Supranationale Organisationen der angestrebten Neuen Weltordnung – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Von Uwe Froschauer (wassersaege)

Wenn ich heute „WHO“ lese, kommen mir zuerst Worte wie Scheinheiligkeit, Heuchelei und Lüge in den Sinn. Das war nicht immer so. Die Scheinheiligkeit und Lüge werden von der WHO geschickt mit dem Deckmantel der Gesundheit und Fürsorge drapiert, um den wahren Charakter dieser Organisation – die Kontrolle der Menschheit, und diese nicht nur in gesundheitlichen Fragen – zu kaschieren. Heuchelei ist ein stark ausgeprägtes Merkmal unserer Zeit. Die Grünen beispielsweise heucheln Gutmenschentum vor, Globalisten und Finanzadel wie Bill Gates Philanthropie. Der zuletzt genannte Herr ist auch einer der größten Finanziers der WHO. Für geschickte Heuchelei, die der Durchsetzung der Ziele der Macht- und Besitzeliten dient, gibt es viel Geld. Die Wahrheit bekommt bestenfalls Almosen oder wird als Lüge diffamiert. Der schlimmste Feind der Wahrheit ist nicht etwa die Lüge, sondern die Heuchelei, da diese von Unehrlichkeit, Falschheit und Täuschung geprägte Verhaltensweise schwerer zu durchschauen ist. Der Erfindungsreichtum der Heuchelei kennt kein Limit. Bei Klardenkern stößt die Heuchelei jedoch an ihre Grenzen.

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) ist eine am 7. April 1948 gegründete Sonderorganisation der UNO mit Sitz in Genf. Sie zählt heute 194 Mitgliedstaaten, und wird seit Juli 2017 vom WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus geleitet.

Auf der Seite der Bundesregierung ist über die WHO unter anderem zu lesen:

(https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/weltgesundheitsorganisation-1744900)

„Krankheitsausbrüche beherrschen

Die WHO setzt sich seit ihrem Bestehen dafür ein, die nationalen Gesundheitssysteme zu stärken. Wenn alle Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, hilft das, Krankheitsausbrüchen wie Ebola oder Cholera – oder zuletzt COVID-19 – wirksam entgegenzutreten.

In einer zunehmend vernetzten Welt müssen Staaten und internationale Organisationen gemeinsam auf Gesundheitsgefahren reagieren. Denn dass Viren keine Grenzen kennen, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt.“

Dass die Corona-Pandemie eine Corona-Plandemie war, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Was wirklich „keine Grenzen“ kannte, war die erfolgreiche Manipulation der Bevölkerung durch die politischen, medialen und wissenschaftlichen Funktionseliten des Finanzadels.

Im nächsten Abschnitt werden wichtige Eckdaten der seinerzeit „geplanten Corona-Pandemie“ skizziert. Der Großteil der folgenden Ausführungen ist dem Buch „das 1 x 1 des Staatsterrors“ von Ullrich Mies (1), sowie dem Film „The Plan – The WHO has planned for 10 years of infectious diseases, from 2020 to 2030“, entnommen. Das Video können Sie ansehen unter https://amg-news.com/the-plan-the-who-has-a-plan-of-10-years-of-infectious-diseases-starting-from-2020-to-2030-are-you-ready/

Im Jahr 2010 publizierte die Rockefeller Stiftung den Artikel „Lock Step“, „Scenarios for the Future of Technology and International Development“, in dem bereits eine Corona-Pandemie vorausgesagt wurde.

Der amerikanische Immunologe Anthony Fauci – der US-amerikanische „Dr. Faust“ – der in etwa die gleiche Funktion in den USA wie Christian Drosten in Deutschland innehatte, sagte bereits 2017 voraus, dass es innerhalb der nächsten vier Jahre einen „überraschenden Ausbruch“ geben würde.

Bill und Melinda Gates waren sich ebenfalls 2017 – im obengenannten, sehenswerten Video mit einem wissenden und überheblichen Grinsen im Gesicht – sicher, dass es in den nächsten Jahren einen bioterroristischen Angriff geben würde.

