SV Historie 7 – NATO-Osterweiterung : Freigegebene NSA-Dokumente bestätigen Sicherheitszusicherungen von Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner

Volker Fuchs 05.09.2025

Gobatschow wurde vom Westen einhellig versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen würde und er beendete auf Grund dieses Versprechens schließlich den Kalten Krieg, indem er den Warschauer Pakt einseitig auflöste und die Demokratisierung Osteuropas aktiv vorantrieb.

Das Ende des Warschauer Pakts und die Demokratisierung Osteuropas, alles unter der Leitung Gorbatschows, führten schnell zu den Aufrufen des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl zur Wiedervereinigung Deutschlands.

Dies führte 1990 zu den Wiedervereinigungsverträgen zwischen der BRD und der DDR und zum sogenannten 2+4-Vertrag zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier alliierten Mächten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion.

Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben Gorbatschow im Februar 1990 eindeutig versprochen,

dass sich die NATO im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung „ keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen“ (Dokument 05 unten) würde, eine Tatsache, die heute von den Westmächten weitgehend geleugnet wird,

(Dokument 05 unten) würde, eine Tatsache, die heute von den Westmächten weitgehend geleugnet wird, die aber leicht zu widerlegen ist – siehe die nachfolgende Dokumention zur Nato-Osterweiterung anhand freigegebener Dokumente des National Security Service.

anhand freigegebener Dokumente des National Security Service. Dieses zentrale Versprechen, die NATO nicht zu erweitern, wurde mehrfach gegeben, aber es wurde nicht in den Text des 2+4-Vertrages aufgenommen, da es sich bei diesem Abkommen um die deutsche Wiedervereinigung und nicht um die NATO-Osterweiterung ging.

NATO-Osterweiterung : Freigegebene Dokumente bestätigen Sicherheitszusicherungen von Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

Freigegebene NSA-Dokumente zeigen Sicherheitszusicherungen gegen eine NATO-Osterweiterung an sowjetische Staatschefs von Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner

an sowjetische Staatschefs von Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner Slawistik-Panel befasst sich mit „Wer hat wem was zur NATO-Erweiterung versprochen?“

Washington DC, 12. Dezember 2017 – Die berühmte Zusage des US-Außenministers James Baker, die NATO-Erweiterung „keinen Zentimeter nach Osten“ zu veranlassen, die er bei seinem Treffen mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow am 9. Februar 1990 gab,

war Teil einer Flut von Zusicherungen westlicher Staatschefs gegenüber Gorbatschow und anderen sowjetischen Beamten hinsichtlich der sowjetischen Sicherheit während des gesamten deutschen Wiedervereinigungsprozesses im Jahr 1990 und bis ins Jahr 1991.

und anderen sowjetischen Beamten hinsichtlich der sowjetischen Sicherheit während des gesamten deutschen Wiedervereinigungsprozesses im Jahr 1990 und bis ins Jahr 1991. Dies geht aus freigegebenen Dokumenten der USA, der Sowjetunion, Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs hervor, die vom National Security Archive der George Washington University ( http://nsarchive.gwu.edu ) veröffentlicht wurden.

Aus den Dokumenten geht hervor,

dass zahlreiche Staats- und Regierungschefs Anfang 1990 und bis 1991 eine NATO-Mitgliedschaft Mittel- und Osteuropas in Erwägung zogen oder auch ablehnten und

dass die Diskussionen über die NATO im Rahmen der deutschen Wiedervereinigungsverhandlungen im Jahr 1990 keineswegs auf den Status ostdeutscher Gebiete beschränkt blieben und

dass sich spätere sowjetische und russische Beschwerden über eine Irreführung hinsichtlich der NATO-Erweiterung auf schriftliche Mitteilungen und Telefonate auf höchster Ebene stützten, die aus der gleichen Zeit stammten.

auf schriftliche Mitteilungen und Telefonate auf höchster Ebene stützten, die aus der gleichen Zeit stammten. Die Dokumente untermauern die Kritik des ehemaligen CIA-Direktors Robert Gates an der „Fortsetzung der NATO-Osterweiterung [in den 1990er Jahren], als Gorbatschow und andere glauben gemacht wurden, dass dies nicht passieren würde.“ [1]

Der Schlüsselbegriff, der durch die Dokumente untermauert wird, lautet „zum Glauben gebracht“.

