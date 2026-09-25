Stehen die USA kurz vor dem Zusammenbruch: Eine Siebenjahresanalyse makroökonomischer Indikatoren & Warum die Warnsignale unbemerkt bleiben

Wenn Sie Mitte September 2026 durch ein beliebiges Finanzviertel in der Innenstadt spazieren, werden Sie dieselbe seltsame Diskrepanz feststellen. Bauarbeiter errichten nach wie vor Glastürme. Die Restaurants sind zur Mittagszeit nach wie vor voll mit Geschäftsessen auf Spesenrechnung. Schneidereien in Seitenstraßen nehmen Maß für Anzüge von Kunden, die noch nicht bemerkt haben, dass sich ihre Grundfesten verschieben. Der äußere Anschein suggeriert Kontinuität, ja sogar Wohlstand. Doch hinter dieser aufrechterhaltenen Fassade erzählen Datenströme, die von den Servern des Finanzministeriums, der Kreditauskunfteien und den Handelsräumen fließen, eine ganz andere Geschichte – eine Geschichte von zunehmender Belastung, die sich durch politische Erklärungen nicht einfach wegwünschen lässt.

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Bis zum 8. September 2026 beliefen sich die Staatsschulden der Vereinigten Staaten auf 40,13 Billionen Dollar. Diese Zahl entspricht einer Verschuldung von rund 119.784 Dollar pro Mann, Frau und Kind im Land – eine Belastung, über die man noch vor fünfzehn Jahren nicht einmal ernsthaft gesprochen hätte. Noch besorgniserregender als der Nennbetrag ist die Geschwindigkeit, mit der die Finanzierungskosten eskalieren. Bis August des Haushaltsjahres 2026 beliefen sich die Bruttozinszahlungen für die Staatsschulden auf 1,267 Billionen Dollar – ein Rekordwert, der Ressourcen verschlingt, die sonst für Infrastruktur, Bildung oder Forschung zur Verfügung stünden.

Prognosen des Congressional Budget Office zeigen nun, dass die Nettozinszahlungen im Haushaltsjahr 2026 13,95 % aller Bundesausgaben ausmachen werden, im Haushaltsjahr 2027 auf 14,25 % steigen und sich bis zum Haushaltsjahr 2028 15 % annähern werden. Fast fünfzehn Cent von jedem ausgegebenen Dollar dienen nicht den aktuellen Bedürfnissen, sondern vergangenen Verpflichtungen. Diese Umverteilung, die so schrittweise erfolgt, dass sie den täglichen Schlagzeilen entgeht, stellt dennoch eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise dar, wie Amerika seine kollektiven Ressourcen einsetzt.

Mehrere miteinander verknüpfte Entwicklungen verdeutlichen, wenn man sie gemeinsam betrachtet, warum der September 2026 ein besonders kritischer Zeitpunkt ist:

Staatsverschuldung: Die Verbindlichkeiten des Bundes übersteigen 120 % des BIP, wobei die Zinskosten sich selbst verstärkende Kreisläufe auslösen, in denen neue Kredite zur Tilgung alter Schulden verwendet werden

Finanzielle Notlage der privaten Haushalte: Die Verschuldung der privaten Haushalte belief sich im ersten Quartal 2026 auf 18,19 Billionen US-Dollar, wobei sich die Ausfallquoten in mehreren Kategorien dem Niveau nähern, das zuletzt während der Krise von 2008 zu beobachten war

Verschlechterung des gewerblichen Immobilienmarktes: Hypotheken im Wert von rund 875 Milliarden US-Dollar, die im Laufe des Jahres 2026 fällig werden, bei gleichzeitig schwachen Fundamentaldaten hinsichtlich Auslastung und Bewertung

Anzeichen für Währungsinstabilität: Der Goldpreis schwankt heftig zwischen 4.360 und 5.589 US-Dollar, was auf tiefe Unsicherheit hinsichtlich der Stabilität der Fiat-Währungen hindeutet

Anfälligkeit der Schwellenländer: Nach Einschätzungen des IWF befinden sich derzeit über 54 Länder in einer Schuldenkrise oder stehen kurz davor, was das Ansteckungsrisiko erhöht

Wie sich die Schuldenfalle schließt

Die Entwicklung der Bundesfinanzen im Jahr 2026 offenbart Mechanismen, die sich schneller verstärken, als politische Zeitpläne darauf reagieren können. Die Zahl von 40,13 Billionen US-Dollar wird im Lichte einer Analyse der Schuldentragfähigkeit wirklich alarmierend. Die durchschnittlichen Zinssätze für marktfähige Staatsanleihen erreichten bis August 2026 3,475 % – deutlich über den Zinssätzen nahe Null, die während eines Großteils der Pandemiezeit vorherrschten.

Da die Schuldenbestände das jährliche Bruttoinlandsprodukt um mehr als zwanzig Prozentpunkte übersteigen, führen selbst moderate Zinserhöhungen zu exponentiell steigenden Schuldendienstverpflichtungen. Das CBO prognostiziert für das kommende Jahrzehnt Nettozinszahlungen in Höhe von 16,2 Billionen Dollar, die von 1,0 Billionen Dollar im Jahr 2026 auf 2,1 Billionen Dollar bis 2036 ansteigen werden. Bei diesen Werten verdrängt der Schuldendienst praktisch alle diskretionären Ausgaben.

Der Zinseszinseffekt wirkt sich schleichend aus. Fällige Schulden werden zu höheren Zinssätzen refinanziert. Staatsanleiheauktionen müssen eine ausreichende Nachfrage anziehen, um bestehende Verbindlichkeiten zu refinanzieren und neue Defizite zu finanzieren. Das Gebots-Deckungs-Verhältnis für vierwöchige Schatzwechsel lag im August 2026 bei 2,97 – technisch gesehen ausreichend, jedoch anfällig für Stimmungsschwankungen. Ausländische Bestände haben sich konzentriert und sind potenziell volatil; Russland hat sein Engagement in US-Staatsanleihen erheblich reduziert, während andere Nationen ihre Reserven weg von Dollar-Anlagen diversifizieren.