Im gleichen Jahr veröffentlichte die John-Hopkins-Universität ein futuristisches Szenario einer Corona-Pandemie mit Titel: „The Spars Pandemic 2025 – 2028“.

Der britische König Charles sprach davon, dass es so lange Pandemien geben würde, bis die Menschen die „Vierte Industrielle Revolution“ akzeptiert hätten. Das war Klartext im Sinne des Great Reset und Ankündigung der hierfür inszenierten Pandemie!

In den Jahren 2017 und 2018 wurden weltweit mehrere 100 Millionen Covid-19 Test-Kits verteilt.

2019 publizierte das Global Preparedness Monitoring Board den Bericht: „A World at Risk. Annual report on global prepardness for health emergencies“, in dem unter anderem die Rede von Simulationsübungen war, die auch die gezielte Freilassung tödlicher Atemwegspathogene abdeckte.

Ein europäischer Virologe trainierte ein Jahr vor Ausbruch der Corona Pandemie europäische Politiker dahingehend, wie die Öffentlichkeit zu manipulieren sei, damit die Impfungen akzeptiert werden würden.

Sechs Monate vor Ausbruch der angeblichen Corona-Plandemie veröffentlichte die australische Regierung einen Leitfaden zu einer Corona Pandemie.

Fünf Monate vor Ausbruch der Corona-Plandemie instruierte die WHO alle Nationen, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Zeitgleich forderte die WHO und die Europäische Kommission in „The Global Vaccination Summit“ strenge Überwachungssysteme, um die laufenden Injektionen der Weltbevölkerung zu überwachen.

Im Oktober 2019 diskutierten Anthony Fauci und Beamte des United States Department of Health and Human Services „die Notwendigkeit eines globalen Ereignisses, um das gesamte System zerstören“ zu können und so die Öffentlichkeit dazu zu bringen einen experimentellen mRNA Impfstoff zu akzeptieren.

Ebenfalls im Oktober 2019 dann der in der Öffentlichkeit etwas bekanntere „Event 201“, mit der Conclusio, dass eine solche Krise nur im Zusammenwirken zwischen dem globalen Business – zuvorderst die Pharmaindustrie nehme ich an – und den Regierungen gelöst werden könnte. Interessanterweise „verfügte“ Anthony Fauci genau zu diesem Zeitpunkt bereits über einen Impfstoff von Moderna. Zufälle gibt’s!

So viel zur Corona-Pandemie, die keine war aus oben genannten Quellen.

Das Bundesland Bayern hat bereits im Mai 2019 – also ein halbes Jahr vor Ausbruch der angeblichen Pandemie – eine Kreditermächtigung zur Finanzierung eines Sonderfonds Corona-Pandemie im Haushaltsplan des Freistaates Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 berücksichtigt (https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHG2019_2020-2a).

Diese Ereignisse berücksichtigend finde ich den Satz „Denn dass Viren keine Grenzen kennen, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt“ auf der Seite der Bundesregierung doch sehr mutig. Oder wäre „realitätsresistent“ das richtige Wort? Realitätsresistent vielleicht auch nicht, da die Verantwortlichen in meinen Augen wussten, dass es keine Pandemie, sondern lediglich eine Plandemie geben würde. Sollte dem so sein – von dem ich ausgehe –, haben sich die Regierungen an einem Jahrhundertverbrechen, einem Verbrechen gegen die Menschheit beteiligt. Sie führen nicht mehr nur Krieg gegen andere Nationen, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung.

Die WHO war teils federführend an diesem Jahrhundertverbrechen beteiligt.

So viel zu den Vergehen der Macht- und Besitzeliten und ihren supranationalen Institutionen – wie beispielsweise die WHO – sowie ihren politischen und wissenschaftlichen Funktionseliten in der Vergangenheit.