„Wir haben versucht, Ihre mir und anderen gegenüber geäußerten Bedenken zu berücksichtigen, und zwar auf folgende Weise:

durch unsere gemeinsame Erklärung zum Nichtangriffskrieg;

durch unsere Einladung an Sie, der NATO beizutreten;

durch unsere Vereinbarung, die NATO für regelmäßige diplomatische Kontakte mit Ihrer Regierung und denen der osteuropäischen Länder zu öffnen;

und durch unser Angebot, Zusicherungen über die künftige Größe der Streitkräfte eines vereinten Deutschlands zu geben – ein Thema, das Sie, wie ich weiß, mit Helmut Kohl besprochen haben.

Präsident George HW Bush hatte Gorbatschow während des Gipfeltreffens auf Malta im Dezember 1989 versichert, dass die USA die Revolutionen in Osteuropa nicht ausnutzen würden („Ich bin nicht auf der Berliner Mauer herumgesprungen“), um sowjetischen Interessen zu schaden.

Doch weder Bush noch Gorbatschow (und auch nicht der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl) hatten zu diesem Zeitpunkt mit einem so baldigen Zusammenbruch Ostdeutschlands oder einem derartigen Tempo der deutschen Wiedervereinigung gerechnet. [2]

Die ersten konkreten Zusicherungen westlicher Politiker gegenüber der NATO erfolgten am 31. Januar 1990, als der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Ausschreibung mit einer großen öffentlichen Rede im bayerischen Tutzing zur deutschen Wiedervereinigung eröffnete.

Die US-Botschaft in Bonn (siehe Dokument 1) teilte Washington mit, Genscher habe klargestellt, „dass die Veränderungen in Osteuropa und der deutsche Wiedervereinigungsprozess nicht zu einer ‚Beeinträchtigung sowjetischer Sicherheitsinteressen ‘ führen dürften.

‘ führen dürften. Daher solle die NATO eine ‚Ausdehnung ihres Territoriums nach Osten, d. h. eine Annäherung an die sowjetischen Grenzen‘, ausschließen. “

d. h. eine Annäherung an die sowjetischen Grenzen‘, “ Das Bonner Telegramm erwähnte auch Genschers Vorschlag, das ostdeutsche Territorium auch im Falle eines wiedervereinigten Deutschlands in der NATO aus den militärischen Strukturen der NATO herauszuhalten. [3]

Letztere Idee eines Sonderstatus für das Gebiet der DDR wurde im endgültigen deutschen Einigungsvertrag kodifiziert, der am 12. September 1990 von den Außenministern der Zwei-plus-Vier-Staaten unterzeichnet wurde (siehe Dokument 25).

Die frühere Idee einer „näheren Annäherung an die sowjetischen Grenzen“ ist nicht in Verträgen niedergeschrieben.

Sondern in zahlreichen Memoranden über Gespräche zwischen den Sowjets und den höchsten westlichen Gesprächspartnern (Genscher, Kohl, Baker, Gates, Bush, Mitterrand, Thatcher, Major, Wörner und anderen.

Hier wurden von 1990 bis 1991 Zusicherungen zum Schutz der sowjetischen Sicherheitsinteressen und zur Einbindung der UdSSR in die neuen europäischen Sicherheitsstrukturen abgegeben

und zur Einbindung der UdSSR in die neuen europäischen Sicherheitsstrukturen abgegeben Die beiden Themen hingen zusammen, waren aber nicht identisch.

Spätere Analysen vermischten die beiden manchmal und argumentierten, die Diskussion habe nicht ganz Europa einbezogen.

Die weiteren veröffentlichten Dokumente zeigen eindeutig, dass dies der Fall war.

Die „Tutzing-Formel“ stand in den folgenden zehn Tagen des Jahres 1990 im Mittelpunkt einer Reihe wichtiger diplomatischer Diskussionen, die am 10. Februar 1990 zu dem entscheidenden Treffen zwischen Kohl und Gorbatschow in Moskau führten.

