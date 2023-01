Stoppen Sie diesen verrückten Ansturm auf den totalen Krieg

Von Eric Margolis (globalreserarch)Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche „ Website übersetzen “ unter dem Namen des Autors aktivieren.

Der beste moderne militärische Denker, Generalmajor JFC Fuller , schrieb: „Das wahre Ziel des Krieges ist nicht der militärische Sieg, sondern der Frieden, der darauf folgt.“

Amen. Besessen von Tribalismus und Propaganda vergessen wir oft, warum wir kämpfen und welche Veränderungen der aktuelle Krieg mit sich bringen wird. Wir denken, dass das Töten von Mitmenschen eher ein edles Streben ist als das niedrigste Verhalten in der Steinzeit.

Ein typisches Beispiel ist der aktuelle Krieg in der Ukraine. Dort kämpfen Ex-Russen, die jetzt in „Ukrainer“ umbenannt werden, gegen Russlands nicht so fähige Armeen.

Die Vereinigten Staaten und ihre Vasallen schütten Waffen und Geld in Hülle und Fülle in die rebellische Ukraine – bis heute über 100 Milliarden Dollar. Dies ist eine erstaunliche Menge Geld, wenn man bedenkt, dass kaum jemand in den USA jemals von der Ukraine gehört hat und sie sicherlich nicht auf einer Karte finden konnte, und dass diese Geldflut aus den USA kommt, die selbst in den finanziellen Seilen stecken und mit Krediten operieren Geld.

Dass Amerika so tief in den obskuren Ukraine-Krieg verwickelt wurde, war der wirklich monumentalen Propaganda zu verdanken, die von den sechs von der US-Regierung kontrollierten Fernsehsendern und Gerichtszeitungen produziert wurde. Seine rund um die Uhr erfreulichen Nachrichten über die Ukraine und die ständige Verleumdung des wieder dämonisierten Russlands.

Wir sind tatsächlich in einen Krieg verwickelt, der es nicht wagt, seinen Namen auszusprechen. Russland bestreitet, dass es überhaupt einen Krieg gibt, und behauptet, gegen ein Wiederaufleben des Eurofaschismus zu kämpfen. Die USA und ihre unterwürfigen Verbündeten leugnen auch, dass ein Krieg stattfindet, während sie Waffen und Munition fast im Ausmaß des Zweiten Weltkriegs in die Ukraine schütten – deren Regierung die USA 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben, um sie zu stürzen.

Russland wird diesen Krieg nicht als Krieg bezeichnen und immer noch so tun, als wäre es eine „Polizeiaktion“ – ähnlich wie die vergangenen US-Invasionen in Panama, der Dominikanischen Republik und Haiti. Aber da westliche Waffen und verdeckte Truppen in die Ukraine strömen und Russland nicht in der Lage ist, angemessene Truppen oder Waffen aufzustellen, ist es absurd, an der Fiktion der „Polizeiaktion“ festzuhalten.

Was in Washington passiert, ist, dass die demokratischen Neoliberalen russisches Blut riechen und berauscht sind von der Aussicht auf eine erste russische Niederlage in der Ukraine und dann auf den Zusammenbruch der derzeitigen russischen Föderation, die aus 83 angeblich souveränen Einheiten besteht. Russland ist sehr zerbrechlich und anfällig für im Ausland verursachte Unruhen. Russlands Ferner Osten ist gefährlich ausgesetzt zwischen den Ambitionen der USA und Chinas.

Die dramatische Umwandlung des größten Teils der ehemals standhaften kommunistischen Republik Ukraine in eine erzantikommunistische Kiewer Republik ist ein düsteres Warnsignal für Moskau. Der russische Staatschef Dimitri Medwedew hat gerade davor gewarnt, dass Russlands Niederlage in der Ukraine einen Atomkrieg auslösen würde. Er könnte recht haben.

Die führende amerikanische Neokonservative Victoria Nuland rühmte sich damit, dass es nur 5 Milliarden Dollar gekostet habe, das ehemalige unfähige kommunistische Regime der Ukraine zu stürzen und es durch einen Fernsehschauspieler, Wolodymyr Selenskyj , zu ersetzen . Die russischsprachigen Teile der Ukraine haben nicht einmal einen fähigen Sprecher.

Inzwischen ist klar, dass der sogenannte Nicht-Krieg in der Ukraine gefährlich zu einem umfassenden Krieg zwischen den USA, der NATO und Russland eskaliert, der in einen Dritten Weltkrieg münden könnte. Die Pflicht der Großmächte ist es, das Weltgeschehen ruhig zu halten.

Stattdessen gießen die USA und ihre europäischen Satrapen Öl ins Feuer. Die Ukraine, einst berüchtigt als Europas korrupteste Nation, schluckt fröhlich die Milliarden aus den USA und Europa. Schweizer Banken machen einen Mord. So auch Waffenhersteller, die vor diesem lustigen kleinen Krieg mit stagnierenden oder rückläufigen Verkäufen konfrontiert waren.

Deutschland, der Eckpfeiler der NATO-Macht, ist gefangen zwischen seinem vernünftigen Ziel, gute Beziehungen zu Moskau zu unterhalten, und seiner Unterwürfigkeit gegenüber Washington. Wenn sich der Krieg in der Ukraine verschärft, wird Deutschland in die Mitte geraten – ein offensichtliches Ziel für russische taktische Nuklearschläge.

Wer in Washington hat begonnen, die Kosten für den Erhalt der Nachkriegs-Ukraine zusammenzurechnen? Ohne einen stetigen Zufluss von Milliarden aus den USA und ihren reichen Verbündeten wird die Ukraine wahrscheinlich in kriegerische Lehen zerfallen. Schlimmer noch, wenn Russland irgendwie besiegt wird, wer wird seinen finanziellen Unterhalt übernehmen und verhindern, dass diese nukleare Supermacht Amok läuft? Wird China sich zurücklehnen und zulassen, dass sein einziger großer Verbündeter zersplittert wird? Würden Militante in Chinas Führung nicht die Kriegstrommeln schlagen, um Grenzregionen wieder zu besetzen, die im 19. Jahrhundert an das kaiserliche Russland verloren gegangen waren?

Es ist an der Zeit, dass die große amerikanische Macht handelt, um Frieden und Stabilität zu bringen, nicht mehr Krieg.