Menschenfeindliche Machenschaften der WHO in der jüngeren Vergangenheit



Seit Ende 2021 verhandeln die 194 WHO-Mitgliedstaaten über einen globalen Pandemievertrag. Das angebliche Ziel ist eine ver­besserte globale Gesundheitsarchitektur im Bereich Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion. Insbesondere Lehren aus der COVID-19-„Pandemie“ sollen gezogen werden, um sich weltweit für künftige Pandemien besser zu rüsten.

In meinen Augen dient dieses vorgeschobene Ziel der Blendung der Menschheit, und ist eine Fortsetzung der Coronalüge und des Covidbetrugs. Ohne seriöse Aufarbeitung der Coronageschehnisse ist eine Verabschiedung eines wie auch immer gearteten Pandemievertrags und geänderter „Internationaler Gesundheitsvorschriften“ (IGV) ein No Go!

Vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 stand die jährliche Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an. Delegierte aus 194 Mitgliedsstaaten sollten über einen neuen Pandemievertrag und eine Reform der bereits bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV, englisch IHR) abstimmen. Die Zeit drängte, da die Unterhändler der Mitgliedsstaaten bis dato keine Einigung erzielen konnten. Ghebreyesus wollte diesen Knebelvertrag bis Ende Mai 2024 unter Dach und Fach bringen, was jedoch nicht gelang. Bei der damaligen Neufassung ging es – wie heute – um eine bedeutende Erweiterung der Machtbefugnisse der WHO und dessen zwielichtigen Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, was eine heftige Debatte auslöste.

Ghebreyesus hätte nach Artikel 55 IGV spätestens 4 Monate vorher, also zum 27. Januar 2024 den Mitgliedstaaten den Wortlaut jeder vorgeschlagenen Änderung übermitteln müssen, was jedoch nicht oder zu spät erfolgte. Zumindest hatte die Öffentlichkeit nichts davon erfahren.

Der umstrittene und in meinen Augen kriminelle und nicht integre WHO-Generalsekretär möchte eine grundsätzliche Einigung unter den Mitgliedstaaten über den sogenannten Pandemievertrag erzielen. Der Chef dieser zweifelhaften Institution, der ehemalige äthiopische Außenminister – und zuvor Gesundheitsminister – Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er benutzte eine terroristische Organisation, die „Tigrayan People‘s Liberation Front“ (T.P.L.F) für seinen politischen Aufstieg in Äthiopien. Aus offiziellen Jahresberichten der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch über seine Regierungszeit von 2005 bis 2016 gehen schwerste Menschenrechtsverletzungen wie brutale Folterungen, Verhaftung und Hinrichtung Oppositioneller, gewaltsame Vertreibung ethnischer Stämme und dergleichen hervor. Menschenrechtsverletzungen interessieren diesen Menschen scheinbar nicht, wie auch die Diskussion im Jahr 2023 über eventuell zu streichende Begriffe in der Neufassung wie „Menschenwürde“ und „Menschenrechte“, sowie „Grundfreiheiten“ zeigte.

Nachfolgend einige Ausschnitte aus dem Vertragsentwurf der WHO (Stand März 2024). Die nachkommenden Ausführungen sind überwiegend dem Video https://www.kla.tv/28573 des Online-Senders „Kla-TV“ entnommen.

Im Vertragsentwurf der WHO (Stand März 2024) wurde der Passus „wobei die Ansichten des betreffenden Vertragsstaates zu berücksichtigen sind“ gestrichen! (Artikel 10.4 der neuen IGV)

Das Wort „nicht bindend“ wurde im Artikel 1.1 der neuen IGV mehrmals gestrichen.

Im damaligen WHO-Vertragsentwurf war weiterhin zu lesen:

„Die Vertragsstaaten erkennen die WHO als leitende und koordinierende Behörde für internationale Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei internationalen Maßnahmen gesundheitlichen Notfällen an und verpflichten sich, die Empfehlungen der WHO bei ihren internationalen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu befolgen.“ (IGV, 13A – 1)

Wie Sie sehen, werte Leserin, werter Leser, sollte die nationale Souveränität ausgehebelt und der WHO-Diktatur unterworfen werden, wäre es im Frühjahr 2024 zu diesem Vertrag gekommen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Auch lediglich leichte Abschwächungen des damaligen Entwurfs sind nicht hinzunehmen! Nein zu diesem Vertrag! Nein zur WHO! Diese Sonderorganisation der Vereinten Nationen sollte zum Wohle der Menschen schnellstens aufgelöst werden. Die Eliten wollen die WHO zu einem Teil einer „Neuen Weltordnung“ erheben, die darauf abzielt, die Menschen zu kontrollieren und zu unterwerfen. Bedrückend ist, dass der überwiegende Teil der Menschheit keine Ahnung hat, was da Monströses vor sich geht.

