch „Zwischen zwei Zeitaltern“ schrieb Brzezinski: „Das technetronische Zeitalter beinhaltet das allmähliche Aufkommen einer stärker kontrollierten Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, die sich nicht an traditionelle Werte hält.

Diese „technetronische“ Union der Nationen würde die Desouveränisierung aller bestehenden Länder erfordern. Diese neue Ordnung würde die Vereinigten Staaten von Amerika auf eine bloße Regionalregierung reduzieren – vielleicht die „Vereinigten Staaten von Nordamerika“.

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) wird weithin als ein Sprungbrett zur NWO angesehen. Der ehemalige Außenminister Henry Kissinger wurde 1993 in der Los Angeles Times mit den Worten zitiert: „NAFTA ist der kreativste Schritt in Richtung einer Neuen Weltordnung.

Der Gemeinsame Markt in Europa und die Europäische Union (EU) werden in ähnlicher Weise als Brücken zu den möglichen Vereinigten Staaten von Europa gesehen, die wiederum nur eine weitere Region des globalen Staates der Vereinten Nationen (oder der „globalen Plantage“, wie sie von einigen Gegnern genannt wurde) wären.

Es ist eine Untertreibung zu behaupten, dass Technokratie „nicht in dem Sinne demokratisch ist, in dem Amerikaner [oder irgendjemand anders; B.O.] den Begriff verstehen“.

Streng genommen würde Technokratie weiter gehen als der bloße Einsatz technischer Mittel, um Menschen zu regieren, wie Überwachungsgeräte, Wasserwerfer oder gepanzerte Autos zur Kontrolle von Menschenmengen oder Taser, um Widerstand zu neutralisieren; im wahren Sinne des Wortes Technokratie wären technische Geräte, wie KI-Roboter, die Mittel der Regierung.

Selbst das geht nicht weit genug, denn es legt nahe, dass andere, vermutlich menschliche Akteure die wahre Macht hinter den Robotern wären, während Technokratie im extremen oder „reinen“ Sinne die autonome Herrschaftsgewalt der Roboter selbst bedeuten würde, wie die Maschinen in James Camerons Terminator-Filmen oder die Zylonen in Ronald D. Moores Battlestar Galactica.

Ich muss nicht darauf hinweisen, dass die Aufwertung der KI durch die Mitglieder der globalistischen Kabale sie direkt in die Gesellschaft derer versetzt, die die Technokratie begrüßen würden; in welcher Eigenschaft, ist schwer zu sagen.

Würden sie so weit gehen, die menschliche Aufsicht und Kontrolle den Maschinen zu überlassen? Manchmal scheint Noah Juval Harari – der Berater von Klaus Schwab – zu vermuten, dass sie das tun würden.

So gesehen macht es durchaus Sinn, wenn Brzezinski mit den Worten zitiert wird, dass das „technologische Zeitalter das allmähliche Auftauchen einer stärker kontrollierten Gesellschaft“ mit sich bringe, „die von einer Elite beherrscht wird, die sich nicht von traditionellen Werten leiten lässt“.

Dies ist möglicherweise der wichtigste Grund für die Bürger, sich gegen die von Smith beschriebene Verschwörung zu wehren. Warum?

Die Verwendung des Begriffs „uneingeschränkt“ zur Qualifizierung der „traditionellen Werte“ ist symptomatisch für die implizite Überzeugung, dass die freiwillige Zurückhaltung der in der Gesellschaft lebenden Menschen in irgendeiner Weise unerwünscht ist, wohingegen die „Zurückhaltung durch Kontrolle“ durch andere – die so genannten Eliten – wünschenswert ist.

Dabei ist zu bedenken, dass diese „Eliten“ ohne jegliche traditionellen Werte, die als Leitplanken für die Entwicklung der Zivilisation dienen, den Menschen so ziemlich jede Laune aufzwingen könnten, die vermutlich so „kontrolliert“ würden, dass sie kein Mitspracherecht hätten.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ist es nicht genau das, was man in der Covid-Ära erlebt hat und was man berechtigterweise wieder erwarten könnte, wenn ein anderes Ereignis, das nicht „durch traditionelle Werte gezügelt“ ist, (miss-)gebraucht wird, um die gleiche Art von Kontrollen wie zuvor durchzuführen?

