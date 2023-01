Tagesschau-Offenbarungseid

Nichts sagen, aber über alles mögliche reden<

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Die Tagesschau berichtet gern im Konjunktiv: Es wäre, könnte sein,

hätte: Mit diesen Vokabeln bestreitet die angebliche Nachrichten-

Sendung hauptsächlich dann ihre Sendezeit, wenn sie mal wieder was

verdecken, verbrämen oder verwursten will. Verwurstet werden mit

Vorliebe Postionen der Regierung, die man so aufhübscht, dass sie für den

Konsumenten genießbar werden.

Tagesschau zitiert die US-Zeitung „New York Times“

Zum „Butscha-Massaker“ von Anfang April 2022, für das NATO und

Regierung gern die Russen verantwortlich machen, zitiert die Tagesschau

die US-Zeitung „New York Times“, die ziemlich unverhüllt die Russen

für den Mord an hunderten Menschen verantwortlich macht. Zwar liefert

auch die „New York Times“ keine Beweise, aber mit Vokabeln wie

„offenbar“ und Wendungen wie „gut möglich“ wird der Eindruck

erweckt, als habe die US-Zeitung Beweise gefunden.

Panik-Ziel erreicht

Wenn die Redakteure der ARD über einen Viren-Fund im Permafrostboden

erzählen, gelingt es ihnen mit der Wortfindung „Zombiviren“ an der

Lauterbach-Angstschraube zu drehen. Zwar taucht im Bericht irgendwann

dieser Satz auf: „Wie lange die Viren infektiös blieben, sobald sie

den Bedingungen in der Natur ausgesetzt sind, ist unklar“, aber

die Angst ist schon gesät, das Panik-Ziel wurde erreicht.

Brief der Russischen Botschaft

Doch am liebsten leistet die Tagesschau ihren Manipulations-Auftrag durch

Verschweigen: Der Brief der Russischen Botschaft zur Entscheidung der

Bundesregierung, der Ukraine Schützenpanzer vom Typ Marder und ein

Patriot-Raketenabwehrsystem zu liefern, wird von der ARD einfach

unterschlagen, obwohl die Botschaft mit dem Satz „Die Entscheidung

Berlins, schwere Waffen an das Kiewer Regime zu liefern, wird die

deutsch-russischen Beziehungen gravierend beeinträchtigen“ eine

ernste Warnung ausgesprochen hat. Die Tagesschau weigert sich, die

deutsche Bevölkerung darüber zu informieren. Dabei hätte sie hier

einen ihrer beliebten Konjunktive unterbringen können: „Es wäre gut

möglich, dass die Russen die Geduld verlieren und Waffen mit Waffen

beantworten“.