Die Defizite des Haushaltsjahres 2026 werden laut den am 8. September veröffentlichten Daten des Joint Economic Committee voraussichtlich 2,67 Billionen US-Dollar übersteigen. Dieses Ungleichgewicht ist keine vorübergehende konjunkturelle Schwankung, sondern ein strukturelles Merkmal. Die Steuereinnahmen, die durch den legislativen Stillstand und die Stagnation in den Wirtschaftssektoren eingeschränkt sind, können mit dem Ausgabenwachstum nicht Schritt halten, das durch Sozialleistungen, Verteidigungsverpflichtungen und – ironischerweise – den Schuldendienst selbst angetrieben wird. Das jährliche Defizit erhöht den Schuldenbestand, was die Schuldendienstkosten des nächsten Jahres in die Höhe treibt, was wiederum künftige Defizite vergrößert.

Schätzungen des Penn-Wharton-Haushaltsmodells deuten darauf hin, dass die US-Bundesschulden rational gesehen eine Obergrenze von etwa 210 % des BIP nicht überschreiten dürfen – eine Schwelle, die das derzeitige Wachstum der Gesundheitskosten innerhalb von zwei Jahrzehnten erreichen könnte. Die Märkte sorgen in der Regel schon lange vor dem Erreichen theoretischer Grenzen für Disziplin. Wenn das Vertrauen ausreichend erodiert ist, bricht plötzlich eine Krise aus.

Küchentische, die unter der Last ächzen

Staatsschulden stehen im Fokus der politischen Aufmerksamkeit, doch die Bilanzen der privaten Haushalte weisen ebenso besorgniserregende Muster auf. Die Verbraucherschulden erreichten im ersten Quartal 2026 laut den am 28. Mai veröffentlichten Daten von Equifax 18,19 Billionen US-Dollar. Diese Gesamtsumme – die Kreditkarten, Autokredite, Studienkredite und andere Verbindlichkeiten umfasst – verschleiert gravierende Verteilungsspannungen, die sowohl das individuelle Wohlergehen als auch die Gesamtnachfrage bedrohen.

Die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten sind auf ein seit 2008–2009 nicht mehr gesehenes Niveau gestiegen. Zwischen dem dritten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2026 stiegen die seit mehr als 90 Tagen überfälligen Salden von 7,6 % auf 12,8 %. Daten der Federal Reserve Bank of New York vom August 2026 zeigen, dass diese Übergangsraten in den Bereich schwerwiegender Zahlungsrückstände weiterhin hoch bleiben, selbst wenn das allgemeine Wirtschaftswachstum stabil erscheint.

Studienkredite stellen besonders schwer zu bewältigende Herausforderungen dar. Ausstehender Gesamtbetrag: 1,66 Billionen US-Dollar zum 1. Quartal 2026. Die Wiederaufnahme der Zahlungen nach den pandemiebedingten Zahlungsaufschüben führte zu schweren Anpassungsschocks. Die Ausfallquote erreichte im 1. Quartal 2026 10,3 % der seit mehr als 90 Tagen überfälligen Forderungen – ein Anstieg gegenüber 9,6 % im 4. Quartal 2025 –, wobei mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen ist, sobald die befristeten Erleichterungen auslaufen. Im Gegensatz zu anderen Schuldenkategorien können Studentenkredite nicht durch eine Insolvenz getilgt werden, was die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer dauerhaft belastet.

Die Zahlungsrückstände bei Autokrediten erreichten laut Daten der FRBNY vom Mai 2026 ein noch nie dagewesenes Hoch. Hinter diesen Zahlen verbergen sich strukturelle Gegebenheiten und nicht individuelles Missmanagement: die Inflation bei den Fahrzeugpreisen in den Jahren 2021–2023, anschließende Zinserhöhungen, die die monatlichen Raten in die Höhe trieben, sowie ein Lohnwachstum, das nicht mit den Anpassungen an die Lebenshaltungskosten Schritt halten konnte.

Die Immobilienmärkte verstärken diesen Druck noch. Hypothekenzinsen von fast 6,57 % im Frühjahr 2026 – zwar gesunken gegenüber den Höchstständen von 2023, aber weit über den 3-Prozent-Zinsen, die sich viele Hausbesitzer während des Refinanzierungsbooms gesichert hatten – führten zu einem „Zinsfestschreibungseffekt“, der den Marktumschlag zum Erliegen brachte. Angebotsengpässe halten die Preise auf einem Niveau, das Erstkäufer ausschließt. Daten des Joint Center for Housing Studies der Harvard University zeigen, dass die Zahl der für Haushalte mit einem Einkommen von 75.000 Dollar oder weniger erschwinglichen Wohnungen von März 2019 bis März 2026 um 60 % gesunken ist, was Generationen von dauerhaften Mietern oder Mehrgenerationenhaushalten hervorbringt.

Die Verbraucherkreditzyklen treten in gefährliche Phasen ein, wenn Haushalte ihre während der Pandemie angesparten Rücklagen aufbrauchen und zunehmend auf Kredite angewiesen sind, um ihr Konsumverhalten aufrechtzuerhalten. Steigende Zahlungsausfälle veranlassen Kreditgeber dazu, ihre Vergabekriterien zu verschärfen, wodurch die Verfügbarkeit von Krediten gerade dann eingeschränkt wird, wenn Haushalte diese am dringendsten benötigen. Solche prozyklischen Dynamiken verstärken Konjunkturabschwünge.

Leere Hochhäuser, ausstehende Kredite

Der gewerbliche Immobiliensektor veranschaulicht die Dynamik einer sich verzögernden Krise vielleicht besser als jeder andere Sektor. In den Jahren 2026–2027 nähert sich eine „Schuldenwand“ in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar – Kredite, die im Niedrigzinsumfeld der Jahre 2019–2021 vergeben wurden und nun zu erheblich höheren Kosten refinanziert werden müssen. Allein im Jahr 2026 werden gewerbliche und Mehrfamilienhaus-Hypotheken in Höhe von rund 875 Milliarden US-Dollar fällig. Kreditnehmer sehen sich mit Verstößen gegen die Schuldendienstdeckungsquote, Herausforderungen im Cash-Management und dem Risiko von Carve-outs konfrontiert, die ihre Eigenkapitalpositionen gefährden.