Dass dies keine müßige Spekulation ist, zeigt die jüngste Warnung des Hohepriesters der vermeintlichen „Eliten“, Klaus Schwab, dass der Klimawandel der „nächste große Virus“ sein wird, begleitet von „Einschränkungen, die schlimmer sind als Covid“.

Dem Artikel kann man entnehmen, dass Smiths Darstellung der „Verschwörung“ – wenn auch in einem anderen Kontext – auf Schwab und das WEF zutrifft: Sie stellen die Kontrolle der Normalsterblichen über alles andere. Daraus ergibt sich das übliche Muster der Störung, gefolgt von strengen Maßnahmen zur Einschränkung.

Darüber hinaus verwendet Schwab, wie in dem besagten Artikel zu lesen ist, gewöhnlich „verschleierte Drohungen“ und „apokalyptische Rhetorik, um die Notwendigkeit einer globalen Koordinierung zu betonen, wobei er häufig die Zentralisierung der Macht unter elitären Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum fördert“.

Es überrascht nicht, dass die „Krisen“, die die „Eliten“ – d. h. die Verschwörung – heraufbeschwören, von ihnen genutzt werden, um ihre Kontrolle über den Rest von uns zu stärken und zu konsolidieren, wobei sie vorhersehbar eine „angstbasierte Programmierung anwenden, während sie die Gesellschaft gemäß ihrer Vision umgestalten“.

Ein weiteres Beispiel für dieselbe alte Säge ist der jüngste Bericht eines WEF-Arztes – ja, sie hören nie auf, nicht wahr? – der davor warnt, dass die Vogelgrippe, deren Ausbruch als unmittelbar bevorstehend angesehen wird, schätzungsweise „52 % der Bevölkerung“ töten könnte, und der gleichzeitig die Regierung Biden auffordert, „eine Massenimpfkampagne“ zu starten, „bevor Präsident Donald Trump im nächsten Monat vereidigt wird“.

Interessant ist hier vor allem die Schätzung der WHO, die nach Angaben des betreffenden Arztes von einer „Sterblichkeitsrate von 52 %“ ausgeht, was eine Präzision widerspiegelt, die verblüfft, wenn man bedenkt, dass der als gefährlich für den Menschen geltende Vogelgrippestamm, soweit ich feststellen kann, noch nie so viele Menschen getötet hat, dass eine solche Einschätzung möglich gewesen wäre.

Das bedeutet nicht, dass die Vogelgrippe keine erhebliche Bedrohung für den Menschen darstellt, wie ich schon früher argumentiert habe, aber es ist unbedingt notwendig, zwischen absichtlicher Panikmache und dem wahren McCoy zu unterscheiden, damit man nicht auf genau die Art von List hereinfällt, die man braucht, um tödliche Nadeln in die Waffen zu bekommen.

Wie aus den obigen Ausführungen – Smiths Beobachtungen über die „Verschwörung“ sowie den von mir angeführten Beispielen – hervorgeht, ist es keineswegs weit hergeholt zu behaupten, dass es überzeugende Hinweise auf das Wachstum von Organisationen gibt, die auf die Errichtung einer Eine-Welt-Regierung aus sind.

Diese Organisationen zusammenfassend als „Verschwörung“ zu bezeichnen, mag zwar paranoid klingen, macht aber insofern Sinn, als (wie einige von Smiths Beobachtungen zeigen) eine solche geplante Regierung nicht gewillt wäre, die demokratische Macht mit den normalen Bürgern zu teilen; im Gegenteil, sie würde totalitär regieren.

Dies haben die Ereignisse der letzten fünf Jahre sowie die von mir erwähnten aktuellen Vorfälle bereits hinreichend bewiesen.