Dieses Abkommen sollte unter anderem Kriterien zur Ausrufung einer Pandemie festlegen, und Anreize für Mitgliedstaaten zu einem besseren Informationsaustausch schaffen.

Wortlaut des damaligen WHO-Entwurfs:

„Tedros kann einen weltweiten Gesundheitsnotstand begründen mit zum Beispiel

einer menschlichen Grippe, die auf einem neuen Subtyp basiert (IGV, Annex2)

Infektionen, bei denen eine Mensch zu Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann (IGV, Annex2)

umweltbedingt: Die Vertragsparteien erkennen an, dass umweltbedingte, klimatische, sozioökonomische und anthropogene Faktoren das Pandemierisiko erhöhen…(Pandemieabkommen 4.5)…“

„…mit zum Beispiel…“ Das waren keine klaren Kriterien für die Ausrufung einer Pandemie! Die WHO könnte praktisch aus jedem an den Haaren herbeigezogenen Grund eine Pandemie ausrufen, und uns erneut menschenunwürdige und kriminelle Zustände wie in Coronazeiten bescheren. Sogar die „Umweltkeule“ hatten die zweifelhaften Verfasser dieses fragwürdigen Entwurfs miteingebaut! Der Willkür der WHO und ihres Chefs sind bei Unterzeichnung eines solchen Vertrags Tür und Tor geöffnet. Nein zu diesem Abkommen! Nein zur WHO!

Weiter in diesem Entwurfstext der WHO:

„Der Generaldirektor bestimmt auch, ob ein gesundheitlicher Notfall von internationalem Interesse auch einen pandemischen Notfall darstellt“ (IGV, Artikel 12 Absatz 5).

Im Klartext heißt das, dass Ghebreyesus einen Freischein für das Ausrufen von Pandemien ausgestellt bekäme. Dieser Typ mit seiner dunklen Vergangenheit hätte es dann in der Hand, uns wieder wegsperren, uns isolieren und vergiften zu lassen, wie es in der Coronapandemie geschah, die keine Pandemie war, aber von der WHO als solche ausgerufen wurde. Und das würde definitiv wieder geschehen. Ghebreyesus hat in jüngster Vergangenheit des Öfteren eine „Krankheit X“ ins Spiel gebracht. Auf einer Seite des Weltwirtschaftsforums – das ebenso wie die WHO unbedingt aufgelöst werden sollte – war zu lesen:

„Da die Weltgesundheitsorganisation weiterhin das Potenzial der sogenannten „Krankheit X“ erforscht, stellt sich die Frage, welche neuen Anstrengungen erforderlich sind, um die Gesundheitssysteme auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten, die vor uns liegen.“

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2024/sessions/preparing-for-a-disease-x/

Die wollen uns erneut hinters Licht führen. Wenn überhaupt, dann wird hier nicht geforscht, sondern an einem neuen Erreger gebastelt, wie es in Wuhan (China) mit Corona der Fall war.