Büroimmobilien bilden dabei die Epizentren. Hybride Arbeitsmodelle, die ursprünglich als vorübergehende Anpassungen an die Pandemie angesehen wurden, haben sich als strukturell beständig erwiesen. Die Auslastung in den zentralen Geschäftsvierteln liegt in vielen großen Märkten weiterhin 30–40 % unter den Werten vor der Pandemie, wodurch riesige Bestände an Büroflächen der Klassen B und C unrentabel werden. Der Bewertungsrückgang war drastisch; in einigen Büroimmobilienmärkten der Metropolen sanken die Preise gegenüber den Höchstständen von 2019 um mehr als 50 %.

Das Engagement des Bankensystems schafft systemische Schwachstellen. Regionalbanken halten im Vergleich zu den großen Geldzentren einen überproportionalen Anteil an gewerblichen Immobilienkrediten und sehen sich angesichts steigender Verluste mit Kapitalerosion konfrontiert. Bis Juni 2026 waren gewerbliche Immobilienkredite in Höhe von fast 37 Milliarden US-Dollar – 1,17 % aller von Banken gehaltenen Kredite – überfällig. Obwohl dieser Wert unter dem Niveau von 9 % nach 2008 liegt, geben die Entwicklungen den Aufsichtsbehörden und Marktteilnehmern Anlass zur Sorge.

Stresstests der Federal Reserve identifizieren das Konzentrationsrisiko bei gewerblichen Immobilien als primäre Schwachstelle des regionalen Bankensektors. Institute mit Engagements von mehr als 300 % des risikobasierten Kapitals stehen unter verstärkter Aufsicht; mehrere haben Kapital zu angeschlagenen Bewertungen aufgenommen oder strategische Alternativen gesucht. Der Zusammenbruch der Metropolitan Bank Anfang 2026, der den Einlagensicherungsfonds der FDIC etwa 19,7 Millionen US-Dollar kostete, veranschaulicht diesen Druck.

Beunruhigender als die realisierten Verluste ist die Unsicherheit bei der Wertermittlung. Die Transaktionsvolumina sind eingebrochen – die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufspreisen sind nach wie vor zu groß, um eine Preisfindung zu ermöglichen. Banken sehen sich mit Anreizen konfrontiert, Verluste durch „Extend-and-Pretend“-Maßnahmen zu vermeiden. Solche Dynamiken, die aus den Erfahrungen Japans in den 1990er Jahren bekannt sind, verwandeln akute Krisen in chronische Stagnation, da „Zombie-Vermögenswerte“ die Bilanzen verstopfen und die Kreditvergabe behindern.

Regionalbanken fungieren als wichtigste Kreditvermittler für kleine und mittlere Unternehmen; ihre Schwächung bedroht Beschäftigung und Investitionen weit über die Immobilienmärkte hinaus. Die Insolvenzen der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic im Jahr 2023 gaben einen Vorgeschmack auf Dynamiken, die sich wiederholen könnten, sollten sich die Verluste im gewerblichen Immobilienbereich beschleunigen.

Die Warnung des Goldes, die Widersprüche des Dollars

Währungsinstabilität zeigt sich nicht nur in den Inflationsstatistiken – die Jahresrate lag im August 2026 bei 3,4 %, was zwar eine Verbesserung gegenüber den Höchstständen von 2022 darstellt, aber dennoch über den Zielen der Federal Reserve liegt –, sondern auch im Verhalten alternativer Wertanlagen. Der Goldpreis erreichte Anfang 2026 Rekordhöhen von über 5.589 US-Dollar, korrigierte sich dann bis September auf etwa 4.360 US-Dollar und zeigte damit eine Volatilität, die auf tiefe Unsicherheit hinsichtlich der Stabilität des Fiatgeldes hindeutet.

Eine solche Preisentwicklung offenbart die Ambivalenz der Anleger. Beispiellose Goldrallyes deuteten auf tiefgreifende Bedenken hinsichtlich der Kaufkraft des Dollars und der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung hin. Korrekturen auf 4.360 US-Dollar spiegelten Gewinnmitnahmen und eine vorübergehende Dollarstärke wider, doch das anhaltend weit über dem Normalwert liegende Niveau deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach Reserven außerhalb des Fiat-Währungssystems hin. Der Goldaufbau durch die Zentralbanken setzt sich in einem seit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems nicht mehr gesehenen Tempo fort.

Die Dollar-Positionierung weist ähnliche Widersprüche auf. Gegenüber wichtigen Währungskörben zeigen sich die Dollar-Indizes widerstandsfähig, doch verbirgt diese Stärke eine zugrunde liegende Anfälligkeit. Die Bestände an US-Staatsanleihen im Ausland konzentrierten sich zunehmend auf verbündete Nationen, während strategische Konkurrenten ihr Engagement systematisch reduzierten. Die seit den 1970er Jahren die Dollar-Hegemonie stützenden Petrodollar-Systeme stehen vor strukturellen Herausforderungen, da Energieexporteure zunehmend alternative Abrechnungswährungen akzeptieren.

Währungsswap-Vereinbarungen zwischen Nicht-US-Zentralbanken nehmen zu und schaffen parallele Zahlungssysteme, die die Vermittlung durch den Dollar umgehen. Auch wenn diese im Vergleich zum globalen Handelsvolumen noch gering sind, deuten die Wachstumsverläufe auf eine allmähliche, anhaltende Erosion der Netzwerkeffekte des Dollars hin. Der Übergang von unipolaren Währungssystemen zu fragmentierten, multipolaren Strukturen hat tiefgreifende Auswirkungen auf die fiskalische Nachhaltigkeit; der Status als Reservewährung ermöglichte historisch gesehen eine Defizitfinanzierung zu geringeren Kosten, als dies sonst möglich gewesen wäre.

Kryptowährungsplattformen ziehen trotz periodischer Zusammenbrüche und regulatorischer Maßnahmen weiterhin Kapital aus krisengeschüttelten Ländern an. Die Volatilität von Bitcoin und Ethereum dient als Barometer für das Vertrauen in traditionelle Währungssysteme. Ihr Fortbestehen und periodische Kursanstiege deuten auf eine anhaltende Nachfrage nach Alternativen zu staatlich ausgegebenen Währungen hin, selbst unter Bevölkerungsgruppen, die noch nie Hyperinflationen in Entwicklungsländern erlebt haben.