Dabei erreichte der westdeutsche Staatschef die grundsätzliche Zustimmung der Sowjetunion zur deutschen Wiedervereinigung in der NATO, sofern die NATO nicht nach Osten expandierte.

sofern expandierte. Die Sowjets brauchten viel mehr Zeit, um die öffentliche Meinung im Inland zu beeinflussen (und finanzielle Unterstützung von Westdeutschland zu erhalten), bevor sie das Abkommen im September 1990 formell unterzeichneten.

In den Gesprächen vor Kohls Zusicherung ging es explizit um die NATO-Erweiterung, die mittel- und osteuropäischen Länder und darum, wie man die Sowjets von einer Wiedervereinigung überzeugen könne.

So sagte Genscher beispielsweise am 6. Februar 1990 bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister Douglas Hurd laut britischem Protokoll: „Die Russen müssen die Gewissheit haben, dass sie, sollte beispielsweise die polnische Regierung eines Tages den Warschauer Pakt verlassen, am nächsten Tag nicht der NATO beitreten würden.“ (Siehe Dokument 2)

Nachdem Baker auf dem Weg zu Gesprächen mit den Sowjets mit Genscher zusammengetroffen war, wiederholte er bei seinem Treffen mit Außenminister Eduard Schewardnadse am 9. Februar 1990 (siehe Dokument 4) und, was noch wichtiger war, bei seinem persönlichen Treffen mit Gorbatschow genau die Formulierung Genschers.

Nicht nur einmal, sondern dreimal probierte Baker bei dem Treffen mit Gorbatschow am 9. Februar 1990 die Formel „keinen Zentimeter nach Osten “ aus.

bei dem Treffen mit Gorbatschow am 9. Februar 1990 die “ aus. Er stimmte Gorbatschows Aussage zu, als dieser versicherte, dass „eine NATO-Erweiterung inakzeptabel sei“.

Baker versicherte Gorbatschow:

dass „weder der Präsident noch ich beabsichtigen, aus den laufenden Prozessen einseitige Vorteile zu ziehen“, und

dass die Amerikaner verstanden hätten, dass „es nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für andere europäische Länder wichtig ist, Garantien zu haben,

dass sich kein Zentimeter der gegenwärtigen militärischen Zuständigkeit der NATO nach Osten ausdehnen wird, wenn die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in Deutschland im Rahmen der NATO aufrechterhalten.“ (Siehe Dokument 6)

Anschließend schrieb Baker an Helmut Kohl, der sich am nächsten Tag mit dem sowjetischen Staatschef treffen sollte, und verwendete dabei weitgehend dieselbe Sprache. Baker berichtete:

„Und dann stellte ich ihm [Gorbatschow] folgende Frage: Würden Sie ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO, unabhängig und ohne US-Truppen, bevorzugen oder würden Sie ein vereintes Deutschland an die NATO angebunden sehen, mit der Zusicherung , dass sich die Zuständigkeit der NATO keinen Zentimeter nach Osten verschiebt?

sehen, mit der , dass sich die Zuständigkeit der verschiebt? Er antwortete, die sowjetische Führung ziehe alle derartigen Optionen ernsthaft in Erwägung […]

Dann fügte er hinzu: ‚Sicherlich wäre jede Ausweitung der NATO-Zone inakzeptabel. ‘“

‘“ Baker fügte zu Kohls Gunsten in Klammern hinzu: „Implizit könnte die NATO in ihrer gegenwärtigen Zone akzeptabel sein.“ (Siehe Dokument 8)

Gut informiert durch den amerikanischen Außenminister, verstand der westdeutsche Kanzler eine zentrale sowjetische Grundhaltung und versicherte Gorbatschow am 10. Februar 1990: „Wir sind der Ansicht, dass die NATO ihren Aktionsradius nicht ausweiten sollte.“ (Siehe Dokument 9)

Nach diesem Treffen konnte Kohl seine Begeisterung über Gorbatschows grundsätzliche Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung kaum zurückhalten.

Im Rahmen der Helsinki-Formel, die es den Staaten erlaubt, ihre Bündnisse selbst zu wählen, konnte Deutschland sich also für die NATO entscheiden.

