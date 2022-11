Studie zeigt, wie Medien und Big Tech Ärzte und Wissenschaftler zensierten, die das COVID-Narrativ in Frage stellten

Ein bahnbrechendes neues wissenschaftliches Dokument, das am Dienstag veröffentlicht wurde, enthüllt die Unterdrückung und Zensur von Ärzten und medizinischen Experten, die sich der offiziellen COVID-19-Darstellung widersetzten und sie in Frage stellten.

von Michael Nevradakis, Ph.D. (dirtyworld1)

Die in der soziologischen Zeitschrift Minerva veröffentlichte Studie „Zensur und Unterdrückung der Heterodoxie von Covid-19: Tactics and Counter-Tactics“ (Taktik und Gegentaktik) beschreibt die Erfahrungen von Medizinern, die sich gegen die Richtlinien des öffentlichen Gesundheitswesens aussprachen, und wie sie auf die Bemühungen, sie zu unterdrücken, reagierten.

Das Papier wurde von einem Team israelischer und australischer Wissenschaftler verfasst, darunter Yaffa Shir-Raz von der Universität Haifa in Israel, Ety Elisha vom Max Stern Yezreel Valley College in Israel, Brian Martin von der Universität Wollongong in Australien, Natti Ronel von der Bar Ilan Universität in Israel und Josh Guetzkow von der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel.

Wie Dr.Robert Malone, selbst ein ausgesprochener Kritiker der COVID-19-„Orthodoxie“, feststellte, ist die Veröffentlichung dieses Artikels von besonderer Bedeutung, da Minerva vom „Mainstream-Wissenschaftsverlag“ Springer veröffentlicht wird, einer „Q1-Zeitschrift in ihrem Teilgebiet“ der Soziologie mit einem „anständigen“ Forschungswirkungsfaktor in den Sozialwissenschaften – was bedeutet, dass sie in ihrem akademischen Bereich einen guten Ruf genießt.

Malone sagte, der Artikel sei auch bemerkenswert, weil einer seiner Autoren, Yaffa Shir-Raz, die Geschichte mit einem Video von der internen Sitzung im israelischen Gesundheitsministerium aufgedeckt habe, wie sie viele der wichtigsten Ergebnisse bezüglich der Nebenwirkungen des Pfizer-mRNA-Impfstoffs versteckt haben.

Medien- und Technologieunternehmen spielten „zentrale Rolle“ bei der Unterdrückung der COVID-politischen Debatte

Die Autoren fassen ihr Papier mit der Feststellung zusammen, dass „das Auftauchen von COVID-19 … zu zahlreichen Kontroversen über COVID-bezogenes Wissen und Politik“ und einer „wahrgenommenen Bedrohung durch Ärzte und Wissenschaftler, die die offizielle Position der staatlichen und zwischenstaatlichen Gesundheitsbehörden infrage stellen“, geführt hat.

Die Autoren bezeichnen diese „offizielle Position“ als „Orthodoxie“ und sagen, dass die Befürworter einer solchen Politik „dazu übergegangen sind, diejenigen zu zensieren, die abweichende Ansichten vertreten“.

„Unsere Ergebnisse weisen auf die zentrale Rolle hin, die Medienorganisationen und insbesondere Unternehmen der Informationstechnologie bei dem Versuch spielen, die Debatte über die COVID-19-Politik und -Maßnahmen zu ersticken“, schreiben die Autoren.

Dies geschah durch den „weit verbreiteten Einsatz“ von Zensur und „Unterdrückungstaktiken, die den Ruf und die Karriere von abweichenden Ärzten und Wissenschaftlern schädigten, unabhängig von ihrem akademischen oder medizinischen Status und unabhängig von ihrem Ansehen, bevor sie eine gegenteilige Position zum Ausdruck brachten“.

Anstelle einer offenen und fairen Diskussion hat die Zensur und Unterdrückung wissenschaftlicher Meinungsverschiedenheiten schädliche und weitreichende Auswirkungen auf die Medizin, die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit“, schreiben die Autoren.

In einem Beitrag auf Substack beschrieb Josh Guetzkow, einer der Autoren des Papiers, wie die Studie durchgeführt wurde.

Laut Guetzkow basierte die Studie auf ausführlichen Interviews mit Wissenschaftlern und Ärzten auf der ganzen Welt, die aufgrund ihrer Ansichten über COVID-19 mit Zensur und Unterdrückung konfrontiert waren.

Guetzkow sagte, dass viele dieser Ärzte und Wissenschaftler seinen Zuhörern bekannt sein würden, obwohl ihre Anonymität in der veröffentlichten Studie gewahrt wurde.