Bezüglich der Machtbefugnisse der WHO im Falle einer Pandemie war zu lesen:

Wortlaut des WHO-Entwurfs:

„Wurde gemäß Artikel 12 festgestellt, dass ein internationaler Gesundheitsnotstand vorliegt, so gibt der Generaldirektor temporäre Empfehlungen.“ (IGV Art. 15.1)

Die aufgrund dieser Verordnung getroffenen Gesundheitsmaßnahmen (…) müssen von allen Vertragsstaaten unverzüglich eingeleitet und abgeschlossen werden.“ (IGV, Art. 42)

Was sind das bitte für – vom Generalsekretär vorgegebene – „Empfehlungen“, wenn sie von den Mitgliedsstaaten „unverzüglich“ umgesetzt werden „müssen“? Das sind Handlungsanweisungen eines größenwahnsinnigen Instituts und seines Chefs bzw. seiner Drahtzieher, die so etwas wie die Weltherrschaft anstreben! Das Ermächtigungsgesetz von 1933 ist Kinderfasching dagegen!

Weiter mit dem Wortlaut dieses WHO-Unterwerfungsvertrags und dem durchgeknallten Oberhaupt dieser „Weltbeherrschungsorganisation“:

„Der Generaldirektor setzt einen Notfallausschuss ein (…). Der Generaldirektor wählt die Mitglieder des Notfallausschusses (…). Der Generaldirektor legt die Dauer der Mitgliedschaft fest“ (…) (IGV, Art. 48 1+2)

„der Generaldirektor…, der Generaldirektor…Legt er auch fest, wann, und wie oft ich auf die Toilette gehen darf? Wer kontrolliert dann eigentlich diesen „Herrscher über die Welt“? Bill Gates, die Rothschilds oder die Rockefellers, oder ein Wesen, das ganz weit unten an einem heißen Ort sitzt? Allein schon die Forderung der absoluten Macht zeigt den Größenwahn dieser Institution, unabhängig davon, ob etwas von diesem menschenverachtenden Mist umgesetzt wird. Sie will Demokratien beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, durch eine weltweite Autokratie ersetzen. Wem das nicht klar ist, der hat Melonen auf den Augen! Gäbe es dann irgendwelche Gerichte oder andere Instanzen, die Tedros Ghebreyesus auf die Finger klopfen könnten? Jeder Parlamentarier, der solch einem Vertrag zustimmt, ist entweder geistig unterbelichtet, oder sitzt in einem Boot mit diesen teuflischen Initiatoren.

Weiter mit dieser WHO-Frechheit:

„Die von der WHO an die Vertragsstaaten gerichteten Empfehlungen (!?) im Umgang mit Personen können folgende Ratschläge (!?) enthalten, unter anderem

Überprüfung des Nachweises einer Impfung oder einer anderen Prophylaxe;

Impfung oder sonstige Prophylaxe vorschreiben;

verdächtige Personen unter Beobachtung der öffentlichen Gesundheit stellen;

Durchführung von Quarantäne oder anderen Gesundheitsmaßnahmen für verdächtige Personen;

erforderlichenfalls Isolierung und Behandlung der betroffenen Personen

die Rückverfolgung von Kontaktpersonen Verdächtiger oder betroffener Personen durchzuführen.“ (IGV, Art. 18-1)

Im Klartext: Totale Kontrolle der WHO über unser Leben, und bei einer Zwangsimpfung durch die Hintertür eventuell auch über unseren Tod. Es geht um eine lückenlose Kontaktüberwachung und damit über eine erhebliche Einschränkung unserer Freiheit. Ein Mann könnte über Leib und Leben von Milliarden von Menschen in 194 Mitgliedstaaten der WHO bestimmen. Nein zu diesem widerlichen Vertrag! Nein zur WHO! Wann wird die Welt endlich befreit von solchen „elitären“ Parasiten und ihren Machtinstrumenten wie WHO, UNO und WEF?