Ansteckung über Grenzen hinweg

Keine Wirtschaftsanalyse für September 2026 ist vollständig, ohne die internationalen Dimensionen zu untersuchen. Die moderne Vernetzung der Finanzmärkte sorgt dafür, dass eine Krise an einem Ort zu einer Krise überall wird – übertragen durch Handelsströme, Kapitalbewegungen und Ansteckungseffekte, die geografische Grenzen überwinden.

Nach Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds befinden sich derzeit über 54 Länder in einer Schuldenkrise oder stehen kurz davor. Diese Zahl, die mehr als ein Viertel aller Staaten weltweit ausmacht, umfasst Volkswirtschaften, die von kleinen Inselstaaten bis hin zu bedeutenden regionalen Mächten reichen. Die JPMorgan-EMBI-Spreads zwischen Dollar-Anleihen aus Schwellenländern und US-Staatsanleihen haben sich seit Ende Februar 2026 um 17 Basispunkte auf 268 Basispunkte ausgeweitet, wobei ägyptische Anleihen (Ausweitung um 44 Basispunkte) und türkische Anleihen (Anstieg um 36 Basispunkte) besonders unter Druck standen.

Argentinien durchläuft weiterhin endlose Zyklen der Krisenstabilisierung, wobei sich die Inflation zwar von katastrophalen Niveaus abschwächt, strukturelle Schwachstellen jedoch weiterhin ungelöst bleiben. Pakistan und Ägypten, die stark von der Unterstützung des IWF und der Wohltätigkeit der Golfstaaten abhängig sind, stehen vor Refinanzierungsengpässen, die möglicherweise eine umfassendere regionale Instabilität auslösen könnten. Berichten der Weltbank zufolge werden 29 % der Anleihen von Ländern mit niedrigem Einkommen bis 2026 fällig, was zu Refinanzierungshürden führt, die die verfügbaren Ressourcen überfordern könnten, sollten sich die Marktbedingungen verschlechtern.

Strukturelle Verschiebungen in der Zusammensetzung der Schulden der Schwellenländer bieten nur begrenzten Trost. Zwar haben viele Länder ihre auf Fremdwährungen lautenden Verbindlichkeiten reduziert – und damit ihre Anfälligkeit für Wechselkursschocks verringert –, doch konzentriert sich die verbleibende Dollarverschuldung auf Sektoren mit begrenzter Flexibilität bei den Einnahmen. Staatliche Emittenten, die auf Emissionen in Landeswährung umsteigen, müssen erheblich höhere Zinsen zahlen, da die inländischen Kapitalmärkte Inflationsprämien verlangen, die zuvor von internationalen Investoren absorbiert wurden.

Chinas Konjunkturabschwächung verschärft den Druck zusätzlich. Als weltweit größter Handelsnation und Rohstoffimporteur wirkt sich der Nachfragerückgang in China direkt auf die Exporteure der Schwellenländer aus. Afrikanische Staaten, die ihre Infrastruktur über chinesische Kredite finanzieren, sehen sich nicht nur mit Schwierigkeiten beim Schuldendienst konfrontiert, sondern auch mit einem Einbruch der Exporteinnahmen, die andernfalls zur Bedienung der Verbindlichkeiten dienen könnten. Lateinamerikanische Rohstoffproduzenten sehen sich gleichzeitig mit einer schwachen Nachfrage und einem starken Dollar konfrontiert, was ihre reale Schuldenlast erhöht.

Die Fragmentierung des Welthandels in konkurrierende Blöcke – westliche, chinesische und blockunabhängige – verkompliziert die Anpassungsmechanismen zusätzlich. Staaten können sich nicht mehr darauf verlassen, dass exportgetriebenes Wachstum Zahlungsbilanzschwierigkeiten löst, wenn wichtige Märkte tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse errichten. Die Lähmung des Streitbeilegungsverfahrens der Welthandelsorganisation lässt geschädigte Parteien ohne Rechtsmittel zurück und fördert einseitige Maßnahmen, die die Fragmentierung noch verstärken.

Institutionen zeigen Abnutzungserscheinungen

Über konkrete Schuldenzahlen oder Ausfallquoten hinaus offenbart das Jahr 2026 eine Schwächung der institutionellen Rahmenbedingungen, die zuvor wirtschaftliche Schwankungen stabilisiert hatten. Die Ausweitung der Bilanz der Federal Reserve auf ein in der Pandemie beispielloses Niveau steht nun vor unlösbaren Dreierkonflikten: Preisstabilität, Vollbeschäftigung und Finanzstabilität – wobei politische Entscheidungen, die auf ein Ziel ausgerichtet sind, häufig die anderen verschlechtern.

Das für die Inflationsbekämpfung notwendige Zinsumfeld „höher für länger“ legt die Schwachstellen offen, die sich in den Jahrzehnten mit Zinssätzen nahe Null angesammelt haben. Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und institutionelle Anleger, die ihre Laufzeiten verlängern, um Renditen zu erzielen, sehen sich nun mit Marktwertverlusten konfrontiert, die ihre Solvenz gefährden. Verbindlichkeitsorientierte Anlagestrategien, die im Jahr 2022 die britischen Staatsanleihemärkte beinahe zum Einsturz gebracht hätten, sind in den Portfolios US-amerikanischer institutioneller Anleger nach wie vor weit verbreitet und schaffen latente systemische Risiken.

Das Schattenbankwesen – die Finanzvermittlung durch Nichtbanken – expandierte und füllte Lücken, die von regulierten Instituten hinterlassen wurden, die den nach 2008 geltenden Kapitalanforderungen unterliegen. Private Kreditfonds, Direktkreditplattformen und durch Fintech ermöglichte Hebelwirkung bilden mittlerweile parallele Finanzsysteme, deren Undurchsichtigkeit die Risikobewertung erschwert. Wenn in diesen Kanälen Stresssituationen auftreten, könnten sich traditionelle Einrichtungen als „Kreditgeber der letzten Instanz“ als unzureichend oder ungeeignet erweisen.

