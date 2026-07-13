Steuert der Ölmarkt auf einen perfekten Sturm zu?

von Alex Krainer TrendCompass (tkp)

Gestern richtete der Sprecher der IRGC, Brigadegeneral Hossein Mohebbi, eine bedrohlich klingende Warnung an die Nachbarländer des Iran und erklärte: „Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei.“

Der Iran werde nun die Infrastruktur der amerikanisch-israelischen Streitkräfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Jordanien, Katar und bei all ihren Partnern ins Visier nehmen. Die Angriffe würden verheerende Auswirkungen haben und könnten die USA und ihre Verbündeten auf Jahre hinaus von den Öl- und Gaslieferungen (und den Einnahmen) der Region abschneiden. „Ihr seid gewarnt worden. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir werden zuschlagen.“

Bislang scheint es, als habe die IRGC ihre Drohung ernst gemeint und einen Überraschungsangriff auf amerikanische ATACMS-Boden-Boden-Raketensysteme in Kuwait durchgeführt. Mindestens drei Raketen trafen die Abschussrampen, und es wurde berichtet, dass ebenso viele US-Soldaten getötet wurden. Die IRGC gab an, auch einen Angriff auf Betankungsplattformen durchgeführt zu haben, die von US-Flugzeugträgern im Hafen von Duqm in Oman genutzt werden; sollte dies zutreffen, könnte sich dies als verheerender Rückschlag für die US-Marineeinheiten in der Region erweisen.

Auch die amerikanische Seite blieb nicht untätig: Das US-Zentralkommando (CENTCOM) führte groß angelegte Luftangriffe durch und traf Berichten zufolge in einer einzigen großen nächtlichen Operation etwa 140 iranische Ziele, darunter Raketen- und Drohnenstellungen, Marineeinheiten, Munitionsdepots, Küstenüberwachungsanlagen, Luftabwehranlagen und Stellungen der IRGC. Dies wurde als die bislang größte Angriffswelle der letzten Zeit beschrieben, die darauf abzielte, die Fähigkeit des Iran zur Bedrohung der Schifffahrt zu schwächen. Weitere Angriffe folgten gestern und heute Morgen, die auf südliche Küstengebiete abzielten (z. B. Bandar Abbas, die Insel Qeshm, Sirik, Jask).

Die Gesamtzahl der Angriffe in dieser Woche soll Berichten zufolge 300 überschritten haben, was darauf hindeutet, dass die Waffenstillstandsverhandlungen definitiv gescheitert sind und die beiden Konfliktparteien die Kontrolle über die Mechanismen zur Konfliktvermeidung verloren haben oder sich bewusst dafür entschieden haben, vorerst den militärischen Weg weiterzuverfolgen. Alle Aufrufe zur Zurückhaltung kommen Berichten zufolge nun aus China und Pakistan, die die Iraner aktiv dazu ermutigen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Haltung des Iran gegenüber jeglichen Gesprächen mit den USA hat sich jedoch verhärtet. Nach allen Berichten deutet alles darauf hin, dass sich die Lage im Zuge einer massiven Eskalation ab heute erheblich verschärfen wird. Dies wird für den Iran sicherlich sehr schmerzhaft sein, könnte sich aber auch für die Vereinigten Staaten zu einem regelrechten Sumpf entwickeln.

Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe auf Russlands Tanker-„Schattenflotte“

Eine weitere Partei, die offenbar keine Verhandlungen mehr mit den westlichen Mächten führen will, ist Russland. In den letzten rund sieben Tagen hat die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf Russlands „Schattenflotte“ im Asowschen Meer intensiviert und dabei etwa 90 Schiffe getroffen, darunter Dutzende von Öltankern – im Rahmen einer Operation, die als eine ihrer bislang größten Seeoperationen bezeichnet wurde. Angeblich haben nächtliche Wellen von Luft- und Seedrohnen jeweils 10 bis 28 Schiffe gleichzeitig getroffen (z. B. 21 Tanker in einer Nacht), Brände ausgelöst, Schiffe manövrierunfähig gemacht und Russland dazu veranlasst, den Schiffsverkehr in Teilen des Asowschen Meeres und der Straße von Kertsch auszusetzen.