Er fügte hinzu, dass „die derzeitige harte Realität der Zensur und Unterdrückung den meisten Lesern zweifellos bekannt ist, aber für viele außerhalb unserer Kreise eine Neuigkeit sein wird.“

Deshalb, so Guetzkow, „hielten wir es für sinnvoll, dies in der wissenschaftlichen Fachliteratur zu dokumentieren und zu diskutieren.“

Das wichtigste Ergebnis der Studie ist, dass „die Studienteilnehmer berichteten, dass sie aufgrund ihrer kritischen und unorthodoxen Haltung zu COVID-19 einer Vielzahl von Zensur- und Unterdrückungstaktiken ausgesetzt waren, die sowohl vom medizinischen Establishment als auch von den Medien gegen sie eingesetzt wurden.“

Zu den von den Studienteilnehmern beschriebenen „Zensur- und Unterdrückungstaktiken“ gehörten „Ausgrenzung, abwertende Bezeichnungen, feindselige Kommentare und Drohungen seitens der Medien, sowohl der Mainstream-Medien als auch der sozialen Medien; Entlassung durch die Arbeitgeber der Befragten; behördliche Untersuchungen; Entzug medizinischer Lizenzen; Gerichtsverfahren; und Rückzug wissenschaftlicher Arbeiten nach der Veröffentlichung“

Die Teilnehmer berichteten beispielsweise, dass „Mainstream-Medien, die sie bis dahin als begehrte Interviewpartner angesehen hatten, sie nicht mehr interviewten und keine Meinungsbeiträge mehr von ihnen akzeptierten“.

Kurz darauf wurden sie von den Medien verunglimpft, u. a. als „Impfgegner“, „COVID-Leugner“, „Verbreiter von Des-/Fehlinformationen“ und/oder „Verschwörungstheoretiker“.

Ferner wurden „scheinbar unabhängige ‚Drittquellen’“ wie „Faktenprüfer“ und andere Ärzte von den Medien benutzt, um sie – und andere mit ihnen verbundene Personen – öffentlich zu untergraben.

Es folgte eine Online-Zensur für viele der betroffenen Ärzte, die „berichteten, dass sie in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Google, LinkedIn) zensiert wurden, einschließlich der Entfernung „einiger ihrer Beiträge, Tweets, Videos oder sogar Konten“.

Dies würde „von einer Mitteilung begleitet, in der behauptet wird, dass sie gegen die ‚Gemeinschaftsregeln‘ verstoßen haben“.

Einige der Befragten berichteten sogar, dass sie „von ihrer eigenen Institution diffamiert wurden, mit der offensichtlichen Absicht, ihrem Ruf und ihrer Karriere zu schaden.“

Andere „erhielten von der Institution, in der sie arbeiteten, die klare Botschaft, dass sie sich nicht mit der Institution identifizieren dürfen, wenn sie ein Interview oder eine Aussage machen oder ihre Meinung äußern – in einigen Fällen als Bedingung für eine Vertragsverlängerung.“

Wieder andere wurden „von ihrer Institution entlassen oder ihnen wurde mitgeteilt, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird“, oder in anderen Fällen „wurden sie ohne ordnungsgemäßes Verfahren oder Transparenz fristlos entlassen oder von prestigeträchtigen Positionen ausgeschlossen, wie der Mitarbeit in führenden Gesundheits- oder Wissenschaftsausschüssen oder der Herausgabe medizinischer Fachzeitschriften.“

Dies geschah oft in Zusammenarbeit „mit den Medien“, die dafür sorgten, „dass die Informationen über diese Maßnahmen über sie verbreitet wurden“.

Offizielle Untersuchungen waren eine weitere Taktik der Unterdrückung, mit der sich abweichende Ärzte konfrontiert sahen, „wie z. B. die Untersuchung oder die Androhung des Entzugs ihrer ärztlichen Zulassung“, die Einreichung von Klagen mit erheblichen finanziellen Forderungen gegen sie oder die polizeiliche Durchsuchung ihrer Privatkliniken.

Andere Ärzte und Forscher berichteten, dass ihre Forschungsarbeiten „nach der Veröffentlichung von der Zeitschrift [die sie ursprünglich veröffentlicht hatte] zurückgezogen wurden“, während viele andere ihre eingereichten Arbeiten „von den Zeitschriften (oft mehrfach) ohne Peer-Review abgelehnt wurden“ oder der „Überprüfungs- und Veröffentlichungsprozess viele Monate länger als üblich dauerte“.

Die Autoren des Papiers erklärten, dass die von den Befragten berichteten Zensurtaktiken „mit denjenigen übereinstimmen, die in Jansen und Martins … Rahmenwerk über die Dynamik der Zensur identifiziert wurden“.

Zu den Schlüsselkomponenten dieses Rahmens gehören das Vertuschen von Informationen, die Abwertung von Informationen, die Umdeutung von Informationen, die Zensur von Informationen über offizielle Kanäle und die Einschüchterung von Personen, die solche Ansichten äußern.