Die Arbeitsmärkte weisen zwar nach den gängigen Kennzahlen eine niedrige Arbeitslosigkeit auf, doch unter der Oberfläche zeigt sich eine strukturelle Verschlechterung. Die Erwerbsbeteiligung von Männern im besten Erwerbsalter bleibt im Vergleich zu früheren Jahrzehnten auf einem niedrigen Niveau. Die Gig-Economy hat stabile Beschäftigungsverhältnisse in befristete Arbeitsverhältnisse verwandelt, denen Sozialleistungen und Einkommenssicherheit fehlen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz steigert zwar die Gesamtproduktivität, birgt jedoch in bestimmten Sektoren die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten, die die Umschulungs- und Übergangsunterstützungssysteme möglicherweise überfordern könnten.

Demografische Herausforderungen verschärfen die Lage zusätzlich. Die Alterung der Bevölkerung in den Industrieländern belastet die Renten- und Gesundheitssysteme genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Anforderungen an den Schuldendienst steigen. Das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Unterhaltsberechtigten sinkt weiter und gefährdet damit die Steuerbasis, aus der sowohl die Leistungen für ältere Menschen als auch der Schuldendienst finanziert werden müssen. Die Einwanderung, die den Arbeitskräftemangel beheben könnte, stößt auf politischen Widerstand, der politische Maßnahmen einschränkt.

„Das eigentliche Problem ist nicht eine einzelne Schwachstelle für sich genommen. Es geht vielmehr darum, wie diese miteinander zusammenhängen. Wenn Staatsschuldenkrisen, finanzielle Notlagen der privaten Haushalte, eine Verschlechterung des gewerblichen Immobilienmarktes und Anfälligkeiten im Bankensektor gleichzeitig zuschlagen, versagen herkömmliche Diversifizierungsstrategien. Keine Anlageklasse kann sich behaupten, wenn alles andere ins Wanken gerät. Kein Land bietet Zuflucht, wenn sich die Krise weltweit ausbreitet. Im Grunde haben wir eine große Wette abgeschlossen – nämlich darauf, dass die geldpolitische Expansion und die fiskalische Nachsicht unbegrenzt fortgesetzt werden können. Irgendwann stößt diese Wette jedoch an die Grenzen der einfachen Arithmetik.“

Daten vom September 2026:

Warum die Warnsignale unbemerkt bleiben

Oberflächliche Indikatoren im September 2026 lassen seltsame Diskrepanzen erkennen. Die Indizes zum Verbrauchervertrauen schwanken, bleiben jedoch über den typischen Rezessionsschwellenwerten. Die Aktienmärkte notieren trotz Volatilität nach einigen Maßstäben nahe ihren Höchstständen. Die Arbeitslosenquote von 4,1 % im August 2026 erscheint harmlos.

Mehrere Faktoren erklären die Diskrepanzen zwischen der quantitativen Realität und der qualitativen Wahrnehmung. Die Inflation der Vermögenspreise in den Jahren 2020–2021 führte zu erheblichen Vermögenseffekten, die den Konsum der vermögenden Haushalte weiterhin stützen. Hausbesitzer und Inhaber von Aktienportfolios fühlen sich wohlhabender, als es die zugrunde liegenden Bedingungen vermuten lassen, während Mieter und Nicht-Vermögende mit beispiellosen finanziellen Engpässen konfrontiert sind.

Die Normalisierung der außerordentlichen Geldpolitik hat die Grunderwartungen verschoben. Generationen von Anlegern und Verbrauchern haben noch nie echte Straffungszyklen erlebt; auf kurze Zinserhöhungen in den Jahren 2023–2024 folgten Erwartungen einer erneuten lockeren Geldpolitik. Das Konzept „Höher für länger“ ist für Marktteilnehmer, die ihre Karrieren während des seit Anfang der 1980er Jahre anhaltenden langfristigen Zinsrückgangs aufgebaut haben, psychologisch nach wie vor nicht nachvollziehbar.

Staatliche Transferzahlungen und Stundungsprogramme verschleierten die zugrunde liegende Einkommensinstabilität. Zahlungsaufschübe für Studentenkredite, Stundungsoptionen für Hypotheken und erweiterte Arbeitslosenunterstützung während der Pandemie schufen Erwartungen an staatliche Unterstützung, die möglicherweise nicht von Dauer sind. Wenn diese Programme auslaufen – und viele sind für Ende 2026 und Anfang 2027 vorgesehen –, wird die tatsächliche Anfälligkeit der Haushaltsbilanzen offensichtlich.

Die Psychologie der Verleugnung wirkt auch auf institutioneller Ebene. Regulatorische Stundungsmaßnahmen ermöglichen es Banken, die Verbuchung von Kreditausfällen zu vermeiden. Rechnungslegungsstandards bieten Spielraum bei der Vermögensbewertung und erlauben „Mark-to-Model“-Ansatz anstelle von „Mark-to-Market“-Ansätzen. Ratingagenturen, die durch die Misserfolge von 2008 gedämpft wurden, könnten durch übermäßigen Optimismus gegenüber den Emittenten überkompensieren.

Kollektive Verleugnung dient kurzfristigen funktionalen Zwecken. Würden alle Marktteilnehmer die hier beschriebenen Schwachstellen gleichzeitig anerkennen, würde die daraus resultierende Panik zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Zu den Kosten der Verleugnung gehört jedoch, dass aufgeschobene Anpassungen die letztendlichen Verwerfungen noch verstärken. Eine verzögerte Anerkennung führt letztendlich zu schwerwiegenderen Konsequenzen.

Branche für Branche: Wo der Druck zunimmt

Der Technologiesektor trat – trotz der Begeisterung für künstliche Intelligenz – in Konsolidierungsphasen ein, die von Entlassungen und einem Rückgang der Bewertungen geprägt waren. Die Aktien der „Magnificent Seven“, die die Renditen der Jahre 2023–2024 anführten, zeigten eine uneinheitliche Entwicklung: Einige sahen sich regulatorischen Herausforderungen gegenüber, andere mit einer Sättigung der Nachfrage. Die Risikokapitalfinanzierung ging gegenüber den Höchstständen von 2021 drastisch zurück, was Start-ups zu „Down-Rounds“ oder zur Schließung zwang.