Kohl beschrieb in seinen Memoiren, wie er die ganze Nacht durch Moskau spazierte – ihm war jedoch klar, dass er dafür einen Preis zahlen musste.

Alle westlichen Außenminister waren mit Genscher, Kohl und Baker einverstanden.

Als nächstes kam am 11. April 1990 der britische Außenminister Douglas Hurd.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ostdeutschen bei den Wahlen vom 18. März mit überwältigender Mehrheit für die D-Mark und eine rasche Wiedervereinigung gestimmt, wobei Kohl fast alle Beobachter mit einem klaren Sieg überrascht hatte.

Kohls Analysen (die er Bush erstmals am 3. Dezember 1989 vortrug),

dass der Zusammenbruch der DDR alle Möglichkeiten eröffnen würde,

dass er sich beeilen müsse, um an die Spitze des Zuges zu gelangen,

dass er die Unterstützung der USA brauche und

dass die Wiedervereinigung schneller erfolgen könne, als irgendjemand für möglich gehalten hatte, erwiesen sich als zutreffend.

Die Währungsunion sollte bereits im Juli in Kraft treten, und die Sicherheitszusagen blieben lückenlos.

Hurd bekräftigte die Botschaft von Baker, Genscher und Kohl bei seinem Treffen mit Gorbatschow in Moskau am 11. April 1990 und sagte, Großbritannien sei sich der Bedeutung bewusst, nichts zu unternehmen, was die sowjetischen Interessen und die Würde des Landes beeinträchtigen würde. (Siehe Dokument 15)

Das Gespräch zwischen Baker und Schewardnadse am 4. Mai 1990, wie Baker es in seinem eigenen Bericht an Präsident Bush beschrieb, brachte am treffendsten zum Ausdruck, was die westlichen Staats- und Regierungschefs Gorbatschow in diesem Moment genau sagten:

„Ich nutzte Ihre Rede und unsere Erkenntnis, dass die NATO politisch und militärisch angepasst und die KSZE weiterentwickelt werden muss, um Schewardnadse zu versichern, dass der Prozess keine Gewinner und Verlierer hervorbringen würde.

und die KSZE weiterentwickelt werden muss, um Schewardnadse zu versichern, dass der Prozess keine Gewinner und Verlierer hervorbringen würde. Stattdessen würde er eine neue legitime europäische Struktur hervorbringen – eine, die inklusiv, nicht exklusiv wäre.“ (Siehe Dokument 17)

Baker wiederholte dies am 18. Mai 1990 in Moskau direkt an Gorbatschow und nannte ihm seine „Neun Punkte“,

darunter die Transformation der NATO,

die Stärkung der europäischen Strukturen,

die Nicht-Atomkraft Deutschlands und

die Berücksichtigung sowjetischer Sicherheitsinteressen.

Baker begann seine Ausführungen mit den Worten:

„Bevor ich ein paar Worte zur deutschen Frage sage, möchte ich betonen, dass unsere Politik nicht darauf abzielt, Osteuropa von der Sowjetunion abzuspalten.

Diese Politik verfolgten wir schon früher.

Aber heute sind wir daran interessiert, ein stabiles Europa aufzubauen, und zwar gemeinsam mit Ihnen.“ (Siehe Dokument 18)

Der französische Präsident François Mitterrand war nicht auf einer Linie mit den Amerikanern, ganz im Gegenteil.

Dies zeigt sich daran, dass er Gorbatschow am 25. Mai 1990 in Moskau erklärte, er sei „persönlich für eine schrittweise Auflösung der Militärblöcke“.

Doch Mitterrand setzte die Flut von Zusicherungen fort, indem er sagte, der Westen müsse „Sicherheitsbedingungen für Sie und für die Sicherheit Europas insgesamt schaffen“. (Siehe Dokument 19)

In einem „ Cher George “-Brief schrieb Mitterrand Bush umgehend über sein Gespräch mit dem sowjetischen Präsidenten: „Wir würden uns sicherlich nicht weigern, ihm die Garantien im Detail zu nennen, die er für die Sicherheit seines Landes zu Recht erwarten kann.“ (Siehe Dokument 20)

Auf dem Washingtoner Gipfel am 31. Mai 1990 versicherte Bush Gorbatschow ausdrücklich, dass Deutschlands NATO-Mitgliedschaft niemals gegen die UdSSR gerichtet sein werde:

„Glauben Sie mir, wir drängen Deutschland nicht zur Wiedervereinigung, und wir bestimmen auch nicht das Tempo dieses Prozesses.

