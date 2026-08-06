Steve Jermy: Wäre ich Putin, würde ich zuerst Trump anrufen

Royal-Navy-Commodore Steve Jermy kommandierte Kriegsschiffe im 5. Zerstörergeschwader und im britischen Fleet Air Arm. Er diente im Falklandkrieg sowie in der Adria bei den Einsätzen in Bosnien und im Kosovo. Anschließend ging er 2007 nach einer Einsatzverwendung als Strategiedirektor an der britischen Botschaft in Afghanistan in den Ruhestand. Er ist Autor des Buches: „Strategy for Action: Using Force Wisely in the 21st Century“.

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