Die Gesundheitskosten steigen unaufhaltsam an, was Auswirkungen auf die Bundeshaushalte und die Finanzen der privaten Haushalte hat. Den aktuellen Prognosen zufolge droht den Treuhandfonds der Medicare-Krankenversicherung Mitte der 2030er Jahre die Erschöpfung, doch politischer Stillstand verhindert Strukturreformen, die die Nachhaltigkeit sichern würden. Preisregulierungen im Pharmabereich sind zwar populär, könnten jedoch Innovationsanreize schmälern.

Die Energiemärkte weisen die für Übergangsphasen typische Volatilität auf. Der Ausbau der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien schreitet in Rekordtempo voran, doch fossile Brennstoffe behalten ihre Dominanz im Verkehrs- und Industriesektor. Geopolitische Störungen der Lieferketten – sei es durch Konflikte im Nahen Osten, Sanktionen gegen Russland oder Unterbrechungen im Schiffsverkehr – führen zu Preisspitzen, die sich auf die Inflationskennzahlen und die Verbraucherstimmung auswirken.

Die verarbeitende Industrie hat trotz der Rhetorik zum „Reshoring“ Schwierigkeiten, im Wettbewerb mit chinesischen und anderen asiatischen Herstellern zu bestehen. Die Kapitalintensität der inländischen Produktion, verbunden mit Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt, schränkt das Tempo der industriellen Erholung ein. Zölle und Handelsbarrieren bieten zwar vorübergehenden Schutz, erhöhen jedoch die Inputkosten und laden zu Vergeltungsmaßnahmen ein, die exportorientierten Sektoren schaden.

Die Landwirtschaft sieht sich klimabedingten Belastungen gegenüber, die die traditionellen zyklischen Herausforderungen noch verschärfen. Dürrebedingungen in wichtigen Anbaugebieten, verbunden mit Streitigkeiten um Wasserrechte und einer Inflation der Produktionskosten, bedrohen die Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe und die Ernährungssicherheit. Der ausländische Besitz von landwirtschaftlichen Flächen, der zwischen 2016 und 2024 um über 40 % zunimmt – wobei chinesische Unternehmen etwa 384.000 Acres kontrollieren –, wirft Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auf, die sich mit der Wirtschaftspolitik überschneiden.

Politischer Stillstand und institutionelle Zwänge

Die Reaktionen auf die sich anhäufenden Belastungen erwiesen sich als ausgesprochen unzureichend. Die Währungsbehörden, die bereits in früheren Krisen ihre konventionellen Instrumente ausgeschöpft hatten, sehen sich mit Einschränkungen konfrontiert, die neue Reaktionen auf Schocks begrenzen. Die Federal Reserve kann die Zinsen nicht wesentlich senken, ohne die Inflation wieder anzufachen; sie kann sie nicht anheben, ohne die zuvor beschriebenen Krisen bei der Schuldendienstleistung auszulösen. Die quantitative Straffung reduzierte die Bilanzbestände, doch stellen die verbleibenden Reserven und Wertpapiere nach früheren Maßstäben immer noch eine außerordentliche Intervention dar.

Die Finanzpolitik sieht sich ähnlichen Zwängen gegenüber. Da der Schuldendienst fast 14 % der Bundesausgaben verschlingt und Prognosen davon ausgehen, dass dieser Anteil innerhalb von zwei Jahren 15 % übersteigen wird, stoßen umfangreiche neue Ausgabeninitiativen automatisch auf Widerstand seitens der Defizitgegner und der Marktwächter. Steuererhöhungen, die zwar für die Nachhaltigkeit potenziell notwendig wären, stoßen auf politischen Widerstand, wodurch ihre Verabschiedung unwahrscheinlich wird. Die Folge ist eine passive Straffung durch Inflation und die „Bracket Creep“, die vor allem Haushalte mit mittlerem Einkommen am stärksten belastet.

Die Regulierungspolitik schwankt ohne kohärente Strategie zwischen Freizügigkeit und Restriktion. Umweltvorschriften erhöhen die Kosten energieintensiver Industrien; Finanzvorschriften verursachen Compliance-Belastungen, die große Institute gegenüber regionalen Wettbewerbern begünstigen; Arbeitsvorschriften führen zu Verkrustungen, die Anpassungen behindern. Die kumulativen Auswirkungen schrecken von Investitionen ab, die für Produktivitätswachstum notwendig sind.

Die internationale Koordination brach genau dann zusammen, als sie am dringendsten benötigt wurde. Der G20, dem IWF und der Weltbank mangelt es an Glaubwürdigkeit und Ressourcen, um systemische Risiken zu bewältigen, die über nationale Grenzen hinausreichen. Währungskriege, Handelsstreitigkeiten und technologischer Wettbewerb traten an die Stelle der Zusammenarbeit, die das Krisenmanagement nach 2008 geprägt hatte. Jede Nation verfolgt eng definierte Eigeninteressen und ignoriert dabei Probleme des kollektiven Handelns, die koordinierte Lösungen erfordern.

Wie sich Krisen ausbreiten

Um zu verstehen, wie sich lokale Spannungen zu einer systemischen Krise entwickeln, müssen die Übertragungsmechanismen untersucht werden. Die offensichtlichsten Kanäle sind finanzieller Natur: Verluste in einem Sektor zwingen zu Verkäufen von Vermögenswerten, was die Preise in anderen Sektoren drückt und Marktwertverluste verursacht, die wiederum weitere Zwangsverkäufe auslösen. Reflexivität – wie sie von George Soros beschrieben wurde – kann bescheidene Korrekturen in kaskadierende Zusammenbrüche verwandeln, wenn Hebelwirkungen weit verbreitet sind.

Kreditkanäle funktionieren ähnlich. Steigende Zahlungsausfälle in einem Sektor veranlassen Kreditgeber dazu, ihre Vergabekriterien branchenübergreifend zu verschärfen, wodurch die Verfügbarkeit von Krediten gerade dann eingeschränkt wird, wenn sie am dringendsten benötigt wird, um Konsum und Investitionen abzufedern. Der prozyklische Charakter der Kreditvergabe verstärkt Konjunkturzyklen und verwandelt milde Abschwünge in schwere Rezessionen.