Und natürlich haben wir nicht die Absicht, der Sowjetunion in irgendeiner Weise zu schaden.

Deshalb sprechen wir uns für eine deutsche Wiedervereinigung in der NATO aus, ohne den größeren Kontext der KSZE außer Acht zu lassen und unter Berücksichtigung der traditionellen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten.

aus, ohne den größeren Kontext der KSZE außer Acht zu lassen und unter Berücksichtigung der traditionellen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Ein solches Modell entspricht unserer Ansicht nach auch den sowjetischen Interessen.“ (Siehe Dokument 21)

Auch nach dem Washingtoner Gipfeltreffen beteiligte sich die „Eiserne Lady“ an ihrem Treffen mit Gorbatschow am 8. Juni 1990 in London.

Thatcher nahm die Schritte der Amerikaner (mit ihrer Unterstützung) auf der NATO-Konferenz Anfang Juli vorweg, um Gorbatschow mit Beschreibungen der Transformation der NATO hin zu einem politischeren, militärisch weniger bedrohlichen Bündnis zu unterstützen.

nahm die Schritte der Amerikaner (mit ihrer Unterstützung) auf der NATO-Konferenz Anfang Juli vorweg, um Gorbatschow mit Beschreibungen der Transformation der NATO hin zu einem politischeren, militärisch weniger bedrohlichen Bündnis zu unterstützen. Sie sagte zu Gorbatschow: „Wir müssen Wege finden, der Sowjetunion das Vertrauen zu geben, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist. …

ist. … Die KSZE könnte ein Dach für all dies sein und gleichzeitig das Forum, das die Sowjetunion umfassend in die Diskussion über die Zukunft Europas einbezog.“ (Siehe Dokument 22)

Die Londoner NATO-Erklärung vom 5. Juli 1990 hatte den meisten Berichten zufolge einen recht positiven Einfluss auf die Beratungen in Moskau und lieferte Gorbatschow auf dem zeitgleich stattfindenden Parteitag wichtige Argumente gegen seine Hardliner.

Einige Versionen dieser Geschichte behaupten, Schewardnadses Beratern sei vorab eine Kopie zugestellt worden, während andere lediglich von einer Warnung sprechen, die es diesen Beratern ermöglichte, die Kopie der Nachrichtenagentur zu nehmen und eine positive sowjetische Einschätzung zu verfassen, bevor Militär oder Hardliner sie als Propaganda bezeichnen konnten.

Kohl sagte am 15. Juli 1990 in Moskau zu Gorbatschow, als sie die endgültige Vereinbarung zur deutschen Wiedervereinigung ausarbeiteten: „Wir wissen, was die NATO in Zukunft erwartet, und ich denke, Sie wissen es jetzt auch“, und bezog sich dabei auf die Londoner Erklärung der NATO. (Siehe Dokument 23)

In seinem Telefonat mit Gorbatschow am 17. Juli wollte Bush den Erfolg der Kohl-Gorbatschow-Gespräche und die Botschaft der Londoner Erklärung bekräftigen. Bush erklärte:

Wir haben auch unseren militärischen Ansatz in Bezug auf konventionelle und nukleare Streitkräfte grundlegend geändert.

Wir haben die Idee einer erweiterten, stärkeren KSZE mit neuen Institutionen vermittelt, in denen die UdSSR am neuen Europa teilhaben und Teil davon sein kann.“ (Siehe Dokument 24)

und Teil davon sein kann.“ (Siehe Dokument 24) Die Dokumente zeigen, dass Gorbatschow der deutschen Vereinigung in der NATO als Ergebnis dieser Flut von Zusicherungen zustimmte.

zustimmte. Dies geschah auf der Grundlage seiner eigenen Analyse, dass die Zukunft der Sowjetunion von ihrer Integration in Europa abhänge, für die Deutschland der entscheidende Akteur sei.

