Straßenumfrage: Krasse Ungerechtigkeit bei GEZ-Sendern

Deutschland leistet sich das teuerste öffentliche Rundfunksystem weltweit. Aber wo genau die Zwangsgebühren hingehen, wissen die wenigsten, zum Beispiel in astronomisch hohe Renten oder in die Millionen-Honorare der Moderatoren. Wir haben Bürger in Bonn mit den konkreten Zahlen konfrontiert. Machen Sie sich selbst ein Bild von der Stimmungslage und erfahren Sie auch, warum immer mehr Bürger mit den Sendern unzufrieden sind. [weiterlesen bei kla.tv]

„Der ehemaliger Bundesminister für Forschung und Technologie, Andreas von Bülow, hat sich in einem Interview „über die deutschen Medien, die allesamt nach 1945 gegründet, amerikanische Presse-Lizenzen bekommen, Verträge über nur positive Berichterstattung über USA und Israel unterschrieben und von CIA geleitet wurden“, unmißverständlich geäußert.Der ehemaliger Bundesminister für Forschung und Technologie, Andreas von Bülow, hat sich in einem Interview „über die deutschen Medien, die allesamt nach 1945 gegründet, amerikanische Presse-Lizenzen bekommen, Verträge über nur positive Berichterstattung über USA und Israel unterschrieben und von CIA geleitet wurden“, unmißverständlich geäußert. Demnach müsste auch der Staatsfunk (ARD/ZDF) amerikanische Presse-Lizenzen erhalten haben, denn der ÖRR verbreitet auch „nur positive Berichterstattung über USA und Israel“. (Quelle)

(Visited 1 times, 1 visits today)