Bezüglich Information und Desinformation war im damaligen WHO-Entwurf zu lesen:

„Auf globaler Ebene muss die WHO die Kapazitäten verstärken, um

e) Gegen Missinformation und Desinformation vorzugehen (Neu: IGV, Art. 7e)…

mit dem Ziel, falschen, irreführenden, fälschlichen oder desinformierenden Informationen entgegenzuwirken und sie zu bekämpfen (…)“ (Pandemieabkommen 18-1)

Wer hier Falschinformationen verbreitet hat, beweisen die RKI-Files. Die von den Eliten instruierte WHO und ihre Marionettenkabinette haben bewusst Falschinformationen verbreitet. Die WHO hat eine Pandemie ausgerufen, die keine war, die auch als Probelauf für noch größere Schweinereien wie diesen Vertrag gesehen werden kann. Diese Klausel dient einzig und allein der Unterdrückung von Meinungen Andersdenkender, die dem Machtausbau und dem weiteren Vermögenszuwachs der Eliten im Wege stehen. Die WHO kann dann nach Belieben „Wahrheiten“ unterdrücken und ihre Halbwahrheiten oder auch Lügen verbreiten. Der Zensur in den Medien durch die WHO wären keine Grenzen gesetzt. Mit sozialen Plattformen wie Google und Facebook wurden von der WHO bereits entsprechende Verträge geschlossen. Wer von den Medien und Journalisten nicht am gleichen Strang zieht, wird abserviert! Faschismus pur!

Weiter mit dem Wortlaut dieses unglaublichen, totalitär ausgerichteten Vertragsentwurfs:

„a) Beschlüsse der Gesundheitsversammlung über wichtige Fragen werden mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden und stimmenden Mitgliedstaaten gefasst. Diese Fragen umfassen: die Annahme von Verträgen oder Abkommen (…)

b) Beschlüsse über andere Fragen (…) werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten gefasst.“ (WHO-Verfassung, Art. 60)

Die vorgesehene Frist für die Ablehnung oder den Vorbehalt einer Änderung dieser Geschäftsordnung beträgt 10 Monate.“ (IGV, Art. 59-1)

Kla-TV bewertete diesen Text wie folgt:

„Der Pandemievertrag kann nur in Kraft treten, wenn eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten der WHO-Generalversammlung dem Vertrag zustimmt. Anschließend müssen alle 194 Parlamente der Mitgliedstaaten über den Pandemievertrag beraten und diesen mit Mehrheit annehmen. Die weitreichenden Änderungen der IGV gelten hingegen bereits als angenommen, wenn eine einfache Mehrheit der Delegierten zustimmt. Eine Zustimmung durch die nationalen Parlamente ist laut IGV, Artikel 55-3 hier nicht erforderlich. Nur ein ausdrücklicher Widerspruch innerhalb von 10 Monaten nach der Abstimmung ist noch möglich.

An dieser Stelle wird die parlamentarische Demokratie der Mitgliedsstaaten ausgehebelt. Die von der CDU/CSU geforderte Einbeziehung von Parlamenten beziehungsweise der Zivilgesellschaft ist bei der Änderung der IGV von der WHO nicht vorgesehen.“

Geht’s noch? Die WHO, die während der „Corona-Pandemie“ alles andere als die Wahrheit verbreitete, soll jetzt darüber befinden, was wahr und unwahr ist? Diese Lügner? Die WHO versucht über die IGV die Demokratie weltweit auszuschalten, und eine Autokratie zu errichten – das eigentliche Ziel der Eliten.

Jede Partei, die einem solchen, auch in Zukunft eventuell abgeschwächten Antrag zustimmen würde, ist nicht mehr wählbar, weil sie die letzten Bruchstücke unserer Demokratie in eine Autokratie umwandeln würde. Jeder Politiker, der für einen derartigen Vertrag stimmen würde, müsste als Verfassungsfeind verhaftet und vor Gericht gestellt werden, wenn wir einen Rechtsstaat hätten, der unsere Grundrechte schützen würde.