Schockiert und überrascht“ – aber „nicht abgeschreckt“ – arbeiteten sie am Aufbau neuer Gemeinschaften

Laut den Autoren der Studie:

Die Befragten stellten fest, dass ihre erste Reaktion auf die Angriffe und die Zensur Schock und Überraschung war, da sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben von der wissenschaftlichen/medizinischen Gemeinschaft ausgeschlossen, von den Medien und manchmal auch von ihren Arbeitgebern angegriffen und / oder als ‚Verschwörungstheoretiker‘ verunglimpft fühlten.

Doch trotz der Zensur, der persönlichen Angriffe und Verleumdungen, der Entlassungen, der Rufschädigung und des wirtschaftlichen Preises gaben alle Befragten an, dass sie sich davon nicht abschrecken ließen und beschlossen, sich zu wehren und verschiedene Gegentaktiken anzuwenden.

Der Studie zufolge „gaben die Befragten an, dass die Zensur und Unterdrückung, die sie erfahren haben, sie dazu veranlasst hat, sich zu wehren und ihrer Stimme mehr Gehör zu verschaffen, und zwar auf der Grundlage der Meinungsfreiheit und ihrer Sorge um die öffentliche Gesundheit“, und „sie noch entschlossener und eifriger gemacht hat, die Informationen, die zensiert wurden, zu veröffentlichen“.

Zu diesen Gegenreaktionen gehörten die Offenlegung des Zensurakts und der zensierten Informationen, die „Nutzung alternativer Kanäle zur Verbreitung ihrer Positionen und Ansichten“, der „Aufbau von Unterstützungsnetzwerken mit Kollegen“ und die „Entwicklung alternativer medizinischer und gesundheitlicher Informationssysteme … eine Art Parallelwelt zum Mainstream-Establishment.“

Zu den alternativen Kanälen, die von den Befragten genannt wurden, gehörten auch Social-Media-Plattformen, auch wenn sich einige „gezwungen sahen, ‚geheime‘ Telegram- oder anonyme Twitter-Konten zu eröffnen“.

In der Studie heißt es: „Ein Teilnehmer stellte fest, dass es absurd ist, dass Wissenschaftler geheime Telegram-Konten unterhalten, damit die Regierung ihnen nicht die Lizenz entzieht oder ihren Ruf schädigt.“

Im Gegenzug wurden soziale Netzwerke „von Wissenschaftlerkollegen, Ärzten, Anwälten und Politikern mit ähnlichen Ansichten und Politikern“ genutzt, „nicht nur um Informationen auszutauschen, sondern auch um Unterstützung und Empathie von ‚Außenseitern‘ wie ihnen zu erhalten, neue Freunde zu finden und eine neue Gemeinschaft zu schaffen.“

Einige dieser neuen Gemeinschaften entwickelten sich zu „neuen alternativen Plattformen und Organisationen, die sich der Entwicklung und Bereitstellung von Gesundheitsinformationen und medizinischen Behandlungen widmen – einschließlich neuer Zeitschriften und gemeinnütziger Organisationen, anstelle der bestehenden, von denen sie behaupten, dass sie versagt haben und enttäuscht sind.“

Diese Maßnahmen, so die Studie, „geben ihnen ein Gefühl der Hoffnung und das Gefühl, dass sie eine ’neue Welt‘ aufbauen“.

Studie „hat viel richtig gemacht“ – Malone

In seinem Kommentar zu der Studie sagte Malone, dass er zwar nicht persönlich an der Studie teilgenommen habe, sie aber dennoch „vieles von dem, was ich erlebt habe, zusammenfasst“.

Malone sagte, die Studie sei unvollkommen und habe einige wichtige Fälle von Zensur im Zusammenhang mit COVID-19 übersehen, darunter „das allgegenwärtige Umschreiben der persönlichen Geschichte bei Wikipedia“, die Zensur bestimmter Bücher durch Amazon, das Löschen von Zeugenaussagen im US-Senat durch YouTube und „die professionellen Infiltrations- und Störungskampagnen, die darauf abzielen, die amerikanische Trucker-Protestbewegung und die Bewegungen für medizinische Freiheit zu zerstören.“

Die Studie habe jedoch „vieles richtig gemacht“, so Malone, und „dokumentiert, dass diese Angriffe auf medizinische Dienstleister und Wissenschaftler in erstaunlich koordinierter Weise auf der ganzen Welt stattgefunden haben.“

Guetzkow verglich die Studie seines Teams mit einer anderen Arbeit, die in jüngster Vergangenheit im Flaggschiff der Soziologie, The American Sociology Review, veröffentlicht wurde und als Beispiel für die sogenannte „cutting-edge sociology“ gilt.

Der Titel dieser Arbeit lautete „Online Conspiracy Groups: Micro-Bloggers, Bots, and Coronavirus Conspiracy Talk on Twitter“.

Quelle: https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-narrative-big-tech-media-censorship-doctors/

