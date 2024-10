Südafrikas BRICS-Abschlussrede schockiert die Welt | Enthüllt Pläne zur Bestrafung Israels!

In dieser Rede beim BRICS-Gipfel hebt Präsident Cyril Ramaphosa die wichtigen Themen Frieden, Stabilität und wirtschaftliche Integration hervor. Er betont die Bedeutung des Afrikanischen Freihandelsabkommens und des Einheitlichen Afrikanischen Luftverkehrsmarkts für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. Zudem äußert er seine tiefe Besorgnis über den anhaltenden Konflikt in Gaza und fordert eine friedliche Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Auch die Krisen in Afrika, wie der Konflikt im Sudan, werden angesprochen.