Er und die meisten seiner Verbündeten glaubten, dass eine Form eines gemeinsamen europäischen Hauses noch möglich sei und sich parallel zur Transformation der NATO zu einem inklusiveren und integrierten europäischen Raum entwickeln würde.

Die Nachkriegsordnung würde die sowjetischen Sicherheitsinteressen berücksichtigen .

. Das Bündnis mit Deutschland würde nicht nur den Kalten Krieg überwinden, sondern auch das Erbe des Großen Vaterländischen Krieges auf den Kopf stellen.

Innerhalb der US-Regierung wurde jedoch eine andere Diskussion fortgesetzt, nämlich die über die Beziehungen zwischen der NATO und Osteuropa.

Die Meinungen gingen auseinander, doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums vom 25. Oktober 1990 lautete, die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft Osteuropas „offen“ zu lassen. (Siehe Dokument 27)

Das Außenministerium war der Ansicht, dass eine NATO-Erweiterung nicht auf der Tagesordnung stehe, da es nicht im Interesse der USA liege, eine „antisowjetische Koalition“ zu bilden, die sich bis an die Grenzen der Sowjetunion erstreckte, nicht zuletzt, weil dies die positiven Trends in der Sowjetunion umkehren könnte. (Siehe Dokument 26)

Die Bush-Regierung vertrat letztere Ansicht.

Und das war es, was die Sowjets zu hören bekamen.

Noch im März 1991 versicherte der britische Premierminister John Major laut dem Tagebuch des britischen Botschafters in Moskau Gorbatschow persönlich: „Wir sprechen nicht über die Stärkung der NATO.“

Als der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Dmitri Jasow Major später nach dem Interesse osteuropäischer Staatschefs an einer NATO-Mitgliedschaft fragte, antwortete der britische Präsident: „Nichts dergleichen wird passieren.“ (Siehe Dokument 28)

Als russische Abgeordnete des Obersten Sowjets im Juli 1991 nach Brüssel kamen, um die NATO zu besuchen und sich mit NATO-Generalsekretär Manfred Wörner zu treffen, sagte Wörner den Russen:

„Wir sollten die Isolation der UdSSR von der europäischen Gemeinschaft nicht zulassen.“

Laut dem russischen Gesprächsprotokoll betonte Wörner, dass der NATO-Rat und er gegen eine NATO-Osterweiterung seien (13 von 16 NATO-Mitgliedern unterstützen diesen Standpunkt). (Siehe Dokument 30)

So ging Gorbatschow bis zum Ende der Sowjetunion davon aus, dass der Westen seine Sicherheit nicht bedrohe und die NATO nicht ausbaue.

Stattdessen wurde die Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 von den Russen (Boris Jelzin und seinem führenden Berater Gennadi Burbulis) in Abstimmung mit den ehemaligen Parteibossen der Sowjetrepubliken, insbesondere der Ukraine, herbeigeführt.

Der Kalte Krieg war zu diesem Zeitpunkt längst vorbei.

Die Amerikaner hatten versucht, die Sowjetunion zusammenzuhalten (siehe Bushs „Chicken Kiev“-Rede vom 1. August 1991).

Die NATO-Osterweiterung lag noch Jahre in der Zukunft, wenn diese Streitigkeiten erneut aufflammen und der russische Staatschef Boris Jelzin weitere Zusicherungen erhalten würde.

Das Archiv hat diese freigegebenen Dokumente für eine Podiumsdiskussion am 10. November 2017 auf der Jahreskonferenz der Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) in Chicago mit dem Titel „Wer hat wem was zur NATO-Erweiterung versprochen?“ zusammengestellt. Das Podium umfasste:

Mark Kramer vom Davis Center in Harvard, Herausgeber des Journal of Cold War Studies , argumentierte in seinem Artikel im Washington Quarterly aus dem Jahr 2009 , dass das „Versprechen einer NATO-Erweiterung“ ein „Mythos“ sei; [4]