Bezüglich finanzieller Forderungen der WHO an die Mitgliedsstaaten postete Beatrix von Storch (AfD) am 16. April 2024 auf „X“ ein Video zu einem Kernpunkt des Pandemievertragsentwurfs. Nachfolgend der transkribierte Wortlaut:

„Der Pandemie-Wahnsinn der WHO geht jetzt ganz aktuell in die nächste Runde. Der aktuelle Entwurf des Pandemievertrags der WHO liegt vor, und natürlich haben sie davon noch nichts gehört, weil, der hat es wirklich in sich. Es geht um viel Geld! Im Kern: die WHO-Staaten, die Mitgliedstaaten sollen sich verpflichten 5% ihrer Gesundheitsausgaben in die Pandemieprävention zu stecken – 5% der Gesundheitsausgaben. Die Dimensionen sind den meisten gar nicht klar. Im Schnitt gibt jeder Staat auf der Welt 10% seines Bruttoinlandsproduktes, des BIPs für Gesundheit aus. Das globale BIP aller Staaten sind 100 Billionen Dollar, 10% davon sind also 10 Billionen, und 5% davon soll jetzt in die Pandemieprävention fließen – das sind 500 Milliarden im Jahr! Für Deutschland sind es 20 Milliarden im Jahr. Wir haben Gesundheitsausgaben von 400 Milliarden, 5% davon sind 20 Milliarden. Das sind zehnmal mehr als der Bundeshaushalt jetzt bereits an Zuschuss in die defizitären öffentlichen Krankenkassen leistet, weil die jetzt schon mit dem Beitragsaufkommen nicht klarkommen. Und wenn der WHO-Vertrag ratifiziert ist, dann verpflichten wir uns jedes Jahr 20 Milliarden in die Prävention zu stecken, und das, obwohl jetzt schon 50% unserer Krankenhäuser vor der Pleite stehen, oder in den letzten Jahren 7000 Arztpraxen geschlossen haben, und zwar nicht wegen Reichtum! Wir haben kein Geld für die aktuelle Gesundheit, aber jetzt sollen wir Prävention betreiben, und zum Beispiel Impfstoffe auf Vorrat einkaufen und lagern, und weil die nur begrenzt haltbar sind, müssen wir immer neue nachkaufen. Praktisch ist das ein bedingungsloses Milliarden-Grundeinkommen für Pharmakonzerne. Dabei wissen wir nicht mal, ob wir die Impfstoffe brauchen oder nicht – das Geld fließt trotzdem in die Kassen von Pfizer und BioNTech. Die kommen vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Und dann sollen wir alle 2 Jahre eine Pandemie-„Simulation“ durchführen, das heißt alle 2 Jahre soll das gesamte Gesundheitssystem und wir Bürger so tun als gäbe es eine Pandemie, auch wenn gerade keine da ist, dann spielen wir es halt. Auch das kostet wieder Milliarden, das gesamte öffentliche Leben wird umgekrempelt usw. Denen genügen nicht die Krisen, die wir jetzt haben, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Rentenkrise, Migrationskrise, zusätzlich sollen wir auch noch eine Pandemiekrise im Gesundheitssystem simulieren. Die Gesellschaft soll in eine ständige „Pandemiepanik“ versetzt werden, um so dann noch bereitwilliger die globalen Pharmakonzerne zu bereichern. Dieser WHO-Pandemievertrag darf niemals ratifiziert werden…“

(https://www.instagram.com/beatrix.von.storch/reel/C51cRvjN7bc/)

Flaschensammelnde Rentner und jeder Menge Kinder unterhalb der Armutsgrenze in Deutschland – ein Armutszeugnis eines einst aufstrebenden Landes –, aber 20 Milliarden jährlich für schwachsinnige, totalitäre Forderungen einer von den Eliten kontrollierten Institution ausgeben? Geht’s noch? Nein zu dem Pandemievertrag! Nein zu den Neuregelungen der IGV! Weg mit der WHO!

Die Melinda & Bill Gates Stiftung ist größter privater Einzahler in die Kassen dieser Monster-Institution. Was glauben Sie, wie viele Pandemien noch inszeniert werden, damit die Investitionen von „Philanthropen“ wie Bill Gates sich zehn- und zwanzigfach bezahlt machen?

Würden die Menschen heute aufhören zu kriechen, würden diese Psychopathen morgen aufhören zu herrschen.