Vertrauenskanäle erweisen sich als am gefährlichsten, da sie am wenigsten für politische Interventionen anfällig sind. Wenn Wirtschaftsakteure das Vertrauen in die Zukunft verlieren, reduzieren sie ihre Ausgaben und Investitionen unabhängig von Zinssätzen oder fiskalischen Anreizen. Der Zusammenbruch der „Animal Spirits“ wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da die gesunkene Nachfrage die befürchteten Folgen hervorruft. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt, wodurch geldpolitische Lockerungsmaßnahmen wirkungslos werden.

Die internationale Übertragung erfolgt über den Handel, Kapitalströme und Rohstoffpreise. Rezessionen in den Industrieländern verringern die Exportnachfrage der Schwellenländer; Kapitalflucht aus krisengeschüttelten Ländern erhöht die globalen Finanzierungskosten; Rohstoffpreis-Einbrüche haben verheerende Auswirkungen auf rohstoffabhängige Volkswirtschaften. Der Status des Dollars als Reservewährung führt zu zusätzlichen Komplikationen: Die Stärke des Dollars in Krisenzeiten erhöht die reale Schuldenlast für weltweit auf Dollar lautende Kreditnehmer.

Aus der Vergangenheit lernen – mit Bedacht

Studierende der Wirtschaftsgeschichte suchen naturgemäß nach Parallelen. Die Stagflation der 1970er Jahre liefert Lehren über die Schwierigkeiten bei der Inflationsbekämpfung, sobald sich die Erwartungen nicht mehr verankern lassen; allerdings übersteigt das heutige Schuldenniveau dasjenige jener Zeit bei weitem. Die Finanzkrise von 2008 verdeutlicht, wie schnell das Vertrauen schwinden kann, doch die aktuellen Schwachstellen verteilen sich anders – nämlich auf die Staatshaushalte statt auf Subprime-Hypotheken. Japans Erfahrungen in den 1990er Jahren veranschaulichen die Kosten der Nichtanerkennung von Verlusten, doch Japans Leistungsbilanzüberschüsse boten ein Sicherheitspolster, über das heutige Defizitländer nicht verfügen.

Jede Parallele versagt an entscheidenden Punkten. Die globale Integration moderner Finanzmärkte, das Ausmaß der Derivate-Exposition, die Geschwindigkeit der Informationsübertragung und die derzeitige politische Fragmentierung schaffen einzigartige Konjunkturen, die sich einem einfachen Vergleich entziehen. Wissen aus der Vergangenheit liefert einen wesentlichen Kontext, kann jedoch die Analyse der gegenwärtigen Lage nicht ersetzen.

Was die Geschichte unmissverständlich lehrt: Nicht nachhaltige Entwicklungen werden letztendlich korrigiert. Schulden, die schneller wachsen als das Einkommen, können nicht auf unbestimmte Zeit bedient werden. Vermögenspreise, die über den fundamentalen Werten liegen, kehren letztendlich auf deren Niveau zurück. Politische Systeme, die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht gewachsen sind, verlieren an Legitimität. Der Zeitpunkt einer Korrektur bleibt von Natur aus unvorhersehbar und hängt von spezifischen Auslösern sowie Vertrauensschwellen ab, die erst dann direkt erkennbar sind, wenn sie überschritten werden.

Mögliche Wege in die Zukunft

Während sich das Jahr 2026 dem Ende zuneigt, erscheinen mehrere Szenarien plausibel, auch wenn sich die relativen Wahrscheinlichkeiten mit jeder Datenveröffentlichung und jeder politischen Ankündigung verschieben.

„Soft-Landing“-Szenarien, die nach wie vor in offiziellen Prognosen berücksichtigt werden, gehen davon aus, dass sich die Inflation abschwächt, ohne eine Rezession auszulösen, dass sich die Schuldendienstkosten stabilisieren, da das Wachstum die Zinssätze übertrifft, und dass Strukturreformen langfristige Herausforderungen angehen, bevor diese akut werden. Diese Ergebnisse sind zwar theoretisch möglich, erfordern jedoch Annahmen hinsichtlich Produktivitätswachstum, demografischer Anpassung und politischer Kompromisse, die zunehmend unrealistisch erscheinen.

Szenarien einer „stagflationären Entwicklung“ gehen von einem anhaltenden moderaten Wachstum aus, begleitet von einer hartnäckigen Inflation und einer allmählichen Verschlechterung des Lebensstandards. Hier verschlingt der Schuldendienst einen wachsenden Anteil des Volkseinkommens, die Investitionen bleiben hinter den Abschreibungen zurück, und jede Generation ist materiell schlechter gestellt als ihre Vorgänger. Auf die Vereinigten Staaten angewandte „Japanisierungs“-Hypothesen – eine anhaltende Stagnation statt einer akuten Krise.

„Sudden-Stop“-Szenarien beinhalten Vertrauensverluste in die Staatsverschuldung, die Währungskrisen, Kapitalkontrollen und Not-Sparmaßnahmen auslösen. Ausländische Investoren, die die Prolongation fälliger Verbindlichkeiten verweigern, erzwingen entweder einen Zahlungsausfall oder eine Monetarisierung, die zu Hyperinflation führt. Diese Extreme werden wahrscheinlicher, je mehr die Verschuldung steigt und politische Dysfunktionalität präventive Anpassungen verhindert.

„Ansteckungskaskaden“-Szenarien beginnen mit Schocks in einem Sektor oder einem Land, die sich über finanzielle Verflechtungen weltweit ausbreiten. Große Staatsausfälle, Zusammenbrüche des Bankensystems oder geopolitische Ereignisse lösen die zuvor beschriebenen reflexiven Dynamiken aus, überfordern politische Reaktionen und führen zu wirtschaftlichen Kontraktionen, die alles seit den 1930er Jahren übertreffen.

Jedes Szenario impliziert unterschiedliche optimale Strategien für private Haushalte, Investoren und politische Entscheidungsträger. Doch die Ungewissheit darüber, welches Szenario eintritt – ja sogar die Möglichkeit, dass sich Elemente auf unvorhergesehene Weise kombinieren könnten –, lähmt die Entscheidungsfindung und fördert kurzfristiges Denken, was die zugrunde liegenden Schwachstellen weiter verschärft.

Wie geht es weiter?

Die hier vorgestellte Analyse zeigt, dass sich der verbleibende Teil des Jahres 2026 und der Beginn des Jahres 2027 als entscheidend erweisen werden. Es zeichnen sich wichtige Meilensteine ab: der Abschluss des Haushaltsjahres 2026 mit prognostizierten Defiziten in Höhe von 2,67 Billionen US-Dollar; die vollständige Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten; Fälligkeiten von gewerblichen Immobilienkrediten, die zu den derzeitigen Zinssätzen nicht refinanziert werden können; sowie potenzielle geopolitische Ereignisse, die die Energiemärkte oder Handelsströme stören könnten.

Die politischen Reaktionen auf diese Herausforderungen bestimmen, ob sich die Systeme stabilisieren oder schneller verschlechtern. Technische Zahlungsausfälle bei Staatsschulden sind unmittelbar weiterhin unwahrscheinlich; die Vereinigten Staaten behalten ihren Status als Reservewährung und verfügen über tiefe inländische Kapitalmärkte, die eine Finanzierungsflexibilität bieten, die Schwellenländern nicht zur Verfügung steht. Dennoch steigen die Finanzierungskosten – gemessen an Inflation, Währungsabwertung oder künftigen Steuerbelastungen – weiter an.

Für die privaten Haushalte stehen der Schuldenabbau und die Aufrechterhaltung der Liquidität im Mittelpunkt. Inhaber von Anleihen mit variablem Zinssatz sehen sich steigenden Bedienungskosten gegenüber; Inhaber festverzinslicher Wertpapiere profitieren davon, dass die Inflation die reale Schuldenlast verringert. Die Verteilungsfolgen der Geldpolitik – die Vermögensbesitzer gegenüber Lohnempfängern begünstigen – werden die politische Ökonomie weiterhin prägen.

Zu den Herausforderungen für Anleger gehört es, mit Volatilität umzugehen und gleichzeitig Kapital zu erhalten. Traditionelle Diversifizierungsstrategien könnten sich als unzureichend erweisen, wenn die Korrelationen in Krisenzeiten gegen eins konvergieren. Die Suche nach unkorrelierten Renditen – sei es bei Rohstoffen, alternativen Anlageformen oder geografischer Diversifizierung – wird sich intensivieren, auch wenn solche Chancen immer seltener werden.

Der Handlungsspielraum der politischen Entscheidungsträger für präventive Anpassungen wird von Tag zu Tag enger. Reformen der strukturellen Sozialleistungsprogramme, der Steuerstruktur und des regulatorischen Rahmens erfordern politisches Kapital, das mit dem Herannahen von Wahlen und der zunehmenden Polarisierung schwindet. Die Versuchung, schwierige Entscheidungen aufzuschieben – in der Hoffnung, dass Wachstum die rechnerischen Unmöglichkeiten löst –, wird sich als unwiderstehlich erweisen, bis die Märkte Disziplin auferlegen, die schmerzhafter ist, als es freiwillige Anpassungen erfordert hätten.

Abschließende Bewertung

Die Wirtschaft im September 2026 ist nicht zusammengebrochen. Die Produktions- und Handelsmechanismen funktionieren weiterhin; die meisten Bürger verfügen nach wie vor über Arbeit und Wohnraum; Regierungs- und Finanzinstitutionen behalten, wenn auch nicht in substanzieller, so doch zumindest in formaler Hinsicht ihre Struktur bei. Doch die hier zusammengetragenen quantitativen Belege – 40 Billionen Dollar Schulden, 1,3 Billionen Dollar Zinslasten, 12,8 % Kreditkartenausfallraten, 875 Milliarden Dollar an fälligen gewerblichen Immobilienkrediten, 54 notleidende Staaten – deuten darauf hin, dass sich die Systeme den Grenzen nähern, die nicht unbegrenzt verschoben werden können.

Die Frage ist nicht, ob Anpassungen stattfinden, sondern wann und in welcher Form. Aufschübe durch buchhalterische Tricks, regulatorische Nachsicht und geldpolitische Lockerung lassen die letztendlichen Auswirkungen noch schwerwiegender ausfallen. Gesellschaften, die in einzelnen Jahren 2,67 Billionen Dollar aufnehmen, um den Konsum aufrechtzuerhalten, können dies nicht auf unbestimmte Zeit tun. Die Arithmetik bleibt unerbittlich, selbst wenn die Politik sich weigert, dies anzuerkennen.

Was sich aus dieser Analyse ergibt, ist keine Vorhersage einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe, sondern die Erkenntnis einer Anfälligkeit, die Vorbereitungen erfordert. Konkrete Krisenauslöser – seien es Staatsbankrotte, Bankpaniken, Währungszusammenbrüche oder geopolitische Schocks – sind weniger entscheidend als die zugrunde liegenden Bedingungen, die solche Auslöser wirksam machen. Diese Bedingungen sind derzeit in einem Ausmaß vorhanden, das seit 2008 beispiellos ist und in gewisser Hinsicht in der modernen Geschichte seinesgleichen sucht.

Aufmerksame Beobachter, die Daten ohne offiziellen Optimismus oder parteipolitische Filter verfolgen, können Anzeichen erkennen. Diese zeigen sich in den monatlichen Berichten des Finanzministeriums, den vierteljährlichen Berichten zur Verschuldung der privaten Haushalte sowie den täglichen Bewegungen bei Kreditspreads und auf den Devisenmärkten. Sie häufen sich zwischen den Schlagzeilen, in den Fußnoten von Jahresabschlüssen und in den Annahmen für Haushaltsprognosen.

Das Anerkennen dieser Schwachstellen ist kein Pessimismus, sondern eine Übung in Rationalität, die die Wirtschaftsanalyse erfordert. Die Erkennung eines Problems geht jeder Problembewältigung voraus. Die hier vorgelegten Belege deuten darauf hin, dass diese Erkenntnis längst überfällig ist und dass die Kosten weiterer Verzögerungen in Billionen Dollar und Millionen von Existenzen gemessen werden. Die Systeme laufen weiter, doch wer genau hinschaut, kann die Belastung erkennen.

Quelle: Preppgroup

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