Diese Angriffe stellen die Umsetzung eines militärischen Ziels dar, das im Juli 2024 auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Blenheim Palace in Oxfordshire festgelegt wurde, an dem Delegationen aus 44 weiteren europäischen Ländern teilnahmen. Bereits damals einigten sich die Teilnehmer darauf , Russlands „Schattenflotte“ aus Tankern ins Visier zu nehmen, um dessen Ölexportlogistik zu stören und dem Land die Einnahmen zu entziehen, die es zur Fortsetzung der laufenden Kriegshandlungen benötigt.

Doch während eine Störung der russischen Ölexporte dem Land zwar Einnahmen entziehen könnte, könnte sie auch das weltweite Angebot weiter verringern. Russland ist einer der weltweit führenden Ölproduzenten und exportiert durchschnittlich etwa 4,0–4,5 Millionen Barrel pro Tag (mb/d), wobei die Gesamtmenge an Öl und Ölprodukten (einschließlich raffinierter Produkte wie Diesel und Düsentreibstoff) oft 7–8 mb/d übersteigt. Zwischen 20 % und 35 % dieser Exporte werden über das Schwarze Meer abgewickelt.

Das ist eine Menge (potenzieller) Störungen!!!

Zwar sind die Auswirkungen der eskalierenden ukrainischen Kampagne gegen die „Schattenflotte“ (noch) nicht quantifiziert worden, doch werden diese Angriffe zwangsläufig gewisse Auswirkungen haben, die zusätzlich zur sich verschärfenden Krise im Nahen Osten hinzukommen. Man erinnere sich: Die diesjährige Unterbrechung des Ölexportverkehrs durch die Straße von Hormus war die größte Störung des Ölmarktes aller Zeiten und hat die weltweiten Ölvorräte Schätzungen zufolge um etwa 8 bis 12 Prozent reduziert.

Entgegen den Behauptungen des US-CENTCOM ist die Meerenge erneut gesperrt, und sollte der Iran sein Versprechen der „keinerlei Zurückhaltung“ einlösen, könnte eine noch umfassendere Zerstörung der Ölförderung und -exporte bevorstehen, auch über das Rote Meer. Sollte die Ölexportinfrastruktur der Region beschädigt oder zerstört werden, könnten die weltweiten Ölvorräte um bis zu 32 % sinken, was einen verheerenden Schlag für die Weltwirtschaft bedeuten würde, insbesondere für die Volkswirtschaften Japans und Europas, die fast vollständig von ausländischen Ölimporten abhängig sind.

Ausnahmsweise scheinen sogar die Ölmärkte diese Risiken ernst zu nehmen. Anstatt seinen steilen Abwärtstrend fortzusetzen, notiert das Barrel Rohöl in der heutigen Vormittagssitzung tatsächlich um etwa 1,75 % höher (rund 78 $ für den Brent-Spotmarkt) – eine seltsam verhaltene Reaktion auf die Ereignisse dieses Wochenendes. Vor zehn Tagen habe ich einen Artikel mit dem Titel „ Der Ölpreis ergibt keinen Sinn “ veröffentlicht, und ich glaube, er ergibt immer noch keinen Sinn: Brent-Rohöl hat bereits … erreicht. Doch die Umstände scheinen rasch außer Kontrolle zu geraten, und die Preisrisiken liegen mit ziemlicher Sicherheit auf der Aufwärtsseite.

Wann, wie schnell oder wie hoch sich der Ölpreis bewegen könnte, lässt sich unmöglich vorhersagen. Die gegenwärtigen Bedingungen könnten tatsächlich zu einer Art „perfektem Sturm“ führen. Was sich jedoch vorhersagen lässt, ist, dass groß angelegte Preisereignisse sich fast ausnahmslos als Trends entfalten, die sich in der Regel über Monate oder sogar Jahre erstrecken. Sollte ein solches Preisereignis auf den Ölmärkten bevorstehen, könnte es sich als historisches Ereignis erweisen, das die derzeitige, im Niedergang begriffene Weltordnung irreversibel auf den Kopf stellen könnte.

Aktuelles Update: In den letzten Stunden hat der Iran offenbar vier Öltanker in der Straße von Hormus angegriffen.

Der Artikel erschien zuerst auf Englisch in Alex Krainers TrendCompass.

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