In einem Interview mit den Nachdenkseiten (https://www.nachdenkseiten.de/?p=122380) beschrieb Andrej Hunko (BSW), der nur über Umwege an der Weltgesundheitsversammlung im Frühjahr 2024 teilnehmen konnte, unter anderem die undemokratischen Zustände bei der WHO. Er war vom Gesundheitsausschuss des Europarats als Beobachter zur Weltgesundheitsversammlung geschickt worden. Auch wenn die Durchsetzung des Pandemievertrag zunächst gescheitert ist, die Reform der Internationalen Gesundheitsvorschriften wurde durchgewunken. Den Nachdenkseiten sagte Hunko unter anderem:

„Wir lehnen die Änderungen der IGV gänzlich ab. Ich selbst war für den Europarat bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Ich war erschüttert über das in den Debatten vorherrschende Narrativ, dass die nächste Pandemie quasi vor der Tür steht und dass man noch schneller und härter reagieren muss als bei Corona. Eine kritische Aufarbeitung der Corona-Zeit war in keinem Beitrag zu spüren. Ganz am Ende der Versammlung wurden die Änderungen in einem sehr fragwürdigen Verfahren beschlossen. Und in der Tat ist es so, dass sie zu einer weiteren Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse der WHO und zu einer stärkeren Informationskontrolle führen. Sie gehen in die gleiche Richtung, wie auch der Pandemievertrag gehen soll. Der ist ja nicht verabschiedet worden, und die Entscheidung wurde erst einmal vertagt. Der Pandemievertrag wäre ein neuer völkerrechtlicher Vertrag und muss mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden sowie von den Parlamenten der Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Im Unterschied dazu können die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften am Parlament vorbeigehen. Es muss keinen Parlamentsbeschluss geben.“

(…)

„Übrigens waren die aktivsten Staaten, die auf Teufel komm raus versucht haben, die Änderungen der IGV durchzusetzen und den Pandemievertrag noch irgendwie zu retten, Deutschland, die USA und Neuseeland. Karl Lauterbach war selbst vor Ort. Ich war der einzige teilnehmende Abgeordnete, der nicht einer Regierung angehörte. Es gibt in der WHO keine Kultur einer Teilnahme von Abgeordneten, Journalisten oder kritischen NGOs. Es ist eine reine Veranstaltung von Regierungen und Stakeholdern.“

Wann geht endlich der Bürgerschreck Karl Lauterbach? Hat er der Bevölkerung nicht schon genug nicht wiedergutzumachenden Schaden zugefügt?

So viel zu den Vergehen der Macht- und Besitzeliten und ihrem supranationalen Instrument WHO.

Fazit



Der Pandemievertrag, der ihren Vorsitzenden Ghebreyesus zu einem der mächtigsten Männer der Welt gemacht hätte, konnte von der WHO zunächst nicht durchgesetzt werden. Die Eliten versuchen nun dieses „allmächtige“ Ziel über die UNO zu erreichen, indem eine Notfall-Weltregierung in den Händen eines anderen Mannes, dem UN-Generalsekretärs Guterres unter Einbeziehung von Big Tech, Big Pharma, Big Data, BlackRock & Co, zu deren NGOs auch maßgeblich das WEF gehört, liegen soll. Was über die WHO im Pandemievertrag nicht gelang, soll jetzt durch die Hintertür UNO bewerkstelligt werden.

Mehr hierzu unter

Supranationale Institutionen, die nicht vom Volk gewählt wurden, sollen bei wie auch immer gearteten Krisen über den dann weisungsgebundenen Nationalstaaten stehen. Auch eine weltweite Impfpflicht könnte auf diesem Wege verordnet werden.

Wie Sie sehen, werte Leserinnen und Leser, lassen die Macht- und Besitzeliten nicht locker. Ihnen geht es nach wie vor um Kontrolle und Versklavung des Volkes.

Sowohl die WHO als auch die UNO sollten zum Wohle der Menschheit aufgelöst werden.

Wenn keine Lösung mehr gefunden wird, sollte die Auflösung beginnen.

Quellen

(1) Mies, Ullrich, das 1 x 1 des Staatsterrors: Der neue Faschismus, der keiner sein will, Klarsicht Verlag 2023

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, bitte wieder teilen. Danke dafür.