Joshua R. Itkowitz Shifrinson von der Bush School der Texas A&M University, der in seinem Artikel „Internationale Sicherheit“ aus dem Jahr 2016 argumentierte, dass die USA 1990 ein doppeltes Spiel spielten, indem sie Gorbatschow zu der Annahme verleiteten, die NATO würde in eine neue europäische Sicherheitsstruktur integriert werden, während sie gleichzeitig daran arbeiteten, die Hegemonie in Europa und den Erhalt der NATO zu sichern; [5]

James Goldgeier von der American University, der das maßgebliche Buch über Clintons Entscheidung zur NATO-Erweiterung „ Not Whether But When“ schrieb und in einem WarOnTheRocks -Artikel aus dem Jahr 2016 die irreführenden Zusicherungen der USA gegenüber dem russischen Präsidenten Boris Jelzin beschrieb ; [6]

Swetlana Savranskaja und Tom Blanton vom National Security Archive, deren jüngstes Buch „ The Last Superpower Summits: Gorbachev, Reagan, and Bush: Conversations That Ended the Cold War“ (CEU Press, 2016) die freigegebenen Transkripte und zugehörigen Dokumente aller Gipfeltreffen Gorbatschows mit US-Präsidenten analysiert und veröffentlicht, darunter Dutzende von Zusicherungen über den Schutz der Sicherheitsinteressen der UdSSR. [7]

[Der heutige Beitrag ist der erste von zweien zu diesem Thema. Der zweite Teil behandelt die Gespräche Jelzins mit westlichen Staatschefs über die NATO.]

Nachfolgend eine Zusammenstellung der Dokumente, aus dem die oben geschilderte Sachlage bestätigt wird.

Alle diese Dokumente sind im Anhang / Art997 SV Historie 7 – Nato-Osterweiterung freigegebene Dokumente zu finden – im Umfang

27 Seiten (zu groß für einen Bericht). Um die Dokumente schneller auzufinden, wurden die Seiten durchnummeriert.

Dokument 05 – verlinkt-Aufruf per Mausklick

Gesprächsprotokoll zwischen Michail Gorbatschow und James Baker in Moskau.

Februar 1990

Quelle

US-Außenministerium, FOIA 199504567 (National Security Archive Flashpoints Collection, Box 38)

Selbst mit (ungerechtfertigten) Streichungen durch US-amerikanische Geheimdienstmitarbeiter bestätigt dieses amerikanische Transkript der vielleicht berühmtesten US-Zusicherung an die Sowjets bezüglich der NATO-Erweiterung das sowjetische Transkript desselben Gesprächs. Baker wiederholt, was Bush auf dem Gipfeltreffen in Malta im Dezember 1989 sagte, und sagt zu Gorbatschow:

„Der Präsident und ich haben klargestellt, dass wir in diesem Prozess“ der unvermeidlichen deutschen Vereinigung keinen einseitigen Vorteil anstreben. Baker fährt fort:

„Wir verstehen die Notwendigkeit von Zusicherungen gegenüber den Ländern im Osten. Wenn wir unsere Präsenz in einem Deutschland aufrechterhalten, das Teil der NATO ist, würde es keine Ausweitung der Zuständigkeit der NATO für NATO-Streitkräfte um einen Zentimeter nach Osten geben.“

Später im Gespräch formuliert Baker dieselbe Position als Frage: „Wären Sie für ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO, das unabhängig ist und keine US-Streitkräfte hat, oder würden Sie für ein vereintes Deutschland mit Bindungen an die NATO und der Zusicherung, dass es keine Ausweitung der derzeitigen Zuständigkeit der NATO nach Osten gäbe, vorziehen?“ Die Freigabe dieses Memorandums hat Gorbatschows Antwort, dass eine solche Ausweitung tatsächlich „inakzeptabel“ sei, tatsächlich geschwärzt – doch Bakers Brief an Kohl vom nächsten Tag, der 1998 von den Deutschen veröffentlicht wurde, enthält das Zitat.

Hier das Dokument

FUVOLKERFUCH Svfuc@arcor.deHfuchs.putzbrunn@web.deS

Putzbrunn den 04.09.2025 Dipl.-Ing. Ingenieurbau Statiker / Projektleiter

(Visited 50 times, 29 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …