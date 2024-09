Steckte Osama bin Laden wirklich hinter 9/11?

Eric Margolis (antikrieg)

In diesem Monat vor dreiundzwanzig Jahren erschütterten die Anschläge vom 11. September auf das World Trade Center und das Pentagon die Vereinigten Staaten und versetzten die Welt in Schrecken.

Fast dreitausend Amerikaner kamen ums Leben. Die USA starteten Angriffe in der gesamten muslimischen Welt, die von den Medien als „Krieg gegen den Terror“ bezeichnet wurden. Die Auswirkungen dieser Ereignisse wirken bis heute nach.

Washington machte schnell den saudi-jemenitischen Dschihadisten Osama bin Laden für diese Anschläge verantwortlich und schwor, ihn zur Strecke zu bringen. Aber war er wirklich schuldig? Als Veteran der Afghanistankriege und der Kämpfe im Nahen Osten glaube ich immer noch nicht an die meisten Behauptungen Washingtons, vor allem nicht daran, dass Osama bin Laden der Täter war.

Wie sich später herausstellte, wurden die Anschläge vom 11. September wahrscheinlich in Deutschland und Spanien und nicht in Kabul, Afghanistan, geplant. Der Leiter des pakistanischen Geheimdienstes sagte mir, er glaube, dass bin Laden im Voraus von den geplanten Anschlägen gewusst haben könnte, aber nicht persönlich daran beteiligt war. Erinnern wir uns daran, dass bin Laden während des Krieges gegen die sowjetische Besatzung Afghanistans – über den ich berichtet habe – ein Aktivposten der CIA war.

Andere hochrangige afghanische Mudschahidin-Führer schlossen sich dieser Ansicht an. Sie glaubten, dass die Anschläge vom 11. September von Saudi-Arabien ausgingen. Viele Saudis glaubten, ihr Land sei von den USA „besetzt“. Die meisten der 19 Flugzeugentführer von 9/11 waren Saudis. Sie waren in der Nähe von Delray Beach, Florida, stationiert. Aber die USA konnten diese peinliche Tatsache nicht zugeben.

Interessanterweise behauptete bin Laden, dessen Weg ich in Afghanistan gekreuzt habe, die Anschläge vom 11. September seien eine „Rache“ für Israels Angriffe auf Beirut und andere Teile des Südlibanon im Jahr 1982. Israel behauptet, der Angriff auf den Libanon sei Teil seiner Kampagne zur Zerschlagung der Palästinensischen Befreiungsorganisation gewesen, die im Libanon Zuflucht gesucht hatte.

Die von den USA gelieferte schwere israelische Artillerie zerstörte wichtige Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut und tötete innerhalb von drei Monaten eine große Zahl libanesischer Zivilisten. Israel schnitt Beirut von der Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln ab – ein Vorbote der Bestrafung, die derzeit im Gazastreifen vollzogen wird. Libanesische Neofaschisten, die mit Israel verbündet sind, haben in Sabra und Shatila in Beirut zahlreiche palästinensische Zivilisten massakriert. Ich war am ersten Tag des libanesischen Bürgerkriegs dabei.

Die Regierung von George W. Bush war entschlossen, Afghanistan zu erobern, um eine Route für Ölpipelines von Zentralasien zum Arabischen Meer zu sichern. Bush hatte von all dem keine Ahnung, aber sein rechtsextremer Verteidigungsminister Dick Cheney gierte nach Öl und hasste die afghanische Widerstandsbewegung, die Taliban, die sich weigerten, Befehle aus dem Weißen Haus entgegenzunehmen.

Cheney beschloss, in Afghanistan einzumarschieren. Der 11. September 2001 war natürlich die perfekte Ausrede, egal wie die Fakten aussahen. Die Afghanen wurden zum Prügelknaben für die ungeheuerlichen Fehler Washingtons in der Zeit nach 9/11. Der pakistanische Präsident Musharraf erzählte mir, Washington habe gedroht, „uns in die Steinzeit zurückzubomben“, wenn Pakistan den US-Streitkräften nicht erlaube, Afghanistan von Pakistan aus anzugreifen. Er hat nachgegeben.

Die zahmen US-Medien verstärkten den Krieg der Lügen gegen Afghanistan und Osama bin Laden. Nach 9/11 war ich der wichtigste CNN-Kommentator zu Afghanistan. Damals wussten nur wenige Amerikaner etwas über dieses ferne, geheimnisvolle Land – außer mir. Ich war mit allen hochrangigen afghanischen Widerstandsführern und mit den Taliban zusammen, als diese gegründet wurden, um die Angriffe der kommunistischen Streitkräfte zu stoppen, die Opiumproduktion zu unterbinden und die afghanischen Frauen vor Vergewaltigungen im großen Stil zu schützen.

Das US-Fernsehen beschloss, den afghanischen Widerstand als ‚Terroristen‘ zu bezeichnen. Ich habe mich geweigert, diese unehrliche Terminologie zu verwenden, die von Israel erfunden wurde, um die Palästinenser zu delegitimieren. Ich habe mich geweigert, die vom US-Fernsehen verbreitete antiafghanische Propaganda nachzuplappern. Ich habe alle Filmausschnitte, in denen bin Laden angeblich die Anschläge vom 11. September segnet, als plumpe Fälschungen bezeichnet. Sie wurden von den afghanischen Kommunisten produziert, Amerikas Verbündeten im Moment.

Es überrascht nicht, dass ich bei CNN rausgeschmissen und auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Einem CNN-Produzenten zufolge rief das Weiße Haus von Bush bei CNN an und ordnete an, mich aus dem Programm zu nehmen.

Bin Laden wurde zum Aushängeschild für böse Muslime und zum Prügelknaben für alle Fehler Washingtons in seinen neuen Kolonialkriegen in der muslimischen Welt.

Osama bin Laden wollte den drückenden Einfluss der USA aus der muslimischen Welt verbannen. Das ist ihm nicht gelungen. Er wurde 2011 in Pakistan von einem US-Killerkommando im Gangsterstil ermordet. Zu diesem Zeitpunkt lebte der sogenannte „gefährlichste Terrorist der Welt“ in Pakistan im Ruhestand.

Die wahren Schuldigen hinter dem 11. September sind nie ans Licht gekommen.

erschienen am 6. September 2014 auf > Eric Margolis‘ Website > Artikel

